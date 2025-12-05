Ê¡²¬»ÔÄ¹¡¦¹âÅç ½¡°ìÏº»á¤¬¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÅÐÃÅ¡£¡ÖSHE Fukuoka¡×¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Ñー¥Æ¥£ー¤ò12·î13Æü(ÅÚ)³«ºÅ
½÷À¤Î¤¿¤á¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥¹¥¯ー¥ë¡ÖSHElikes(¥·ー¥é¥¤¥¯¥¹)¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëSHE³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO/CCO¡§Ê¡ÅÄ·ÃÎ¤¡¢°Ê²¼SHE¡Ë¤Ï¡¢¶å½£¤Î¿·µòÅÀ¡ÖSHE Fukuoka¡×¤Î¥ªー¥×¥ó¤òµÇ°¤·¡¢¡ÖSHE Fukuoka ¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Ñー¥Æ¥£ー¡×¤ò¡¢2025Ç¯12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤ÏÊ¡²¬»ÔÄ¹¤Î¹âÅç½¡°ìÏº»á¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¡¢SHEÂåÉ½¤ÎÊ¡ÅÄ·ÃÎ¤¤È¡ÖÃÏÊý¤Ë¤ª¤±¤ë½÷À¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤È³¹¤Å¤¯¤ê¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¼£ÂÎ¡¦´ë¶È¡¦ÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¿¼¤á¤Ê¤¬¤é¡¢Ê¡²¬¤òµ¯ÅÀ¤Ë¶å½£Á´ÂÎ¤Î½÷À³èÌö¿ä¿Ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ°÷¡¦Èó²ñ°÷¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢Ã¯¤Ç¤âÌµÎÁ¤Ç¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£±óÊý¤ÎÊý¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»ëÄ°¤Î»²²Ã¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Èó²ñ°÷¡¦Ê¡²¬²ñ¾ì»²²Ã¤ÎÊý¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é :
https://shelikes.jp/events/5756
¢¨²ñ°÷¤ÎÊý¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»²²Ã¤ÎÊý¤Ï¡¢»²²Ã¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ ¡ÖSHE Fukuoka¡×¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Ñー¥Æ¥£ー³«ºÅ³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥È¥¿¥¤¥È¥ë¡§SHE Fukuoka ¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Ñー¥Æ¥£ー
»²²Ã¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡¡§
¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»²²Ã¡Ê²ñ°÷¡¦Èó²ñ°÷¶¦ÄÌ¡Ë¡Ãhttps://shelikes.jp/events/5757
¡¦¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó»²²Ã
¡¡SHE²ñ°÷¡Ãhttps://shelikes.jp/events/5755
¡¡SHEÂ´¶ÈÀ¸ | https://shelikes.jp/events/5852
¡¡SHEÈó²ñ°÷¡Ãhttps://shelikes.jp/events/5756
Æü»þ¡§2025Ç¯12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë15:00～17:00¡Ê¼õÉÕ14:30³«»Ï¡Ë
²ñ¾ì¡§SHEÊ¡²¬µòÅÀ¡ÖSHE Fukuoka¡×(Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÅ·¿À1ÃúÌÜ14－18 Å·¿À¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¯¥í¥¹Æâ)
¥×¥í¥°¥é¥à¡§
¡¦15:00 ¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¡¿¼çºÅ¼Ô°§»¢
¡¦15:20 ¶å½£¤ÎSHE¼õ¹ÖÀ¸¤Ë¤è¤ëÅÐÃÅ¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó
¡¦15:45 ¹âÅç»ÔÄ¹¤ÈSHEÂåÉ½Ê¡ÅÄ·ÃÎ¤¤Î¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
¡¦16:10 ¥¯¥íー¥¸¥ó¥°¡¿¼Ì¿¿»£±Æ
¡¦16:15 ¸òÎ®²ñ
ÂÐ¾Ý¡§½÷À¤Ê¤é¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â»²²Ã²ÄÇ½
¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥²¥¹¥È¡§Ê¡²¬»ÔÄ¹ ¹âÅç ½¡°ìÏº»á
Ê¡²¬»ÔÄ¹ ¹âÅç ½¡°ìÏº»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1974Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤È¤·¤ÆÄ«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ê¤É¤òÃ´Åö¡£
2010Ç¯¡¢36ºÐ¤ÇÊ¡²¬»ÔÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢°Ê¹ßÁªµó¤ÎÅÙ¤Ë»Ë¾åºÇÂ¿ÆÀÉ¼¤ò¹¹¿·¤·¡¢¸½ºß4´üÌÜ¡£¿Í¸ýÁý²Ã¿ô¡¦Áý²ÃÎ¨¡¢»ÔÀÇ¼ýÆþ¤Î¿¤ÓÎ¨¡¢³«¶ÈÎ¨¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê»ØÉ¸¤òÀ¯Îá»Ô1°Ì¤ËÆ³¤¯¡£ÆÃ¤ËÁÏ¶È»Ù±ç¤ËÃíÎÏ¤·¡¢2014 Ç¯¤Ë¤Ï¹ñ²ÈÀïÎ¬ÆÃ¶è¤ò³ÍÆÀ¡£¿ô¡¹¤Îµ¬À©²þ³×Åù¤Ë¤è¤ë¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ËÀºÎÏÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£
ÃÏ°è¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡¢¹ÔÀ¯²þ³×¿ä¿Ê²ñµÄ¤Ê¤É¹ñ¤Î¼çÍ×¤Ê²ñµÄ¤Î¹½À®°÷¤òÎòÇ¤¡£
¢£ SHE Fukuoka¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖSHE Fukuoka¡×¤Ï¡¢¡ÖSHE Ginza¡×¡ÊÅìµþ¡Ë¡¢¡ÖSHE Nagoya¡×¡ÊÌ¾¸Å²°¡Ë¡¢¡ÖSHE Umeda¡×¡ÊÂçºå¡Ë¤ËÂ³¤¯4¤ÄÌÜ¤ÎµòÅÀ¤Ç¡¢¶å½£¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö³Ø¤Ö¡¦Æ¯¤¯¡¦¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¡¢¿·µ¬¤ÎÊý¤Ø¤ÎSHElikes¤Î¤´°ÆÆâ¡¦¥¥ã¥ê¥¢¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¡¢¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×»Ù±ç¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£·ÁÀ®¤òÌÜÅª¤Ë±¿±Ä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÌµÎÁÂÎ¸³¥ì¥Ã¥¹¥ó ¿½¤·¹þ¤ßURL¡Ãhttps://cutt.ly/Mtu2vnKt
½êºßÃÏ¡¡¡ÃÊ¡²¬»ÔÃæ±û¶èÅ·¿À1ÃúÌÜ14-18 WeWorkÅ·¿À¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¯¥í¥¹ 14³¬
¥¢¥¯¥»¥¹¡ÃÊ¡²¬»Ô±ÄÃÏ²¼Å´¶õ¹ÁÀþ¡ÖÅ·¿À±Ø¡×Ä¾·ë
¢£ SHElikes¡Ê¥·ー¥é¥¤¥¯¥¹¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
SHElikes¤Ï¡¢»þ´Ö¤ä¾ì½ê¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ºÆ¯¤±¤ë50°Ê¾å¤Î¿¦¼ï¥¹¥¥ë¤¬Äê³Û³Ø¤ÓÊüÂê¤Î½÷À¤Î¤¿¤á¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥¹¥¯ー¥ë¤Ç¤¹¡£Web¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Web¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ò¤È¤Ä¤ÇÆ¯¤±¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¥ë¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥¥ë¤òÉý¹¤¯³Ø¤Ù¡¢»ä¤é¤·¤¤Æ¯¤Êý¤Î¼Â¸½¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç»ëÄ°¤Ç¤¤ë¥³ー¥¹Æ°²è¡¢¥³ー¥Á¥ó¥°¤ä¥Æ¥£ー¥Á¥ó¥°¡¢Æ±¤¸ÌÜÉ¸¤ä¼ñÌ£ÓÏ¹¥¤Ç½¸¤Þ¤ì¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¢SHElikesÆâ¤ÇÄ©Àï¤Ç¤¤ë¤ª»Å»ö°Æ·ï¤òÄó¶¡¤·¡¢³Ø¤ÓÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Î¼ê¸ü¤¤¥µ¥Ýー¥È¤È³Ø¤Ó¤ò¤¹¤°¤Ë»Å»ö¤È¤·¤Æ³è¤«¤»¤ë»ÅÁÈ¤ßÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥Á¥§¥ó¥¸¡ÊÅ¾¿¦¡Ë¤òÌÜ»Ø¤¹½÷À¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡ÖSHElikes¥ì¥®¥å¥éー¥×¥é¥ó¡×¤Ï¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡Ö¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤¿¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×»Ù±ç»ö¶È¡×¤ÎÊä½õÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£´Ô¸µ¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹ÊýÁ´°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¼õ¹ÖÎÁ¤«¤éºÇÂç70¡ó¤¬´Ô¸µ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
SHElikes¤Ë¤Ä¤¤¤Æ :
https://shelikes.jp/trial/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=lks251205&utm_content=
¢£ SHE³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤Ï
SHE³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¡Ö°ì¿Í°ì¿Í¤¬¼«Ê¬¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤²ÁÃÍ¤òÈ¯´ø¤·¡¢ Ç®¶¸¤·¤ÆÀ¸¤¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤òÁÏ¤ë¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¿ø¤¨¡¢ 2017Ç¯¤ËÁÏ¶È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¼çÍ×»ö¶È¤Ç¤¢¤ë¡ØSHElikes(¥·ー¥é¥¤¥¯¥¹)¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ Ã¯¤â¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¤Æ¯¤Êý¤ò³ð¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢ WEB¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äWEB¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥¥ë¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ä¥³ー¥Á¥ó¥°¥×¥í¥°¥é¥à¡¢ »Å»öµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë20ËüÌ¾°Ê¾å¤Ë¼õ¹Ö¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2021Ç¯¤è¤êÍýÁÛ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ä¿ÍÀ¸¤Î¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¤ª¶â¤ÎÃÎ¼±¤Î³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¥µー¥Ó¥¹¡ÖSHEmoney¡×¡¢2023Ç¯¤è¤êSHE¤Ç³Ø¤ó¤ÀÊý¤ÈÂ¨ÀïÎÏ¤òµá¤á¤ë´ë¶È¤ò¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤¹¤ëÅ¾¿¦¥µー¥Ó¥¹¡ÖSHE WORKS¡×¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£SHE³ô¼°²ñ¼Ò¡§https://she-inc.co.jp
¡ÚSHElikes ¸ø¼°SNS¡Û
SHElikes¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/she_officials/
SHElikes¸ø¼°X(µìTwitter)¡§https://twitter.com/she_officials
SHElikes¸ø¼°YouTube¡Ö¥·ー¥é¥¤¥¯¥¹TV¡×¡§https://www.youtube.com/@sheofficial0411
SHElikes¥ª¥¦¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖSHEshares¡×¡§https://shares.shelikes.jp