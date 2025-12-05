¡Ú¾ÅÆîT-SITE¡ÛÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤Îå«¤¬¿¼¤Þ¤ëÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£¡Ö¾ÅÆîT-SITE¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¤ò12/25(ÌÚ)¤Þ¤Ç³«ºÅ
¾ÜºÙ¾ðÊó :
https://store.tsite.jp/shonan/event/t-site/51199-1755051114.html
¾ÅÆîT-SITE¡Ê¿ÀÆàÀî¸©Æ£Âô»Ô¡Ë¤Ï2025Ç¯12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹´ü´ÖÃæ¡¢¤´²ÈÂ²¤ä¤´Í§¿Í¤È³Ú¤·¤á¤ëÂ¿ºÌ¤ÊÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢14Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ï¥®¥Õ¥ÈÃµ¤·¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°¥Æ¥ó¥ÈÂÎ¸³¤Ê¤É¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖChristmas Market¡×¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Û¤«¡¢12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ï¿¼Ìë¤Î½ñÅ¹¤Ç¥¥ã¥ó¥×¤ä¥µ¥¦¥Ê¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ÖHoly NIGHT FUN¡×¡¢12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ï¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¤¬½¸¤Þ¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¾ÅÆî¥âー¥Ë¥ó¥°¥¯¥ëー¥º¡×¡¢12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¤ÏÃíÌÜ¤Î¥Ð¥ó¥É¡¢BESPER¤ò·Þ¤¨¤Æ¥é¥¤¥Ö¡õ¥Ç¥£¥Êー¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖSound of Christmas Eve - BESPER Dinner Live at LIFE Sea¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ï¾ÅÆîT-SITE¤Ç¡¢¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤ä¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥êー¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤¼¤ÒÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Christmas Market 2025
12·î13Æü(ÅÚ)¡¢14Æü(Æü) 11:00～20:00
¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡ª¹¤¬¤ë¡ª¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¿©ÉÊ¤ä»¨²ß¤Î¤ªÅ¹¡¢SDGs¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ù¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¥Öー¥¹¤Ê¤É¤¬½ÐÅ¹¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°¥Æ¥ó¥È¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¥íー¥É¥È¥ì¥¤¥ó¡¢¤³¤¿¤ÄÀÊ¡¢¥Ù¥Ã¥ÉÀÊ¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é(https://store.tsite.jp/shonan/event/t-site/50954-1340521102.html)
¢£½ÐÅ¹¼Ô¾Ò²ð
¿©ÉÊ¡¦»¨²ß
Sai artcookies¡¿¥ë¡¦¥·¥ã¥ó¥Æ¥£¥¨¡¿KOJIMA DANGO¡¿¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¡¡¥Þ¥Ã¥±¥ó¥Ç¥£ー¡¿¥«¥ì¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Á¥Ã¡¿carta¡¿RIOT BEER¡¿LAS COLLECTIONS¡¿HATAGO KAMAKURA¡¿M¡Çs Healing¡¿Denphalae¡¿¥Ôー¥¢¥ó¥É¥¨¥à¥Á¥§¥³¡¿COAST TO ROAST COFFEE¡¿ÆüËÜ¼ò¤Î¥Ï¥Ô¥´¥é¡¿rechoncho¡¿chocon.to.green¡¿WHITE DOG BREWING¡¿Deli & Kitchen¥·¥Þ¥¿¥±¡Ê¤·¤Þ¤¿¤±¥Ï¥à¡Ë¡¿nitorito¡¿JJ1984¡¢Re:sea¡¿ËÌ²¤¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸»¨²ß Figue¡¿tekuteku¡¿Charme¡¿LIFE Sea
¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー
ROCKET CHICKEN¡¿AGRUME FOOD TRUCK¡¿YOKOFOOD¡¿¾ÅÆî¡¦RUNRUN¡¦CAFE¡¿Shallow Bee¡¿TORUKO Style¡¿Red Barn cafe¡¿¾ÅÆîº´Æ£ÇÀ±àÄ¾±Ä¡ØÈª¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¡Ù¡¿°Ü¼ò²° Í¥¡¿THE NYC BOX¡¿¤¢¤ó¤Ñ¤µ¤ó¤É¡¿95BASE¡¿¾ÐÆü¡¿¥¢¥ë¥Õ¥ì¥ó¥Æ¡¿Åç»þ´Ö¡¿Northern fishing grounds¡¿°ÜÆ°µÊÃã¥¢¥ê¥ó¥Á¥ç¡¿¾ÅÆî¤ÎTORA¡¿Rachien Potato
¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×
A-frame ocean art¡¿ºÌ¤ê¤É¤¦¤Ö¤Ä¹©Ë¼¡¿ÁðÌÚÇ«Æü¡¿totonoe
Æ£Âô»Ô
ÆüËÜ¥³¥Ê¥³ー¥ÒーÊ¸²½¿ä¿Ê¶¨²ñ¡Ê¾ÅÆîDV¥µ¥Ýー¥È¥»¥ó¥¿ー¡Ë¡¿Team F¡¿¥Þ¥¤¥ß¥é¥¤next¡¿³ØÀ¸Éþ¥ê¥æー¥¹shop¤µ¤¯¤é¤äÆ£ÂôÅ¹¡¿Æ£Âô»Ô¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¶¨µÄ²ñ¡¡À¸¤¤¬¤¤½¢Ï«¥»¥ó¥¿ー¡¿Æ£Âô»ÔÄÔÆ²ÀÄ¾¯Ç¯²ñ´Û
¤½¤ÎÂ¾
amuse plaza¡¿¥ì¥ó¥«¥á¡¿GREEN DOG & CAT ¾ÅÆî¡¿¥Ôー¥¹¥ï¥ó¥³¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¾ÅÆî¾ùÅÏ¥»¥ó¥¿ー
SPECIAL THANKS
Audi¸ÍÄÍ¡¿À¸³è¶¨Æ±ÁÈ¹ç¥æー¥³ー¥×¡¿À¸¶¨¤ÎÂðÇÛ¥Ñ¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¡¿Pure Natural Botanical
¢¨½ÐÅ¹Æü¤Ï½ÐÅ¹¼Ô¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¥Ûー¥à¥Úー¥¸(https://store.tsite.jp/shonan/event/t-site/50954-1340521102.html)¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¤ª³Ú¤·¤ß´ë²è
¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°¥Æ¥ó¥ÈÂÎ¸³
Î¾Æü¡¡11:00～20:00
360ÅÙ¤Î¥Ñ¥Î¥é¥Þ¥Ó¥åー¤¬¹¤¬¤ë³«ÊüÅª¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿»þ´Ö¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤ª¿©»ö¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£»²²ÃÈñ 10,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£
¢¨Äê°÷2Ì¾ÍÍ¡Ê1¥Æ¥ó¥È¤Ë¤Ä¤4Ì¾ÍÍ¤Þ¤Ç¤´Æþ¾ì¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¿©»ö¤Ï2Ì¾ÍÍÊ¬¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¢¨¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖLIFE Sea¡×¤Î¤ª¿©»öÉÕ¤¡Ê¥ªー¥É¥Ö¥ëÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¡Ü1¥É¥ê¥ó¥¯¡Ë
¢¨ÃÈË¼ÉÕ¤¥Ù¥Ã¥ÉÀÊ¡¢¥Üー¥É¥²ー¥à¤Ê¤É¤ò¤´ÍÑ°Õ
¢¨»öÁ°Í½ÌóÀ©
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é(https://peatix.com/event/4694602)
¥íー¥É¥È¥ì¥¤¥ó
Î¾Æü¡¡11:00～16:00¡ÊÍ½Äê¡Ë
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹»ÅÍÍ¤Ë²Ä°¦¤¯¾þ¤é¤ì¤¿¥È¥ì¥¤¥ó¤¬Áö¤ê¤Þ¤¹¡£
»²²ÃÈñ¡¡1²ó 300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨ÅöÆü·èºÑ¡¢ ¸½¶â¤Î¤ß
¤³¤¿¤ÄÀÊ
Î¾Æü¡¡11:00～20:00
ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤·¤¤³Ú¤·¤ßÊý¤¬¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£´¨¤¤Åß¤Ç¤â¿´ÃÏ¤è¤¯¤ª¿©»ö¤ò³Ú¤·¤á¤ë´Ä¶¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£
ÍøÍÑÎÁ¶â¡¡1ÁÈ 400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨ÅöÆü·èºÑ¡¢¸½¶â¤Î¤ß
¢¨ÍøÍÑ»þ´Ö¡¡1ÁÈ ºÇÂç60Ê¬´Ö
¢¨ÍøÍÑ¿Í¿ô¡¡4Ì¾ÍÍ¤Þ¤Ç
¥Ù¥Ã¥ÉÀÊ
Î¾Æü¡¡11:00～20:00
´¨¤¤Åß¤Ç¤âÃÈ¤«¤¯¤Î¤ó¤Ó¤ê²á¤´¤¹¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÍøÍÑÎÁ¶â¡¡1ÁÈ 2,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨ÅöÆü·èºÑ¡¢¸½¶â¤Î¤ß
¢¨ÍøÍÑ»þ´Ö¡¡1ÁÈ ºÇÂç60Ê¬´Ö
¢¨ÍøÍÑ¿Í¿ô¡¡2Ì¾ÍÍ¤Þ¤Ç
Holy NIGHT FUN
12·î19Æü(¶â)22:00～12·î20Æü(ÅÚ)6:30
ÊÄÅ¹¸å¤ÎÀÅ¤«¤Ê¾ÅÆî ÄÕ²°½ñÅ¹¤ò¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ëÈóÆü¾ïÂÎ´¶·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥ó¥×¤ä¥µ¥¦¥Ê¡¢¥è¥¬¤ÎÂÎ¸³²ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢²»³Ú¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¤Ë¤è¤ë¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥³ー¥É»ëÄ°¤ä¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖLIFE Sea¡×¤ÎÄ«¿©¤Ê¤É¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¾ï¤ò¾¯¤·Î¥¤ì¡¢°ìÌë¸Â¤ê¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»²²ÃÈñ¡¡4,400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¥µ¥¦¥Ê¤ÏÊÌÅÓ 3,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é(https://peatix.com/event/4698081/view?k=e9fca4d8b9622d42f0028fabedeb107dff0b334d)
¾ÅÆî¥âー¥Ë¥ó¥°¥¯¥ëー¥º
12·î21Æü(Æü) 8:00～10:00
¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¤¬½¸¤Þ¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥âー¥Ë¥ó¥°¥¯¥ëー¥º¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¼Ö¤Ç¤¹¡£ÆüÍËÆü¤ÎÄ«¡¢¤´¼«Ëý¤Î°¦¼Ö¤Ç¡¢¾ÅÆîT-SITE¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£³§ÍÍ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Î°¦¼Ö¤ò¥³ー¥Òー¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤éÄ¯¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Û¤«¡¢¥ªー¥ÊーÍÍÆ±»Î¤Î¸òÎ®¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
»²²ÃÈñ
¥Æー¥Þ¼Ö 660±ß¡¡(ÀÇ¹þ)
¥Æー¥Þ¼Ö°Ê³° 1,100±ß¡¡(ÀÇ¹þ)
¢¨Ãó¼Ö¾ìÂå¡¢¥ï¥ó¥É¥ê¥ó¥¯Âå¤ò´Þ¤à
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é(https://shonan-tsite-morning-cruise.peatix.com/view)
Sound of Christmas Eve - BESPER Dinner Live at LIFE Sea
12·î24Æü(¿å) 1st 18:00～¡¿2nd 20:00～
À»¤Ê¤ëÌë¡¢AOR¡¦¥·¥Æ¥£¥Ý¥Ã¥×·Ï¤ÎÃíÌÜ¥Ð¥ó¥É¡¢BESPER¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢¥Ç¥£¥Êー¥·¥çー¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖLIFE Sea¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ë¥åー¡Ê¥ï¥ó¥×¥ìー¥È¡¢¥ß¥Ë¥Ç¥¶ー¥È¡¢1¥É¥ê¥ó¥¯¡Ë¤òÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢²»¤È¿©¤Î¥Ïー¥â¥Ëー¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»²²ÃÈñ¡¡6,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é(https://peatix.com/event/4664807/view)
LIFE Sea ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥£¥Êー¥³ー¥¹ 2025
12·î20Æü(ÅÚ)¡¢12·î21Æü(Æü)¡¢12·î25Æü(ÌÚ)¡¡17:00～19:30
¾ÅÆîT-SITE 2¹æ´Û2³¬¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖLIFE Sea¡×¤Ç¤Ï¡¢3Æü´Ö¸ÂÄê¤ÇÆÃÊÌ¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥³ー¥¹¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£Å¹Æ¬¡ÊTel.0466-31-1523¡Ë¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¿©¤Ù¥í¥°¡×¥µ¥¤¥È(https://tabelog.com/kanagawa/A1404/A140404/14057297/)¤Ë¤Æ¡¢¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ã¥á¥Ë¥åー¡ä
¡¦Á°ºÚÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¡Ê¥¥Ã¥·¥å¡¢¥Û¥¿¥Æ¤È¥ê¥ó¥´¡¢¥¢¥Ü¥«¥É¤Î¥¿¥ë¥¿¥ë¡¢¥ì¥Ðー¥Úー¥¹¥È¤Î¥¯¥í¥¹¥Æ¥£ー¥Ë¡Ë
¡¦¥ª¥Þー¥ë³¤Ï·¤Î¥È¥Þ¥È¥¯¥êー¥à¥Ñ¥¹¥¿
¡¦¿¿Âä¤Î¥Ý¥¢¥ì
¡¦µí¥Ï¥é¥ßÆù¤Î¥°¥ê¥ë
¡¦¥Ç¥¶ー¥ÈÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»
¡¦¥³ー¥Òー or ¹ÈÃã
¡Ê7,700±ß ÀÇ¹þ¡Ë
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¾ÅÆîT-SITE¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹
ÆüÄø¡¡³«ºÅÃæ～2025Ç¯12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë
»þ´Ö¡¡8:00～21:00
¾ì½ê¡¡¾ÅÆîT-SITE
¼çºÅ¡¡¾ÅÆîT-SITE
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡¡Tel.0466-31-1515¡Ê¾ÅÆîT-SITEÂåÉ½¡Ë¢¨¼õÉÕ»þ´Ö¤Ï10:00～19:00
URL¡¡https://store.tsite.jp/shonan/event/t-site/51199-1755051114.html
Å¹ÊÞ¾ðÊó
¾ÅÆîT-SITE
¾ÅÆî ÄÕ²°½ñÅ¹¤È¸ÄÀË¤«¤Ê¥·¥ç¥Ã¥×¤¬¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë·Ò¤¬¤ê¡¢¾ÅÆî¤é¤·¤¤Well-being¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤¹¤ëÊ¸²½¾¦¶È»ÜÀß¡£ ³¤¤ä»³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢¼«Á³¤¬¿È¶á¤Ë¤¢¤ë¾ÅÆî¤Ç¡¢¡ÖÆ¯¤¯¡×¡ÖÈþ¤È·ò¹¯¡×¡Ö¼ñÌ£¡×¡ÖÊë¤é¤·¡×¤Î£´¤Ä¤Î¥Æー¥Þ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤è¤ê¤è¤¯À¸¤¤ë¥Ò¥ó¥È¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¾ì½ê¤Ç¤¹¡£ ËÜ¤È¥³ー¥Òー¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤ë¶õ´Ö¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿»þ´Ö¤ò¡¢¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½»½ê¡¡¿ÀÆàÀî¸©Æ£Âô»ÔÄÔÆ²¸µÄ®6-20-1
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¡0466-31-1515
±Ä¶È»þ´Ö¡¡1¹æ´Û¡¦2¹æ´Û 8:00～21:00¡¢3¹æ´Û 9:00～21:00
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡¡https://store.tsite.jp/shonan/
Facebook¡¡https://www.facebook.com/shonantsite
Instagram¡¡https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/shonan_t_site/
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¡https://shopping.geocities.jp/shonan-tsutayabooks/