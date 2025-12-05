¥¢¥×¥ê¡Ö¥Þ¥ó¥¬¤¬¤¦¤¬¤¦¡×5¼þÇ¯µÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬¥¹¥¿ー¥È¡ª¤ª¤Þ¤±¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁýÎÌ¤äÌµÎÁÏÃÁýÎÌ¤Ê¤É¤ª¥È¥¯¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒÁÐÍÕ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°´Âô²í¼£¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢°ÛÀ¤³¦¡¦°ÌòÎá¾î¥³¥ß¥Ã¥¯¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¥Þ¥ó¥¬¥¢¥×¥ê¡Ö¥Þ¥ó¥¬¤¬¤¦¤¬¤¦¡×¤Ï¡¢2025Ç¯12·î7·î¡ÊÆü¡Ë¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¤«¤é5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¡Ö5¼þÇ¯µÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
¡Ú1¡Û¥³¥¤¥ó¹ØÆþ»þ¤Î¤ª¤Þ¤±¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¡¢ºÇÂç76%¤Þ¤ÇÂçÁýÎÌ¡ª
12·î28Æü¡ÊÆü¡Ë～12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î´ü´ÖÃæ¡¢¥³¥¤¥ó¹ØÆþ»þ¤Î¤ª¤Þ¤±¥Ý¥¤¥ó¥È¡ÊBP¡Ë¤òÄÌ¾ï»þ¤è¤ê¤âÂçÉý¤ËÁýÎÌ¤·¤Þ¤¹¡£
10,000¥³¥¤¥ó¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÄÌ¾ï¤Ï2,000BP¤ª¤Þ¤±¤Î¤È¤³¤í´ü´ÖÃæ¤Ï7,600BP¤ª¤Þ¤±¤ËÁýÎÌ¡ª¡¡¤ª¥È¥¯¤Ë¤Ê¤ë´ü´ÖÃæ¤Ë¤¼¤Ò¤ªÇã¤¤µá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ú2¡ÛÌµÎÁÏÃÁýÎÌ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
°Ê²¼¤Î´ü´ÖÃæ¡¢¥¢¥×¥ê¤ÇºÇ¤â¿Íµ¤¤Î¤¢¤Ã¤¿ºîÉÊ¤ä¤¤¤Þ¥¤¥Á¥ª¥·¤ÎºîÉÊ¤òÈ¯É½¤·¡¢¤½¤ì¤é¤ÎºîÉÊ¤ÎÌµÎÁÏÃÈÏ°Ï¤òÁýÎÌ¤·¤Þ¤¹¡£
Âè1ÃÆ¡§12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë～12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë
Âè2ÃÆ¡§12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë～12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë
Âè3ÃÆ¡§12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë～12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë
Âè4ÃÆ¡§12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë～1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë
¡Ú3¡ÛX¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
12·î7Æü¡ÊÆü¡Ë～12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î´ü´ÖÃæ¤Ë¡¢¡Ö¤¬¤¦¤¬¤¦¥â¥ó¥¹¥¿ー¡Ü¡×¸ø¼°X¡Êhttps://x.com/monster_futaba(https://x.com/monster_futaba?s=20)¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë¥Õ¥©¥íー&¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖAmazon¥®¥Õ¥È¥«ー¥É¡×¡ÖGoPro HERO¡×¡Ö¥Ø¥¢ー¥É¥é¥¤¥äー ¥Ê¥Î¥±¥¢¡×¤Û¤«¡¢¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ª
¢£¥¢¥×¥ê¾ðÊó
¥¢¥×¥êÌ¾¡§¥Þ¥ó¥¬¤¬¤¦¤¬¤¦
¡Ö¾®Àâ²È¤Ë¤Ê¤í¤¦¡×ºîÉÊ¤Ê¤É¤ò´©¹Ô¤¹¤ë¥â¥ó¥¹¥¿ー¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÁÐÍÕ¼Ò¤ÎºîÉÊ¤ò¤É¤³¤è¤ê¤âÁá¤¯¤ªÆÏ¤±¡ª
°ÛÀ¤³¦¡¢°ÌòÎá¾î¡¢¥¢¥Ë¥á²½ºîÉÊ¤Ê¤É¤¬´ðËÜÌµÎÁ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡¢ÁÐÍÕ¼ÒÈ¯¤Î¤Þ¤ó¤¬¥¢¥×¥ê¡ª
Äó¶¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒÁÐÍÕ¼Ò
¥¢¥×¥ê¥ê¥êー¥¹Æü¡§2020Ç¯12·î7Æü
iOS¡§https://apps.apple.com/jp/app/id1529238312
Android¡§https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.futabanet.gaugau.app