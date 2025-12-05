¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥½ー¥À ¡È¥Ö¥ëー¥¤¥¿¥êー¡É ¤è¤ê¡Ö¥¯¥é¥ó¥Ù¥êー¥¶¥¯¥í¥½ー¥À¡õ¥È¥í¥Ô¥«¥ë¥½ー¥À¡×¿·ÅÐ¾ì ¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒJFLA¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÛØ³À¼þºî¡Ë¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥«¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è/ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÛØ³À¼þºî¡Ë¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢»º¥½ー¥À¡Ö¥Ö¥ëー¥¤¥¿¥êー¡×¤Î¿·¥Õ¥ìー¥Ðー¡Ö¥¯¥é¥ó¥Ù¥êー¥¶¥¯¥í¥½ー¥À¡×¡Ö¥È¥í¥Ô¥«¥ë¥½ー¥À¡×¤Î£²¼ï¤ò2025Ç¯12·î¤è¤êÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥½ー¥À¥Ö¥é¥ó¥É¡ÚBLÚ ITALY ¥Ö¥ëー¥¤¥¿¥êー¡Û
BLÚ ITALY ¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥½ー¥À¤Ï¡¢¸ÅÂå¥íー¥Þ»þÂå¤«¤éÎ®¤ìÂ³¤±¤ë¥ß¥Í¥é¥ëËÉÙ¤Ê¥¤¥¿¥ê¥¢ËÌÅìÉô¥ê¥ß¥Ë ¥¬¥ë¥ô¥¡¥Ëー¥Ê¤ÎÍ¯¿å¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Õ¥ëー¥Ä¥½ー¥À¤Ç¤¹¡£¥¤¥¿¥ê¥¢³ÆÃÏ¤Î¹âµé¥Û¥Æ¥ë¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹âÉÊ¼Á¤ÊÅ·Á³¿å¤ËÃº»À¤ÈÇ»½Ì²Ì½Á¤òÃúÇ«¤Ë¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤Æºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖBLÚ ITALY¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¥¬¥ë¥ô¥¡¥Ëー¥Ê¼Ò¤¬ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¿Íµ¤¤Î¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©ー¥¿ー¡ÖBLÚ¡×¤ËÍ³Íè¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥Ö¥ëー¤Î¥Ü¥È¥ë¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖBLÚ¡×¤Î°õ¾Ý¤Ïº£¤â¿Í¡¹¤Îµ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÁÅý¤È³×¿·¤¬Èþ¤·¤¯Í»¹ç¤·¤¿¤³¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¥½ー¥À¤Ë¤½¤Î¥ì¥¬¥·ー¤¬¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥ó¥Ù¥êー¥¶¥¯¥í¥½ー¥À
¥È¥í¥Ô¥«¥ë¥½ー¥À
¢¡¥¯¥é¥ó¥Ù¥êー¥¶¥¯¥í¥½ー¥À¡Ê¼Ì¿¿º¸¡Ë
¥¯¥é¥ó¥Ù¥êー¤È¥¶¥¯¥í²Ì½Á¤Î¥ê¥Ã¥Á¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ÈÁÖ¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤¬ÆÃÄ§¡£
¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¹¥Ñー¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¤ä¥¸¥ó¤È³ä¤Ã¤Æ¥«¥¯¥Æ¥ë¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡¡¡ã355㎖¡ä¡¡\390¡ÊÀÇÈ´¡Ë¡¿\422¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¡¥È¥í¥Ô¥«¥ë¥½ー¥À¡Ê¼Ì¿¿±¦¡Ë
¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥ëー¥Ä¤Î¹á¤ê¤È»ÀÌ£¡¢¥Þ¥ó¥´ー¤Î¤È¤í¤±¤ë´Å¤ß¤¬ÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¡£
¥é¥à¤ä¥¹¥Ñー¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¤Ç³ä¤ì¤Ð¡¢ ¥ê¥¾ー¥Èµ¤Ê¬ËþÅÀ¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë¤ËÁáÊÑ¤ï¤ê¡£
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡¡¡ã355㎖¡ä¡¡\350¡ÊÀÇÈ´¡Ë¡¿\378¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚÈ¯ÇäÍ½ÄêÆü¡Û2025Ç¯12·î
¡ÚÈÎÇäÀè¡Û¿©ÎÁÉÊÅ¹¡¢É´²ßÅ¹¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¶ÈÌ³²·Ìä²°¤Ê¤É
¡ÚÍ¢ÆþÈÎÇä¸µ¡Û³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥«¥ó
´ûÂ¸¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¥·¥Á¥ê¥¢¥ó¥Ö¥é¥Ã¥É¥ª¥ì¥ó¥¸¥½ー¥À
¥·¥Á¥ê¥¢¥ó¥ì¥â¥ó¥½ー¥À
¥Ô¥ó¥¯¥°¥ìー¥×¥Õ¥ëー¥Ä¥½ー¥À
¢¡¥·¥Á¥ê¥¢¥ó¥Ö¥é¥Ã¥É¥ª¥ì¥ó¥¸¥½ー¥À¡Ê¼Ì¿¿º¸¡Ë
¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤µ¤È²÷¤¤»ÀÌ£¤Ï¡¢¥·¥Á¥ê¥¢»º¥Ö¥é¥Ã¥É¥ª¥ì¥ó¥¸¤ÎÇ»½Ì²Ì½Á¤¬¤â¤¿¤é¤¹Ì£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡¡¡ã355㎖¡ä¡¡\350¡ÊÀÇÈ´¡Ë¡¿\378¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¡¥·¥Á¥ê¥¢¥ó¥ì¥â¥ó¥½ー¥À¡Ê¼Ì¿¿Ãæ¡Ë
¥·¥Á¥ê¥¢»º¥ì¥â¥ó¤ÎÇ»½Ì²Ì½Á¤ò²Ã¤¨¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤ÈÁÖ¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡¡¡ã355㎖¡ä¡¡\350¡ÊÀÇÈ´¡Ë¡¿\378¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¡¥Ô¥ó¥¯¥°¥ìー¥×¥Õ¥ëー¥Ä¥½ー¥À¡Ê¼Ì¿¿±¦¡Ë
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë»º¤Î¥Ô¥ó¥¯¥°¥ìー¥×¥Õ¥ëー¥Ä¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢»ÀÌ£¤ÎÃæ¤Ë¤â´Å¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÌ£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡¡¡ã355㎖¡ä¡¡\350¡ÊÀÇÈ´¡Ë¡¿\378¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥«¥ó¡Ê¹âµéÎÁÍý¿©ºà¡¢À½²Ûºà¡¢¾®Çä¿©ÉÊ¡¢¥ï¥¤¥ó¤ÎÍ¢ÆþÈÎÇä¡Ë
1980Ç¯¤è¤êÀ¾ÍÎÎÁÍý¿©ºà¤ò¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤è¤êÍ¢Æþ¤¹¤ë¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤«¤éÁª¤ÓÈ´¤«¤ì¤¿À¸»º¼Ô¤ÎÍ¥¤ì¤¿¿©ºà¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹âµé¿©ºà¤ä¥ï¥¤¥ó¡¢À½²ÛºàÎÁ¡¢¥°¥í¥Ã¥µ¥êー¤Ê¤É2,000¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÆüËÜÃæ¤Î¥·¥§¥Õ¡¢¥½¥à¥ê¥¨¡¢¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡¢ ¥ê¥Æー¥éー¤ÎÊý¡¹¤Ø¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶³Â³ÌÄ®1ÃúÌÜ5ÈÖ6¹æ¡¡À¹ÅÄ¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°
¢£ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÛØ³À ¼þºî
¢£HP¡¡¡¡https://www.arcane.co.jp
³ô¼°²ñ¼ÒJFLA¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
¢£»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÆýÀ½ÉÊ¡¦¼òÎà¡¦¾ßÌý¡¦Ä´Ì£ÎÁÅù¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä¡¢¹âµé¿©ºà¡¦¥ï¥¤¥óÅù¤ÎÍ¢ÆþÈÎÇä¡¢³°¿©¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºËÜÉô¤Î±¿±ÄµÚ¤Ó³°¿©Å¹ÊÞ¤Î±¿±Ä
¢£ËÜ¼Ò½êºßÃÏ : ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶³Â³ÌÄ®1ÃúÌÜ5ÈÖ6¹æ¡¡À¹ÅÄ¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°
¢£ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÛØ³À ¼þºî
¢£HP¡¡¡¡https://j-fla.com