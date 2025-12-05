¡Ú¥¤¥¿¥ê¥¢°å³ØÉôÍ½È÷¹»¡Û¥íー¥Þ¤ÎÆüËÜ¿Í¸þ¤±³ØÀ¸ÎÀ¡ÖSakuraÎÀ¡×¤Ä¤¤¤ËÆþÎÀ¥¹¥¿ー¥È¡ª
MED ITALY³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¡§¶áÆ£ ¿¸°ìÏº¡Ë¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¼óÅÔ¥íー¥Þ¤Ë¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ø°å³ØÉôÎ±³Ø¤¹¤ëÆüËÜ¿ÍÎ±³ØÀ¸¸þ¤±¤Î³ØÀ¸ÎÀ¡ÖSakuraÎÀ¡×¤ÎÆþÎÀ¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
SakuraÎÀ¤È¤Ï
SakuraÎÀ¤Î³°´Ñ
SakuraÎÀ¤Ï¥íー¥Þ»ÔÆâ¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î°å³ØÉô¤ØÎ±³Ø¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¿Í³ØÀ¸¸þ¤±¤Î³ØÀ¸ÎÀ¤Ç¤¹¡£¥æ¥Ë¥«¥ß¥é¥¹Âç³Ø¡¢¥µ¥Ô¥¨¥ó¥Ä¥¡Âç³Ø¤«¤é¥¢¥¯¥»¥¹¤ÎÎÉ¤¤Î©ÃÏ¤Ë½êºß¤·¡¢³ØÀ¸¤Î´õË¾¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Ê£¿ô¤ÎÉô²°¥¿¥¤¥×¤òÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥¤¥¿¥ê¥¢°å³ØÉôÍ½È÷¹»¤ÏSakuraÎÀ¤Î±¿±Ä¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¿·À¸³è¤ò»Ï¤á¤ë³ØÀ¸¤ò±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡£
SakuraÎÀ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://kondomeditaly.com/dormitory/)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
SakuraÎÀ¤ÎÆþÎÀ¤ò³«»Ï¤·¡¢BBQ¤Ê¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ
SakuraÎÀ¤Ç³«ºÅ¤·¤¿BBQ¤ÎÍÍ»Ò
2025Ç¯10·î¤è¤êSakuraÎÀ¤ËÆüËÜ¿ÍÎ±³ØÀ¸¤ÎÆþÎÀ¤ò³«»Ï¤·¡¢Â¿¤¯¤Î³ØÀ¸¤¬Æþµï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£SakuraÎÀ¤Ë¤ÏÆüÅö¤¿¤ê¤ÎÎÉ¤¤¹¡¹¤È¤·¤¿¥Æ¥é¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢Î±³ØÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Äê´üÅª¤ËBBQ¤ä¥Ñー¥Æ¥£ー¤Ê¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢11·î29Æü¤Ë¤Ï¡¢ÆþÎÀ¤·¤¿³ØÀ¸¤¿¤Á¤Î´¿·Þ´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢SakuraÎÀ¤Ë¤ÆÂè1²óÌÜ¤ÎBBQ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢³ØÀ¸Æ±»Î¤Î¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤ëÍ°ÕµÁ¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥¿¥ê¥¢°å³ØÉôÍ½È÷¹»¤Î¥µー¥Ó¥¹
Åö¹»¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢°å³ØÉô¼õ¸³¤ò»Ö¤¹ÆüËÜ¤Î³ØÀ¸¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ºÇ¿·¤ÎÂç³Ø¾ðÊó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¹ç³Ê¼Ô¤Î¼ÂÂÎ¸³¤ä¸½ÃÏ¤Î³¹¤Î¼£°Â¡¢À¸³è¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤Ê¤É¤Î»ö¾ð¤òÁí¹ç¤·¤Æ¡¢»ÖË¾¹»Áª¤Ó¤äÆþ»îÂÐºö¡¢Î±³Ø¼êÂ³¤¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤ÎÅÏ¹Ò¸å¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÌµÎÁ¤Î¸ÄÊÌÁêÃÌ²ñ¤â¿ï»þ¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÄ¾ÀÜÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÌµÎÁ¤Î¸ÄÊÌÁêÃÌ²ñ :
https://kondomeditaly.com/contact_session/
º£¸å¤â¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢°å³ØÉôÍ½È÷¹»¡×¤Ï¡¢³¤³°¤Î°å³ØÉô¿Ê³Ø¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ä³ØÀ¸¤äÊÝ¸î¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢³Î¤«¤Ê¾ðÊó¤È¶ñÂÎÅª¤Ê¿Ê³Ø»Ù±ç¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
MED ITALY³ô¼°²ñ¼Ò
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡¡ ¡¡ : MED ITALY³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡ ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¶áÆ£¿¸°ìÏº
½êºßÃÏ¡¡¡¡ ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç¸ø±à3ÃúÌÜ4-30 32¼Ç¸ø±à¥Ó¥ë7³¬
Tel¡¡¡¡¡¡¡¡ : 03-4400-0815
mail¡¡¡¡¡¡ ¡§imat.japan@kondomeditaly.com
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡ ¡§¥¤¥¿¥ê¥¢°å³ØÉôÍ½È÷¹»¡¡±¿±Ä
ËÜ·ïÃ´Åö¼Ô ¡§ÇßËÜÍ¯ÇÏ
¸ø¼°HP¡¡¡¡¡§https://www.kondomeditaly.com/
¸ø¼°¥Ö¥í¥° ¡§https://kondomeditaly.com/blog/
YouTube¡¡¡§https://www.youtube.com/@meditaly-japan