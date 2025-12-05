À¤³¦Åª¤Ê¶¨ÎÏ¤ÈÏ¢ÂÓ¤Î¤¿¤á¤Ë―2025Ç¯½¾ÅÔ¹ñºÝ¥Õ¥©ー¥é¥à¤¬¹½£¤Ç³«ºÅ
2025年従都国際フォーラム
¡Ú¹½£¡ÊÃæ¹ñ¡Ë2025Ç¯12·î4Æü¿·²Ú¼Ò¡á¶¦Æ±ÄÌ¿®JBN¡Û2025Ç¯12·î1Æü¤«¤é3Æü¤Þ¤Ç¡¢2025Ç¯½¾ÅÔ¹ñºÝ¥Õ¥©ー¥é¥à¡ÊImperial Springs International Forum¡Ë¤¬¡¢Australia China Friendship and Exchange Association¡Ê¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦Ãæ¹ñÍ§¹¥¸òÎ®¶¨²ñ¡Ë¡¢Chinese People's Association for Friendship with Foreign Countries¡ÊÃæ¹ñ¿ÍÌ±ÂÐ³°Í§¹¥¶¨²ñ¡Ë¡¢¹Åì¾Ê¿ÍÌ±À¯ÉÜ¡ÊPeople's Government of Guangdong Province¡Ë¡¢World Leadership Alliance Club de Madrid¤Î¶¦ºÅ¤Ë¤è¤ê¡¢¹½£¤ÎImperial Springs International Convention Center¡Ê½¾ÅÔ¹ñºÝ²ñµÄ¥»¥ó¥¿ー¡Ë¤ÇÀ¹Âç¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£30¤òÄ¶¤¨¤ë¹ñ¤ÈÃÏ°è¤«¤é¡¢¸µ¹ñ²È¸µ¼ó¡¢À¯ÉÜ¼óÇ¾¡¢¹ñºÝµ¡´ØÂåÉ½¡¢Ãæ¹ñÆâ³°¤ÎÃøÌ¾¤ÊÀìÌç²È¤ä³Ø¼Ô¡¢³¤³°¤ÎÍ§¿Í¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥êー¥Àー¤ò´Þ¤à200¿Í°Ê¾å¤Î¥²¥¹¥È¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢À¤³¦Åª¤ÊÈ¯Å¸¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖFor Global Cooperation and Solidarity¡ÊÀ¤³¦Åª¤Ê¶¨ÎÏ¤ÈÏ¢ÂÓ¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢º£Ç¯¤Î¥Õ¥©ー¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢³«²ñ¼°¤ÈÊÄ²ñ¼°¡¢Èó¸ø³«²ñ¹ç¡¢Á´ÂÎÆ¤µÄ¡¢ÊÂ¹Ô¥Õ¥©ー¥é¥à¡¢¡ÖGuangzhou Night¡Ê¹½£¤ÎÌë¡Ë¡×¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¤ò´Þ¤à10¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢¡ÖGlobal Security Challenges in Times of Uncertainty¡ÊÉÔ³Î¼ÂÀ¤Î»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¤³¦Åª°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î²ÝÂê¡Ë¡×¡¢¡ÖRecalibrating Global Governance: Pursuit of Greater Stability and Certainty¡Ê¥°¥íー¥Ð¥ë¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ÎºÆÄ´À°¡§¤è¤êÂç¤¤Ê°ÂÄêÀ¤È³Î¼ÂÀ¤ÎÄÉµá¡Ë¡×¡¢¡ÖUnderstanding, Inclusiveness, and Cooperation in a Diverse World¡ÊÂ¿ÍÍ¤ÊÀ¤³¦¤Ë¤ª¤±¤ëÍý²ò¡¢ÊñÀÝÀ¡¢¶¨ÎÏ¡Ë¡×¡¢¡ÖArtificial Intelligence¡§Balancing Innovation, Security and Governance¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡§¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¢Åý¼£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¡Ë¡×¡¢¡ÖCountdown to 2030: Delivering on Global Public Goods¡Ê2030Ç¯¤Ø¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¡§¥°¥íー¥Ð¥ë¸ø¶¦ºâ¤Î¼Â¸½¡Ë¡×¡¢¡ÖThe Dynamics of Green and Low-carbon Development¡Ê¥°¥êー¥ó¤«¤ÄÄãÃºÁÇ¤Ê³«È¯¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥¯¥¹¡Ë¡×¡¢¡ÖGlobal Economic Trends Amid Trade and Tariff Conflicts¡ÊËÇ°×¤ä´ØÀÇ¤ò¤á¤°¤ëÂÐÎ©¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÀ¤³¦·ÐºÑÆ°¸þ¡Ë¡×¤Ê¤É¤Î¥Æー¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅ°ÄìÅª¤ÊµÄÏÀ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
Chinese People's Political Consultative Conference¡ÊÃæ¹ñ¿ÍÌ±À¯¼£¶¨¾¦²ñµÄÁ´¹ñ°Ñ°÷²ñ¡ËÉû¼çÀÊ¤ÎYang Zhen»á¤¬³«²ñ¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢°§»¢¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£Æ±»á¤Ï½¬¶áÊ¿¡ÊXi Jinpin¡Ë¹ñ²È¼çÀÊ¤Î¡ÖGlobal Development Initiative¡Ê¥°¥íー¥Ð¥ë³«È¯¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¡Ë¡×¡¢¡ÖGlobal Security Initiative¡Ê¥°¥íー¥Ð¥ë°ÂÁ´ÊÝ¾ã¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¡Ë¡×¡¢¡ÖGlobal Civilization Initiative¥°¥íー¥Ð¥ëÊ¸ÌÀ¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¡×¡¢¡ÖGlobal Governance Initiative¡Ê¥°¥íー¥Ð¥ë¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡¦¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¡Ë¡×¤¬¡¢¿ÍÎà¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¶¦ÄÌ¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÃæ¹ñ¤ÎÃÎ·Ã¤ÈÃæ¹ñ¤Î²ò·èºö¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸ÀµÚ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Ï¤³¤ì¤é¤ÎÍýÇ°¤ÎÄó¾§¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ãå¼Â¤Ë¼ÂÁ©¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¡¢ÃÄ·ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥ê¥¹¥¯¤È²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢³«ÊüÀ¤ÈÊñÀÝÀ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯Å¸¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢¸ß·Ã¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶¨ÎÏ¤ÎÀª¤¤¤òÃÛ¤¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ê¹ÔÆ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶ñÂÎÅª¤ÊÀ®²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤¹ÍÑ°Õ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ÍÎà¤Î¤è¤êÎÉ¤¤Ì¤Íè¤ò¶¦¤ËÁÏÂ¤¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ¤¬À¤³¦¤ÈÉý¹¤¯¸òÎ®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼çÍ×¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ¡¢½¾ÅÔ¹ñºÝ¥Õ¥©ー¥é¥à¤Ï¡¢2014Ç¯¤ÎÁÏÀß°ÊÍè¡¢ËèÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥©ー¥é¥à¤ÏÂÐÏÃ¤ÎÂ¥¿Ê¡¢¹ç°Õ·ÁÀ®¡¢¶¨ÎÏ¤Î¿ä¿Ê¤ËÀì¿´¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥Õ¥©ー¥é¥à¤ÎÁÏÀß¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦Ãæ¹ñÍ§¹¥¸òÎ®¶¨²ñ²ñÄ¹¡¢World Leadership Alliance¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°èµÄÄ¹¡¢Nizami Ganjavi International Center¥°¥íー¥Ð¥ë¶¦Æ±µÄÄ¹¤ò·óÌ³¤¹¤ëChau Chak WingÇî»Î¤Ï¡¢¥Õ¥©ー¥é¥à¤ÎÁÏÀß¤ÈÈ¯Å¸¤Ï¡¢¡ÖÁê°ã¤¬Âç¤¤±¤ì¤ÐÂç¤¤¤¤Û¤ÉÂÐÏÃ¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ê¡¢²ÝÂê¤¬Âç¤¤±¤ì¤ÐÂç¤¤¤¤Û¤É´ØÍ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦»þÂå¤ÎÍ×ÀÁ¤Ë±þ¤¨¤ë¤â¤Î¤À¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£Æ±Çî»Î¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ò²þ³×¡¦²þÁ±¤·¡¢À¤³¦¤ÎÊ¿ÏÂ¤ÈÈ¯Å¸¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î»²²Ã¼Ô¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê·üÇ°»ö¹à¤Ç¤¢¤ê¡¢¿·¤¿¤ÊÍýÇ°¤ÈÆ¶»¡¤¬¶¯¤¯µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥©ー¥é¥à´ü´ÖÃæ¡¢30¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¸µ³°¹ñ¼óÇ¾¡¢¹ñºÝµ¡´Ø¤Î¸µÂåÉ½¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢23¥«¹ñ¤ÎÀ¯¼£¡¢·ÐºÑ¤ª¤è¤Ó³Ø½Ñ³¦¤ÎÂåÉ½¼Ô¤¬¡¢¥Õ¥©ー¥é¥à¤ÎÃæ¿´¥Æー¥Þ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¼Â¼ÁÅª¤Ê°Õ¸«¸ò´¹¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖRecalibrating Global Governance: Pursuit of Greater Stability and Certainty¡Ê¥°¥íー¥Ð¥ë¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ÎºÆÄ´À°¡§¤è¤êÂç¤¤Ê°ÂÄêÀ¤È³Î¼ÂÀ¤ÎÄÉµá¡Ë¡×¤ÈÂê¤¹¤ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¯¸À¼Ô¤¬·úÀßÅª¤ÊÆ¶»¡¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âè75²ó¹ñÏ¢Áí²ñµÄÄ¹¤Î¥Ü¥ë¥«¥ó¡¦¥Ü¥º¥¯¥ë¡ÊVolkan Bozkir¡Ë»á¤Ï¡¢¹ñÏ¢¤¬ÁÏÀß80¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ëÃæ¡¢¹ñºÝ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¿·¤¿¤Ê´ôÏ©¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âè2¼¡À¤³¦ÂçÀï¸å¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¹ñÏ¢¤È¤½¤Î½ôµ¡´Ø¤Ï¡¢¸½ºß¡¢21À¤µª¤Î¿·¤¿¤Ê²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁáµÞ¤Ë²þ³×¤È¶¯²½¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ü¥º¥¯¥ë»á¤Ï¡Ö¹ñÏ¢¤ËÂå¤ï¤ëÁÈ¿¥¤ÏÂ¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö¹ñÏ¢¤¬¤µ¤é¤ËÂç¤¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
´Ú¹ñ¸µ¼óÁê¤Î´Ú¾ºÞ¬¡ÊHan Seung-soo¡Ë»á¤Ï¡¢Îò»Ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»º¶È³×Ì¿¤ÏÂç¤¤Ê¿ÊÊâ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢µ»½Ñ¤ÎÆÈÀê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÉÔ²ÄÈò¤Îº®Íð¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¿¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£´Ú»á¤Ï¡¢¹ñºÝ¸¶»ÒÎÏµ¡´Ø¡ÊIAEA¡Ë¤Î·Ð¸³¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤Î¤¿¤á¤Î¹ñºÝÅª¤Ê´Æ»ëµ¡´Ø¤ÎÀßÎ©¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢AI¤¬¿ÍÎàÁ´ÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ÂÁ´¤Ç¡¢À©¸æ²ÄÇ½¤«¤ÄÍ±×¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ò³Î¤«¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Êµ»½Ñ¤¬¾¯¿ô¤Î¹ñ¤ä½¸ÃÄ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÈÀê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿¼¹ï¤ÊÃÏÀ¯³ØÅªÊÑ²½¤ÎÃæ¡¢¿·¤¿¤Ê²Ê³Øµ»½Ñ³×Ì¿¤ÎÇÈ¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½¾Íè·¿¤ª¤è¤ÓÈó½¾Íè·¿¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¥ê¥¹¥¯¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹Ê£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦Åª¤ÊÈ¯Å¸¤ÎÉÔ¶Ñ¹Õ¡¢ÃÏÀ¯³ØÅª¶ÛÄ¥¡¢AI¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¸²ºß²½¤·¡¢¶¨Ä´Åª¤Ê¹ñºÝÅª¹ÔÆ°¤¬¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¿¤¯¤Î»²²Ã¼Ô¤¬¡¢¤³¤Î¥Õ¥©ー¥é¥à¤ò·úÀßÅª¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¤¿¤á¤ÎÍ¸ú¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ¾Î¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Á°¹ñÏ¢»öÌ³ÁíÄ¹¤Îß¯´ðÊ¸¡ÊBan Ki-moon¡Ë»á¤Ï¡¢Íý²ò¡¢ÊñÀÝÀ¡¢ÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ¹ç°Õ¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¿®Íê¤ÎºÆ¹½ÃÛ¡¢ÁÂ±ó¤Î´ËÏÂ¡¢¶¨ÎÏ¤Î´ðÈ×¤Î¶¯²½¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥Õ¥©ー¥é¥à¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö»þµ¹¤òÆÀ¤¿¤â¤Î¡×¤Ç¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£Æ±»á¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¶¦¤ËÀ¤³¦¤ÎÊ¿ÏÂ¤ò¼é¤ê¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¤½¤Î²¸·Ã¤¬¸½ºß¤ÈÌ¤Íè¤ÎÀ¤Âå¤ÎÁÐÊý¤ËÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Á¥ê¤Î¸µÂçÅýÎÎ¥¨¥É¥¥¥¢¥ë¥É¡¦¥Õ¥ì¥¤¡¦¥ë¥¤¥¹¡¦¥¿¥°¥ì¡ÊEduardo Frei Ruiz-Tagle¡Ë»á¤Ï¡¢µÞÂ®¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¹ñºÝ¾ðÀª¤ÎÃæ¤Ç¡¢À¤³¦¤¬¿ôÂ¿¤¯¤Î¿·¤¿¤Ê¡¢¤«¤Ä½ÅÂç¤Ê²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡¢°ìÉô¤Î¹ñºÝµ¡´Ø¤Ï¤½¤Î»ÈÌ¿¤ò½½Ê¬¤Ë²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Îµ¡´Ø¤Ï¹ñºÝ¶¨ÎÏ¤Î½ÅÍ×¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤ËÂÐ½è¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
2014Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿½¾ÅÔ¹ñºÝ¥Õ¥©ー¥é¥à¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë9²ó¤Î²ñ¹ç¤òÀ®¸ùÎ¢¤Ë³«ºÅ¤·¡¢Ãæ¹ñ¹ñÆâ³°¤«¤é200¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¹ñºÝÅª¤Ê¹ñºÝÀ¯¼£¤ÎÍ×¿Í¤ä¡¢600¿Í°Ê¾å¤ÎÀìÌç²È¡¢³Ø¼Ô¡¢·ÐºÑ³¦¤Î¥êー¥Àー¤ò·ë½¸¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£½¾ÅÔ¹ñºÝ¥Õ¥©ー¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢¡ÖCollective Action for One Future¡Ê1¤Ä¤ÎÌ¤Íè¤Î¤¿¤á¤Î½¸ÃÄ¹ÔÆ°¡Ë¡×, ¡ÖMultilateralism: More Exchange, Greater Inclusiveness and Cooperation¡ÊÂ¿¹ñ´Ö¼çµÁ¡§¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¸òÎ®¡¢¤è¤êÂç¤¤ÊÊñ³çÀ¤È¶¨ÎÏ¡Ë¡×¡¢¡ÖMultilateralism 2.0: Global Cooperation in the Post-Pandemic Era¡ÊÂ¿¹ñ´Ö¼çµÁ2.0¡§¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¸å¤Î»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë¹ñºÝ¶¨ÎÏ¡Ë¡×¡¢¡ÖMultilateralism and Sustainable Development¡ÊÂ¿¹ñ´Ö¼çµÁ¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯¡Ë¡×¡¢¡ÖAdvancing Reform and Opening-Up, Promoting Win-Win Cooperation¡Ê²þ³×¡¦³«Êü¤Î¿ä¿Ê¡¢¸ß·Ã¶¨ÎÏ¤ÎÂ¥¿Ê¡Ë¡×¡¢¡ÖGlobal Governance and China's Proposals¡Ê¥°¥íー¥Ð¥ë¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ÈÃæ¹ñ¤Î»ëÅÀ¡Ë¡×¡¢¡ÖInclusive, Sustainable and Resilient Cities in the Belt and Road Initiative¡Ê°ìÂÓ°ìÏ©¹½ÁÛ¤Ë¤ª¤±¤ëÊñÀÝÅª¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ç²óÉüÎÏ¤Î¤¢¤ëÅÔ»Ô¡Ë¡×¡¢¡ÖThe Belt and Road Initiative: New Opportunities and New Cooperation¡Ê¿·¤·¤¤µ¡²ñ¤È¿·¤·¤¤¶¨ÎÏ¤Î¤¿¤á¤Î°ìÂÓ°ìÏ©¹½ÁÛ¡Ë¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖChina-Australia Economic and Trade Relations¡ÊÃæ¹ñ¤È¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î·ÐºÑËÇ°×´Ø·¸¡Ë¡×¤Ê¤É¤Î¥Æー¥Þ¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÅ°ÄìÅª¤ÊµÄÏÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¼Â¤ê¤¢¤ëÀ®²Ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ë¹¤¯±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥½ー¥¹¡§The 2025 Imperial Springs International Forum