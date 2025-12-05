¡ÚÄ¹Ìî¸©¾¾ËÜ»Ô¡ÛÁÏ¶È60Ç¯¤ÎÆùÀìÌçÅ¹¤¬¡Ö¤ª¤¦¤Á¤´¤Ï¤ó¡×¤ò³Ê¾å¤²¡ª¿®½£¥×¥ì¥ß¥¢¥àµíÆù¤È¡í¾Æ¤¯¤À¤±¥á¥Ë¥åー¡í¤ò³È½¼¤·¡ÖÆù½è °íÃúÅÄ ¾¾ËÜ¥¢¥¤¥·¥Æ¥£Å¹¡×¤¬12/5(¶â)¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¡ª
ÌÀ¼£²°»º¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ã«Èø°ìÌé¡Ë¤Ï¡¢Ä¹Ìî¸©¾¾ËÜ»Ô¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥âー¥ë¡Ö°æ¾å¥¢¥¤¥·¥Æ¥£21¡×Æâ¤Ë¤Æ¡¢¤ªÆù¤ÎÀìÌçÅ¹¡ÖÆù½è °íÃúÅÄ¡Ê¤¤¤Ã¤Á¤ç¤¦¤À¡Ë¾¾ËÜ¥¢¥¤¥·¥Æ¥£Å¹¡×¤ò¡¢2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Å¹ÊÞ¥¤¥áー¥¸
º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¿©¥Ëー¥º¤Ë¤ª±þ¤¨¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Çä¾ì¹½À®¤ÈÉÊÂ·¤¨¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë°ì¿·¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÅ¹¤Ï¡¢¿®½£µíÀ¸»ºÈÎÇä¶¨µÄ²ñ²ñ°÷¤È¤·¤ÆÃÏ¸µÄ¹Ìî¸©»º¤Î¡Ö¿®½£¥×¥ì¥ß¥¢¥àµíÆù¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Á´¹ñ¤Î¸·Áª¤·¤¿¡Ö¹õÌÓÏÂµí¡×¤äÇ»¸ü¤Ê»Ý¤ß¤È¡¢¥â¥Á¥â¥Á¤È¤·¤¿ÃÆÎÏ¤Î¤¢¤ëÆù¼Á¡¢´Å¤¤»é¤¬ÆÃÄ§¤Î¿·³ã¸©»º¡Ö±Û¸å¤â¤ÁÆÚ¡×¡¢¥Ïー¥Ö»ôÎÁ¤Ç°é¤Á¡¢·ÜÆùÆÃÍ¤Î½¤ß¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¥Ø¥ë¥·ー¤ÊÆù¼Á¤¬ÆÃÄ§¤ÎµÜºê¸©»º¡Ö¹â¸¶¥Ïー¥Ö·Ü¡×¡¢¤½¤·¤Æ¤´²ÈÄí¤ÇÄ´Íý¤·¤ä¤¹¤¤¡Ö¾Æ¤¯¤À¤±´ÊÃ±¥á¥Ë¥åー¡×¤òËÉÙ¤Ë¼è¤êÂ·¤¨¡¢ÃÏ°è¤Ç°ìÈÖ°¦¤µ¤ì¤ë¤ªÆù¤ÎÀìÌçÅ¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥óµÇ°¥»ー¥ë¡ª¡¡
¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë～12·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´ÖÃæ¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¥»ー¥ë¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Ä¹Ìî¸©»º¤ê¤ó¤´ÏÂµí¿®½£µí¤ä¹ñÆâ»º¹õÌÓÏÂµí¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÆÚÆù¡¦·ÜÆù¤Ê¤É¤ªÇã¤¤ÆÀ¤Ê¾¦ÉÊ¤òÂ¿¿ô¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¹ñÆâ»º¹õÌÓÏÂµí ¥µー¥í¥¤¥ó¥¹¥Æー¥ÍÑ
1Ëç150£ç¡¡1,491±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë³ÆÆü100Ëç¸ÂÄê¡¡¢¨¤ª°ì¿ÍÍÍ5Ëç¤Þ¤Ç
¡Ö¥¹¥Æー¥¤Î²¦ÍÍ¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥µー¥í¥¤¥ó¤Ï¡¢Æù¼Á¤Î½À¤é¤«¤µ¤ÈÁú¹ß¤ê¤Î»Ý¤ß¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¤´²ÈÄí¤ÇìÔÂô¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
°íÃúÅÄ¹õÌÓÏÂµí ÆùÂÞ
1ÂÞ¡¡10,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë³ÆÆü30ÂÞ¸ÂÄê¡¡¢¨¤ª°ì¿ÍÍÍ1ÂÞ¤Þ¤Ç
¤¹¤¾Æ¤¡¢¾ÆÆù¡¢¥¹¥Æー¥ÍÑ¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ»º¹õÌÓÏÂµí¤Î¤ªÆù¤òÆÃÊÌ¤Ë¥¢¥½ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÄÌ¾ï²Á³Ê¤è¤ê¡¢¤ªÆÀ¤Ê¤ªÆù»°Ëæ¤ÎÄ¶ÌÜ¶Ì¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£¤ª°ì¿ÍÍÍ1ÂÞ¸Â¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤É¤¦¤¾¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
Ä¹Ìî¸©»º¤ê¤ó¤´ÏÂµí¿®½£µí ¾®´ÖÀÚ¤ì
É½¼¨²Á³Ê¤è¤ê¡¡È¾³Û¡¡³ÆÆü30£ë£ç¸ÂÄê¡¡¢¨¤ª°ì¿ÍÍÍ1£ë£ç¤Þ¤Ç
Ä¹Ìî¸©¤¬¸Ø¤ë¥Ö¥é¥ó¥Éµí¡¢¤ê¤ó¤´ÏÂµí¿®½£µí¤Î¾®´ÖÀÚ¤ì¤Ç¤¹¡£Ë§½æ¤Ê´Å¤¤¹á¤ê¤Î»é¤È»ÝÌ£¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎÆù¤¸¤ã¤¬¤äßÖ¤áÊª¤¬¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤ÎìÔÂô¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥óµÇ°¥»ー¥ë¤È¡ÖÆù¤ÎÆü¡×¥»ー¥ë¤Î¥Á¥é¥·
12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é12·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥óµÇ°¥»ー¥ë¤È12·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î¡ÖÆù¤ÎÆü¡×¥»ー¥ë¤Î¥Á¥é¥·¤¬°Ê²¼¤òClick¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È³ÈÂç¤·¤Æ¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ëè·î15Æü¤Î¡ÖÃæ²¡¤·»Ô¡×¡Ê ·îÈ¾¤Ð¤Î²È·×¤ò±þ±ç¤¹¤ëÌ¾Êª´ë²è¡Ë¤â¡¢½¾ÍèÄÌ¤ê¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÖÆù¤ÎÆü¡×¥»ー¥ë¤ÏÄÌ¾ï·î¤Ï29Æü¤Î³«ºÅ¤Ç¤¹¤¬¡¢12·î¤Ï9Æü¤Ë³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
https://prtimes.jp/a/?f=d170093-11-579cb670089880ce62816a42119953c1.pdf
Å¹ÊÞ³µÍ×
¡ÚÅ¹ÊÞÌ¾¡ÛÆù½è °íÃúÅÄ¡Ê¤¤¤Ã¤Á¤ç¤¦¤À¡Ë ¾¾ËÜ¥¢¥¤¥·¥Æ¥£Å¹
¡Ú½êºßÃÏ¡Û¢©390-1394 Ä¹Ìî¸©ÅìÃÞËà·´»³·ÁÂ¼7977 ¥¢¥¤¥·¥Æ¥£21Æâ
¡Ú±Ä¶È»þ´Ö¡Û10:00～19:00¡Ê»ÜÀß¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤Ë½à¤º¤ë¡Ë
¡Ú¥ªー¥×¥óÆü¡Û2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë
²ñ¼Ò³µÍ×
1962Ç¯¡¢¿©Æù¾®Çä¶È¤È¤·¤Æ¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢Á´¹ñ¤ÎÉ´²ßÅ¹¡¦¥¨¥¥Ê¥«¡¦¹âÂ®Æ»Ï©¤Î¥µー¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¤Ë¡¢ÀºÆùÀìÌçÅ¹¤äËÜ³ÊÃæ²ÚÅÀ¿´ÀìÌçÅ¹¡¢ËÜ³Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¿©¤Ë´Ø¤ï¤ëÂ¿ºÌ¤Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼ÒÌ¾¡ÛÌÀ¼£²°»º¶È³ô¼°²ñ¼Ò
¡ÚËÜ¼Ò¡ÛÊ¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶èÇîÂ¿±ØÅì2ÃúÌÜ14ÈÖ1¹æ¡¡¥¹¥Õ¥£¥ó¥¯¥¹¥»¥ó¥¿ー7³¬¡¡
¡ÚÂåÉ½¼èÄùÌò¡ÛÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Ã«Èø °ìÌé
¡ÚÀßÎ©¡Û¾¼ÏÂ47¡Ê1972¡ËÇ¯4·î
¡Ú»ö¶ÈÆâÍÆ¡Û¥ßー¥È»ö¶È¡Ê¿©Æù¡¦²Ã¹©ÉÊ¡¦ÁÚºÚ¾®Çä¡Ë¡¢¥Ç¥ê¥«»ö¶È¡ÊÃæ²ÚÅÀ¿´¡¦ÁÚºÚ¾®Çä¡¦ÄÌÈÎ¡Ë¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó»ö¶È¡Ê¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦¥Õー¥É¥³ー¥È¡¦¥Ç¥êÅù¡Ë¡¢¥Õー¥É¥Þー¥±¥Ã¥È»ö¶È¡Ê¥¿¥Ù¥ë¥È¡¦¥¿¥Ù¥êー¥¦¥©ー¥«ー¡Ë¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê»Ô»ö¶È¡ÊÄ¾Êý¤¬¤ó¤À ¤Ó¤Ã¤¯¤ê»Ô¡Ë¡¢¾¦ÉÊ»ö¶È¡Ê¿©Æù²·Çä¡Ë
¡ÚHP¡Û https://www.mj-sangyo.co.jp/ (https://www.mj-sangyo.co.jp/)¡¡