¡Ú10Æü´Ö¸ÂÄê¡ª¡ÛÎäÅà¥Ñ¥¹¥¿¥Ö¥é¥ó¥ÉNo.1¤Î¡Ö¥ªー¥Þ¥¤¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥·¥êー¥º¡×¤¬50±ßÁêÅö¤ªÆÀ¤Ë¡ª¡¡¥ì¥·ー¥ÈÇã¼è¤ê¥¢¥×¥ê¡Ö¥ì¥·¥Á¥ã¥ì¡×¤Ë¤ÆËÜÆü12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü
¹ñÆâNo.1¤Î¥ì¥·ー¥ÈÇã¼è¤ê¥¢¥×¥ê¡Ö¥ì¥·¥Á¥ã¥ì¡×¡Ê¢¨1¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î5Æü(¶â)~12·î15Æü(·î)¤Î´ü´Ö¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥Ã¥×¥ó¤Î¡Ö¥ªー¥Þ¥¤¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥·¥êー¥º¡×ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¥ì¥·ー¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤µ¤ì¤¿Êý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢50±ßÁêÅö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÉÕÍ¿¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
10Æü´Ö¸ÂÄê¡ª¡¡ËÜ³ÊÎäÅà¥Ñ¥¹¥¿¤¬¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¥ì¥·¥Á¥ã¥ì¡×¤¬³«»Ï
Ç¯Ëö¤ÎË»¤·¤¤»þ´ü¤Ë¡¢¼ê·Ú¤ËËÜ³ÊÅª¤Ê¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤Êý¤Ø¡£ÎäÅà¥Ñ¥¹¥¿¥Ö¥é¥ó¥É¤ÇNo.1¡Ê¢¨2¡Ë¤ò¸Ø¤ë¡Ö¥ªー¥Þ¥¤¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥·¥êー¥º¡×¤¬¡¢10Æü´Ö¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¤ªÆÀ¤Ë¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡Ö¥ì¥·¥Á¥ã¥ì¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ªー¥Þ¥¤¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ï¡¢¤´²ÈÄí¤Ç¤Î¥Ñ¥¹¥¿¤Ë¡Ö¶Ã¤¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Ñ¥¹¥¿¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£Ãæ¤Ç¤âÎäÅà¥Ñ¥¹¥¿¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¶ñºà¤¬ìÔÂô¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¤ª¤¤¤·¤µ¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥·ー¥ÈÇã¼è¤ê¥¢¥×¥ê¡Ö¥ì¥·¥Á¥ã¥ì¡×¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ëËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢´ü´ÖÃæ¤ËÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤òÅ¹Æ¬¤Ç¹ØÆþ¤·¡¢¤½¤Î¥ì¥·ー¥È¤ò¥¢¥×¥ê¤Ë¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢50±ßÁêÅö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö°ÜÆ°¤¹¤ë¡×¡Ö¥Á¥é¥·¤ò¸«¤ë¡×¡Ö¥ì¥·ー¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡×¤À¤±¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Ãù¤Þ¤ë¤ªÆÀ¤Ê¥¢¥×¥ê¡Ö¥ì¥·¥Á¥ã¥ì¡×¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡Ö¥ªー¥Þ¥¤¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥·¥êー¥º¡×¤ò¤ªÆÀ¤ËÌ£¤ï¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê¢¨2¡Ë¥¤¥ó¥Æー¥¸SCIÎäÅà¥Ñ¥¹¥¿»Ô¾ì¡¡2022Ç¯1·î～2025Ç¯4·î¥Ö¥é¥ó¥ÉÊÌÎß·×¹ØÇã¶â³Û¥Ùー¥¹
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ÈÉÕÍ¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ªー¥Þ¥¤¥×¥ì¥ß¥¢¥à Ç»¸ü¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¡¿50±ßÁêÅö¥Ý¥¤¥ó¥È
ßÖ¤á¶Ì¤Í¤®¤È¥È¥Þ¥È¤Î»Ý¤ß¹¤¬¤ëÇ»¸ü¥½ー¥¹¡£Å´ÈÄ¤ÇßÖ¤á¤¿¡¢Ì£¤ï¤¤¿¼¤¤Ç»¸ü¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¡£
¥ªー¥Þ¥¤¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥Ú¥Ú¥í¥ó¥Áー¥Î¡¿50±ßÁêÅö¥Ý¥¤¥ó¥È
³¤Ï·¤ÈºÌ¤êË¤«¤Ê5¼ïÌîºÚ¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£EX¥Ðー¥¸¥ó¥ª¥êー¥Ö¥ª¥¤¥ë¤Ç¹á¤êÎ©¤ÄËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë¡£
¥ªー¥Þ¥¤¥×¥ì¥ß¥¢¥à ³¤¤Î¹¬¤Î¥Ú¥¹¥«¥Èー¥ì¡¿50±ßÁêÅö¥Ý¥¤¥ó¥È
´°½Ï¥È¥Þ¥È¤Èµû²ð¤Î»Ý¤ß¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤Ã¤×¤êÇ»¸ü¥½ー¥¹¡£³¤Ï·¡¢¤¤¤«¡¢¤¢¤µ¤ê¤Î3¼ïµû²ð¤È¤´¤í¤Ã¤È¤·¤¿¤Ê¤¹¤ò¥½ー¥¹¤ËÍí¤á¤Æ¿©¤Ù¤ëìÔÂô¤ÊÌ£¤ï¤¤¡£
¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¤ª¼è¤ê°·¤¤¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó±þÊçÊýË¡
¡¦¼Â»Ü´ü´Ö
2025Ç¯12·î5Æü(¶â)~12·î15Æü(·î)
¡¦±þÊçÊýË¡
¡Ö¥ì¥·¥Á¥ã¥ì¡×¥¢¥×¥êÆâ¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾¦ÉÊ²èÁü¤ò¥¿¥Ã¥×¤·¡¢ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¥ì¥·ー¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¾ÞÉÊ
¥ì¥·¥Á¥ã¥ì¥³¥¤¥ó
¢¨¥ì¥·ー¥È¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤«¤éºÇÄ¹1½µ´Ö°ÊÆâ¤Ë¥³¥¤¥ó¤ò¶àÄè¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¡Ö¥ì¥·¥Á¥ã¥ì¡×¥¢¥×¥êÆâ¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Úー¥¸¤«¤é¤Î±þÊç¤Î¤ßÍ¸ú¤Ç¤¹¡£
¢¨ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ1ÅÀ¤´¤È¤Ë¥ì¥·ー¥È±þÊç¡¦¿³ººÄÌ²á¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¿ÊÄè¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ª°ì¿ÍÍÍ¡¢Æ±°ì¾¦ÉÊ¤Ç¤Î¤´±þÊç¤ò´Þ¤áÊ£¿ô²ó¤Î¤´±þÊç¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨¹ØÆþÆü¤¬¾åµ´ü´Ö³°¤Î¤â¤Î¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
¢¨´ü´ÖÃæ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âµ¬Äê¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨´ü´Ö¤òÍ½¹ð¤Ê¤¯±äÄ¹¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
-------------
¢£¹ñÆâNo.1¥ì¥·ー¥ÈÇã¼è¤ê¥¢¥×¥ê¡Ö¥ì¥·¥Á¥ã¥ì¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ì¥·¥Á¥ã¥ì¤Ï¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Î¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¿¤Þ¤ë¤ªÆÀ¤Ê¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£°ÜÆ°µ÷Î¥¤äÆÃÇä¾ðÊó(¥Á¥é¥·)¤Î±ÜÍ÷¿ô¡¢¤ªÇã¤¤Êª¸å¤Î¥ì¥·ー¥È¤ÎÁ÷¿®¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¥¢¥×¥êÆâ¤Î¥³¥¤¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¤¿¤á¤¿¥³¥¤¥ó¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÆÃÅµ(Â¾¼Ò¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È¡¦ÅÅ»Ò¥Þ¥Íー¤Ê¤É)¤È¸ò´¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ì¥·¥Á¥ã¥ì¡×¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È
https://www.rewards.kurashiru.com/
-------------------------------------
¡Ê¢¨1¡Ë
¥ì¥·¥Á¥ã¥ì¡Êµì¡§¥¯¥é¥·¥ë¥ê¥ïー¥É¡Ë¤Ï¡Ø¥ì¥·ー¥ÈÇã¼è¤ê¥¢¥×¥ê¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤ÆDL¿ôNo.1
¢¨½¸·×´ü´Ö¡§2024Ç¯10·î～2025Ç¯9·î
¢¨iOS & Android¹ç»»ÃÍ
¢¨Sensor TowerÄ´¤Ù
¢¨ÊÀ¼Ò¤Ï¡¢App Store¤ª¤è¤ÓGoogle Play¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¥ì¥·ー¥È¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¥ì¥·ー¥È Çã¼è¤ê¡×¸¡º÷¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¥¢¥×¥ê¤Î¤¦¤Á¡¢¡Ö¥ì¥·ー¥È¤Î¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¡×¡ÖSNSÅê¹Æ¡×¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼èÆÀ¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤òÍ¤¹¤ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤½¤Î»Ý¤¬ÀâÌÀÍó¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥×¥ê¥µー¥Ó¥¹¤ò¡Ö¥ì¥·ー¥ÈÇã¼è¤ê¥¢¥×¥ê¡×¤ÈÄêµÁ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£