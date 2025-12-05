¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
´µ¼Ô¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¿·µ¬°åÌôÉÊÈé²¼ÅêÍ¿Ë¡¤Î³«È¯
¡Á¥Ñ¥¤¥í¥É¥é¥¤¥Ö¥¸¥§¥Ã¥È¥¤¥ó¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¤òÍÑ¤¤¤¿Ìµ¿ËÅêÍ¿Ë¡¤Î³«È¯¡Á
Åìµþ»ü·Ã²ñ°å²ÊÂç³Ø¡¦Î×¾²ÌôÍý³Ø¹ÖºÂ¤Î¶¶¸ý Àµ¹Ô¶µ¼ø¤ª¤è¤Ó¤Ï»Ö²ì ¹ä¶µ¼ø¤é¤Ï¡¢½¢¼ÂÂç³ØÌô³ØÉô¡¦ÌôÊªÆ°ÂÖ³Ø¸¦µæ¼¼¤ÎÀ¶¿å Èþµ®»Ò¶µ¼ø¤È¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ñ¥¤¥í¥É¥é¥¤¥Ö¥¸¥§¥Ã¥È¥¤¥ó¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¡ÊPIJ¡Ë¤òÍÑ¤¤¤¿¡¢ÅêÍ¿»þ¤ÎÀü»É¤Î¶²ÉÝ´¶¤ò·Ú¸º¤·¤¿´µ¼Ô¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¿·µ¬Èé²¼ÅêÍ¿ÊýË¡¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¸¦µæ¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÈé²¼Ãí¼Í¤¬Êú¤¨¤ë¡ÖÀü»É¤ËÂÐ¤¹¤ë¶²ÉÝ´¶¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤òº¬ËÜÅª¤Ë²ò¾Ã¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢´ûÂ¸¤ÎÈé²¼Ãí¼ÍÀ½ºÞÅêÍ¿¤Î³µÇ°¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ë³×¿·Åª¤Êµ»½Ñ¤Ç¤¹¡£ËÜÊýË¡¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢´µ¼Ô¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼£ÎÅ·ÑÂ³À¤Î¸þ¾å¤ä¼£ÎÅ¸ú²Ì¤ÎºÇÂç²½¤Ë¤â´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ËÜ¸¦µæ¤ÎÀ®²Ì¤Ï¡¢2025Ç¯11·î12ÆüÉÕ¤Ç¡ÖScientific Reports¡×»ï¤Ë¸¶ÃøÏÀÊ¸¤È¤·¤Æ·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚËÜ¸¦µæ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
Èé²¼Ãí¼Í¤ÏÅêÍ¿»þ¤ÎÄË¤ß¤ä¶²ÉÝ´¶¤òÈ¼¤¦¤³¤È¤«¤é¡¢¼£ÎÅ¤Ø¤ÎÄñ¹³´¶¤ä¥¢¥É¥Ò¥¢¥é¥ó¥¹Äã²¼¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÈé²¼Ãí¼ÍÀ½ºÞ¤Ë¤è¤ëÌôÊª¼£ÎÅ¤òÃÇÇ°¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤´µ¼Ô¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢Ãí¼Í¿Ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¡Ö¥Ñ¥¤¥í¥É¥é¥¤¥Ö¥¸¥§¥Ã¥È¥¤¥ó¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¡×¤È¤¤¤¦¿·µ¬ÌôºÞÃíÆþ¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥ê¥¦¥Þ¥Á¼£ÎÅÌô¤Î¥¢¥ó¥«¡¼¥É¥é¥Ã¥°¤Ç¤¢¤ë¥á¥È¥È¥ì¥¥µ¡¼¥È¤ò¥â¥Ç¥ëÌô¤È¤·¤Æ¡¢Ìµ¿Ë¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤ÊÈé²¼ÅêÍ¿ÊýË¡¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³«È¯¤·¤¿¿·µ¬ÅêÍ¿ÊýË¡¤Ï¡¢¥é¥Ã¥È¤òÍÑ¤¤¤¿Æ°Êª¼Â¸³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½¾Íè¤ÎÈé²¼Ãí¼ÍÀ½ºÞ¤ÈÆ±Åù¤Î¥Ð¥¤¥ª¥¢¥Ù¥¤¥é¥Ó¥ê¥Æ¥£¡ÊBA¡Ë¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ð¥¤¥ª¥¢¥Ù¥¤¥é¥Ó¥ê¥Æ¥£¡ÊBA¡Ë¡§ÅêÍ¿¤µ¤ì¤¿ÌôÊª¤¬ÂÎÆâ¤Ë¤É¤ÎÄøÅÙµÛ¼ý¤µ¤ì¡¢ÍøÍÑ²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¤«¤ò¼¨¤¹ÌôÊªÆ°ÂÖ³ØÅª»ØÉ¸¡£µÛ¼ý¸úÎ¨¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¾å¤ÇÉÔ²Ä·ç¤Ê¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¡£
¡Ú¸¦µæ¤Î³µÍ×¡Û
Â¿¤¯¤Î¼À´µ¤Î¼£ÎÅ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Èé²¼ÅêÍ¿¥·¥ê¥ó¥¸À½ºÞ¤Ê¤É¤¬¹¤¯»ÔÈÎ¤µ¤ì¡¢Èé²¼ÅêÍ¿Ë¡¤Ï°ìÈÌÅª¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢´µ¼Ô¼«¿È¤¬ÅêÍ¿²ÄÇ½¤Ê¼«¸ÊÃí¼ÍÀ½ºÞ¤âÉáµÚ¤·¡¢ºßÂð°åÎÅ¤Î¸½¾ì¤Ç¤âÉý¹¤¯ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Èé²¼Ãí¼Í¤ÏÅêÍ¿»þ¤ÎÄË¤ß¤ä¶²ÉÝ´¶¤òÈ¼¤¦¤³¤È¤«¤é¡¢¼£ÎÅ¤ËÄñ¹³´¶¤ò¼¨¤¹´µ¼Ô¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢¼£ÎÅ¥¢¥É¥Ò¥¢¥é¥ó¥¹¤¬Äã²¼¤·¡¢Èé²¼Ãí¼ÍÀ½ºÞ¤Ë¤è¤ëÌôÊª¼£ÎÅ¤òÃÇÇ°¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÈé²¼Ãí¼ÍÀ½ºÞ¤ÈÆ±Åù¤ÎBA¤ò¼¨¤¹¿·µ¬ÅêÍ¿Ë¡¤ò³«È¯¤·¡¢´ûÂ¸¤ÎÈé²¼Ãí¼Í¤ËÂå¤ï¤ê¤¦¤ë¿·¤¿¤ÊÅêÍ¿¼êÃÊ¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£Àü»É¤òÈ¼¤ï¤Ê¤¤´µ¼Ô¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤ÅêÍ¿Ë¡¤Î¼Â¸½¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀü»É¤ËÂÐ¤¹¤ë¶²ÉÝ´¶¤Î¤¿¤á¤Ë¼£ÎÅ·ÑÂ³¤¬º¤Æñ¤Ç¤¢¤Ã¤¿´µ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤ÆÂç¤¤Ê½õ¤±¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¿·µ¬ÅêÍ¿Ë¡¤Ï¡¢¼£ÎÅ·ÑÂ³À¤Î¸þ¾å¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¼£ÎÅ¸ú²Ì¤ª¤è¤Ó¼£ÌþÎ¨¤Î¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú¸¦µæ¥á¥ó¥Ð¡¼¡Û
¡¦Åìµþ»ü·Ã²ñ°å²ÊÂç³Ø Î×¾²ÌôÍý¹ÖºÂ ¶µ¼ø ¶¶¸ý Àµ¹Ô
¡¦Åìµþ»ü·Ã²ñ°å²ÊÂç³Ø Î×¾²ÌôÍý¹ÖºÂ ¶µ¼ø »Ö²ì ¹ä
¡¦½¢¼ÂÂç³ØÌô³ØÉôÌôÊªÆ°ÂÖ³Ø¸¦µæ¼¼ ¶µ¼ø À¶¿å Èþµ®»Ò
¡ÚÏÀÊ¸¾ðÊó¡Û
Mikiko Shimizu, Tsuyoshi Shiga, Masayuki Hashiguchi. A new, patient-friendly, needleless methotrexate administration method using the pyro-drive jet injector in rats. Sci Rep. 2025 Nov 12;15(1):39599. doi: 10.1038/s41598-025-23302-6. PMID: 41225020
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³Ø¹»Ë¡¿Í»ü·ÃÂç³Ø¡¡¹Êó²Ý¡¡
¥á¡¼¥ë¡§koho@jikei.ac.jp
ÅÅÏÃ¡§03-5400-1280
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
»ü·ÃÂç³Ø ¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹°ìÍ÷
https://www.jikei.ac.jp/press/
