Ç¢¤¬¤ó¸¡ºº¡Ö¥Þ¥¤¥·¥°¥Ê¥ë(R)︎¡×¡¢Á´¹ñ¤Î¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¦Ä´ºÞÌô¶É¤Ç¤Î¼è¤ê°·¤¤Å¹Êß¿ô¤¬4,000Å¹ÊÞ¤òÆÍÇË¡£Á´47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ç¤ÎÈÎÇäÂÎÀ©¤ò³ÎÎ©¡ª
¡¡Craif³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢CEO¡§¾®ÌîÀ¥ Î´°ì¡¢°Ê²¼ Craif¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÇ¢¤¬¤ó¸¡ºº¡Ö¥Þ¥¤¥·¥°¥Ê¥ë(R)︎¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¦Ä´ºÞÌô¶É¤Ç¤Î¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ¿ô¤¬4,000Å¹ÊÞ¤òÆÍÇËÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£Craif¤Ïº£¸å¤â¡¢¤¬¤ó¼£ÎÅºÇÅ¬²½¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¤·¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹¤¯ÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Åö¼Ò¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡È¿Í¡¹¤¬Å·¼÷¤òÁ´¤¦¤¹¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¡É¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Þ¥¤¥·¥°¥Ê¥ë(R)︎¡×¤Ï2023Ç¯12·î¤è¤ê¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¦Ä´ºÞÌô¶É¤Ç¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ò³«»Ï¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤è¤êµÞÂ®¤ËÁ´¹ñ¤Î¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¦Ä´ºÞÌô¶É¤Ë¤ª¤±¤ë¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ¤ò³ÈÂç¤·¡¢25Ç¯12·î5Æü»þÅÀ¤Ç¤Î¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ¿ô¤¬4,000Å¹ÊÞ¤òÆÍÇË¤·¡¢¤Þ¤¿Á´47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ç¤ÎÅ¸³«¤òÃ£À®¡£Á´¹ñµ¬ÌÏ¤Ç¤ÎÄó¶¡ÂÎÀ©¤¬À°¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ Æ³Æþ¤ÎÇØ·Ê
¡¡°åÎÅÈñ¤ÎÁýÂç¤ä¸øÅªÊÝ¸±À©ÅÙ¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢Í½ËÉ¤Î·¼È¯¤Ï¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¦Ä´ºÞÌô¶É¤¬Ã´¤¦¤Ù¤½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¿Í¤Î»à°øÂè1°Ì¤Ç¤¢¤ë¤¬¤ó¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÀ¸³è¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿È¶á¤ÇÀÚ¼Â¤Ê·ò¹¯²ÝÂê¤Ç¤¢¤ê¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤ËÂ¤ò±¿¤Ð¤º¤È¤â¼«Ê¬¼«¿È¤ÇÂÐºö¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ä¾¦ÉÊ¤Î¥Ëー¥º¤¬Ç¯¡¹¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÎÇ¢¤Î¤ß¤ÇÄË¤ß¤¬¤Ê¤¯¡¢¿©»ö¤äÉþÌô¤ÎÀ©¸Â¤âÉÔÍ×¤È¤¤¤¦¥Þ¥¤¥·¥°¥Ê¥ë¤ÎÍøÊØÀ¤Ï¡¢¸¡ºº¤ËÂÐ¤¹¤ë¿´ÍýÅª¡¦»þ´ÖÅª¥Ïー¥É¥ë¤òÂçÉý¤Ë²¼¤²¡¢Å¹Æ¬¤Çµ¤·Ú¤Ë¼ê¤Ë¼è¤ì¤ë¸¡ºº¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¤´Æ³Æþ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿ÆÃÄ§¤¬¡¢ÃÏ°è¤Î¥»¥ë¥Õ¥á¥Ç¥£¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò»Ù¤¨¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡Ö¤ªµÒÍÍ¤¬µ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¤«¤é¹ÔÆ°¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢³Æ¼Ò¤Î»×¤¤¤È¹çÃ×¤·¡¢Æ³Æþ³ÈÂç¤ÎÂç¤¤Ê¿ä¿ÊÎÏ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¥Þ¥¤¥·¥°¥Ê¥ë(R)︎ÈÎÇäÄó·È´ë¶È¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡¢¸Þ½½²»½ç¡Ë
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Þ¥Î
¡¦³ô¼°²ñ¼ÒÂç²ìÌô¶É
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò°ÉÎÓÆ²Ìô¶É
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥ï¥ÁÌôÉÊ
¡¦¥¯¥ªー¥ë³ô¼°²ñ¼Ò
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¤¯¤¹¤ê¤ÎÊ¡ÂÀÏº
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥¶¥°¥¶¥°
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥Ã¥Ý¥í¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢ー
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¿·À¸Æ²Ìô¶É
¡¦¥¹¥®¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥®¥ä¥ÞÌôÉÊ
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥ÌôÉÊ
¡¦Áí¹ç¥á¥Ç¥£¥«¥ë³ô¼°²ñ¼Ò
¡¦³ô¼°²ñ¼ÒÀéÍÕÌôÉÊ
¡¦ÃæÉôÌôÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥Ä¥ë¥Ï
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥Ä¥ë¥Ï¥°¥ëー¥×¥É¥é¥Ã¥°¡õ¥Õ¥¡ー¥Þ¥·ーÀ¾ÆüËÜ
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥â¥º
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥é¥Ã¥°¥¤¥ì¥Ö¥ó
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¥â¥ê
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡ー¥Þ¤ß¤é¤¤
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥Ç¥¤Ìô¶É
¡Ö¥Þ¥¤¥·¥°¥Ê¥ë(R)︎¡×¼è¤ê°·¤¤Ìô¶É¡¦Å¹ÊÞ°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é(*1)
¡Êhttps://misignal.jp/drugstore)
*1 HP(https://misignal.jp/)¤Ë·ÇºÜµöÂú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÅ¹ÊÞ¤Î¤ßÉ½¼¨
¢£¡Ö ¥Þ¥¤¥·¥°¥Ê¥ë¥·¥êー¥º¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥Þ¥¤¥·¥°¥Ê¥ë¥·¥êー¥º¡×¤Ï¡¢Í½ËÉ¤ÈÁá´üÈ¯¸«¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡¢¤¬¤ó¥ê¥¹¥¯¸¡ºº¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥¯¥íRNA¡ßAI¤Ç¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¤ò´Þ¤à10¼ï¤Î¤¬¤ó¥ê¥¹¥¯¤ò¹âÀºÅÙ¤ËÉ¾²Á¤¹¤ë¸¡ºº¡Ö¥Þ¥¤¥·¥°¥Ê¥ë¡¦¥¹¥¥ã¥ó¡×¡¢¤è¤ê¼ê·Ú¤Ë¤¬¤ó¥ê¥¹¥¯¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¸¡ºº¡Ö¥Þ¥¤¥·¥°¥Ê¥ë¡¦¥é¥¤¥È¡×¡¢¤¬¤ó¤ËÆÃ²½¤·¤¿°äÅÁ»Ò¸¡ºº¡Ö¥Þ¥¤¥·¥°¥Ê¥ë¡¦¥Ê¥Ó¡×¡¢DNA¥À¥áー¥¸¤ò¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡¦Í½ËÉ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¸¡ºº¡Ö¥Þ¥¤¥·¥°¥Ê¥ë¡¦¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Î¸¡ºº¤âÇ¢¤ä¤À±Õ¤òºÎ¼è¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÂÎ¤ËÉéÃ´¤Ê¤¯¸¡ºº¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£4¤Ä¤Î¸¡ºº¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼«¤é¤ÎÂÎ¼ÁÅª¤Ê¥ê¥¹¥¯¤òÃÎ¤ê¡¢Æü¡¹¤ÎDNA¤Î¥À¥áー¥¸¤ò¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÈ¯¾ÉÍ½ËÉ¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£¤½¤ì¤Ç¤âËÉ¤®¤¤ì¤Ê¤¤¤¬¤ó¤òÁá´üÈ¯¸«¤¹¤ë¤³¤È¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢¤¬¤ó¤ÎÍ½ËÉ¤ÈÁá´üÈ¯¸«¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿Êñ³çÅª¤Ê¤¬¤óÂÐºö¤Ç¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ÏWeb¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://misignal.jp/
¥Þ¥¤¥·¥°¥Ê¥ë¥·¥êー¥º¤Ï°åÎÅµ¡´ï¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²òÀÏ¤·¤¿¾ðÊó¤òÅý·×Åª¤Ë·×»»¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¥ê¥¹¥¯¤òÈ½Äê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢°åÎÅ¹Ô°Ù¤È¤·¤Æ¤¬¤ó¤ËØí´µ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î¡Ö¿ÇÃÇ¡×¤ËÊÑ¤ï¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ê¥¹¥¯¤¬Äã¤¤¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¤¬¤ó¤¬Ìµ¤¤¤Þ¤¿¤Ï¾Íè¤¬¤ó¤Ë¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£ Craif¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Craif¡Ê¥¯¥é¥¤¥Õ¡Ë¤Ï ¤¬¤óÁá´üÈ¯¸«¤Ë¼è¤êÁÈ¤à2018Ç¯ÁÏ¶È¤Î¥Ð¥¤¥ªAI¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£Ç¢¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂÎ±Õ¤«¤é¡¢DNA¤ä¥Þ¥¤¥¯¥íRNA¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ð¥¤¥ª¥Þー¥«ー¤ò¹âÀºÅÙ¤Ë¸¡½Ð¤¹¤ëÆÈ¼«¤Î²òÀÏµ»½Ñ´ðÈ×¡ÖNANO IP(R)︎¡ÊNANO Intelligence Platform¡Ë¡×¤ÈAIµ»½Ñ¤òÍ»¹ç¤·¡¢¤¬¤ó¤ÎÄ¶Áá´üÈ¯¸«¡¦Áá´ü¼£ÎÅ¡¦Áá´üÉüµ¢¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë³×¿·Åª¤Ê¸¡ºº¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÈAI¤ÎÎÏ¤ò¼Ò²ñ¤Ë¹¤¯ÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Åö¼Ò¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡Ö¿Í¡¹¤¬Å·¼÷¤òÁ´¤¦¤¹¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¡×¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§Craif³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÆÉ¤ß¡§¥¯¥é¥¤¥Õ¡¢±Ñ¸ìÉ½µ¡§Craif Inc.¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¾®ÌîÀ¥ Î´°ì
ÀßÎ©¡§2018Ç¯5·î
»ñËÜ¶â¡§1²¯±ß¡Ê2024Ç¯3·î1Æü¸½ºß¡Ë
»ö¶È¡§¤¬¤óÎÎ°è¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¼À´µ¤ÎÁá´üÈ¯¸«¤ä¸ÄÊÌ²½°åÎÅ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼¡À¤Âå¸¡ºº¤Î¸¦µæ¡¦³«È¯¡¢Ç¢¤¬¤ó¸¡ºº¡Ö¥Þ¥¤¥·¥°¥Ê¥ë(R)︎¡×¤ÎÄó¶¡
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·¾®ÀîÄ®8-30 THE PORTAL iidabashi B1F
URL¡§https://craif.com/