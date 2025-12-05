´ØÀ¾¤Î¿Íºà±Û¶»Üºö¡Öside project with MUIC¡×»²²è´ë¶È¤¬·èÄê
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í´ØÀ¾¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー¡ÊÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢Íý»öÄ¹¡§Áá²µ½÷ ¼Â¡¢°Ê²¼ MUIC Kansai¡Ë¤¬³ô¼°²ñ¼Ò¥íー¥ó¥Ç¥£ー¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¸åÆ£¹¬µ¯¡¦ÂçÀîÍÛ²ð¡Ë¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¡¢´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë¿Íºà±Û¶»Üºö¡Öside project with MUIC¡×¤Î»²²è´ë¶È¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯1·î¤è¤ê¡¢ºåµÞºå¿ÀÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¡¢NTT¥á¥Ç¥£¥¢¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤Î2¼Ò¤¬Âç´ë¶ÈÏÈ¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿´ØÀ¾¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È4¼Ò¤ÎÆ³Æþ¤â·èÄê¤·¡¢Âç´ë¶È¿Íºà¤È¤Î¸òÎ®¡¦¶¨Æ¯¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¡Öside project with MUIC¡×¤¬¤á¤¶¤¹¤â¤Î
¡Öside project with MUIC¡×¤Ï¡¢¥íー¥ó¥Ç¥£ー¥ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¼Ò³°·óÌ³·¿±Û¶¸¦½¤¥×¥í¥°¥é¥à¡Öside project¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢´ØÀ¾¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÈÂç´ë¶È¿Íºà¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¿Íºà¤Î±Û¶¤òµ¯ÅÀ¤ËÃÏ°è¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½Ð¡¢»ö¶È¶¦ÁÏ¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¢¨¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://sideproject.muic-project.jp/
Âçºå¡¦µþÅÔ¡¦¿À¸Í¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÔ»Ô·÷¤Ë¤Ï¡¢Âç³Ø¤ä¸¦µæµ¡´Ø¡¢´ë¶È¤¬½¸ÀÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀøºßÅª¤Ê¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î¸»Àô¤¬ËÉÙ¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÃÏ°è»ñ¸»¤È±Û¶¿Íºà¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê»ö¶ÈÁÏ½Ð¤òÂ¥¤·¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤Î»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ªËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢´ë¶Èµ¬ÌÏ¤ä¶È¼ï¤òÌä¤ï¤º¡¢±Û¶¤Ë¤è¤ë³Ø¤Ó¤È¶¦ÁÏ¤ËÆ§¤ß½Ð¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤¿¤á¡¢½õÀ®À©ÅÙ¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã½õÀ®À©ÅÙ¤Î³µÍ×¡ä
¡üÂç´ë¶È¸þ¤±¡§´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢¤ÎÂç´ë¶È¤¬»²²Ã¤¹¤ëºÝ¡¢¥µー¥Ó¥¹ÍøÍÑÎÁ¤Î°ìÉô¤ò½õÀ®
¡ü¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¸þ¤±¡§Âç´ë¶È¿Íºà¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ËÂÐ¤·¡¢±Û¶»Ù±ç¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤òÁ´³Û½õÀ®
ËÜ½õÀ®¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¤ÎÏÈ¤ò±Û¤¨¤¿¿Íºà¸òÎ®¤È»ö¶È¶¦ÁÏ¤Î¼Â¸½¤òÂ¥¤·¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿¡È¿Í¡¦ÃÎ¡¦·Ð¸³¡É¤¬½Û´Ä¤¹¤ë¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¡É¥½¥Õ¥È¥ì¥¬¥·ー¡É¤È¤·¤Æ·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤¯»ö¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦º£²ó¤ÎÆ³Æþ´ë¶È
2026Ç¯1·î¤Ë³«»Ï¤¹¤ëÂè8´ü¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î´ØÀ¾Âç¼ê´ë¶È2¼Ò¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×4¼Ò¤¬ ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ø ¤Î»²²è¤ò·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÂç´ë¶È2¼Ò¡ä
¡üºåµÞºå¿ÀÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ê¡°æ ¹¯¼ù¡Ë
Æ³ÆþÌÜÅª¡§¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½Ð¤Ë¸þ¤±¤¿´ë¶ÈÊ¸²½¤ò³Ø¤Ö¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ö¶È¶¦ÁÏ¤ä»ö¶È»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¤Ë¤¢¤¿¤ê¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ø¤ÎÍý²ò¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤Í¤é¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üNTT¥á¥Ç¥£¥¢¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°Ë²ì ¸ø¼£¡Ë
Æ³ÆþÌÜÅª¡§¼Ò³°¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»²²è¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼Ò°÷¤¬Â¿ÍÍ¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤äÆ¯¤Êý¤Ë¿¨¤ì¡¢Æâ¤Ë¤³¤â¤ê¤¬¤Á¤ÊÁÈ¿¥¤Ë¿·¤·¤¤É÷¤ò¿á¤¹þ¤à¤È¶¦¤Ë¡¢ÊÑ²½¤Ø¤ÎÂÐ±þÎÏ¤òÍÜ¤¦¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
< ´ØÀ¾¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×4¼Ò>
¡ü³ô¼°²ñ¼ÒLEP(ËÜ¼Ò:ÂçºåÉÜÂçºå»Ô ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ¹â¸µ ¾æ¼£)
¡ü³ô¼°²ñ¼ÒGodot(ËÜ¼Ò:Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô ÂåÉ½¼èÄùÌò ¿¹»³ ·ò)
¡ü³ô¼°²ñ¼Òbacterico(ËÜ¼Ò:ÂçºåÉÜÂçºå»Ô ÂåÉ½¼èÄùÌò ¿û¾ÂÌ¾ÄÅµ¨)
¡ü³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥ë¥·¥ª(ËÜ¼Ò:µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô ÂåÉ½¼èÄùÌò Íû èüÎ¤)
»²¹Í¾ðÊó
MUIC Kansai¡Ê¥ß¥åー¥¤¥Ã¥¯¥«¥ó¥µ¥¤¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò»°É©UFJ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥°¥ëー¥×¤ª¤è¤Ó³ô¼°²ñ¼Ò»°É©UFJ¶ä¹Ô¤¬ÀßÎ©¤·¤¿¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í´ØÀ¾¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー¤¬±¿±Ä¤¹¤ë´Ñ¸÷»º¶ÈÅù¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÎÁÏ½ÐµòÅÀ¤Ç¤¹¡£2025Ç¯Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢Âç´ë¶È¤È¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¢¼«¼£ÂÎÅù¤¬Ï¢·È¤·¡¢ËüÇî¥ì¥¬¥·ー¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤È¤È¤â¤Ë¿·¤¿¤Ê»ö¶ÈÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤¿³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
±¿±ÄË¡¿Í¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í´ØÀ¾¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー
ÂåÉ½¼Ô¡§Íý»öÄ¹ Áá²µ½÷ ¼Â
½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èÉú¸«Ä®3-6-3
³«¶È¡§2021Ç¯2·î
URL¡§https://muic-project.jp/
³ô¼°²ñ¼Ò¥íー¥ó¥Ç¥£ー¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö±Û¶¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¿Íºà°éÀ®¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½Ð¡¦¥¥ã¥ê¥¢¼«Î§Åù¡¢´ë¶È¤Î¿Í»ö¡¦ÁÈ¿¥²ÝÂê¤Ë±þ¤¸¤¿Ê£¿ô¤Î»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÏ¶È»ö¶È¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¡×¤Ï2015Ç¯9·î¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¡¢2025Ç¯11·î¸½ºß¡¢Æ³Æþ´ë¶È¤ÏÆü»º¼«Æ°¼Ö¡¦·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡¦ÌîÂ¼ëú·ô¤Ê¤ÉÂç´ë¶È82¼Ò¡¢387Ì¾¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î»Å³Ý¤±¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢2019Ç¯¤ËÆâ³ÕÉÜ¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÂè°ì²óÆüËÜ¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÂç¾Þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÁª¹Í°Ñ°÷²ñÆÃÊÌ¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢2020Ç¯¡Ö¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ëÉôÌç¡×¡¢2024Ç¯¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¥ªー¥Êー¥·¥Ã¥×·Ð±ÄAWARD2024¡×¿Í»ö/HR¤ÎÊÑ³×ÉôÌç¡ÊÃæ·ø¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤ÎÉô¡ËºÇÍ¥½¨¾Þ¤Ê¤É¡¢Â¿¿ô¤Î¼õ¾ÞÎò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼ç¤Ê»ö¶È¡Û
¡ü¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¡§https://loandeal.jp/
Âç´ë¶È¤Î¿Íºà¤òÈ¾Ç¯～1Ç¯´Ö¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¤Î»ö¶È¤Ë»²²è¤µ¤»°éÀ®¤¹¤ë¡¢¼¡À¤Âå¥êー¥Àー¸þ¤±¥×¥í¥°¥é¥à
¡üoutsight¡§https://outsight.jp/
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¤Î·Ð±Ä¼Ô¤ÈµÄÏÀ¤ò¸ò¤ï¤¹Â¾Î®»î¹ç¥×¥í¥°¥é¥à
¡üside project¡§https://sideproject.jp/
20%¡¦3¥ö·î¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¼Ò³°·óÌ³·¿¸¦½¤¥×¥í¥°¥é¥à
¡üWILL-ACTION Lab.¡§https://wal.loandeal.jp/
¡ÖWILLÈ¯·¡¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡×¡ÖCANÃê½Ð¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼«Î§·¿¿Íºà¤ò°é¤ÆÁÈ¿¥¤ò³èÀ²½¤¹¤ë¸¦½¤¤òÄó¶¡