2025Ç¯ ¤¤¤Ð¤é¤¥Í¥¯¥¹¥È¥Äー¥ê¥º¥à¿ä¿Ê»ö¶È¡Ö¼î¶Ì¤Î´ë²è¡×Âè1ÃÆ～Âè3ÃÆ Àä»¿ÈÎÇäÃæ¡ª
°ñ¾ë¸©¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Î°ñ¾ë¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Íー¥·¥ç¥ó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¥ì¥¬¥·ー¤ò³è¤«¤·¡¢¡Ö²ÖÀä·Ê¡×¤ä¡ÖÂÎ¸³¡×¤Ê¤ÉËÜ¸©¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´Ñ¸÷¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òËá¤¾å¤²¡¢¡Ö¼î¶Ì¤Î´ë²è¡×¤È¤·¤Æ¹ñÆâ³°¤Ë¹¤¯ÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼î¶Ì¤Î´ë²è¡×Âè3ÃÆ¤Ï¡¢2026Ç¯2·î³«ºÅ¤Î¡ÖÂè130²óµÇ°¿å¸Í¤ÎÇß¤Þ¤Ä¤ê¡×´ü´ÖÃæ¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¡ÖÐó³Ú±àUME The Lights 2026¡×¤Î´Õ¾Þ¤ò´Þ¤àÆÃÊÌ½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤È¡¢ºòÇ¯9·î¤ËOPEN¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡Ö¸Þ±º Í©Ã«±£ÅÄÀ×²¹Àô(¤¤¤Å¤é ¤æ¤¦¤³¤¯¤ª¤ó¤Ç¤ó¤¢¤È¤ª¤ó¤»¤ó)¡×(¡Ö¥Áー¥à¥é¥Ü Í©Ã«±£ÅÄÀ×¡×¤ËÊ»Àß)¤Ç¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê½ÉÇñÂÎ¸³¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Âè1ÃÆ¡¢Âè2ÃÆ¤ÇÂ¤À®¤·¤¿´ë²è¤âÀä»¿ÈÎÇäÃæ¡£¡ÖIBARAKI is Blossoming¡×¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤òÀ§Èó¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°ñ¾ë¸©´Ñ¸÷¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡ØIBARAKI is Blossoming¡Ù
URL¡§¡¡https://ibaraki-is-blossoming.jp/
¡Ö¼î¶Ì¤Î´ë²è¡×Âè3ÃÆ¡¡
Ìë¤Î¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¡ßÄ«¤Î¥É¥íー¥óµÇ°»£±Æ Çß·°¤ë¡ÖÐó³Ú±à¡×Àä·ÊÂÎ¸³
ÎÁ¶â¡§(½ÉÇñ)69,000±ß(ÀÇ¹þ)/£²Ì¾～
¼çºÅ¡§¿å¸Í¤ÎÇß¤Þ¤Ä¤ê¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
ËÌ°ñ¾ë¤Î¼«Á³¡ß¸¸ÁÛÅª¤Ê¥¢ー¥È¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿ÆÃÊÌ¤Ê½ÉÇñÂÎ¸³
ÎÁ¶â¡§(½ÉÇñ)25,300±ß(ÀÇ¹þ)/Ì¾～
¾ì½ê¡§¸Þ±º Í©Ã«±£ÅÄÀ×²¹Àô(¤¤¤Å¤é ¤æ¤¦¤³¤¯¤ª¤ó¤Ç¤ó¤¢¤È¤ª¤ó¤»¤ó)¡¡(ËÌ°ñ¾ë»Ô)
¥³¥Æー¥¸¡Ö¸Þ±º Í©Ã«±£ÅÄÀ×²¹Àô¡×°ñ¾ë,¸Þ±º(C)³ô¼°²ñ¼ÒÁÏµ±
¡Ö¼î¶Ì¤Î´ë²è¡×Âè2ÃÆ¡¡¡ö10/31(¶â)¸øÉ½
½ÜºÌ¤È¼òÂ¢¤á¤°¤ê¤ÎµÙÆü ～½Ü¤ÎÌ£³Ð¤ÈÆüËÜ¼òÊ¸²½¤òÌ£¤ï¤¦Î¹～
ÎÁ¶â¡§(Æüµ¢¤ê)30,000±ß(ÀÇ¹þ)/Ì¾～¡¢(½ÉÇñ)130,000±ß(ÀÇ¹þ)/Ì¾～
¼çºÅ¡§¥¿¥Ó¥Ã¥È¥Ä¥¢ー¥º(³ô)
ÎÐ¤ËÍ·¤Ó¡¢ÎÐ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ÆÌ²¤ëÆüËÜ½é¤Î¡ÈÇñ¤Þ¤ì¤ë¿¢Êª±à¡É¤Ç¥Ü¥¿¥Ë¥«¥ë¥ê¥¾ー¥È¥¹¥Æ¥¤
ÎÁ¶â¡§(½ÉÇñ)Ìó20,000±ß(ÀÇ¹þ)/Ì¾～ ¢¨Âç¿Í2 Ì¾ÍøÍÑ»þ
¾ì½ê¡§THE BOTANICAL RESORT ÎÓ²»(¥¶ ¥Ü¥¿¥Ë¥«¥ë ¥ê¥¾ー¥È ¥ê¥ó¥Í) (Æá²Ñ»Ô)
¡Ö¼î¶Ì¤Î´ë²è¡×Âè1ÃÆ¡¡¡ö8/1(¶â)¸øÉ½
·ë¾ë¤Î¤Þ¤Á¤ÇÊë¤é¤¹¤è¤¦¤ËÎ¹¤¹¤ë～·ë¾ëÄÝ¤ÇºÌ¤ë¤Þ¤Á¤Ê¤«ÆÃÊÌÂÎ¸³～
ÎÁ¶â¡§(½ÉÇñ)46,200±ß(ÀÇ¹þ)/Ì¾～
¾ì½ê¡§HOTEL(TEN)¤Û¤« (·ë¾ë»Ô)
Æ«·Ýºî²ÈKeicondo ¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Õ¤ì¤ë¡¢³Þ´Ö¤ÎÂÚºß·¿¥¢ー¥È¥È¥ê¥Ã¥×
ÎÁ¶â¡§(½ÉÇñ)16,500±ß(ÀÇ¹þ)/Ì¾～
¾ì½ê¡§OBRA£ó(¥ª¥Ö¥é¥¹) (³Þ´Ö»Ô)
£±Æü£±ÁÈ¸ÂÄê ¥íー¥º¥Õ¥¡ー¥à¡¦¥ê¥È¥êー¥È¥ëー¥à¥¹¥Æ¥¤
ÎÁ¶â¡§(½ÉÇñ)93,600±ß(ÀÇ¹þ)/Ì¾～
¾ì½ê¡§¤¤¤Ð¤é¤¥Õ¥é¥ïー¥Ñー¥¯ (ÀÐ²¬»Ô)
°ñ¾ë¸©´Ñ¸÷¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡ØIBARAKI is Blossoming¡Ù
URL¡§¡¡https://ibaraki-is-blossoming.jp/