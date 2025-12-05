ÂçÀ¹¶·¡Ú¥ª¥ß¥«¥ì¡ßÄ»¼è¸© ±ï·ë¤ÓÆÃÊÌ´ë²è¡Û±þÊç¼Ô20Ì¾¤Î±¿Ì¿¤Î»å¤ò·Ò¤®¡¢3ÁÈ¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤¬ÃÂÀ¸ ー ·ëº§¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¿¿·õ¸òºÝ¤òË¾¤àÊý¡¹¤Î½Ð²ñ¤¤¤Î¾ì¤òÁÏ½Ð
³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥ß¥«¥ì¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µ×Î±µÜ ²í¿Î¡¢°Ê²¼¡Ö¥ª¥ß¥«¥ì¡×¡Ë¤Ï¡¢²ñ°÷¿ô95Ëü¿ÍÄ¶¡¦º§³è¥Ñー¥Æ¥£ー·ÇºÜ¿ôÆüËÜNo.1¢¨¤ò¸Ø¤ë¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¢¨¤Îº§³è¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö¥ª¥ß¥«¥ì¡×¤ª¤è¤ÓÄÌÏÃ·¿¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¡Ö¥ª¥ß¥«¥ìLive¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Ï¢·È¶¨Äê¤ò·ë¤ÖÄ»¼è¸©¤È¤ÎÏ¢·È´ë²èÂè4ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢º§³è¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö¥ª¥ß¥«¥ì¡×¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ë²ñ°÷¤È¡¢Ä»¼è¸©½Ð²ñ¤¤¥µ¥Ýー¥È¥»¥ó¥¿ー¡Ö¤¨¤ó¥È¥êー¡×²ñ°÷¤¬¥µー¥Ó¥¹¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ½Ð²ñ¤¨¤ë¡Ö¥ª¥ß¥«¥ì¡ß¤¨¤ó¥È¥êー±ï·ë¤Ó´ë²è¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¥ª¥ß¥«¥ì¤«¤é¤Ï½÷À²ñ°÷¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤ÆÊç½¸¤ò¹Ô¤¤¡¢11·î3Æü¤Î±þÊç½ªÎ»»þÅÀ¤ÇÅö½éÁÛÄê¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤ë20Ì¾¤«¤é¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¤Îµ¡²ñÄó¶¡¤Ë·Ò¤¬¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤é¥«¥Ã¥×¥ëÀ®Î©¿ô¤ÎÁý²Ã¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ª¥ß¥«¥ì¡ßÄ»¼è¸© ±ï·ë¤ÓÆÃÊÌ´ë²è¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ä»¼è¸©¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¡Ö½ÐÀ¸¿ô¤Î¸º¾¯¡¦Ì¤º§Î¨¤Î¾å¾º¡×¤È¤¤¤¦¼Ò²ñ²ÝÂê¤È¡¢ÊÀ¼Ò¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö¤Þ¤¸¤á¤Ê½Ð²ñ¤¤¤Îµ¡²ñÁÏ½Ð¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤¬¹çÃ×¤·¡¢2024Ç¯3·î¤ËÎ¾¼Ô¤ÏÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¡ÖÄ»¼èº½µÖ¡ß¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¡Ö¥Ê¥¤¥È¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¡ß¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¡Öº§³è±þ±ç¥»¥ß¥Êー¡×¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¼«¼£ÂÎ¤äÃÏ°èº§³è»Ù±ç»ö¶È¼Ô¤È¤Î¶¨Æ¯¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ´ë²è¤Ï¡¢¥ª¥ß¥«¥ì¤ÈÄ»¼è¸©¤ÎÏ¢·È´ë²è¤ÎÂè4ÃÆ¡£
¤Þ¤¸¤á¤Ê¸òºÝ¡¦·ëº§¤Ø¤Î°ÕÍß¤Î¹â¤¤¡¢º§³è¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö¥ª¥ß¥«¥ì¡×²ñ°÷¡¦¤È¤Ã¤È¤ê½Ð²ñ¤¤¥µ¥Ýー¥È¥»¥ó¥¿ー¡Ö¤¨¤ó¥È¥êー¡×²ñ°÷¤ÎÁÐÊý¤Ø¤Î¡¢¹¹¤Ê¤ë½Ð²ñ¤¤¤Îµ¡²ñ¤ÎÄó¶¡¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì
ËÜ´ë²è¼Â»Ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ï¤³¤Á¤é
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000219.000020019.html
¹ç·×20Ì¾¤¬´õË¾¤¹¤ë¡Ö¥µー¥Ó¥¹¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤¿¡¢¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¡×
ËÜ´ë²è¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥µー¥Ó¥¹¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ½Ð²ñ¤¤¤ÎÉý¤ò¹¤²¤¿¤¤¡×½÷À¤ò¡¢º§³è¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö¥ª¥ß¥«¥ì¡×¤«¤éÊç½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¥ª¥ß¥«¥ì²ñ°÷¤«¤é½÷À¸ÂÄê¤ÇÊç½¸¤ò¹Ô¤¤¡¢2025Ç¯9·î¤ÎÊç½¸³«»Ï¤«¤é¡¢±þÊç¿ô¤Ï½çÄ´¤ËÁý²Ã¡£
ºÇ½ªÅª¤Ë¡¢¥ª¥ß¥«¥ì¤«¤é¤Ï20Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ë½÷À²ñ°÷¤«¤é¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
Êç½¸¸å¤Ï¡¢¡Ø¤¨¤ó¥È¥êー¡Ù¤Î±ï·ë¤Ó¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¡Ê¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢Ãç¿Í¡Ë¤¬ÃúÇ«¤ËÌÌÃÌ¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¤ªÁê¼ê¤Î¤´´õË¾¤Ê¤É¤ò¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¤¨¤ó¥È¥êー²ñ°÷¤ò¤´¾Ò²ð¤¹¤ëÎ®¤ì¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ´ë²è¤Ï¸½ºß¤â²ñ°÷Æ±»Î¤Î¥¥åー¥Ô¥Ã¥ÉÌò¤È¤Ê¤ë¡Ö¤¨¤ó¥È¥êー¡×¤Î±ï·ë¤Ó¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¤¬¡¢±þÊç¼Ô¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¤ªÁê¼ê¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´±Ì±Ï¢·È¤Ë¤è¤ë¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ë½Ð²ñ¤¤¡¦·ëº§»Ù±ç¤Î¹¹¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Î¼Â¸½¤Ø
¾¯»Ò²½ÂÐºö¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ½Ð²ñ¤¤¡¦·ëº§»Ù±ç¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¼«¼£ÂÎ¤ÎÂ¿¤¯¤¬Êú¤¨¤ë¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¡¦¥µ¥Ýー¥ÈÍøÍÑ¤È¤¤¤Ã¤¿½¸µÒ¤Ø¤Î²ÝÂê¡£
¡Ö¥ª¥ß¥«¥ì¡×¤ÏÁ´¹ñ95Ëü¿Í¤Î²ñ°÷´ðÈ×¤È¡¢Ä¹Ç¯¤Î½¸µÒ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ëº§³è»Ù±ç¤Î½¸µÒºÇÂç²½¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î ³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥ß¥«¥ì ¤È Ä»¼è¸©¡Ö¤¨¤ó¥È¥êー¡× ¤È¤ÎÏ¢·È´ë²è¤Ç¤Ï¡¢½÷À¤Î½¸µÒ¤¬º¤Æñ¤È¤µ¤ì¤ë¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢20 Ì¾¤â¤Î½÷À²ñ°÷¤«¤é¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢5ÁÈ¤Î¤ª¸«¹ç¤¤¤¬À®Î©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¥ª¥ß¥«¥ì¤¬Á´¹ñ¤ÇÍ¤¹¤ë°µÅÝÅª¤Ê½¸µÒÎÏ¤È¡¢¤¨¤ó¥È¥êー¤¬»ý¤Ä¡Ö¿Í¤Î¼ê¤Ë¤è¤ë²¹¤«¤ß¤¢¤ë»Ù±ç¡×¡¢ÁÐÊý¤Î¶¯¤ß¤òºÇÂç¸Â¤ËÀ¸¤«¤·¤¿·ë²Ì¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ß¥«¥ì¡ßÄ»¼è¸© º£¸å¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ª¥ß¥«¥ì¤Ï¡¢Ä»¼è¸©¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¡¢¸©Ì±¤Î½Ð²ñ¤¤¡¦·ëº§»Ù±ç¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¡Ö½Ð²ñ¤¤Àè¿Ê¸©¡×¤Ç¤¢¤ëÄ»¼è¸©¤È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½Ð²ñ¤¤¡¦·ëº§»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¼«¼£ÂÎ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë»öÎã¤ò¶¦Í¤·¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¶¯²½¤ÎÂ¥¿Ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Á´¹ñ¤Ç¼«¼£ÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ë½Ð²ñ¤¤¡¦·ëº§»Ù±ç¤Ë´Ø¤ï¤ë³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¤¼¤Ò¥ª¥ß¥«¥ì¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
º§³è¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î½¸µÒ¡¢¥µ¥Ýー¥È¥»¥ó¥¿ー²ñ°÷¤Ø¤Î¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ÎÄó¶¡¤Ê¤É¡¢½Ð²ñ¤¤¡¦º§³è»Ù±ç¤Ë¤ªÇº¤ß¤Î¤¢¤ë¼«¼£ÂÎ´Ø·¸¼Ô¤µ¤Þ¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥ª¥ß¥«¥ì¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°ú¤Â³¤¡¢ÃÏ°è¤Îº§³è»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥ß¥«¥ì
º§³è¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö¥ª¥ß¥«¥ì¡×¤ò±¿±Ä¡£·ëº§Å¬Îð´ü¤Î¿Í¸ý¸º¾¯¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢·ëº§¤ò´õË¾¤¹¤ëÃË½÷¤¬¡Ö½Ð²ñ¤¤¤¿¤¯¤Æ¤â½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤¡×¼Ò²ñ¤Ç¡¢¡Ö¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ÎÁÏÂ¤-½Ð²ñ¤¤¤¬0¤òZERO¤Ë¤¹¤ë-¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ë¡£¡Ö¥ª¥ß¥«¥ì¡×²ñ°÷¿ô¤Ï95Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤Îº§³è¥Ñー¥Æ¥£ー¡¦¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦³¹¥³¥ó¤Ê¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È·ÇºÜ¿ô¤Ï¹ñÆâNo.1¢¨¤ò¸Ø¤ë¡£
Æ±¼Ò¤Ï¤½¤ÎÂ¾¤Ë¡¢¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ·¿¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¡Ö¥ª¥ß¥«¥ì Live¡×¤â±¿±Ä¡£
¼«¼£ÂÎ¡¦»ö¶È¼Ô¤È¤ÎÏ¢·È¤â¶¯²½¤·¡¢¥ê¥¢¥ë¡ß¥ª¥ó¥é¥¤¥óÁÐÊý¤Ç¤Î¤Þ¤¸¤á¤Ê½Ð²ñ¤¤¤Îµ¡²ñ¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥ß¥«¥ì
ÂåÉ½¼Ô¡§µ×Î±µÜ ²í¿Î
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÂå¡¹ÌÚ°ìÃúÌÜ35ÈÖ1¹æ¡¡¥×¥ì¥ó¥¸Âå¡¹ÌÚ¥Ó¥ë8³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§º§³è¥á¥Ç¥£¥¢±¿±Ä¡¦º§³è»ö¶È¼Ò»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹³«È¯
URL¡§ https://omicale.co.jp/
¢¨Åö¼ÒÄ´¤Ù (2025Ç¯12·î»þÅÀ¡§Åö·î³«ºÅº§³è¥Ñー¥Æ¥£ー¡¦³¹¥³¥ó·ÇºÜ¿ô¡¢¸ý¥³¥ß·ÇºÜ¿ô)