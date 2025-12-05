OpenNATÂÐ±þ¤Ç¥²ー¥àÍ¥ÀèÀÜÂ³¤¬²ÄÇ½¤ÊWIFI£·ÂÐ±þ¤Î¥²ー¥ß¥ó¥°¥ëー¥¿ー¡ÖTUF Gaming BE9400¡×¤ÎÈ¯Çä¤òÈ¯É½
¡¡ASUS JAPAN³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ºÇÂç9,400Mbps¤Î¥È¥é¥¤¥Ð¥ó¥É WiFi 7¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¹â¤¤°ÂÄêÀ¤òÈ÷¤¨¤¿¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖTUF Gaming BE9400¡×¤ò2025Ç¯12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¤Î²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ½ç¼¡Í½Ìó³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£È¯ÇäÆü¤Ï2025Ç¯12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï3´ð¤Î2.5G LAN¥Ýー¥È¡¢1´ð¤Î2.5G WAN¥Ýー¥È¤òÅëºÜ¤·¡¢Ä¶¹ÂÓ°è320MHz¥Á¥ã¥Í¥ë¡¢4096-QAM¡¢Multi-Link Operation¡ÊMLO¡Ë¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ìó2,500Ê¿Êý¥Õ¥£ー¥È¡ÊÌó230Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¡Ë¤ËµÚ¤Ö¹âÂ®¡¦¸úÎ¨Åª¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÀìÍÑ¥²ー¥ß¥ó¥°¥Ýー¥È¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥²ー¥à¥âー¥É¡¢OpenNAT¤Ë¤è¤ë¥²ー¥à²ÃÂ®µ¡Ç½¤òÅëºÜ¡£Smart Home Master¤Ë¤è¤ë¥µ¥Ö¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯´ÉÍý¡¢AiProtection¤Ë¤è¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¢¥×¥ê¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤µ¤ì¤¿VPNÀßÄê¡¢WiFi 7¶¯²½¤ÎAiMesh¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢¹â¤¤³ÈÄ¥À¤È¥»¥¥å¥¢¤ÊÀÜÂ³À¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£TUF´ð½à¤Î¥Æ¥¹¥È¤òÄÌ²á¤·¡¢Ä¹´üÅª¤Ê¿®ÍêÀ¤ÈÂÑµ×À¤â³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀ½ÉÊÆÃÄ§¡Û
- 320MHz ¥Á¥ã¥Í¥ë¤Ë¤è¤ëºÇÂç9,400Mbps¤Î¥È¥é¥¤¥Ð¥ó¥É WiFi 7¡¢MLO¤ª¤è¤Ó4K-QAMÂÐ±þ¤Ç¡¢Ìó2,500Ê¿Êý¥Õ¥£ー¥È¡ÊÌó230Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¡Ë¤ò¥«¥Ðー
- ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²ー¥à¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¥²ー¥ß¥ó¥°ÀìÍÑ¥Ýー¥È¡¢¥ï¥ó¥¿¥Ã¥×¤Î¥²ー¥àÍ¥ÀèÀßÄê¡¢OpenNATÂÐ±þ
- ¸·³Ê¤Ê¸¡¾Ú¤òÄÌ²á¤·¤¿¹â¤¤¿®ÍêÀ¡¦°ÂÄêÀ¡¦ÂÑµ×À
À½ÉÊ¾ÜºÙ¡§https://www.asus.com/jp/networking-iot-servers/wifi-routers/asus-gaming-routers/tuf-gaming-be9400/(https://www.asus.com/jp/networking-iot-servers/wifi-routers/asus-gaming-routers/tuf-gaming-be9400/?utm_source=pr&utm_medium=link)
¥²ー¥ß¥ó¥°¥·ー¥ó¤ò»Ù¤¨¤ë¼¡À¤Âå WiFi 7 ¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹
¥²ー¥àºÇÅ¬²½µ¡Ç½
¢£ ¥²ー¥ß¥ó¥°¥·ー¥ó¤ò»Ù¤¨¤ë¼¡À¤Âå WiFi 7 ¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹
MLO¡ÊMulti-Link Operation¡Ë¤Ï¡¢2.4GHz¡¦5GHz¡¦6GHzÂÓ¤òÆ±»þ¤Þ¤¿¤ÏÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¡¢ÀÜÂ³¤Î°ÂÄêÀ¸þ¾å¤ä¥ì¥¤¥Æ¥ó¥·Äã¸º¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£¹ÈÏ°Ï¤ò¥«¥Ðー¤·¡¢¹âÂ®¥²ー¥à¥×¥ì¥¤¡¢4K¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¡¢ÂçÎÌ¤Î¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥à¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤¬Â¸ºß¤¹¤ë´Ä¶¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
FPS¥²ー¥à¤Ç¤Î¥é¥°¤¬¾¡ÇÔ¤òº¸±¦¤¹¤ë¾ìÌÌ¤ä¡¢¿¼ÌëÂÓ¤Ë²óÀþ¤¬º®»¨¤¹¤ë»þ´ÖÂÓ¤Ç¤â¡¢Ê£¿ôÂÓ°è¤òÂ«¤Í¤ÆÄã¥ì¥¤¥Æ¥ó¥·¤ò°Ý»ý¡£Âçµ¬ÌÏ¥Þ¥Ã¥×¤ÎÆÉ¤ß¹þ¤ß¤ä¥Ü¥¤¥¹¥Á¥ã¥Ã¥È¤ÎÃÙ±ä¤òÍÞ¤¨¡¢°ÂÄê¤·¤¿¥×¥ì¥¤´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹¤¤µï½»¶õ´Ö¤äÊ£¿ôÉô²°¤Ç¤Î¥×¥ì¥¤¤Ç¤âÄÌ¿®¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢4KÇÛ¿®¤òÈ¼¤¦¥²ー¥à¼Â¶·¤äÂçÎÌ¤Î¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥à¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÊú¤¨¤ë´Ä¶¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥¯¥¢¥Ã¥É2.5G¥Ýー¥È¤È¥²ー¥àºÇÅ¬²½µ¡Ç½
ÀìÍÑ¥²ー¥ß¥ó¥°¥Ýー¥È¤Ï¡¢¥²ー¥ß¥ó¥°PC¤ä¥³¥ó¥½ー¥ëµ¡¤òÀÜÂ³¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¼«Æ°Åª¤ËÍ¥Àè¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ËÀßÄê¤µ¤ì¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÂÐÀï¤Î±þÅúÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¥ï¥ó¥¿¥Ã¥×¤ÇÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¥â¥Ð¥¤¥ë¥²ー¥à¥âー¥É¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¤Î¥Ð¥È¥ë¥í¥¤¥ä¥ë¤äMOBA¥¿¥¤¥È¥ë¤Î°ÂÄêÀ¤ò¶¯²½¡£OpenNAT¤ÏÊ£»¨¤ÊÀßÄê¤ò¼«Æ°²½¤·¡¢¥Õ¥ì¥ó¥É¤È¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥óºîÀ®¤äP2P¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¥¹¥àー¥º¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
USB¤Ë¤è¤ë4G/5G¥Æ¥¶¥ê¥ó¥°¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸÷²óÀþ¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹»þ¤Ç¤âÇÛ¿®¤ä¥×¥ì¥¤¤òÅÓÀÚ¤ì¤µ¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¢£ ASUS¥¢¥×¥ê¤Ë¤è¤ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¦¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£´ÉÍý
¡ÖASUS Router¡×¥¢¥×¥ê¤ò»È¤¨¤Ð¡¢IoTÍÑ¡¢VPNÍÑ¡¢¥¥Ã¥ºÍÑ¡¢¥²ー¥àÍÑ¤Ê¤ÉÍÑÅÓÊÌ¤ËSSID¤òºîÀ®¤Ç¤¡¢²ÈÄíÆâ¤Î´Ä¶¤òÍÑÅÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀ°Íý²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£WireGuard¡¢OpenVPN¡¢IPSec¤Ê¤É¤Î¥×¥í¥È¥³¥ë¤ËÂÐ±þ¤·¡¢ºÇÂç30Âæ¤ÎVPN¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤òÆ±»þÀÜÂ³¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢³°½ÐÀè¤Ç¤Î¥ê¥âー¥È¥¢¥¯¥»¥¹¤ä¥²ー¥à¤Î¥êー¥¸¥ç¥óÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ë¤â½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¡£AiProtection¤ÈSafe Browsing¤Ë¤è¤ë¾¦ÍÑÉÊ¼Á¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£µ¡Ç½¤Ï¡¢¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°¹¶·â¤ä¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤«¤é²ÈÄíÆâ¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò¼é¤ê¡¢¥²ー¥à¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î°ÂÁ´À¤â¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢WiFi 7¶¯²½ÈÇAiMesh¤ÈTUFÇ§¾Ú¤ÎÂÑµ×À¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¾Íè¤Î¥²ー¥ß¥ó¥°´Ä¶¹½ÃÛ¤ä³ÈÄ¥¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¢£À½ÉÊ³µÍ×
- ÂÐ±þ¼þÇÈ¿ô¡§2.4GHz / 5GHz / 6GHz
- CPU¡§1.5GHz ¥¯¥¢¥Ã¥É¥³¥¢¥×¥í¥»¥Ã¥µ
- WiFiÄÌ¿®Â®ÅÙ¡§
2.4GHz 2x2¡§ºÇÂç688Mbps¡Ê4096 QAMÂÐ±þ¡Ë5GHz 2x2¡§ºÇÂç2882Mbps¡Ê4096 QAM + 160MHzÂÐ±þ¡Ë6GHz 2x2¡§ºÇÂç5764Mbps¡Ê4096 QAM + 320MHzÂÐ±þ¡Ë
- ÂÐ±þ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ¬³Ê¡§IEEE 802.11a / b / g / n / ac / ax / be¡¢IPv4¡¢IPv6
- Æ±ºÊª¡§ËÜÂÎ¡ÊTUF-BE9400¡Ë¡¢RJ-45¥±ー¥Ö¥ë¡¢ÅÅ¸»¥¢¥À¥×¥¿ー¡¢¥¯¥¤¥Ã¥¯¥¹¥¿ー¥È¥¬¥¤¥É¡¢ÊÝ¾Ú½ñ
- ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¡§320 x 179 x 191mm
- ¼ÁÎÌ¡§764g
- Í½Ìó³«»Ï¡§2025Ç¯12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë
- È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë
À½ÉÊ¾ÜºÙ¡§https://www.asus.com/jp/networking-iot-servers/wifi-routers/asus-gaming-routers/tuf-gaming-be9400/(https://www.asus.com/jp/networking-iot-servers/wifi-routers/asus-gaming-routers/tuf-gaming-be9400/?utm_source=pr&utm_medium=link)
ASUS¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ASUS¤Ï¡¢À¤³¦¤ÇºÇ¤â³×¿·Åª¤ÇÄ¾´¶Åª¤Ê¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡¢¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È¡¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤òË¤«¤Ë¤¹¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÂÎ¸³¤òÆÏ¤±¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¦¥êー¥Àー¤Ç¤¹¡£ASUS¤Ï¡¢¼ÒÆâ¤Ë5,000¿Í¤Î¸¦µæ³«È¯¤ÎÀìÌç²È¥Áー¥à¤òÍÊ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÊ¼Á¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¢Àß·×¤ÎÊ¬Ìî¤ÇËèÆü11°Ê¾å¤Î¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Fortune»ï¤Î¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â¾Þ»¿¤µ¤ì¤ë´ë¶È¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ASUS¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.asus.com/jp/
ASUS JAPAN¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://x.com/ASUSJapan