À¸³è½¬´·¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç»ùÆ¸¤ÎÂÎÎÏ¤Ë°ã¤¤
È¯É½¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡üÆüËÜ¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÂÎÎÏ¤Ï1980Ç¯Âå¤ò¥Ôー¥¯¤ËÄã²¼¤·¡¢¤½¤Î¸å2000Ç¯º¢¤«¤é²óÉü¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ä¾¶á5Ç¯´Ö¤ÇÂÎÎÏ¥Æ¥¹¥È¤ÎÆÀÅÀ¤¬Âç¤¤¯Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÎÎÏ¸þ¾å¤Ø¤Î¸ú²ÌÅª¤ÊÂÐºö¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¤ÎÂÎÎÏ¥Æ¥¹¥È¤Î¥¹¥³¥¢¡ÊÁí¹ç¥¹¥³¥¢¤ª¤è¤Ó8¼ïÌÜ¤Î¥¹¥³¥¢¡Ë¤È¡¢①¿ÈÂÎ³èÆ°¡¢②¸ä³ÚÌÜÅª¤Î¥¹¥¯¥êー¥ó¥¿¥¤¥à¡Ê¥²ー¥à¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¢SNS¤Ê¤É²èÌÌ¤ò¸«¤ë»þ´Ö¡Ë¡¢③¿çÌ²¤Î¾õ¶·¤È¤Î´ØÏ¢¤òÄ´ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¾®³Ø¹»¤Î»ùÆ¸307Ì¾¤¬Ê¬ÀÏÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö1Æü60Ê¬°Ê¾å¤ÎÃæ～¹â¶¯ÅÙ¤Î¿ÈÂÎ³èÆ°¡ÊÅÌÊâ¡¢³°Í·¤Ó¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Ê¤É¡Ë¤òËèÆü¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×»Ò¤É¤â¤Ï¡¢Áí¹çÂÎÎÏ¤ª¤è¤ÓÂ¿¤¯¤Î¼ïÌÜ¤Î¥¹¥³¥¢¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î¿ÈÂÎ³èÆ°¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö1Æü2»þ´Ö°ÊÆâ¤Î¸ä³ÚÌÜÅª¤Î¥¹¥¯¥êー¥ó¥¿¥¤¥à¡×¤ä¡Ö1Æü9~11»þ´Ö¤Î¿çÌ²¡×¤Î¤¤¤º¤ì¤«¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤½¤ÎÎ¾Êý¤òËþ¤¿¤·¤¿»Ò¤É¤â¤Ï¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤ËÈæ¤Ù¤ÆÂÎÎÏ¥Æ¥¹¥È¤Î¥¹¥³¥¢¤¬¤è¤ê¹â¤¤·¹¸þ¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¤³¤ì¤é¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÂÎÎÏ¸þ¾å¤Ë¤Ï¡Ö1Æü60Ê¬°Ê¾å¤ÎÃæ¹â¶¯ÅÙ¤Î¿ÈÂÎ³èÆ°¤òËèÆü¹Ô¤¦¡×¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥¹¥¯¥êー¥ó¥¿¥¤¥à¤ä¿çÌ²¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÂÎÎÏ¤¬¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Þ1¡§¿Í¤Î1Æü¡Ê24»þ´Ö¡Ë¤ò¹½À®¤¹¤ë3¤Ä¤Î¹ÔÆ°
ÆüËÜ¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÂÎÎÏ¤Ï1980Ç¯Âå¤ò¥Ôー¥¯¤ËÄã²¼¤·¡¢2000Ç¯º¢¤«¤é²óÉü¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ä¾¶á5Ç¯´Ö¤ÇÂÎÎÏ¥Æ¥¹¥È¤Î¥¹¥³¥¢¤¬Âç¤¤¯Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÎÎÏÄã²¼¤ÎÍ×°ø¤È¤·¤Æ¡¢¿ÈÂÎ³èÆ°¤Î¾¯¤Ê¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¯¥êー¥ó¥¿¥¤¥à¡Ê¥²ー¥à¡¦¥¹¥Þ¥Û¡¦¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¡Ë¤äÌë¹¹¤«¤·¤ÎÁý²Ã¤Ê¤É¤ÎÀ¸³è½¬´·¤ÎÌäÂê¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Áá°ðÅÄÂç³ØÂç³Ø±¡¥¹¥Ýー¥Ä²Ê³Ø¸¦µæ²Ê¤ÎÆâÆ£ Î´¡Ê¤Ê¤¤¤È¤¦ ¤¿¤«¤·¡Ë»á¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø¥¹¥Ýー¥Ä²Ê³Ø³Ø½Ñ±¡¤ÎÀÐ°æ ¹á¿¥¡Ê¤¤¤·¤¤ ¤«¤ª¤ê¡Ë¶µ¼ø¡¢²¬ ¹À°ìÏ¯¡Ê¤ª¤« ¤³¤¦¤¤¤Á¤í¤¦¡Ë¶µ¼ø¤Ê¤é¤Ó¤Ë´ØÅì³Ø±¡Âç³Ø·ÐºÑ³ØÉô¤ÎÀÄÌø ·òÎ´¡Ê¤¢¤ª¤ä¤® ¤±¤ó¤ê¤å¤¦¡Ë¶µ¼ø¤é¤Î¸¦µæ¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¤ÎÂÎÎÏ¥ì¥Ù¥ë¤È¡¢¿ÈÂÎ³èÆ°¡¦¥¹¥¯¥êー¥ó¥¿¥¤¥à¡¦¿çÌ²¤Î3¤Ä¤ÎÀ¸³è½¬´·¤Î´ØÏ¢¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢1Æü60Ê¬¤ÎÃæ～¹â¶¯ÅÙ¤Î¿ÈÂÎ³èÆ°¡ÊÊâ¹Ô¡¢³°Í·¤Ó¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Ê¤É¡Ë¤òËèÆü¹Ô¤¦»Ò¤É¤â¤Ï¡¢Áí¹çÂÎÎÏ¤äÂ¿¤¯¤Î¼ïÌÜ¤ÇÆÀÅÀ¤¬Í°Õ¤Ë¹â¤¤¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿ÈÂÎ³èÆ°¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö1Æü2»þ´Ö°ÊÆâ¤Î¸ä³ÚÌÜÅª¤Î¥¹¥¯¥êー¥ó¥¿¥¤¥à¡×¤ä¡Ö9～11»þ´Ö¤Î¿çÌ²¡×¤Î¤¤¤º¤ì¤«¡¢¤Þ¤¿¤ÏÎ¾Êý¤òËþ¤¿¤¹»Ò¤É¤â¤Ï¡¢ÂÎÎÏ¤¬¤è¤ê¹â¤¤·¹¸þ¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËèÆü60Ê¬°Ê¾å¤ÎÃæ～¹â¶¯ÅÙ¤Î¿ÈÂÎ³èÆ°¤Ë²Ã¤¨¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥¹¥¯¥êー¥ó¥¿¥¤¥à¤ä¿çÌ²¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÂÎÎÏ¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¸¦µæÀ®²Ì¤Ï¡¢2025Ç¯12·î3Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¡ØPLOS One¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥ー¥ïー¥É¡§
»Ò¤É¤â¡¢¾®³ØÀ¸¡¢¿ÈÂÎ³èÆ°¡¢±¿Æ°¡¢¥¹¥¯¥êー¥ó¥¿¥¤¥à¡¢¿çÌ²¡¢ÂÎÎÏ¥Æ¥¹¥È
¡Ê1¡Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸¦µæ¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È
ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢1980Ç¯Âå¤ò¥Ôー¥¯¤Ë»Ò¤É¤â¤ÎÂÎÎÏ¤ÏÄã²¼·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢2000Ç¯º¢¤«¤é²óÉü¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ä¾¶á5Ç¯´Ö¤ÇÂÎÎÏ¥Æ¥¹¥È¤Î¥¹¥³¥¢¤¬Âç¤¤¯Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÎÎÏÄã²¼¤ÎÍ×°ø¤È¤·¤Æ¡¢³°Í·¤Ó¤ä¿ÈÂÎ³èÆ°Á´ÈÌ¤Î¸º¾¯¡¢¥¹¥¯¥êー¥ó¥¿¥¤¥à¤ÎÁý²Ã(¥²ー¥à¡¦¥¹¥Þ¥Û¡¦¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É)¡¢Ìë¹¹¤«¤·¤ÎÁý²Ã¤äÃ»¤¤¿çÌ²»þ´Ö¡¢ÈîËþ¤ÎÁý²Ã¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹±²¤Ë¤è¤ë³èÆ°À©¸Â¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ÈÂÎ³èÆ°°Ê³°¤ÎÍ×°ø¤â´ØÏ¢¤¹¤ë¤³¤È¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢¡Ö24»þ´Ö¹ÔÆ°¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡×¤È¤¤¤¦³µÇ°¤¬¹ñºÝÅª¤Ë¹¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Î1Æü¡Ê24»þ´Ö¡Ë¤Ï¡¢①¿ÈÂÎ³èÆ°¡¢②ºÂ°Ì¹ÔÆ°¢¨1¡¢③¿çÌ²¤Î3¤Ä¤Î¹ÔÆ°¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î3¤Ä¤Î¹ÔÆ°¤Î¿ä¾©»ö¹à¤òÊñ³çÅª¤Ë½å¼é¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤Î¤¬24»þ´Ö¹ÔÆ°¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£24»þ´Ö¹ÔÆ°¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢2016Ç¯¤Ë¥«¥Ê¥À¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤äWHO¤Ê¤É¤ÇºÎÍÑ¤¬¹¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
5~17ºÐ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿24»þ´Ö¹ÔÆ°¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Î¿ä¾©»ö¹à¤Ï¿Þ2¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£ºÂ°Ì¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ºÂ°Ì¹ÔÆ°¤Î°ì¼ï¤Ç¤¢¤ë¥¹¥¯¥êー¥ó¥¿¥¤¥à¤¬»ØÉ¸¤È¤·¤ÆÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Þ2¡§»Ò¤É¤â¤Î24»þ´Ö¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Î¿ä¾©»ö¹à
3¤Ä¤Î¿ä¾©»ö¹à¤Î½å¼é¿ô¤ÎÂ¿¤µ¤ä¡¢ÆÃÄê¤Î½å¼é¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤ª¤±¤ëÂÎÎÏ¤Î¹â¤µ¡¢ÈîËþ¤ä¿´Âå¼Õ¥ê¥¹¥¯¤ÎÄã¤µ¡¢Ç§ÃÎµ¡Ç½¤ä³ØÎÏ¤Î¹â¤µ¡¢¼ç´ÑÅª¤Ê·ò¹¯´¶¤äÀ¸³è¤Î¼Á¤Î¹â¤µ¤È´ØÏ¢¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸¦µæ¤Ç¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î24»þ´Ö¹ÔÆ°¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Î½å¼é¾õ¶·¤È»Ò¤É¤â¤ÎÂÎÎÏ¥ì¥Ù¥ë¤Î´ØÏ¢¤òÄ´¤Ù¤¿¹ñÆâ³°¤Î¸¦µæ¤Ï½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤Î¾®³Ø¹»¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿·ÂÎÎÏ¥Æ¥¹¥È¤ÎÁ´8¼ïÌÜ¤Î¥Çー¥¿¤òÍÑ¤¤¤Æ´ØÏ¢¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¸¦µæ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ê2¡Ëº£²ó¤Î¿·¤¿¤Ë¼Â¸½¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤³¤È¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¿·¤·¤¯³«È¯¤·¤¿¼êË¡
ËÜ¸¦µæ¤Ï¡¢ÂÎÎÏ¥ì¥Ù¥ë¤È3¤Ä¤ÎÀ¸³è½¬´·¡Ê¿ÈÂÎ³èÆ°¡¦ºÂ°Ì¹ÔÆ°¡¦¿çÌ²¡Ë¤È¤Î´ØÏ¢¤òÄ´¤Ù¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÂÎÎÏ¸þ¾åºö¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤¦¤¨¤ÇÌòÎ©¤Ä¼ÂÁ©Åª¤Ê¼¨º¶¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´ºº¤Ï¡¢²£ÉÍ»ÔÆâ¤Î¸¦µæ¶¨ÎÏ¹»¤Ç¤¢¤ë¾®³Ø¹»1¹»¤Î»ùÆ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂÎÎÏ¥Æ¥¹¥È¤Î¥Çー¥¿¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼ÁÌä»æ¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢①Ãæ～¹â¶¯ÅÙ¤Î¿ÈÂÎ³èÆ°¤Î»þ´Ö¡¦ÉÑÅÙ¡¢②1Æü¤¢¤¿¤ê¤Î¸ä³ÚÌÜÅª¤Î¥¹¥¯¥êー¥ó¥¿¥¤¥à¡¢③1Æü¤ÎÊ¿¶Ñ¿çÌ²»þ´Ö¤òÄ´ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾®³Ø1~3Ç¯À¸¤ÏÊÝ¸î¼Ô¤Î¥µ¥Ýー¥È¤Î¤â¤È²óÅú¤·¡¢¾®³Ø4~6Ç¯À¸¤Ï»Ò¤É¤âËÜ¿Í¤¬²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÎÎÏ¥Æ¥¹¥È¤ÏÁ´8¼ïÌÜ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡Ê¿Þ3¡Ë¡¢³Æ¼ïÌÜ¤Î¥¹¥³¥¢¡Ê³Æ10ÅÀËþÅÀ¡Ë¤ª¤è¤ÓÁí¹çÂÎÎÏ¥¹¥³¥¢¡Ê80ÅÀËþÅÀ¡Ë¤Î¥Çー¥¿¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿Þ3¡§¿·ÂÎÎÏ¥Æ¥¹¥È¤Î¼ïÌÜ
24»þ´Ö¹ÔÆ°¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Î¿ä¾©»ö¹à¤Ë´ð¤Å¤¡¢3¤Ä¤ÎÀ¸³è½¬´·¤Î½å¼é¾õ¶·¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÊ¬Îà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
①¿ÈÂÎ³èÆ°¡§1Æü60Ê¬°Ê¾å¤ÎÃæ～¹â¶¯ÅÙ¤Î¿ÈÂÎ³èÆ°¤òËèÆü¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ò¡Ö½å¼é¡×¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ò¡ÖÈó½å¼é¡×
②¥¹¥¯¥êー¥ó¥¿¥¤¥à¡§1Æü¤¢¤¿¤ê¤Î2»þ´Ö°Ê²¼¤Î¾ì¹ç¤ò¡Ö½å¼é¡×¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ò¡ÖÈó½å¼é¡×
③¿çÌ²¡§1Æü9~11»þ´Ö¤Î¿çÌ²¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ò¡Ö½å¼é¡×¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ò¡ÖÈó½å¼é¡×
¾®³Ø¹»¤Î»ùÆ¸307¿Í¤¬Ê¬ÀÏÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£3¤Ä¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿ä¾©»ö¹à¤ò½å¼é¤·¤Æ¤¤¤¿»Ò¤É¤â¤ÏÁ´ÂÎ¤Î5¡ó¡Ê15¿Í¡Ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢3¤Ä¤¹¤Ù¤Æ¤ò½å¼é¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤Ï25¡ó¡Ê77¿Í¡Ë¤Ë¾å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Áí¹çÂÎÎÏ¤Î¥¹¥³¥¢¤Ï¡¢¡Ö¿ÈÂÎ³èÆ°¤ò½å¼é¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¡×¡¢¡Ö¿ÈÂÎ³èÆ°¤È¥¹¥¯¥êー¥ó¥¿¥¤¥à¤ÎÎ¾Êý¤ò½å¼é¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¡×¡¢¡Ö¿ÈÂÎ³èÆ°¤È¿çÌ²¤ÎÎ¾Êý¤ò½å¼é¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¡×¡¢¡Ö3¤Ä¤¹¤Ù¤Æ¤ò½å¼é¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¡×¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì½å¼é¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤ËÈæ¤Ù¤ÆÍ°Õ¤Ë¹â¤¤·ë²Ì¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢¿ÈÂÎ³èÆ°¤Î½å¼é¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥¹¥¯¥êー¥ó¥¿¥¤¥à¤Þ¤¿¤Ï¿çÌ²¤Î¤É¤Á¤é¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÎ¾Êý¤òÆ±»þ¤Ë½å¼é¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¡¢¤è¤ê¹â¤¤Áí¹çÂÎÎÏ¥¹¥³¥¢¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ4¡Ë¡£
¿Þ4¡§24»þ´Ö¹ÔÆ°¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Î½å¼é¥Ñ¥¿ー¥ó¤ÈÁí¹çÂÎÎÏ¥¹¥³¥¢¤Î´ØÏ¢ ¡ÊÃí¡Ë¥°¥é¥ÕÆâ¤Î*¤ÏÅý·×Åª¤ËÍ°Õº¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ÄÊÌ¤ÎÂÎÎÏ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö¿ÈÂÎ³èÆ°¤ò½å¼é¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¡×¤Ï¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤ËÈæ¤Ù¤ÆÂ¿¤¯¤Î¼ïÌÜ¤Ç¹â¤¤¥¹¥³¥¢¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢¿ÈÂÎ³èÆ°¤Î½å¼é¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¹¥¯¥êー¥ó¥¿¥¤¥à¤Þ¤¿¤Ï¿çÌ²¤Î¤É¤Á¤é¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÎ¾Êý¤òÆ±»þ¤Ë½å¼é¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÂÎ´´¶ÚÎÏ/»ýµ×ÎÏ¡¦ÉÒ¾¹À¡¦¥¹¥Ôー¥É¡¦½ÖÈ¯ÎÏ¡¦¹ªåÌÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤è¤ê¹â¤¤¥¹¥³¥¢¤ò¼¨¤¹·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°®ÎÏ¡Ê¶ÚÎÏ¡Ë¡¢Ä¹ºÂÂÎÁ°¶þ¡Ê½ÀÆðÀ¡Ë¤Ï¡¢24»þ´Ö¹ÔÆ°¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Î½å¼é¾õ¶·¤È´ØÏ¢¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢ËèÆü60Ê¬°Ê¾å¤ÎÃæ～¹â¶¯ÅÙ¤Î¿ÈÂÎ³èÆ°¤¬ÂÎÎÏ¸þ¾å¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥¹¥¯¥êー¥ó¥¿¥¤¥à¤ä¿çÌ²¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÂÎÎÏ¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê3¡Ë¸¦µæ¤ÎÇÈµÚ¸ú²Ì¤ä¼Ò²ñÅª±Æ¶Á
»Ò¤É¤â¤ÎÂÎÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¾å¤Ç¿ÈÂÎ³èÆ°¡¦±¿Æ°¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤¬²þ¤á¤Æ¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜ¸¦µæ¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢¥¹¥¯¥êー¥ó¥¿¥¤¥à¤ÎÅ¬ÀÚ¤Ê´ÉÍý¤ä½½Ê¬¤Ê¿çÌ²¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂÎÎÏ¤¬¤è¤ê¹â¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿ÈÂÎ³èÆ°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢24»þ´Ö¹ÔÆ°¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ë´ð¤Å¤¡¢¿ÈÂÎ³èÆ°¡¦ºÂ°Ì¹ÔÆ°¡¦¿çÌ²¤Î¿ä¾©¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯Ëþ¤¿¤¹¤³¤È¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÂÎÎÏ¸þ¾å¤Ë¸ú²ÌÅª¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¼è¤ê´¬¤¯¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¡Ê¶µ°÷¡¦ÊÝ¸î¼Ô¡¦»Ò¤É¤â¡¦À¯ºöÎ©°Æ¼Ô¡¦»ö¶È¼Ô¡¦¸¦µæ¼Ô¡Ë¤¬Ï¢·È¤·¡¢±¿Æ°ÉÔÂ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ¡´ï¤Î²áÅÙ¤ÊÍøÍÑ¡¢¿çÌ²ÉÔÂ¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Áí¹çÅª¤ÊÂÐºö¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ê4¡Ëº£¸å¤Î²ÝÂê¡¢Å¸Ë¾
ËÜ¸¦µæ¤Ï1¹»¤Î»ùÆ¸¤Î¤ß¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä´ººÈÏ°Ï¤¬¸ÂÄêÅª¤Ç¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÃÏ°è¤ä¡¢Ãæ³ØÀ¸¡¦¹â¹»À¸¤Ê¤ÉÂ¾¤ÎÇ¯Âå¤Î»Ò¤É¤â¤â´Þ¤á¡¢Âçµ¬ÌÏ¤ÊÄ´ºº¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ËÜ¸¦µæ¤Ï´Ñ»¡¸¦µæ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÆÀ¤é¤ì¤¿·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ø²Ì´Ø·¸¤Þ¤Ç¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ê5¡Ë¸¦µæ¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È
»Ò¤É¤â¤Î»þ¤ËÂÎÎÏ¤ò°é¤à¤³¤È¤Ï¡¢¿´¿È¤Î·ò¹¯ÊÝ»ý¤äÇ§ÃÎµ¡Ç½¤Î¹â¤µ¤È´ØÏ¢¤·¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î·ò¹¯¤ÎÅÚÂæ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÎ¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÂ¿¤¯Æ°¤«¤¹¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢ËèÆü¤·¤Ã¤«¤ê¿²¤ë¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ä¥²ー¥à¤ò»È¤¤¤¹¤®¤Ê¤¤¤Ê¤É¤ÎÀ¸³è½¬´·¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÂÎÎÏ¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê6¡ËÍÑ¸ì²òÀâ
¢¨1¡¡ºÂ°Ì¹ÔÆ°
ºÂ°Ì¡¢È¾²é°Ì¤Þ¤¿¤Ï²é°Ì¤Î¾õÂÖ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¨¥Í¥ë¥®ー¾ÃÈñÎÌ¤¬1.5¥á¥Ã¥Ä°Ê²¼¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î³ÐÀÃ¹ÔÆ°¤ÈÄêµÁ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ÊTremblay et al., 2017¡Ë¡£ºÂ°Ì¹ÔÆ°¤ÎÎã¤È¤·¤Æ¡¢¥Ç¥¹¥¯¥ïー¥¯¤ä³Ø¹»¡¦½Î¤Ç¤ÎÊÙ¶¯¡¢ÅÅ¼Ö¤ä¼Ö¤Ç¤Î°ÜÆ°¡¢ÆÉ½ñ¤äºÂ¤ê¤Ê¤¬¤é¹Ô¤¦¼ñÌ£¡¢¤Þ¤¿¥¹¥¯¥êー¥ó¥¿¥¤¥à¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Æ¥ì¥Ó»ëÄ°¤ä¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó»ÈÍÑ¤Ê¤É²èÌÌ¤ò¸«¤Æ²á¤´¤¹³èÆ°¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê7¡ËÏÀÊ¸¾ðÊó
»¨»ïÌ¾¡§PLOS One
ÏÀÊ¸Ì¾¡§Differences in physical fitness levels by adherence to the 24-hour movement guidelines among Japanese elementary school children.
¼¹É®¼ÔÌ¾¡Ê½êÂ°µ¡´ØÌ¾¡Ë¡§Takashi Naito* (Graduate School of Sport Sciences, Waseda University), Kenryu Aoyagi (College of Economics, Kanto Gakuin University), Koichiro Oka (Faculty of Sport Sciences, Waseda University), Kaori Ishii (Faculty of Sport Sciences, Waseda University)
·ÇºÜÆü»þ¡§2025Ç¯12·î3Æü¡Ê¿å¡Ë
DOI¡§https://doi.org/10.1371/journal.pone.0337972
·ÇºÜURL¡§https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0337972
¡Ê8¡Ë¸¦µæ½õÀ®
ËÜ¸¦µæ¤Ï¡¢JP 21K11507¡ÊÆâÆ£ Î´¡Ë¡¢JP 23K10770¡ÊÀÐ°æ ¹á¿¥¡Ë¤Î½õÀ®¤ò¼õ¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£