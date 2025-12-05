¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ê¥¤¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖReNELU¡Ê¥ê¥Í¥ë¡Ë¡×¤¬ÃÂÀ¸
¡ÖÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ë´î¤Ó¤ò¡¢¤È¤â¤ËÁÏ¤ë¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢Ë»¤·¤¤¸½Âå¿Í¤Î¡ÈºßÂð»þ´Ö¤Î¼Á¡É¤ò¹â¤á¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¦¥ì¥·ー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾¾²¬¶½Ê¿¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÀÅ¤«¤ÊÌ²¤ê¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡¢¿´ÃÏ¤è¤µ¤¬½ä¤ëÌë¡£¡×¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ê¥¤¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖReNELU¡Ê¥ê¥Í¥ë¡Ë¡×¤ò¥íー¥ó¥Á¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÂè°ìÃÆÀ½ÉÊ¤È¤Ê¤ë¡ÖSPARKLING SPA TABLET¡Ê¥¹¥Ñー¥¯¥ê¥ó¥° ¥¹¥Ñ¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡Ë¡×¤ÎÈÎÇä¤òÀµ¼°¤Ë³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
- Ë»¤·¤¤¸½Âå¿Í¤Î¡È¤ª¤ä¤¹¤ßÁ°¤Î¤Ò¤È¤È¤¡É¤òÀ°¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ê¥¤¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖReNELU¡Ê¥ê¥Í¥ë¡Ë¡×¡£
- Âè°ìÃÆÀ½ÉÊ¡ÖSPARKLING SPA TABLET¡×¤Ï¡¢½ÅÃº»À[*1]¡¦¹á¤ê¡¦ÊÝ¼¾¤Î3¼´¤ÇÀß·×¤µ¤ì¤¿¡È¥Û¥Æ¥ë¥¹¥ÑÈ¯ÁÛ¤ÎÆþÍá¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡É¡£
- Ã»¤¤Ìë¤Î¤Ò¤È¤È¤¤Ç¤â¡¢µ¤»ý¤Á¤ò¤æ¤ë¤á¤Æ²á¤´¤»¤ë¡¢Ìë¤Î¿·¤·¤¤½¬´·¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³«È¯ÇØ·Ê
¿çÌ²¤Î¼Á¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¤¬¿Ê¤à°ìÊý¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÌó4¿Í¤Ë1¿Í¤¬¡Ö¿çÌ²¤Î¼Á¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë30～59ºÐ¤Ç¤ÏÌó35%¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢¤Û¤ÜÁ´¤Æ¤ÎÇ¯Âå¤ÇÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¢¨1¡Ë¡£¤Þ¤¿¡¢½¢¿²Ä¾Á°¤Þ¤Ç¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä»Å»ö¡¦SNS¤Î»É·ã¤¬Â³¤¯¤È¡¢Ç¾¤ä¼«Î§¿À·Ð¤¬¡È³èÆ°¥âー¥É¡Ê¸ò´¶¿À·ÐÍ¥°Ì¡Ë¡É¤Î¤Þ¤ÞÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¡¢Ì²¤ê¤ËÆþ¤ê¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨2¡Ë¡£
À¸Íý³Ø¤ÎÃÎ¸«¤Ç¤Ï¡¢½¢¿²¤Î1～2»þ´ÖÁ°¤ÎÆþÍá¡Ê40¡îÁ°¸å¤Ç10～15Ê¬ÄøÅÙ¡Ë¤¬Éû¸ò´¶¿À·Ð¤ò¹â¤á¡¢¿¼ÉôÂÎ²¹¤Î¥ê¥º¥à¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤ÇµÙÂ©¥âー¥É¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨3¡Ë¡£
¶áÇ¯¤Ï¡È¤È¤È¤Î¤¦¡ÉÊ¸²½¤Î¹¤¬¤ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÅÔ»ÔÉô¤òÃæ¿´¤Ë¥µ¥¦¥ÊÆÃ²½·¿»ÜÀß¤ä¥¦¥§¥ë¥Í¥¹»Ö¸þ¤Î¥¹¥Ñ¤¬Â³¡¹¤ÈÃÂÀ¸¤·¡¢¡ÈÆþÍá¤òÃ±¤Ê¤ëºî¶È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ìþ¤·¤Î»þ´Ö¤È¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡ÉÊ¸²½¤â³Î¼Â¤Ë¹¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢Ë»¤·¤¤Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë¤½¤¦¤·¤¿»ÜÀß¤ØÂ¤ò±¿¤Ö¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢¼«Âð¤Ç¡È¤æ¤Ã¤¿¤ê¤Èµ¤»ý¤Á¤ò¤æ¤ë¤á¤é¤ì¤ëÆþÍá»þ´Ö¡É¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤é¡ÖReNELU¡Ê¥ê¥Í¥ë¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢Ìë¤Î»þ´Ö¤ò¤è¤êË¤«¤ËÀ°¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¡È¥Û¥Æ¥ë¥¹¥ÑÈ¯ÁÛ¡É¤Î¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È²á¤´¤»¤ëÆþÍáÂÎ¸³¤ËÃåÌÜ¡£¼«Âð¤Ç¤â¥Û¥Æ¥ë¥¹¥Ñ¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢½ÅÃº»À[*1]¡¦¹á¤ê¡¦ÊÝ¼¾¤Î3¼´¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¡ÖSPARKLING SPA TABLET¡×¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ë»¤·¤¤¸½Âå¿Í¤¬¡¢Ã»¤¤Ìë¤Î¤Ò¤È¤È¤¤Ç¤â¡¢µ¤»ý¤Á¤ò¤æ¤ë¤á¤Æ²á¤´¤»¤ë--
¤½¤ó¤Ê¡ÈÌë¤Î¿·¤·¤¤½¬´·¡É¤ÎÄó°Æ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê, ¡ØÎáÏÂ5Ç¯ ¹ñÌ±·ò¹¯¡¦±ÉÍÜÄ´ººÊó¹ð¡Ù, 2025Ç¯3·îÈ¯¹Ô, p.171.
¡¡ÀßÌä¡Ö¤³¤³1¥ö·î´Ö¡¤¤¢¤Ê¤¿¤Ï¿çÌ²¤ÇµÙÍÜ¤¬½¼Ê¬¤È¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¡È¤¢¤Þ¤ê¤È¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡É¡¦¡È¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤È¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡É¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤ò»Ø¤¹
¢¨2 A.M. Chang et al., ¡ÈEvening use of light-emitting eReaders negatively affects sleep, circadian timing, and next-morning alertness,¡É PNAS, 112(4), 1232-1237, 2015.
¢¨3 Haghayegh, S. et al., ¡ÈBefore-bedtime passive body heating by warm shower or bath to improve sleep: A systematic review and meta-analysis,¡É Sleep Medicine Reviews, 46, 124-135, 2019.
¢£¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È
¡¦¡ÖReNELU¡Ê¥ê¥Í¥ë¡Ë¡×
¡ÈRe¡É ¤Ë¹þ¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¿´ÃÏ¤è¤µ¤¬·«¤êÊÖ¤·½ä¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ê£¹çÅª¤Ê´¶³Ð¡£
¡ÖÀÅ¤«¤ÊÌ²¤ê¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡¢¿´ÃÏ¤è¤µ¤¬½ä¤ëÌë¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Ë»¤·¤¤°ìÆü¤ò½ª¤¨¤¿¤¢¤Ê¤¿¤Ø¡¢¤½¤Ã¤È¶Ë¾å¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊÆÃÄ§
Ìë¤Î¥¹¥ÑÂÎ¸³¤ò¼«Âð¤Ç³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î5¤Ä¤Î¤³¤À¤ï¤ê
1.½ÅÃº»À[*1]¥¤¥ª¥ó¤¬Ëþ¤Á¤ëÂçÍÆÎÌ50g¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È
ÂçÍÆÎÌ50g¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥¹¥Ñ¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡£¤ª¤ä¤¹¤ßÁ°¤Ë¥·¥å¥ï¤Ã¤È¤Û¤°¤¹½ÅÃº»À[*1]¤Ï¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤¬ÍÏ¤±¤¿¸å¤â½ÅÃº»À[*1]¥¤¥ª¥ó¤È¤·¤Æ¤ªÅò¤ÎÃæ¤ËÄ¹¤¯¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£´¨¤¤Æü¤Ë¤â¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È15Ê¬°Ê¾å¿»¤«¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¤ä¤¹¤ßÁ°¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤è¤¦¤Ê¤ä¤µ¤·¤¤¤Ì¤¯¤â¤ê´¶¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
2.¹á¤ê¿ì¤¤¤·¤Å¤é¤¯Â³¤±¤ä¤¹¤¤¡¢¾å¼Á¤Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥Æ¥£ー¤Î¹á¤ê
¥Û¥Æ¥ë¤Î¥í¥Óー¤Ç¤Õ¤ï¤ê¤È¹á¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Ë»¤·¤¤Æü¾ï¤òËº¤ì¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê¹á¤ê¡£
¤æ¤Ã¤¿¤ê¤ÈÄ¹¤¯¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¡ÖReNELU¡Ê¥ê¥Í¥ë¡Ë¡×¤Î¤¿¤á¤À¤±¤ËÄ´¹á¤µ¤ì¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¥Æ¥£ー¤Î¹á¤ê¤Ç¤¹¡£Å·Á³¿¢Êª¥ª¥¤¥ë[*2]ÇÛ¹ç¡£
3.ËèÆü¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡¢¹â¤¤ÉÊ¼Á´ð½à¤ÎÆüËÜÀ½¡Ò9¤Ä¤Î¥Õ¥êー¡Ó
¡Ò1¡ÓÃå¿§ÎÁ¥Õ¥êー¡ÊÀ®Ê¬Í³Íè¤ÎÆýÇò¿§¡Ë
¡Ò2¡Ó¥·¥ê¥³¥ó¥Õ¥êー
¡Ò3¡Ó¥¨¥¿¥Îー¥ë¥Õ¥êー
¡Ò4¡Ó¥Ñ¥é¥Ù¥ó¥Õ¥êー¡ÊËÉÉåºÞÌµÅº²Ã¡Ë
¡Ò5¡Ó¥¿¥ë¥¯¥Õ¥êー
¡Ò6¡ÓÎ²²«¥Õ¥êー
¡Ò7¡Ó¹ÛÊªÌý¥Õ¥êー
¡Ò8¡Ó¥¯¥ë¥¨¥ë¥Æ¥£¥Õ¥êー¡ÊÆ°Êª¼Â¸³ÉÔ¼Â»Ü¡Ë
¡Ò9¡Ó±öÁÇ½üµîÀ®Ê¬ÇÛ¹ç¡Ê¤ä¤µ¤·¤¤È©¤¢¤¿¤ê¡Ë
²½¾ÑÉÊ¤ÎÀ½Â¤¡¦ÉÊ¼Á´ÉÍý¤Î¹ñºÝ´ð½à¡ÖISO22716¡×¤òËþ¤¿¤·¤¿¹ñÆâ¹©¾ì¤Ë¤Æ¡¢Å°Äì¤·¤¿ÉÊ¼Á´ÉÍý¤Î¤â¤È°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤ËÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
4.ìÔÂôÊÝ¼¾À®Ê¬¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥¹¥Ñ
ÊÝ¼¾À®Ê¬¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¿Í¤Ë¤³¤½ÆÏ¤±¤¿¤¤¡¢Ç»Ì©¤Ê½á¤¤¤Î¤·¤º¤¯¡£°ìÆü¤Î½ª¤ï¤ê¤òÏ«¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢5¼ï¤ÎÊÝ¼¾À®Ê¬¤¬ìÔÂô¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¡¢¤Þ¤ë¤ÇÈþÍÆ±Õ¤ò»×¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÍ¾±¤¤¬¡¢ÀÅ¤«¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤¦¤ë¤ª¤¤¤ËËþ¤Á¤¿¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¡£
5.Â£¤êÊª¤È¤·¤Æ¤â¡¢Èþ¤·¤¯ÐÊ¤à¥Ç¥¶¥¤¥ó
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Ö¥Ã¥¯¤Î¤è¤¦¤Ë½Ä¤Ë¼ý¤Þ¤ê¡¢ÊÝ´ÉÀ¤Ë¤âÍ¥¤ì¤¿ÆÃÀ½²½¾ÑÈ¢¡£
È¢¤ò³«¤±¤ë¤½¤Î°ì½Ö¡¢Æü¾ï¤«¤é¤Õ¤Ã¤ÈÎ¥¤ì ¡È¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÀ¤³¦¡É ¤Ø¡£¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¤³¤À¤ï¤ê¤¬ÅÁ¤ï¤ëÂ£¤ê¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë--¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤äÃÂÀ¸Æü¤Ë¤â¡£
*1 Ãº»À¿åÁÇNa¡Ê´ðºÞ¡Ë¡¢*2 Å·Á³¿¢Êª¥ª¥¤¥ëÇÛ¹ç¡Ê¹áÎÁÆâ¡Ë¡§¥Ù¥ë¥¬¥â¥Ã¥È¡¦¥Ñ¥Á¥ç¥ê
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡§ReNELU SPARKLING SPA TABLET¡Ê¥ê¥Í¥ë ¥¹¥Ñー¥¯¥ê¥ó¥° ¥¹¥Ñ¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡Ë
¹á¤ê¡§WHITE TEA¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥Æ¥£ー¡Ë
²Á³Ê¡§3,480±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÆâÍÆÎÌ¡§1È¢¡Ê50g ¡ß 8¸ÄÆþ¤ê¡Ë
¢£´ë¶È³µÍ×
¡ÖÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ë´î¤Ó¤ò¡¢¤È¤â¤ËÁÏ¤ë¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¹ñÆâ¤ÎÀ¸»º¼Ô¤È¶¦ÁÏ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ë»¤·¤¤¸½Âå¿Í¤Î¡ÈºßÂð»þ´Ö¤Î¼Á¡É¤ò¹â¤á¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖZABUSHION¡Ê¥¶¥Ö¥·¥ç¥ó¡Ë¡×¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ê¥¤¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖReNELU¡Ê¥ê¥Í¥ë¡Ë¡×¤ò´ë²è¡¦³«È¯¡£
±¿±Ä²ñ¼Ò¡§ULESEE INC.¡Ê¥¦¥ì¥·ー³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©108-0075 ÅìµþÅÔ¹Á¶è¹ÁÆî2-17-1 µþ²¦ÉÊÀî¥Ó¥ë2³¬ ÅìµþËÜ¼Ò
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾¾²¬¶½Ê¿
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É»ö¶È¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È
URL¡§https://ulesee.com
