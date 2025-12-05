¡Ú¹áÀî¥ª¥êー¥Ö¥¬¥¤¥Êー¥º¡Û¥×¥í¤ÎÉñÂæ¤ÇÌöÆ°¡ªÃæ³ØÀ¸¤ÎÌ´¤ò°é¤à¡ÖÂè5²ó¥¬¥¤¥Êー¥ºÇÕ¡×³«ºÅ¡¢Ï¢¹ç¥Áー¥à¤ò´Þ¤à8¥Áー¥à¤¬ÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹
Ì´¤ÎÉñÂæ¤ò³«Êü¡£ ÉáÃÊ¡¢¥×¥í¤ÎÇ®Àï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¥ì¥¯¥¶¥à¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ò²ñ¾ì¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¡£Ãæ³ØÀ¸¤Ë¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î´Ä¶¤Ç¥×¥ìー¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼¡À¤Âå°éÀ®¤ÈÌîµå¿¶¶½¤È¤¤¤¦µåÃÄ¤Î»ÈÌ¿¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¼Ì¿¿¤Ï2025Ç¯8·î24Æü(Æü)¤Î¸ø¼°Àï¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
¥×¥íÌîµåÆÈÎ©¥êー¥°¡¦»Í¹ñ¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥êー¥°plus¤Î¹áÀî¥ª¥êー¥Ö¥¬¥¤¥Êー¥º¡ÊËÜµòÃÏ¡§¹áÀî¸©¹â¾¾»Ô¡Ë¤Ï¡¢Íè¤ë2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦7Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î2Æü´Ö¡¢¹áÀî¸©Æâ¤ÎÃæ³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡ÖÂè5²ó¥¬¥¤¥Êー¥ºÇÕ¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÂç²ñ¤Ï¡¢Ì¤Íè¤Î¹áÀîÌîµå³¦¤òÃ´¤¦Áª¼ê¤Î°éÀ®¤ÈÃÏ°è¤ÎÌîµå¿¶¶½¤òÌÜÅª¤È¤·¤ÆËèÇ¯¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Ç5²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥×¥í¤ÎÁª¼ê¤¬Ç®Àï¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¥ì¥¯¥¶¥à¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òÂç²ñ²ñ¾ì¤È¤·¤Æ³«Êü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»²²Ã¤¹¤ëÃæ³ØÀ¸¤Ë¡ÖÌ´¤ÎÉñÂæ¡×¤Ç¤ÎÄ©Àïµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥×¥í¤ÎÉñÂæ¤Ç¼¡À¤Âå¤Î°éÀ®¤ò²ÃÂ®
ËÜÂç²ñ¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ¹¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î´Ä¶¤ò¼¡À¤Âå°éÀ®¤Î¤¿¤á¤ËÄó¶¡¤¹¤ëÅÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
- ²ñ¾ì¤Î°ÕµÁ: ÉáÃÊ¥¬¥¤¥Êー¥º¤¬¸ø¼°Àï¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¥ì¥¯¥¶¥à¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê¹áÀî¸©¹â¾¾»Ô¡Ë¤ò²ñ¾ì¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ãæ³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ë¥×¥í¤ÈÆ±¤¸¥Þ¥¦¥ó¥É¡¢Æ±¤¸¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ç¥×¥ìー¤¹¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢»²²ÃÁª¼ê¤Î¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¸þ¾å¤È¡¢Ì¤Íè¤Î¥×¥íÁª¼ê¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¹â¤¤°Õ¼±¤Î¾úÀ®¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
- Ç®Àï¤Ø¤Î´üÂÔ: ¸©ÆâÃæ³Ø¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬8¥Áー¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·Àï¤¤¤Þ¤¹¡£¿ô¾¯¤Ê¤¤Ï¢¹ç¥Áー¥à¤Ç¤Î»²²Ã¤â¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉáÃÊ¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤¬Ï¢·È¤·¤ÆÀï¤¦¤È¤¤¤¦¡¢Ìîµå¤òÄÌ¤¸¤¿¿Í´Ö·ÁÀ®¤ÈÃÏ°èÆâ¤Î¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤ëµ¡²ñ¤È¤·¤Æ¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£ ³«ºÅ³µÍ×
ÌÜÅª: ÀÄ¾¯Ç¯°éÀ®¤ÈÃÏ°è¥¹¥Ýー¥Ä¿¶¶½¡¢¤½¤·¤ÆÌîµå¤òÄÌ¤¸¤¿¼¡À¤Âå¤Î¿Í´Ö·ÁÀ®
ÂÐ¾Ý: ¹áÀî¸©Æâ¤ÎÃæ³ØÀ¸Ìîµå¥Áー¥à
·Á¼°: ¸©Æâ8¥Áー¥à¤Ë¤è¤ë¥Èー¥Ê¥á¥ó¥ÈÀï
ÆüÄø: 2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ) ¤ª¤è¤Ó 2025Ç¯12·î7Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì: ¥ì¥¯¥¶¥à¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê¹áÀî¸©¹â¾¾»ÔÀ¸ÅçÄ®¡Ë
¢£Ìîµå¤òÄÌ¤¸¤¿¼Ò²ñ²ÁÃÍÁÏ½Ð·¿¤ÎµåÃÄ¤È¤·¤Æ¤Î¹×¸¥
¹áÀî¥ª¥êー¥Ö¥¬¥¤¥Êー¥º¤Ï¡¢Ìîµå¤òÄÌ¤¸¤¿´¶Æ°¤ÎÄó¶¡¤Ë²Ã¤¨¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î³èÀ²½¤ÈÀÄ¾¯Ç¯¤Î·òÁ´°éÀ®¤ò½ÅÍ×¤Ê»ÈÌ¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿¸ú²Ì¤È¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò´ð¤Ë¡¢º£¸å¤âÃÏ°è¤Î¶µ°é¸½¾ì¤ÈÏ¢·È¤ò¿¼¤á¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤¬»ý¤Ä¡ÖÄ©Àï¡×¡Ö·ò¹¯¡×¡ÖÃÏ°è¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡×¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£Ìîµå¤òÄÌ¤¸¤¿¼¡À¤Âå¤Î°éÀ®¤È¡¢¼Ò²ñ²ÁÃÍÁÏ½Ð·¿¤ÎµåÃÄ¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò·ÑÂ³¤·¤ÆÃ´¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¹áÀî¥ª¥êー¥Ö¥¬¥¤¥Êー¥ºµåÃÄ³ô¼°²ñ¼Ò
»Í¹ñ¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥êー¥°plus¤Ë½êÂ°¤·¡¢ÁÏÀß21¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÆÈÎ©¥êー¥°µåÃÄ¡£NPB¤ª¤è¤Ó³¤³°¥×¥í¥êー¥°¤Ø¤ÎÁª¼êÇÚ½Ð¤Ï 29Ì¾ ¤È¥êー¥°¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ò¸Ø¤ë¡£¼ç¤ÊOB¤Ë ËôµÈ¹î¼ù ¤Ê¤É¡£
¶áÇ¯¤Ï¡¢¥×¥í¥¹¥Ýー¥Ä¤Î»ý¤Ä¡Ö³Ø¤Ó¡¦Ä©Àï¡¦ÃÏ°è¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡×¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ¤òºÆÄêµÁ¤·¡¢Ãµµæ³Ø½¬¥×¥í¥°¥é¥à¤äÃÏ°è¶µ°éÏ¢·È¡¢´ë¶È¡¦¼«¼£ÂÎ¤È¤Î¶¨Æ¯¤Ë¤è¤ë¼¡À¤Âå°éÀ® ¤ò¿ä¿Ê¡£¥¹¥Ýー¥Ä¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë ¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤äÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¡È¼Ò²ñ²ÁÃÍÁÏ½Ð·¿¤ÎµåÃÄ¡É ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Ò¡¡Ì¾¡§ ¹áÀî¥ª¥êー¥Ö¥¬¥¤¥Êー¥ºµåÃÄ³ô¼°²ñ¼Ò
Àß¡¡Î©¡§ 2006Ç¯3·î9Æü
½êºßÃÏ¡§ ¹áÀî¸©¹â¾¾»Ô´ÝµµÄ®6-1 ¥Õ¥§¥¹¥¿¥Ó¥ë 2³¬
»ö¡¡¶È¡§ µåÃÄ±¿±Ä¡¢¶µ°é»ö¶È¡ÊÃµµæ³Ø½¬¡¦ÃÏ°èÏ¢·È¶µ°é¡¦¥¥ã¥ê¥¢¶µ°é¡Ë
µåÃÄHP¡§ https://oliveguyners.com/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§info-og@oliveguyners.com