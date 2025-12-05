¡ÖÄ¶ÊÝ²¹¥Ü¥È¥ëN-HEATEX¡×¤Ë¸ýÅö¤¿¤ê¤Ê¤á¤é¤«¤Ê°û¤ß¸ý¤Î¥¹¥¯¥ê¥åー¥¿¥¤¥×¤¬ÅÐ¾ì¡£¤´¹¥É¾¤Ë¤Ä¤Á´Å¹¤ÇÈÎÇä³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥È¥ê¡ÊËÜ¼Ò¡§»¥ËÚ»ÔËÌ¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹¡§»÷Ä» ¾¼Íº °Ê²¼¡§¥Ë¥È¥ê¡Ë¤è¤ê¡¢2025Ç¯6·î¤è¤ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÄ¶ÊÝ²¹¥Ü¥È¥ëN-HEATEX¥¹¥¯¥ê¥åー¡×¤¬¡¢11·î²¼½Ü¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥Ë¥È¥êÅ¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó¥Ë¥È¥ê¥Í¥Ã¥È¤Ë¤ÆÈÎÇäÅ¹ÊÞ¤ò³ÈÂç¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¡Ûhttps://www.nitori-net.jp/ec/product/2111200015072s/(https://www.nitori-net.jp/ec/product/2111200015072s/)
ÅÐ»³¤ä¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ç¤âÄ¹»þ´Ö²¹ÅÙ¤ò¥ー¥×¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤È³«È¯¤µ¤ì¤¿¡ÖÄ¶ÊÝ²¹¥Ü¥È¥ëN-HEATEX¡×¡£ÊÝ²¹ÎÏ¡¦ÊÝÎäÎÏ¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¯¡¢¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢°û¤ß¸ý¤¬¥¹¥¯¥ê¥åー¥¿¥¤¥×¤Î¡ÖÄ¶ÊÝ²¹¥Ü¥È¥ëN-HEATEX¡×¤ò¥Ë¥È¥êÁ´Å¹¤ÇÈÎÇä³ÈÂç¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¯¥ê¥åー¥¿¥¤¥×¤Ï¡¢¥³¥Ã¥×¤ËÆþ¤ìÂØ¤¨¤ë¼ê´Ö¤¬¤Ê¤¯¡¢³¹Ãæ¤ä¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ª½Ð¤«¤±¡¢¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤â³¸¤ò³«¤±¤ÆÄ¾ÀÜ°û¤á¤ë»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÝ²¹¤Ï6»þ´Ö¸å¤â80¡î°Ê¾å¤ò¡¢ÊÝÎä¤Ï6»þ´Ö¸å¤â6¡î°Ê²¼¤ò¥ー¥×¤Ç¤µ¡Ç½À¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÝ²¹ÎÏ¤¬¹â¤¤ÈëÌ©¤Ï¡¢5ÁØ¤Î¿¿¶õÃÇÇ®¹½Â¤¡£
£±.Æâ¤Ó¤ó¡¢£².Æ¼¥á¥Ã¥£³.Æ¼¥Û¥¤¥ë¡¢£´.¿¿¶õÁØ¡¢£µ.Æ¹Éô¡£
Æâ¤Ó¤ó¤ËÆ¼¥á¥Ã¥¡ÜÆ¼¥Û¥¤¥ë²Ã¹©¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÊÝ²¹¡ÊÊÝÎä¡Ë¸ú²Ì¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´¥Ñー¥Ä¿©Àö´ïÂÐ±þ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª¼êÆþ¤ì¤¬¥é¥¯¤Ê¤³¤È¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
ÄÌ¾ï¤Î¥Ü¥È¥ë¤Ç¤Ï±öÊ¬¤ä¥¯¥¨¥ó»À¤Ê¤É¤Î»ÀÀÀ®Ê¬¤¬¡¢¥Ü¥È¥ë¤Î¶âÂ°ÉôÊ¬¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¥µ¥Ó¤äÉå¿©¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾¦ÉÊ¤ÏÆâÌÌ¤¬¥¯¥êー¥ó¥ß¥éー²Ã¹©¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤Ó¤Ë¤¯¤¤SUS316¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¹Ý¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥¹¥Ýー¥Ä¥É¥ê¥ó¥¯¤Ê¤É¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ë¥È¥ê¤Î¡ÖÄ¶ÊÝ²¹¥Ü¥È¥ë N-HEATEX¡×¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤ª½Ð¤«¤±¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥Ë¥È¥ê¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤âÊë¤é¤·¤òÊØÍø¤Ë¡¢²÷Å¬¤ËºÌ¤ë¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×¡¡¡¡¢¨²Á³Ê¤ÏÁ´¤ÆÀÇ¹þ¤ßÉ½µ
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡ÛÄ¶ÊÝ²¹¥Ü¥È¥ë N-HEATEX ¥¹¥¯¥ê¥åー (500ml)
¡Ú²Á³Ê¡Û1,990±ß
¡Ú¥µ¥¤¥º¡ÊÌó¡Ë¡ÛÉý6.6¡ß±ü¹Ô6.6¡ß¹â¤µ22.4cm
¡Ú¥«¥éー¡Û¥Àー¥¯¥°¥ìー
¡Ú¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¡Ûhttps://www.nitori-net.jp/ec/product/2111200015072s/
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡ÛÄ¶ÊÝ²¹¥Ü¥È¥ë N-HEATEX ¥¹¥¯¥ê¥åー (800ml)
¡Ú²Á³Ê¡Û2,490±ß
¡Ú¥µ¥¤¥º¡ÊÌó¡Ë¡ÛÉý7.7¡ß±ü¹Ô7.7¡ß¹â¤µ26.3cm
¡Ú¥«¥éー¡Û¥Àー¥¯¥°¥ìー
¡Ú¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¡Ûhttps://www.nitori-net.jp/ec/product/2111200015089/
¢¨800ml¥µ¥¤¥º¤Ï12·îÃæ½Ü¤ËÁ´Å¹³ÈÂç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÉôÎ¥Åç¤Ç¤Î¤ªÇã¾å¤²¤Þ¤¿¤Ï¤ªÆÏ¤±¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¼ê¿ôÎÁ¤òÄºÂ×¤·¤Þ¤¹¡£