Visual Bank¡¢Æü·Ð¥¯¥í¥¹¥È¥ì¥ó¥É¡ÖÌ¤Íè¤Î»Ô¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ë100¼Ò¡×2026Ç¯ÈÇ¤Ë2ÅÙÌÜ¤ÎÁª½Ð
Visual Bank³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§±Ê°æ ¿¿Ç·¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢°Ê²¼¡ÖVisual Bank¡×¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÆü·ÐBP¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ØÆü·Ð¥¯¥í¥¹¥È¥ì¥ó¥É¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÆÃ½¸´ë²è¡ÖÌ¤Íè¤Î»Ô¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ë100¼Ò¡Ú2026Ç¯ÈÇ¡Û¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Visual Bank¤¬Æ±ÆÃ½¸¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢2024Ç¯ÈÇ¤ËÂ³¤2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÌ¤Íè¤Î»Ô¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ë100¼Ò¡Ú2026Ç¯ÈÇ¡Û¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Æü·Ð¥¯¥í¥¹¥È¥ì¥ó¥É¤Î¡ÖÌ¤Íè¤Î»Ô¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ë100¼Ò¡×ÆÃ½¸¤Ï¡¢2019Ç¯¤è¤êËèÇ¯12·î¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹±Îã´ë²è¤Ç¤¹¡£Ê£¿ô¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿³Æ³¦¼±¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ä¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¤Ç¡¢Ìó400¼Ò¤ò¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¡Ö¿·¤·¤¤»Ô¾ì¡Ê¿·µ¬À¡Ë¡×¡ÖÇä¤ì¤ë¡ÊÀ®Ä¹´üÂÔ¡Ë¡×¡ÖÀ¸³è¤ÎÊÑ²½¡Ê¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡Ë¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î»ëÅÀ¤ÇÆü·Ð¥¯¥í¥¹¥È¥ì¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¤¬É¾²Á¤·¡¢¿·»þÂå¤òÀÚ¤ê³«¤¡¢2026Ç¯¤ËÈôÌö¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë100¼Ò¤È¤·¤ÆÁª½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Visual Bank¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿ÇØ·Ê
Visual Bank¤Ï¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á¡×Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢IP¤ÈAI¤Î¶¦Â¸¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¥Çー¥¿¥»¥Ã¥È¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Visual Bank¤Ï2025Ç¯3·î31Æü¤Ë·Ð»º¾Ê¤ª¤è¤Ó¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿Í¿·¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¦»º¶Èµ»½ÑÁí¹ç³«È¯µ¡¹½¡Ê°Ê²¼¡ÖNEDO¡×¡Ë¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡ÖGENIAC¡ÊGenerative AI Accelerator Challenge¡¢°Ê²¼¡ÖGENIAC¡×¡Ë¡×¤ÎÄ´ºº¼Â¾Ú´ë¶È¤Î¸øÊç¤ËºÎÂò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¢¨1¡Ë¡£¸½ºß¤Ï¡¢¡ÖIP»º¶È¸þ¤±AI¼ÂÍÑ¥Çー¥¿¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¤È¼Â¾Ú ～»º¶ÈÆÃ²½·¿´ðÁÃ¥Çー¥¿¥»¥Ã¥È¤ò¼ÂÁõ¤·¤¿³ÈÄ¥²ÄÇ½¤Ê¥Çー¥¿¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯～¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âAI³«È¯¤ò»Ù±ç¤¹¤ë»ö¶È¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡§¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹
Visual Bank¡¢·Ð»º¾Ê¤ª¤è¤ÓNEDO¤Ë¤è¤ë¹ñÆâÀ¸À®AI¤Î³«È¯ÎÏ¶¯²½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È ¡ÖGENIAC¡×¤ËºÎÂò(https://visual-bank.co.jp/news/JA5_hmvP)
Visual Bank¤Î»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
- THE PEN¡ÊIP x AI¡Ë»ö¶È¡ÃAI ºî²èÊä½õ¥Äー¥ë¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡»ö¶È
Ì¡²è²È¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¡Ö¤â¤Ã¤ÈÉÁ¤¤¿¤¤¡ª¡×¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëAIÊä½õ¥Äー¥ë¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡¡£Ì¡²è²È°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÉ½¸½¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢ÁÏºî¸½¾ì¤Ëº¬º¹¤·¤¿¼ÂÍÑÀ¤Î¹â¤¤¥Äー¥ë¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.thepen.co.jp/
- Qlean Dataset»ö¶È¡Ã¸¢Íø½èÍýºÑ¤ßAI³Ø½¬ÍÑ¥Çー¥¿¥»¥Ã¥È¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡»ö¶È
²èÁü¡¦Æ°²è¡¦²»À¼¤Ê¤É¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¶È³¦¤ÎAI³«È¯¥Ëー¥º¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿µ¡²ñ³Ø½¬ÍÑ¥Çー¥¿¥»¥Ã¥È¡ÖAI¥Çー¥¿¥ì¥·¥Ô¡×¤òÄó¶¡¡£¥¢¥Î¥Æー¥·¥ç¥ó¤ä¹½Â¤²½¤ò´Þ¤àÁ´¤Æ¤Î¹©Äø¤ò°ì³ç¤ÇÃ´¤¤¡¢¸¢Íø¥¯¥ê¥¢¡Ê½èÍýºÑ¤ß¡Ë¤Ê¾õÂÖ¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³«È¯¸úÎ¨¤ÈÉÊ¼Á¤ÎÎ¾Î©¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://qleandataset.visual-bank.co.jp/
- Visual Library»ö¶È¡ÃÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥¹¥È¥Ã¥¯¥Õ¥©¥È»ö¶È
40Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤òÍ¤¹¤ë¡Ö°Â¿´¡¦°ÂÁ´¡×¤Ê¥¢¥Þ¥Ê¥¤¥áー¥¸¥º¤Î»ö¶È¤ò·Ñ¾µ¡£¹¹ð¡¢½ÐÈÇ¡¢¶µ°é¡¢ÊóÆ»¤Ê¤É¤Î³Æ¶È³¦¤Î¼çÍ×´ë¶È¤ËÂÐ¤·¡¢¸¢Íø½èÍýºÑ¤ß¤Î¹âÉÊ¼Á¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò°ÂÄêÅª¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://amanaimages.com/home.aspx
Visual Bank³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2.4²¯ÅÀÄ¶¤Î¸¢Íø¥¯¥ê¥¢¤Ê²èÁü¤ò°·¤¦¡ÖVisual Library¡×¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢AI³Ø½¬ÍÑ¥Çー¥¿¥»¥Ã¥ÈÁÏ½Ð»ö¶È¡ÖQlean Dataset¡Ê¥¥å¥ê¥ó¥Çー¥¿¥»¥Ã¥È¡Ë¡×¤ä¡¢Ì¡²è²È¸þ¤±AIºî²èÊä½õ¥Äー¥ë¡ÖTHE PEN¡Ê¥¶¡¦¥Ú¥ó¡Ë¡×¤ò³«È¯¡¦Äó¶¡¤¹¤ë¡£IPÎÎ°è¤ÈAIÎÎ°è¤ò²£ÃÇ¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÅ¸³«¤òÄÌ¤¸¡¢¼¡À¤Âåµ»½Ñ¤ÎÅ¬ÀÚ¤Ê¸½¾ì¼ÂÁõ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯8·î¤Ë¤Ï¥·¥êー¥ºB¤ÇÁí³ÛÌó11²¯±ß¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¼Â»Ü¤·¡¢ÀïÎ¬ÅªM&A¤äÃæ³Ë¿ÍºàºÎÍÑ¤ò¶¯²½Ãæ¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§Visual Bank³ô¼°²ñ¼Ò
ÀßÎ©¡§2022Ç¯4·î
ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§±Ê°æ ¿¿Ç·
½êºßÃÏ¡§¢©107-0062 ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³7-1-7C-CubeÆîÀÄ»³¥Ó¥ë6F
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://visual-bank.co.jp/
´ØÏ¢²ñ¼Ò¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Þ¥Ê¥¤¥áー¥¸¥º¡¢THE PEN³ô¼°²ñ¼Ò