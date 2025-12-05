¡ÚBLUEISH Agents¡Û¡ÖGemini 3 pro¡×¤ËÂÐ±þ¤·Ä¹»þ´Ö¥¿¥¹¥¯¤ÈÊ£»¨¶ÈÌ³¤Î¼«Î§¼Â¹Ô¤ò¶¯²½¡£AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È»þÂå¤Î¶ÈÌ³ÊÑ³×¤ò²ÃÂ®
³ô¼°²ñ¼ÒBLUEISH¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò °ÙÆ£¥¢¥¥é¡Ë¤Ï¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖBLUEISH Agents¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Google¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¤ÎºÇ¿·Âçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¡ÖGemini 3 pro¡×¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Gemini 3 pro¤¬»ý¤Ä¹âÅÙ¤Ê¿äÏÀÀÇ½¤ä¥Þ¥ë¥Á¥âー¥À¥ëÍý²ò¡¢³Æ¼ï¥Äー¥ë¤Î¼Â¹ÔÇ½ÎÏ¤òÁÈ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¤è¤ëÊ£»¨¶ÈÌ³¤Î¼«Î§½èÍý¤äÄ¹»þ´Ö¥¿¥¹¥¯¤Î·ÑÂ³¼Â¹Ô¤ò¶¯²½¤·¡¢´ë¶È¤ÎAI³èÍÑÎÎ°è¤Î³ÈÂç¤Ë·Ò¤²¤Þ¤¹¡£
Gemini 3 Pro¤Ï¡¢Humanity¡Çs Last Exam¤äGPQA Diamond¤Ê¤É¤Ç¥È¥Ã¥×¥¹¥³¥¢¤òµÏ¿¤·¡¢¹âÅÙ¤Ê¿äÏÀÇ½ÎÏ¤òÈ÷¤¨¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
³Æ¼ï¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯¡ÊGoogle¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤è¤ê»²¾È¡Ë
¢£ Gemini 3 proÂÐ±þ¤Ë¤è¤ë¶¯²½¥Ý¥¤¥ó¥È
(1) Ê£»¨¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤Î°ì´Ó½èÍý¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¿äÏÀÀÇ½¤Î³èÍÑ
Gemini 3 Pro¤Î¿äÏÀÀÇ½¡ÊDeep ThinkÅù¡Ë¤ò¡¢BLUEISHÆÈ¼«¤ÎA2A¡ÊAgent-to-Agent¡Ë¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤ÈÏ¢·È¡£Ä´ºº¡¦Ê¬ÀÏ¡¦¼Â¹Ô¡¦¸¡¾Ú¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿ÃÊ³¬¤Î¶ÈÌ³¤òÅÓÀÚ¤ì¤Ê¤¯¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
(2) ¥Þ¥ë¥Á¥âー¥À¥ëÊ¬ÀÏ¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤À¼ÂÌ³¥Çー¥¿¤ÎÅý¹çÅªÍý²ò
Ê¸½ñ¡¦²èÁü¡¦Æ°²è¡¦¶ÈÌ³¥í¥°¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¼ÂÌ³¤Ç°·¤ï¤ì¤ë¥Çー¥¿¤Î²òÀÏÀºÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸½¾ì¤Î¾õ¶·ÇÄ°®¤äÈ½ÃÇ¤ÎºÆ¸½À¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
(3) ´ë¶È¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¼Â¹Ô¥ì¥¤¥äー¤ÎÅýÀ©¶¯²½
WorkspaceÏ¢·È¤ò´Þ¤à¼Â¹Ô½èÍý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸¢¸Â´ÉÍý¡¦¾µÇ§¥Õ¥íー¡¦¼Â¹Ô¥í¥°Åù¤ò³È½¼¡£Gemini 3 Pro¤Î¥Äー¥ë¼Â¹ÔÇ½ÎÏ¤ò´ë¶ÈÆâ¤Ç°ÂÁ´¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÅýÀ©µ¡Ç½¤òÀ°È÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£
(4) Ä¹´ü¡¦Â¿ÃÊ³¬¥¿¥¹¥¯¤Î·ÑÂ³²ÔÆ¯¤ò»Ù¤¨¤ë¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó´ðÈ×¤Î¶¯²½
¥¿¥¹¥¯¤Î¾õÂÖ´ÉÍý¡¢ºÆ¼Â¹Ô¡¢¥¨¥éー¥ê¥«¥Ð¥ê¡¢HITL¡Ê¿Í´Ö²ðÆþ¡Ë¤Ê¤É¤Î±¿ÍÑµ¡Ç½¤ò³È½¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Gemini 3 Pro¤ò°ÂÄê±¿ÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
(5) Æâ³°¥Çー¥¿¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿È½ÃÇ¥â¥Ç¥ë¤Î¹âÅÙ²½
´ë¶ÈÆâ¥Çー¥¿¡Ê¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¡¦¥Ê¥ì¥Ã¥¸¡¦¥í¥°¡Ë¤ÈGoogle¤Î¸¡º÷¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëµ»½Ñ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ëQuery fan-out¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢RAG¡Ê¸¡º÷³ÈÄ¥À¸À®¡Ë´ðÈ×¤ò¶¯²½¡£È½ÃÇº¬µò¤ÎÆ©ÌÀÀ¤È°ì´ÓÀ¤òÃ´ÊÝ¤·¤¿°Õ»×·èÄê¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ò¹½ÃÛ²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£AI¤ò¡É¸ÛÍÑ¡É¤¹¤ë°Ù¤Î¥Çー¥¿´ðÈ×¡ÖBLUEISH Agents¡×
¡ØBLUEISH Agents¡Ù¤Ï¡¢´ë¶È¤¬AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ò¡È¸ÛÍÑ¡¦°éÀ®¡¦É¾²Á¡¦²þÁ±¡É¤Ç¤¤ë¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±¤ÎAI¸ÛÍÑ¥Çー¥¿´ðÈ×¤Ç¤¹¡£
±Ä¶È¡¦·ÐÍý¡¦¿Í»ö¡¦¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥Ýー¥È¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¶ÈÌ³¤ËÆÃ²½¤·¤¿AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ò¡¢¡ÉÁÈ¿¥¤ËÇÛÂ°¡É¤¹¤ë·Á¤Ç³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
BLUEISH¤ÎVision¤Ç¤¢¤ë¡Ö¿Í¤ÏÁÏÂ¤¤Ë¡¢AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ï¼ÂÌ³¤Ë¡£¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢´ë¶È¤¬¡ÖAgent Native¡×¤ÊÁÈ¿¥¤Ø¿Ê²½¤¹¤ë¤³¤È¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È URL :
https://service.blueish-agents.com/
¡ØBLUEISH Agents¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¡¦¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é
¢£³ô¼°²ñ¼ÒBLUEISH¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
BLUEISH¤Ï2018Ç¯ÁÏ¶È¡£¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤ÈDX»Ù±ç¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ÃÎ¸«¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖBLUEISH Agents¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤¬AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ò¸ÛÍÑ¡¦´ÉÍý¤·¡¢±Ä¶È¡¦·ÐÍý¡¦CS¤Ê¤É¤Î¼ÂÌ³¤òÃ´¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Í¤ÏÁÏÂ¤¤ËÀìÇ°¤Ç¤¡¢¸úÎ¨²½¤È¿·µ¬»ö¶ÈÁÏ½Ð¤ò¼Â¸½¡£´ë¶È¤ò¿Í¤ÈAI¤¬¶¦ÁÏ¤¹¤ë¡ÖAgent Native¡×¤Ê»Ñ¤Ø¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
´ë¶ÈÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒBLUEISH
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò °ÙÆ£ ¥¢¥¥é
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ7-15-7 ¿·Ï»ËÜÌÚ¥Ó¥ë9F
ÀßÎ©¡§2018Ç¯2·î9Æü
»ñËÜ¶â¡§1²¯6012Ëü±ß
½¾¶È°÷¿ô¡§50Ì¾¡Ê2025Ç¯9·î¸½ºß¡Ë/¤½¤ÎÂ¾¡¢¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹Åù¡¢³°Éô¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥È¥Êー¤âÂ¿¿ôºßÀÒ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡¦Ë¡¿Í¸þ¤±AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖBLUEISH Agents¡×¤ÎÄó¶¡¡¦»Ù±ç
¡¦À¸À®AI¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÄó¶¡
¡¦AIµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡
¼çÍ×¼è°úÀè¡Ê¸Þ½½²»½ç¡Ë¡§
¡¦¥¨¥Ì¡¦¥Æ¥£¡¦¥Æ¥£¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò
¡¦³ô¼°²ñ¼ÒNTT Digital
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ðー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È
¡¦³ô¼°²ñ¼ÒJAL¥¤¥ó¥Õ¥©¥Æ¥Ã¥¯
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥£¡¦¥Ý¥Ã¥×¥¹¥°¥ëー¥×
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¸¥ß¥Ã¥¯ ³ô¼°²ñ¼ÒÀ±Ìî¥ê¥¾ー¥È
¡¦³ô¼°²ñ¼ÒRelic ÄÔ¡¦ËÜ¶¿ ÀÇÍý»ÎË¡¿Í
¡¦¥Ç¥£¥Ã¥×³ô¼°²ñ¼Ò
¡¦¥Ñー¥½¥ë¥¥ã¥ê¥¢³ô¼°²ñ¼Ò
¡¦HEROZ³ô¼°²ñ¼Ò
¡¦¥é¥¤¥ª¥ó³ô¼°²ñ¼Ò Â¾
²ñ¼ÒHP¡§ https://www.blueish.co.jp/
BLUEISH Agents ¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://service.blueish-agents.com/
¤ªÌä¹ç¤»¡§https://www.blueish.co.jp/contact
¡Ú¤³¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒBLUEISH
TEL¡§03-6869-0101
Email¡§pr@blueish.co.jp
https://www.blueish.co.jp/contact