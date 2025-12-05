¡ÚÅì¼Ç¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥·¥¹¥Æ¥à¥º¡Û¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉºÆ¥¨¥ÍÈ¯ÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¼Â¾Ú»ö¶È¤ò³«»Ï

¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
【東芝エネルギーシステムズ】サウジアラビアにおけるハイブリッド再エネ発電システム実証事業を開始
£²£°£²£µ¡Ý£±£²¡Ý£µ
³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥Ä¥°¥í¡¼¥Ð¥ë
Åì¼Ç¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥·¥¹¥Æ¥à¥º³ô¼°²ñ¼Ò
³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥Ä¥°¥í¡¼¥Ð¥ë
Åì¼Ç¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥·¥¹¥Æ¥à¥º³ô¼°²ñ¼Ò
¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉºÆ¥¨¥ÍÈ¯ÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¼Â¾Ú»ö¶È¤ò³«»Ï
¡Á´ð´´ÅÅÎÏ·ÏÅý¤«¤éÎ¥¤ì¤¿ÃÏ°è¤ÎÇÛÅÅ·ÏÅý¤Ë¤ª¤±¤ëÊ¬»¶·¿ºÆ¥¨¥Í¤ÎÆ³ÆþÂ¥¿Ê¤Ë¹×¸¥¡Á
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥Ä¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡Ê°Ê²¼¡¢OCG¡Ë¡¢¤ª¤è¤ÓÅì¼Ç¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥·¥¹¥Æ¥à¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢Åì¼ÇESS¡Ë¤Ï¡¢¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿Í ¿·¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¦»º¶Èµ»½ÑÁí¹ç³«È¯µ¡¹½¡Ê°Ê²¼¡¢NEDO¡Ë¤Î»Ù±ç¤Î¤â¤È¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢²¦¹ñ¡Ê°Ê²¼¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤ÆSaudi Electricity Company¡Ê°Ê²¼¡¢SEC¡Ë¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢É÷ÎÏÈ¯ÅÅ¤ÈÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤Î2¼ïÎà¤ÎºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡Ê°Ê²¼¡¢ºÆ¥¨¥Í¡Ë¤ÈÃßÅÅÃÓ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡Ê°Ê²¼¡¢EMS¡Ë¤ÇÀ©¸æ¤¹¤ë¡Ö¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉºÆ¥¨¥ÍÈ¯ÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Î¼Â¾Ú»ö¶È¡Ê°Ê²¼¡¢¼Â¾Ú»ö¶È¡Ë¤ò³«»Ï¤·¡¢2028Ç¯5·î¤Þ¤Ç¼Â¾Ú¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¿Þ 1 ¼Â¾Ú»ö¶È¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¿Þ
¡¡¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Ï¡¢¿Í¸ýÁý²Ã¤Ë¤è¤êÅÅÎÏ¼ûÍ×¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÈ¯ÅÅÍÆÎÌ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¥ê¶¨Äê¤Ë´ð¤Å¤¯²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¡ÊGHG¡ËÇÓ½Ðºï¸ºÌÜÉ¸¤ÎÃ£À®¡¢¤½¤·¤Æ·ÐºÑ¤ÎÂ¿³Ñ²½¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÖVision2030¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÍýÍ³¤«¤é¡¢ºÆ¥¨¥Í¤ÎÂçÎÌÆ³Æþ¤Ë¤è¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ª¤è¤ÓÅÅ¸»¤ÎºÆ¥¨¥Í¤Ø¤Î¥·¥Õ¥È¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢ºÆ¥¨¥ÍÆ³Æþ¤ËÈ¼¤¤¡¢Â¿¿ôÂ¸ºß¤¹¤ë´ð´´ÅÅÎÏ·ÏÅý¤«¤éÎ¥¤ì¤¿ÃÏ°è¤ÎÇÛÅÅ·ÏÅý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÆ¥¨¥Í¤ÎÆ³Æþ¤¬¿Ê¤à¤³¤È¤Ë¤è¤ê·ÏÅý¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ä¡¢ÅÅÎÏ¼ûÍ×¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤êÇÛÅÅÊÑÅÅ½ê¤Î²áÉé²Ù¤¬À¸¤¸¤ë¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤Ï¡¢ÅÅÎÏ¼ûÍ×²È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄäÅÅ¤äÅÅ°µÄã²¼¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹Í×°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ëÊýË¡¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢Ê¬»¶·¿ºÆ¥¨¥ÍÅÅ¸»¤ÎÆ³Æþ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏºÆ¥¨¥ÍÀßÈ÷¤ò¼ûÍ×ÃÏ¤Î¶á¤¯¤Ë¾®µ¬ÌÏ¤ÇÊ¬»¶ÇÛÃÖ¤·ÅÅÎÏ¤ò¶¡µë¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤ËÃßÅÅÃÓ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÊÑÆ°¤ÎÂç¤¤¤ºÆ¥¨¥Í¤Ç¤â¡¢´ð´´ÅÅÎÏ·ÏÅý¤«¤éÎ¥¤ì¤¿ÃÏ°è¤ÎÇÛÅÅ·ÏÅý¤Ç°ÂÄê¤·¤¿ÅÅÎÏ¶¡µë¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¼Â¾Ú»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢SEC¤¬¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥ê¥ä¥É¹Ù³°¤ËÊÝÍ¤¹¤ë´ûÂ¸É÷ÎÏÈ¯ÅÅÀßÈ÷¤Î¼Â¾Ú¥µ¥¤¥È¤Ë¡¢¿·¤¿¤ËÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅÀßÈ÷¤ÈÃßÅÅÃÓ¥·¥¹¥Æ¥à¤òÀßÃÖ¤·¡¢¤½¤ì¤é¤òÅý¹çÅª¤ËÀ©¸æ¤¹¤ëEMS¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤¹¡Ê¿Þ3¡Ë¡£º£²ó¼Â¾Ú¤¹¤ë¡Ö¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉºÆ¥¨¥ÍÈ¯ÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Ï¡¢SEC¤¬½êÍ¤¹¤ë´ûÂ¸¤ÎÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ¤È¿·Àß¤¹¤ëÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤ÎÆó¼ïÎà¤ÎºÆ¥¨¥ÍÈ¯ÅÅ¤ò¡¢EMS¤ÈÃßÅÅÃÓ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç°ÂÄê²½¤·¤ÆÇÛÅÅ·ÏÅý¤ËÅÅÎÏ¶¡µë¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£ÃßÅÅÃÓ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ï¡¢·«¤êÊÖ¤·½¼ÊüÅÅ¤·¤Æ¤âÎô²½¤·¤Ë¤¯¤¤Ä¹¼÷Ì¿ÀÇ½¤òÍ¤·ºÆ¥¨¥Í¤ÎÈ¯ÅÅÎÌ¤ÎÊÑÆ°ÍÞÀ©¤ËÅ¬¤¹¤ë½ÐÎÏ·¿ÃßÅÅÃÓ¤È¡¢ÅÅÎÏ¥Ô¡¼¥¯¥·¥Õ¥È¤ËÅ¬¤¹¤ëÍÆÎÌ·¿ÃßÅÅÃÓ¤Î2¼ïÎà¤òÅ¬ÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¹¤¤´ü´ÖÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÃßÅÅÃÓ¥·¥¹¥Æ¥à¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÍÍ¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¼Â¾Ú¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ë¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¿Þ 2¡¡SEC¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë¼Â¾Ú¥µ¥¤¥È¤Î´ûÀßÉ÷¼Ö
¿Þ 3¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉºÆ¥¨¥ÍÈ¯ÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³µÇ°¿Þ
¡¡¼Â¾Ú»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉºÆ¥¨¥ÍÈ¯ÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡Ø½ÐÎÏÊÑÆ°¤¬·ã¤·¤¤ºÆ¥¨¥Í¤Î°ÂÄêÅÅ¸»²½¡Ù¡¢¡ØºÆ¥¨¥Í¤ÎÍ¾¾êÅÅÎÏ¤Î³èÍÑ¡Ù¡¢¤ª¤è¤Ó¡Ø´ûÀßÊÑÅÅ½ê¤Î²áÉé²Ù¤ÎÍÞÀ©¡Ù¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉºÆ¥¨¥ÍÈ¯ÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î·ÐºÑÀ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¡¢ÃßÅÅÃÓ¤Î½ÐÎÏ¡¦ÍÆÎÌ¤ÎºÇÅ¬²½¤â¼Â¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜ¼Â¾Ú»ö¶È¤ÏGHG¤Îºï¸º¤Ë¤â¹×¸¥¤¹¤ë»ö¶È¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ËÜ¼Â¾Ú»ö¶È´ü´ÖÃæ¤ËGHG ºï¸ºÎÌ¤Î¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤â¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
OCG¤Ï¡¢¼Â¾ÚÀßÈ÷¤ÎÁ´ÂÎÀß·×¤È¶¡µë¡¢GHGºï¸ºÎÌ¤ÈÆ³ÆþÀßÈ÷¤Î·ÐºÑÀ¤ÎÉ¾²Á¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£Åì¼ÇESS¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¹ñÆâ³°¤ÇÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¿EMS¤ÈÃßÅÅÃÓ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÃÎ¸«¤ò¼Â¾ÚÀßÈ÷¤ÎÀß·×¤ËÀ¸¤«¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢ËÜ¼Â¾Ú»ö¶È¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤Î²òÀÏ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¼Â¾Ú»ö¶È¤òÄÌ¤¸¡¢GHGºï¸º¤Î¼Â¸½²ÄÇ½À¤ä¡¢²áÉé²Ù¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ëÇÛÅÅÊÑÅÅ½ê¤ÎÅê»ñ¤Î·Ú¸º¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡¢¡Ö¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉºÆ¥¨¥ÍÈ¯ÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤ÎÍ¸úÀ¤ò¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢À¯ÉÜ¤ä´ØÏ¢µ¡´Ø¤Ë¼¨¤¹»ö¤Ç¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ë¤ª¤±¤ëÆ±¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÉáµÚ³ÈÂç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÊ¬»¶·¿ºÆ¥¨¥ÍÅÅ¸»¤Ë¤è¤ëÇÛÅÅ·ÏÅý¤Ø¤ÎÅÅÎÏ¶¡µë¤¬Æ±¹ñ¤ª¤è¤ÓÀ¤³¦¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯»ö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£OCG¤ª¤è¤ÓÅì¼ÇESS¤Ï¡¢º£¸å¤â¡¢ËÜ¼Â¾Ú»ö¶È¤ÇÆÀ¤¿ÃÎ¸«¤òÄÌ¤¸¤Æ¸ÜµÒ¤Î¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤ËÄãÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡öÅì¼Ç¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥·¥¹¥Æ¥à¥º³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï³ô¼°²ñ¼ÒÅì¼Ç¤Î£±£°£°¡ó»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£