Ãæ±ûÂç³ØË¡³ØÉô¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Æþ»î ¹ç³Ê¼Ô¿ô¡È No.1 ¡É¡¡¥ëー¥¯¥¹»Ö½Î¡¢Äê°÷¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤òLoohcsÀ¸¤¬Àê¤á¤ë°µÅÝÅª¼ÂÀÓ
Áí¹ç·¿ÁªÈ´¡ÊAOÆþ»î¡ËÀìÌç½Î¤Î¥ëー¥¯¥¹»Ö½Î¡Ê±¿±Ä¡§Loohcs³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Îæ°æÍ´µ±¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯ÅÙÃæ±ûÂç³ØÆþ»î¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹ç·×34Ì¾¤Î¹ç³Ê¼Ô¤òÇÚ½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡ÖÃæ±ûÂç³ØË¡³ØÉô¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Æþ»î¡×¤Ç¤Ï¡¢¹ç³Ê¼Ô17Ì¾¡ÊÄê°÷30Ì¾Ãæ¡Ë¤È¡¢¸ø³«¼ÂÀÓ¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë½Î¡¦Í½È÷¹»¤ÎÃæ¤Ç¡È¹ç³Ê¼Ô¿ô No.1¡É¢¨ ¤Î¼ÂÀÓ¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨2026Ç¯ÅÙ¤ÎÃæ±ûÂç³ØË¡³ØÉô¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Æþ»î¹ç³Ê¼ÂÀÓ¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë½Î¡¦Í½È÷¹»¤ÎÃæ¤ÇºÇÂç¡Ê¼«¼ÒÄ´¤Ù¡Ë¡£
¢¨Âç³Ø¸øÉ½¤Î¹ç³Ê¼Ô¿ô¤¬Ì¤È¯É½¤Î¤¿¤á¡¢Äê°÷¿ô¤òÊ¬Êì¤È¤·¤Æ»»½Ð¡£
¢£ Ë¡³ØÉô¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Æþ»î¤Ç¡È°µÅÝÅª¤ÊNo.1¼ÂÀÓ¡É¤ò½Ð¤»¤¿ÍýÍ³1. »î¸³ÆÃÀ¤ËºÇÅ¬²½¤·¤¿ÀìÍÑ¹ÖºÂ
¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Æþ»î¤Ç¤Ï¡¢É¾Äê¤Ê¤É¤Î¾ò·ï¤¬¤Ê¤¤°ìÊý¤Ç¡¢»ÖË¾ÍýÍ³½ñ¡¦ÌÌÀÜ¡¦¹ÖµÁÍý²òÎÏ»î¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö¼çÂÎÀ¡×¡ÖÏÀÍýÀ¡×¡Ö¾ÍèÀß·×¡×¤¬Ìä¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¥ëー¥¯¥¹»Ö½Î¤Ç¤Ï¡¢»×¹Í¤ò¿¼¤á¡¢ÏÀÍýÅª¤«¤ÄÀâÆÀÎÏ¤¢¤ë·Á¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»ØÆ³¤òÅ°Äì¡£¤³¤ì¤¬¹â¤¤¹ç³ÊÎ¨¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2. ·ÄØæË¡Áí¹ç·¿ÁªÈ´¤È¤ÎÏ¢Æ°¤Ë¤è¤ë¶¯ÎÏ¤ÊÊ»´êÀïÎ¬
Ãæ±ûÂç³Ø¤È·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØË¡³ØÉô¤ÎÁí¹ç·¿ÁªÈ´¤Ï·Á¼°¤¬¶á¤¯¡¢ÁÐÊý¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿Ê»´ê»ØÆ³¤¬²ÄÇ½¡£
»×¹ÍÎÏ¡¦¼Ò²ñÍý²ò¡¦ÏÀ½ÒÎÏ¤ò¶¦ÄÌ¼´¤ÇÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ã»´ü´Ö¤Ç¤Î¼ÂÎÏ¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3. Áí¹ç·¿ÁªÈ´¤ËÆÃ²½¤·¤¿°ì´Ó»ØÆ³
»ÖË¾ÍýÍ³½ñ¡¢¹ÖµÁÍý²òÎÏ»î¸³¡¢ÌÌÀÜ¥×¥ì¥¼¥ó¤Þ¤Ç¡¢Áí¹ç·¿ÁªÈ´¤ÎÁ´¹©Äø¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÂÎ·Ï¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤òÄó¶¡¡£
¼«¸ÊÉ½¸½ÎÏ¡¦¼Ò²ñ²ÝÂê¤ÎÍý²ò¡¦ÏÀÍýÅª»×¹ÍÎÏ¤òÃÊ³¬Åª¤Ë°é¤Æ¡¢¼õ¸³À¸¤ÎËÜ¼ÁÅª¤ÊÇ½ÎÏ¤ò¿¤Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¹ç³Ê¼ÔÊ¬ÀÏ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤ò12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ
º£²ó¤Î¹â¤¤¹ç³Ê¼ÂÀÓ¤ò¼õ¤±¡¢¥ëー¥¯¥¹»Ö½Î¤Ç¤ÏÃæ±ûÂç³ØË¡³ØÉô¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Æþ»î¤Î¡È¾¡¤Á¶Ú¡É¤ò²òÀâ¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤ò12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯ÅÙ¤ÎÁª¹Í·¹¸þ¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤«¤é¡¢ÍèÇ¯ÅÙ¤Ë¸þ¤±¤¿ÀïÎ¬¤Å¤¯¤ê¤Þ¤Ç¡¢¼õ¸³À¸¤ËÌòÎ©¤Ä¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶Å½Ì¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê»²²ÃÌµÎÁ¡¦Í×¿½¹þ¡Ë
https://peatix.com/event/4728155/view
¢£ ÌµÎÁÁêÃÌ¿ï»þ¼õÉÕÃæ
¹ç³Ê¤ÎÈë·í¤ä¶ñÂÎÅª¤ÊÂÐºöË¡¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢¤¼¤ÒÅö½Î¤ÎÌµÎÁÁêÃÌ²ñ¤Ø¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÃæ±ûÂç³Ø¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¹â¹»À¸¤Î¸½ºß¤Î¼ÂÎÏ¤òÃúÇ«¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ËºÇÅ¬¤Ê¼õ¸³ÀïÎ¬¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£»²²Ã¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤¹¡ÊÍ×»öÁ°¿½¹þ¡Ë¡£
https://loohcs-shijuku.com/campaign/p151169/#form
https://loohcs-shijuku.com/campaign/p151169/#form
¢£ Loohcs»Ö½Î¤È¤Ï
Loohcs»Ö½Î¡Ê¥ëー¥¯¥¹»Ö½Î¡Ë¤Ï¡¢Áí¹ç·¿ÁªÈ´¡ÊµìAOÆþ»î¡ËÂÐºö¤ËÆÃ²½¤·¤¿Âç³Ø¼õ¸³Í½È÷¹»¤Ç¤¹¡£Ä¹Ç¯¤Î·Ð¸³¤È¼ÂÀÓ¤Ë´ð¤Å¤¡¢Â¿¤¯¤ÎÀ¸ÅÌ¤òÆñ´ØÂç³Ø¹ç³Ê¤ØÆ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¤Ë¤ÏËèÇ¯100Ì¾°Ê¾å¤¬¹ç³Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2024Ç¯ÅÙ¤Ï136Ì¾¤Î¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¤ÎÁí¹ç·¿ÁªÈ´¡¦³Ø¹»¿äÁ¦·¿ÁªÈ´¹ç³Ê¼Ô¤ÎÌó2.3¿Í¤Ë1¿Í¤¬Loohcs»Ö½ÎÀ¸¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ØÆ³¤Ï¡¢À¸ÅÌ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¸ÄÀ¤ÈÌÜÉ¸¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¸ÄÊÌ»ØÆ³¤ò´ðÈ×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¾¯¿Í¿ô¥°¥ëー¥×¤Ç¤ÎµÄÏÀ¤â¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹Ö»Õ¿Ø¤ÏÁí¹ç·¿ÁªÈ´¤Ç¤Î¹ç³Ê·Ð¸³¼Ô¤¬Â¿¤¯¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÄó¶¡¡£¾®ÏÀÊ¸¡¦ÌÌÀÜÂÐºö¤«¤é½Ð´ê½ñÎàºîÀ®¤Þ¤Ç¡¢¹ç³Ê¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¹¥¥ë¤òÌÖÍåÅª¤Ë»ØÆ³¤·¤Þ¤¹¡£
¾Íè¤ÎÌÜÉ¸¤¬ÉÔÌÀ³Î¤ÊÀ¸ÅÌ¤Ø¤Î¥µ¥Ýー¥È¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ¿ÊÏ©·èÄê¤ò»Ù±ç¡£ÂÐÌÌ¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»ØÆ³¤ÎÁªÂò¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£ Loohcs³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢Âç³Ø¶µÍÜ¥ì¥Ù¥ë¤òÀè¼è¤ê¤·¤¿¥ê¥Ù¥é¥ë¥¢ー¥Ä³Ø½¬¤È¡¢¼Ò²ñ¤Ç³è¤¤ë¥¹¥¥ë¤ò¼ÂÁ©Åª¤Ë³Ø¤Ù¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³Ø½¬¤Î2ËÜ¤òÃì¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÊÑ²½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢¼«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ò¡ÖÈþ¤·¤¤Êª¸ì¡×¤È¤·¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì¤òÁÏ¤ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Îæ°æ Í´µ±
½êºßÃÏ¡§150-0031 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èºùµÖÄ®16-12 ºùµÖ¥Õ¥í¥ó¥È¥Ó¥ë 3³¬¡Ê½ÂÃ«ËÜ¹»¡Ë
Web¥µ¥¤¥È¡§https://loohcs.co.jp/