²ÄÎù¤µ¤ÈÑÛ¤È¤·¤¿¶¯¤µ¤òÈë¤á¡¢½÷À¤Î¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¦¿·ºî¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖSheer Rose¡×¤¬Canal 4¡î¤è¤êÅÐ¾ì
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Õ¡¦¥Ç¥£¡¦¥·¥£¡¦¥×¥í¥À¥¯¥Ä(½êºß¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²¬Æ£°ìÏ¯)¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥¸¥å¥¨¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖCanal4¡î¡×¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ½é¤È¤Ê¤ë¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥Ô¥ó¥¯¥·¥ë¥Ðー¤Î¿§¹ç¤¤¤¬ÆÃÄ§¤Î¿·ºî¥¸¥å¥¨¥êー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖSheer Rose¡×¤ò2025Ç¯12·î5Æü(¶â)¤è¤êCanal4¡î¤ÎÅ¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¤¿¤Á¤Î¡È¤Ê¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¡É¤Ï¡¢Æü¡¹¤æ¤ë¤ä¤«¤Ë°Ü¤í¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÖSheer Rose¡×¤Ï¡¢¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤ÎÊÑ²½¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯´ó¤êÅº¤¤¡¢º£¤³¤Î½Ö´Ö¤Î¡È»ä¡É¤ò¤½¤Ã¤È¾È¤é¤·¡¢¼«¿®¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¡Canal 4¡î¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ë½À¤é¤«¤Ê¥Ô¥ó¥¯¥·¥ë¥Ðー¤ò»ÈÍÑ¡£¤½¤³¤Ë¡¢¥â¥¢¥µ¥Ê¥¤¥È¤ä¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ÎÁ¡ºÙ¤Êµ±¤¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢Æü¾ï¤Ë¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¦¾åÉÊ¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò±é½Ð¡£¼«Á³¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿²«¶âÈæ¤Î¥ªー¥Ð¥ë¥â¥Áー¥Õ¤¬¡¢Ä´ÏÂ¤ÈÈþ¤·¤µ¤òÀÅ¤«¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤Þ¤¹¡£¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ä¥ê¥ó¥°¡¢¥Ô¥¢¥¹¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë°Û¤Ê¤ëÉ½¾ð¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¶¦ÄÌ¤·¤Æ¡ÖÀÅ¤±¤µ¤ÎÃæ¤Ë½É¤ë°Õ»Ö¡×¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥¸¥å¥¨¥êー¤Ë¡£
¢£ÀÅ¤«¤Ëºé¤¯¡¢¤ï¤¿¤·¤Î·è°Õ
From Left
PinkSV Necklace / Moissanite \22,000¡¡
PinkSV Necklace / Moissanite \9,900¡¡
PinkSV Necklace / Moissanite \14,300¡¡
PinkSV Necklace / Moissanite \13,200¡¡
¡¡¡ÖSheer Rose¡×¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢canal 4¡î¤Ç½é¤á¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¥Ô¥ó¥¯¥·¥ë¥Ðー¤ò»ÈÍÑ¡£²«¶âÈæÎ¨¤Î¥ªー¥Ð¥ë¥â¥Áー¥Õ¤¬½Å¤Ê¤êÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢ÀÅ¤«¤Ê¶¯¤µ¤òÈë¤á¤¿¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£ÌÜÎ©¤Á¤¹¤®¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤Õ¤ÈÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¡£¤ä¤ï¤é¤«¤µ¤ÎÃæ¤Ë°Õ»Ö¤ò½É¤¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È»ä¤é¤·¤µ¡É¤ò±Ç¤¹¥¸¥å¥¨¥êー¡£¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤Ð¤æ¤¤ßê¤á¤¤òÊü¤Ä¥â¥¢¥µ¥Ê¥¤¥È¤¬ÇÛ¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÆ©ÌÀ¤Ê¸÷¤¬¡¢¶»¤Î±ü¤Ë¤½¤Ã¤È¼«¿®¤òÅô¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£Ä«Ïª¤Î¤è¤¦¤Ë¤ä¤ï¤é¤«¤¯¡¢¤ä¤µ¤·¤µ¤È°Õ»×¤ò½É¤¹
From Left
PinkSV Pierced Earrings / Moissanite \13,200¡¡
PinkSV Pierced Earrings / Moissanite \18,700¡¡
PinkSV Ring / Moissanite \14,300¡¡
PinkSV Ring / Moissanite \15,400¡¡
¡¡¥â¥Áー¥Õ¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö±Ê±ó¡×¤ä¡ÖÄ´ÏÂ¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥»¥ó¥¿ー¤ÇÑÛ¤Èµ±¤¯¥â¥¢¥µ¥Ê¥¤¥È¤¬¾ÝÄ§¤¹¤ë¤Î¤Ï¡ÖÀ®¸ù¡×¡ÖÁ°¸þ¤¤ÊÎÏ¡×¡£¤¿¤À²Ä°¦¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢Æü¡¹¤ò¤·¤Ê¤ä¤«¤ËÀ¸¤¤ë½÷À¤¿¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥¸¥å¥¨¥êー¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿ºÙ¤ä¤«¤Ê¹©É×¤È¥Ç¥£¥Æー¥ë¤¬¡¢¥·ー¥ó¤äµ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ·Ú¤ä¤«¤ËÉ½¾ð¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼´¤Î¤¢¤ëÈþ¤·¤µ¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¡ÖSheer Rose¡×¤Ï¡¢¿´¤Î±ü¤Ë½É¤ë¶¯¤µ¤È²¹¤â¤ê¤ò¥¸¥å¥¨¥êー¤È¤¤¤¦·Á¤Ë±Ç¤·½Ð¤·¤¿¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¤ÆÀÅ¤«¤Êµ±¤¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£
¢£¼«¿®¤ËËþ¤Á°î¤ì¤¿¡Ö»ä¡×¤Ø
From Left
K10PG Necklace / Diamond \35,200
K10PG Pierced Earrings / Diamond \26,400
¡¡¤Õ¤È»ëÀþ¤òÍî¤È¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ±¤¤¬¡¢¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖSheer Rose¡×¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¿´¤Î±ü¤Ë¿¨¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥¸¥å¥¨¥êー¡£Íî¤ÁÃå¤¤Î¤¢¤ë¥Ô¥ó¥¯¥·¥ë¥Ðー¤¬¤â¤¿¤é¤¹¤ä¤ï¤é¤«¤Ê²¹ÅÙ´¶¤Ë¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤¢¤ë¸÷¤òÅº¤¨¤Æ¡£¶»¸µ¤ä¼ª¸µ¤ËÉâ¤«¤Ö¤Î¤Ï¡¢¸ì¤é¤º¤È¤âÅÁ¤ï¤ëÑÛ¤È¤·¤¿°Õ»Ö¡£¹µ¤¨¤á¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢³Î¤«¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Á¡¢Æü¡¹¤Î¤µ¤µ¤ä¤«¤ÊÁªÂò¤Ë¤â¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤¼´¤òÅº¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÚCanal £´¡î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Û
https://www.fdcp.co.jp/canal4c/special/sheerrose/?bid=canal4c