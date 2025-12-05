ËÌ³¤Æ»½½¾¡¡ÖÎëÌÚËÒ¾ì¡×¤Î½½¾¡¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯µíÆý¤ò»È¤Ã¤¿¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖGOOD CROWN CHOCOLATE¡×¤¬¹âÅç²°¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥óºÅ»ö¡Ö¥¢¥àー¥ë¡¦¥Ç¥å¡¦¥·¥ç¥³¥é¡×¤Î°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ë¤ÆÈ¯Çä
¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂ£ÅúÍÑ²Û»Ò¤ÎÀ½Â¤¡¢ÈÎÇä¤ò¼ê³Ý¤±¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥êー¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥«¥à¥Ñ¥Ëー¡ÊËÜ¼Ò¡¦ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è¡¢¼ÒÄ¹¡¦¾®²°¾¾ µ·¹¸(¤³¤ä¤Þ¤Ä ¤è¤·¤Æ¤ë)¡Ë¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»½½¾¡¡ÖÎëÌÚËÒ¾ì¡×¤Î½½¾¡¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯µíÆý¤ò»È¤Ã¤¿¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖGOOD CROWN CHOCOLATE(¥°¥Ã¥É¥¯¥é¥¦¥ó¥Á¥ç¥³¥ìー¥È)¡×¤ò¹âÅç²°¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥óºÅ»ö¡Ö¥¢¥àー¥ë¡¦¥Ç¥å¡¦¥·¥ç¥³¥é¡×¤Î4Å¹ÊÞ¡¢µþÅÔ¹âÅç²°S.C.¡Ê1·î17Æü-¡Ë¡¢Âçºå¹âÅç²°¡Ê1·î22Æü-¡Ë¡¢ÆüËÜ¶¶¹âÅç²°S.C.¡Ê2·î2Æü-¡Ë¡¢²£ÉÍ¹âÅç²°¡Ê2·î4Æü-¡Ë¤Ë¤ÆÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
GOOD CROWN CHOCOLATE(¥°¥Ã¥É¥¯¥é¥¦¥ó¥Á¥ç¥³¥ìー¥È)
¡ÖGOOD CROWN CHOCOLATE(¥°¥Ã¥É¥¯¥é¥¦¥ó¥Á¥ç¥³¥ìー¥È)¡×¤Ï¡¢ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤µí¤Î»ô°é¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ËÒÁð¤«¤é¤³¤À¤ï¤ê¡Ö¿Í¤âµí¤â·ò¹¯¤Ë¡×¤òÍýÇ°¤È¤¹¤ë¡ÖÎëÌÚËÒ¾ì¡×¤È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Å¤¯¤ê¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡ÖÈþÌ£¤·¤µ¡×¡ÖÉÊ¼Á¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¤ª²Û»Ò¤òÄÌ¤¸¤¿¡ÖÁÛ¤¤¤òÂ£¤ë¡×¤ª¼êÅÁ¤¤¤òÍýÇ°¤È¤¹¤ë¥á¥êー¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤¬Â£¤ë¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¡ÚÎëÌÚËÒ¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
ËÌ³¤Æ»½½¾¡¤ÎÆîÃ¼¡¢ÂÀÊ¿ÍÎ¤ËÌÌ¤¹¤ë¹ÈøÄ®¤Çµí¤È¶¦¤ËÆü¡¹¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎëÌÚËÒ¾ì¡£½½¾¡¤Î¼«Á³¤äÀ¸ÂÖ·Ï¤ÈÄ´ÏÂ¤·¡¢ÅÚ¡¦Áð¡¦±ö¡¦µí¤Å¤¯¤ê¤Î½Û´Ä·¿ÍïÇÀ¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÇÀ¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ËÒ¾ì¤È¤¤¤¦À¸¤¤ëÅÚÂæ¤ò¤Ä¤¯¤ë¸½¾ì¤«¤é¡¢Ì¿¤ò¤Ä¤Ê¤°¿©¤ÙÊª¤òÀ¸»º¤·¡¢³§¤µ¤Þ¤Ë¡Ö·ò¹¯¤È¹¬¤»¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÎëÌÚËÒ¾ì ½½¾¡¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯µíÆý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ¡Û
¤³¤À¤ï¤ê¤ÎËÒÁð¡¦¿å¡¦±ö¤Ç°é¤Ã¤¿¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¤«¤Ä¥°¥é¥¹¥Õ¥§¥Ã¥É¤Îµí¤«¤éºñ¤Ã¤¿¡¢Ì¿¤ò¤Ä¤Ê¤°µíÆý¡£¥Î¥ó¥Û¥âÄã²¹»¦¶Ý¤Ë¤è¤ê¡¢Æý»À¶Ý¤ä¹ÚÁÇ¤Ê¤É¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤ªÊ¢¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯¡¢Æü¤¬¤¿¤Ä¤´¤È¤Ë¥³¥¯¤È´Å¤µ¤¬Áý¤¹µíÆý¡£
¡Ú¾¦ÉÊ¾ðÊó¡Û¡ö²Á³Ê¤ÏÁ´¤ÆÀÇ¹þ²Á³Ê¡£
ÎëÌÚËÒ¾ì ½½¾¡¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯µíÆý¥·¥ç¥³¥é¥¢¥½ー¥È
¤³¤À¤ï¤ê¤ÎËÒÁð¡¦¿å¡¦±ö¤Ç°é¤Ã¤¿¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¤«¤Ä¥°¥é¥¹¥Õ¥§¥Ã¥É¤Îµí¤«¤éºñ¤Ã¤¿¡ÖÎëÌÚËÒ¾ì¤Î½½¾¡¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯µíÆý¡×¤ò¡¢¥á¥êー¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤È¹ç¤ï¤»¤Æ3¼ïÎà¤Î¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£µíÆý¤Î¥³¥¯¤ä´Å¤ß¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤Ç¤¹¡£
8¸ÄÆþ3,024±ß
6¸ÄÆþ 2,268±ß
4¸ÄÆþ 1,512±ß
¡¦½½¾¡¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯µíÆý¡ß¥ß¥ë¥¯¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å
µíÆý¤Î¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤ò³è¤«¤·¤¿¥ß¥ë¥¯¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¤ò¡¢¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤ß¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ÇÊñ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦½½¾¡¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯µíÆý¡ß¥Û¥ï¥¤¥È¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å
¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò¹ç¤ï¤»¡¢µíÆý¤Î¥³¥¯¤È´Å¤ß¤¬ºÝÎ©¤ÄÎýÆý¤Î¤è¤¦¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦½½¾¡¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯µíÆý¡ß¥¹¥¤ー¥È¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å
µíÆý¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥·¥ãー¥×¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë¡¢½½¾¡¤Î±ö¤¬¥¹¥¤ー¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î²Ú¤ä¤«¤µ¤ò°ú¤Î©¤¿¤»¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ï¡ÖÎëÌÚËÒ¾ì¡×¤ÎÄ«¾Æ¤±¤òÉ½¸½
¡ÖÎëÌÚËÒ¾ì¡×¤¬»ý¤Ä³¤±è¤¤¤Î¹Âç¤ÊÅÚÃÏ¤ÎÈþ¤·¤µ¡¢¤µ¤ï¤ä¤«¤ÊµíÆý¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òÄ«¤ÎËÒ¾ì¤Î·Ê¿§¤ÇÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ¡Û
2026Ç¯1·î17Æü (ÅÚ)～2·î14Æü(ÅÚ) µþÅÔ¹âÅç²°S.C.¡¡¡ÊÉ´²ßÅ¹¡Ë7³¬ÆÃÀß²ñ¾ì
2026Ç¯1·î22Æü (ÌÚ)～2·î14Æü(ÅÚ) Âçºå¹âÅç²°¡¡7³¬ÆÃÀß²ñ¾ì
2026Ç¯2·î2Æü (·î)～2·î14Æü(ÅÚ) ÆüËÜ¹âÅç²°S.C.¡¡ËÜ´Û8³¬ÆÃÀß²ñ¾ì
2026Ç¯2·î4Æü (¿å)～2·î14Æü(ÅÚ) ²£ÉÍ¹âÅç²°¡¡8³¬ÆÃÀß²ñ¾ì
2026Ç¯1·î5Æü (·î)¸áÁ°10»þ～2·î9Æü(·î)¸áÁ°10»þ¡¡¹âÅç²°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢