¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦²ñ¼Ò¤Ø――¥¯¥¨¥¹¥È60¼þÇ¯ ¼ÒÆâ¥¹¥Èー¥êー
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡£
¤¿¤Ã¤¿5Ê¸»ú¤Î¸ÀÍÕ¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¿Í¤Î¿´¤òÆ°¤«¤¹ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë――»ä¤¿¤Á¤Ï²þ¤á¤ÆÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥¨¥¹¥È¤Ï¡¢º£Ç¯ÁÏÎ©60¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖARIGATOU～IT¤ÎÌ¤Íè¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë～¡×¤ò¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë¡¢¼ÒÆâ¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡Ö¤ªµÒÍÍ¤È¤ÎARIGATOU¥¨¥Ô¥½ー¥É¡×¡Ö¥¯¥¨¥¹¥È¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¼«Ëý¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¥Õ¥§¥¹¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú£±¡Û¤ªµÒÍÍ¤È¤ÎARIGATOU¥¨¥Ô¥½ー¥É――¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤¬»ä¤¿¤Á¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤À¡£
60Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¿Í¤Î»×¤¤¤ä¾ðÇ®¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤ê¡¢°é¤Þ¤ì¤¿¤ªµÒÍÍ¤È¤Î¶¯¤¤¿®Íê´Ø·¸¤Ï¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æº£¤â½¾¶È°÷1¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÀ¿¼Â¤ÊÃµµæ¿´¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿¼¤áÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªµÒÍÍ¤È¤ÎARIGATOU¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ï¡¢OB¤ò´Þ¤à½¾¶È°÷¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶¼Õ¤È·É°Õ¤ò¹þ¤á¤Æ´ë²è¡¦À©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ä¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ªÊÖ¤·¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡Ö¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤ÎIT¥µー¥Ó¥¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ö¶ÈÉôÄ¹¤äÉôÄ¹¡¦²ÝÄ¹¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¹Ô¤¤¡¢¼ÒÆâ¤Î³Æ½ê¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¥µ¥ó¥×¥ë²èÁü
¡Ú£²¡Û¥¯¥¨¥¹¥È¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¼«Ëý――Åö¤¿¤êÁ°¤ÎÃæ¤Ë¤³¤½¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æü¡¹¤Î¶ÈÌ³¤ÎÃæ¤ÇÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡¢¼Â¤Ï¡Ö°Æ³°¥¤¥¤¤³¤È¡×¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Ã¯¤«¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¡¢¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤´É¾²Á¡¢Æ¯¤Â³¤±¤ëÍýÍ³¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¼«Ëý¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò½¾¶È°÷¤«¤éÊç¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤ß¤ó¤Ê¤¬¶¦´¶¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï³Î¤«¤Ê¼«Ëý¤Ë¤Ê¤ë――¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤ÇÊç¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¼ÒÆâ¸ø³«¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö³§ÍÍÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£´¶·ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á´¤Æ1°Ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡ÖÂ¾¤ÎµòÅÀ¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÊ¹¤¯µ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¡Ö´ó¹Æ¤µ¤ì¤¿¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î°Õ¸«¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¸½¾ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¥¯¥¨¥¹¥È¿§¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¥¯¥¨¥¹¥È¼«Ëý¤ÎÅê¹ÆÆâÍÆ¥¤¥áー¥¸
¡Ú£³¡Û¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¥Õ¥§¥¹――¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ò°ÅÌÛ¤ÎÎ»²ò¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£
¼ÒÆâ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥Äー¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼Ò°÷Æ±»Î¤¬¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÂ£¤ê¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ´ü´ÖÃæ¡¢¼ÒÆâ¤ÇÈô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï11,000¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
1,000Ì¾°Ê¾å¤Î¼Ò°÷¤¬´¶¼Õ¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢ÉôÌç¤äÌò¿¦¡¢µòÅÀ¤ò±Û¤¨¤Æ¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÎÎØ¤¬¹¤¬¤ëÍÍ»Ò¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥¯¥¨¥¹¥È¤Î´ë¶ÈÊ¸²½¤½¤Î¤â¤Î¡£
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤òÂ£¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æü¡¹¤Î»Å»ö¤ÎÃæ¤Ç¸«Íî¤È¤·¤¬¤Á¤ÊÃç´Ö¤ÎÅØÎÏ¤ä¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤µ¤¸¯¤¤¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¾Î»¿¤·¹ç¤¦――¤½¤ó¤Ê²¹¤«¤Ê¶õµ¤¤¬¼ÒÆâ¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÒÆâ¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ð¥Êー
»ö¶ÈÉôÄ¹¤¬¸ì¤ë¡¢¤ªµÒÍÍ¤È¤ÎARIGATOU¥¨¥Ô¥½ー¥É¡ÊÈ´¿è¡Ë
1. ¡ÖÀ½Â¤¶È¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Ï¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÁêÃÌ¤Ë¤â¡¢¥¯¥¨¥¹¥È¤µ¤ó¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤Ç¤¤ë¤«¤ò¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£IT¤Î¥×¥í¤È¤·¤Æµ»½Ñ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Æüº¢¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤Ê°Æ·ï¤Ë¤â¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢¥¯¥¨¥¹¥È¤é¤·¤¤¥µー¥Ó¥¹¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡¡¡ÊÀ½Â¤¥·¥¹¥Æ¥à»ö¶ÈËÜÉô¡Ë
2. ¡Ö¤¢¤ëÂç¼ê¶âÍ»µ¡´Ø¥°¥ëー¥×¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÏÁÏ¶È°ÊÍè¡¢Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤ª¼è°ú¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¤¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿ºÝ¤Ë¤Ï´¶¼Õ¾õ¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤Î³èÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¼«¿È¤â¤ªµÒÍÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤Ç·ë¤Ð¤ì¤¿¶¯¤¤¿®Íê´Ø·¸¤ò¤³¤ì¤«¤é¤â°é¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡¡¡Ê¶âÍ»¥·¥¹¥Æ¥à»ö¶ÈËÜÉô¡Ë
3. ¡ÖÁí¹ç¥¨¥ó¥¿¥á¶È¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Ï¡Ø¥Ê¥ó¥Ðー¥ï¥ó¤ÎIT¥Ñー¥È¥Êー¡Ù¤È¤·¤Æ¤´É¾²Á¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¶È³¦¤ÎÃÎ¼±¤âÃß¤¨¤¿¥³¥¢¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ¶ÈÌ³¤ò»Ù¤¨¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡È¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤Â¸ºß¡É¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ðÇ®Åª¤Ê¤ªµÒÍÍ¤ÎËÜµ¤¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤âËÜµ¤¤Ç¸þ¤¹ç¤¤¡¢´üÂÔ¤òÄ¶¤¨¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡¡¡Ê»º¶È¥·¥¹¥Æ¥à»ö¶ÈËÜÉô¡Ë
¼Ò°÷¤¬¸ì¤ë¡¢¥¯¥¨¥¹¥È¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¼«Ëý¡ÊÈ´¿è¡Ë
¡¦ ¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤ËÄ¾É®¤Î¼ê»æ¤ò¤¯¤À¤µ¤ëÌò°÷¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÄÉ¤¤¤Ä¤±¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¡¢¿´¤«¤éÂº·É¤¹¤ëÂçÀèÇÚ¤Ç¤¹¡×
¡¦ ¡Ö²¹¤«¤¤¿Í¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ï¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¼Â¤Ï¤È¤Æ¤âµ®½Å¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬¡¢»ä¤¬¥¯¥¨¥¹¥È¤ò¹¥¤¤ÊÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡×
¡¦ ¡ÖÆ¯¤¤ä¤¹¤µ¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢ÀèÇÚÊý¤¬ÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¶¯¤¤¿®Íê¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ø¼õ¤±·Ñ¤°¤Î¤¬»ä¤Î»ÈÌ¿¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¦ ¡Ö»ö¶È½ê¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹°ÜÅ¾¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¼Ò°÷¤Î°Õ¸«¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë²ñ¼Ò¤¬¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÇÛÂ°¤¬»ÍÆü»Ô»ö¶È½ê¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¦ ¡ÖÎ¥Ç¤¤¹¤ë¥á¥ó¥Ðー¤Ø¡¢¤ªµÒÍÍ¤«¤é´¶¼Õ¤Î¤ª¸ÀÍÕ¤È¥á¥Ã¥»ー¥¸¥«ー¥É¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤Î¸½¾ì¤Ø¸þ¤«¤¦¥á¥ó¥Ðー¤ò¸Ø¤é¤·¤¯´¶¤¸¤¿½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡×
¡¦ ¡Ö¤Þ¤À¼«ÉôÌç¤Ç¤ÏÃÎ¸«¤Î¤Ê¤¤µ»½Ñ¤Ë¤â²Ì´º¤ËÄ©Àï¤·¡¢¿ôÂ¿¤Î²ÝÂê¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ëÀèÇÚ¤Ë¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤¤¤¦¤è¤êÉð»Î¡Ê¤â¤Î¤Î¤Õ¡Ë¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¥Õ¥§¥¹¤Ë»²²Ã¤·¤¿¼Ò°÷¤ÎÀ¼
¡¦ ¡ÖÆüº¢¤Î´¶¼Õ¤ò·Á¤Ë¤·¤ÆÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¼«Á³¤Ê·Á¤Ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¾ì¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¥Áー¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¤µ¤é¤ËÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
¡¦ ¡Ö¼þ°Ï¤Î¿Í¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó´¶¼Õ¤òÁ÷¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤«¤é´¶¼Õ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¸«¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë¸Ø¤é¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¦ ¡Ö¼«Ê¬¤Î¾®¤µ¤Ê¹ÔÆ°¤¬²¿¤«¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ã¤¿¤ê¡¢ÅØÎÏ¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢»Å»ö¤Ø¤Î¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤¬¤°¤Ã¤È¹â¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¦ ¡Ö»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤Êý¤«¤é¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ï¤ê¿Í¤«¤é´¶¼Õ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÃ¯¤·¤â´ò¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥§¥¹¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¤Î¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
»ä¤¿¤Á¥¯¥¨¥¹¥È¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢
¡Ö¾ðÊóÄÌ¿®¶È¤ÇºÇ¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤È¸À¤ï¤ì¤ë´ë¶È¡×¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö´¶¼Õ¡¦¾Î»¿¤òÂ£¤ê¹ç¤¦²ñ¼Ò¡×¡£
º£²ó¤Î°ìÏ¢¤Î¼ÒÆâ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÌ´¼Â¸½¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë²ñ¼Ò¤Ø¡£
¥¯¥¨¥¹¥È¤Ï¡¢IT¥µー¥Ó¥¹¤äµ»½Ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿Í¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Î¿´¤ò²¿¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Î¸ÀÍÕ¤¬ÌÀÆü¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤È¤Ê¤ê¡¢Ìµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤ò²ò¤Êü¤Ä¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â¥¯¥¨¥¹¥È¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤¬¼«Á³¤ËÈô¤Ó¸ò¤¦´ë¶ÈÉ÷ÅÚ¤ò°é¤ß¡¢¹âÅÙ²½¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²¹¤«¤µ¤äÀ¿¼Â¤ÊÃµµæ¿´¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢¤ªµÒÍÍ¤È¤È¤â¤Ë¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤È¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£