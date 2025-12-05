°ì¸Í·ú¤Æ¤Ï¡ÖÃíÊ¸¡×¤«¡Ö·úÇä¡×¤«¡©3¿Í¤Ë2¿Í¤¬ÃíÊ¸½»Âð¤òÁª¤Ó¤¿¤¤ÍýÍ³¤È¤Ï
¢£²È¤Å¤¯¤ê¤Î¼çÎ®¤ÏÃíÊ¸½»Âð¤Ø¡© Áª¤Ð¤ì¤ëÍýÍ³¤È·úÇä¤È¤Î°ã¤¤¤ËÃíÌÜ
°ì¸Í·ú¤Æ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¤¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬¤Þ¤ºÌÂ¤¦¤Î¤¬¡ÖÃíÊ¸½»Âð¡×¤È¡Ö·úÇä½»Âð¡×¤Î¤É¤Á¤é¤òÁª¤Ö¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£
·úÇä½»Âð¤Ï´°À®ºÑ¤ß¤Î²È¤ò¤¹¤°¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¡¢²Á³Ê¤ä¼ê´Ö¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë°ìÊý¡¢´Ö¼è¤ê¤ä»ÅÍÍ¤òºÙ¤«¤¯Áª¤Ù¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¤·¤ÆÃíÊ¸½»Âð¤Ï¡¢ÅÚÃÏÁª¤Ó¤«¤é´Ö¼è¤ê¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦ÀßÈ÷¤Þ¤Ç¼«Í³ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÊë¤é¤·Êý¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÍýÁÛ¤Î½»¤Þ¤¤¤ò¤Ä¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¥È¥è¥¿¥¦¥Ã¥É¥æー¥Ûー¥à¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢»öÁ°Ä´ºº¤Ç¡Ö¸½ºß°ì¸Í·ú¤Æ¤Î¹ØÆþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿Á´¹ñ¤ÎÃË½÷100Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖÃíÊ¸½»Âð¤È·úÇä½»Âð¤ÎÁª¤ÓÊý¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÃíÊ¸½»Âð¤È·úÇä½»Âð¤ÎÁª¤ÓÊý¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥È¡×Ä´ºº³µÍ×
Ä´ºº¼êË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î17Æü ～ 11·î30Æü
Ä´ººÂÐ¾Ý¼Ô¡§»öÁ°Ä´ºº¤Ç¡Ö¸½ºß°ì¸Í·ú¤Æ¤Î¹ØÆþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿Á´¹ñ¤ÎÃË½÷
Í¸ú²óÅú¡§100¥µ¥ó¥×¥ë
¼ÁÌäÆâÍÆ¡§
¼ÁÌä1¡§°ì¸Í·ú¤Æ¤òÁª¤ÖºÝ¡¢¡ÖÃíÊ¸½»Âð¡×¤È¡Ö·úÇä½»Âð¡×¤Î¤É¤Á¤é¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡©
¼ÁÌä2¡§¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼ÁÌä3¡§°Ê²¼¤Î¤¦¤Á¡¢ÃíÊ¸½»Âð¤Î¤â¤Ã¤È¤âÌ¥ÎÏ¤À¤È»×¤¦ÅÀ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼ÁÌä4¡§¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼ÁÌä5¡§°Ê²¼¤Î¤¦¤Á¡¢·úÇä½»Âð¤Î¤â¤Ã¤È¤âÌ¥ÎÏ¤À¤È»×¤¦ÅÀ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼ÁÌä6¡§¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¸¶Â§¤È¤·¤Æ¾®¿ôÅÀ°Ê²¼Âè2°Ì¤ò»Í¼Î¸ÞÆþ¤·É½µ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¹ç·×¤¬100%¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¹ç·×¤Ç66¡ó¤¬¡ÖÃíÊ¸½»Âð¡×¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ë¤È²óÅú
¤Þ¤º¤Ï°ì¸Í·ú¤Æ¤òÁª¤ÖºÝ¡¢¡ÖÃíÊ¸½»Âð¡×¤È¡Ö·úÇä½»Âð¡×¤Î¤É¤Á¤é¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ë¤«Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¹ç·×¤Ç66¡ó¤ÎÊý¤¬¡ÖÃíÊ¸½»Âð¡×¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ë¡¢¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3¿Í¤Ë2¿Í¤¬ÃíÊ¸½»Âð¤òÁª¤Ó¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤¾¤ìÍýÍ³¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤Î¤Ç¡¢°ìÉô¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÃíÊ¸½»Âð¤Ë¶¯¤¯Ì¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡©
¡¦¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê´Ö¼è¤ê¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ê20Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤¬ÀÑ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë¤«¤é¡£¡Ê30Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦¤³¤À¤ï¤ê¤Î²È¤ò·ú¤Æ¤¿¤¤¡£¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦¤»¤Ã¤«¤¯¥Þ¥¤¥Ûー¥à¤òÇã¤¦¤Ê¤é¤Ê¤ó¤Ç¤â¼«Ê¬¤ÎÍýÁÛÄÌ¤ê¤Î¥ª¥·¥ã¥ì¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Þ¥¤¥Ûー¥à¤òÇã¤¤¤¿¤¤¤«¤é¡£¡Ê40Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê´Ö¼è¤ê¤ÈÆ°Àþ¤Ë¤Ç¤¤ë¡£¡Ê50Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤ÐÃíÊ¸½»Âð¡×¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡©
¡¦¹¥¤¤Ê´Ö¼è¤ê¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¤é¡£¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦¼«Ê¬¤Î¹¥¤ßÄÌ¤ê¤Î²È¤ò·ú¤Æ¤¿¤¤¤Î¤Ç¡£¡Ê30Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦¼«Ê¬¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤¿¤¤¡£¡Ê50Âå¡¦½÷À¡Ë
¡Ö¤É¤Á¤é¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡©
¡¦²Á³Ê¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¡Ê20Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦ÃíÊ¸½»Âð¤È·úÇä½»Âð¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¥á¥ê¥Ã¥È¤È¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡£¡Ê30Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð·úÇä½»Âð¡×¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡©
¡¦ÃíÊ¸½»Âð¤Ï¹â¤½¤¦¡£¡Ê20Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÃÍÃÊ¤¬Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¡Ê40Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö·úÇä½»Âð¤Ë¶¯¤¯Ì¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡©
¡¦²Á³Ê¤¬ÃíÊ¸½»Âð¤ËÈæ¤Ù¤Æ°Â¤¤¤·¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸½¼ÂÅª¤ÇÎÉ¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¤«¤é¡£¡Ê30Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦¼«Ê¬¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤«¤é¡£¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë
¢£ÃíÊ¸½»Âð¤ÎÌ¥ÎÏ¡¢È¾¿ô¶á¤¯¤¬¡Ö´Ö¼è¤ê¤ä»ÅÍÍ¤ò¼«Í³¤Ë·è¤á¤é¤ì¤ë¡×
Â³¤¤¤Æ¡¢ÃíÊ¸½»Âð¤Î¤â¤Ã¤È¤âÌ¥ÎÏ¤À¤È»×¤¦ÅÀ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
48.7%¤ÈÈ¾¿ô¶á¤¯¤ÎÊý¤¬¡¢¡Ö´Ö¼è¤ê¤ä»ÅÍÍ¤ò¼«Í³¤Ë·è¤á¤é¤ì¤ë¡×¤³¤È¤À¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¾¤ìÍýÍ³¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤Î¤Ç¡¢°ìÉô¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö´Ö¼è¤ê¤ä»ÅÍÍ¤ò¼«Í³¤Ë·è¤á¤é¤ì¤ë¡×²óÅúÍýÍ³
¡¦»È¤¤¾¡¼ê¤Î¤¤¤¤²È¤¬Íß¤·¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£¡Ê20Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦ºî¤ê¤¿¤¤·Á¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡£¡Ê30Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¿Í¤Ê¤é¤³¤Ã¤Á¡£¡Ê40Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦¼«Í³ÅÙ¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡£¡Ê40Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦¼«Ê¬¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤ë¡£¡Ê60Âå¡¦½÷À¡Ë
¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Î¹â¤¤²È¤¬·ú¤Æ¤é¤ì¤ë¡×²óÅúÍýÍ³
¡¦¤»¤Ã¤«¤¯¥Þ¥¤¥Ûー¥à¤òÇã¤¦¤Ê¤é¥èー¥í¥Ã¥ÑÉ÷¤Ê¥â¥À¥ó¤Ç¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ç¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤Ê¥Þ¥¤¥Ûー¥à¤Ë¤·¤¿¤¤¤«¤é¡£¡Ê40Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦¤¤¤í¤¤¤í¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¡Ê50Âå¡¦½÷À¡Ë
¡Ö¤³¤À¤ï¤ê¤ä¸ÄÀ¤òÈ¿±Ç¤Ç¤¤ë¡×²óÅúÍýÍ³
¡¦»×¤¤¤¬¶¯¤¯¤¢¤ë¤Î¤Ç¤ä¤Ï¤ê¼«¤éÆ°¤¼«Í³¤Ë¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡£¡Ê30Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦ÈñÍÑ¤Ï¤«¤«¤ë¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¤²È¤¬¤¿¤Æ¤ì¤ë¡£¡Ê40Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¢£·úÇä½»Âð¤ÎÌ¥ÎÏ¡¢È¾¿ô¶á¤¯¤¬¡Ö´°À®¤·¤¿¾õÂÖ¤ò¸«¤Æ¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡×
°ìÊý¤Ç¡¢·úÇä½»Âð¤Î¤â¤Ã¤È¤âÌ¥ÎÏ¤À¤È»×¤¦ÅÀ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
44.1%¤ÈÈ¾¿ô¶á¤¯¤ÎÊý¤¬¡¢¡Ö´°À®¤·¤¿¾õÂÖ¤ò¸«¤Æ¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡×¤³¤È¤À¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¾¤ìÍýÍ³¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤Î¤Ç¡¢°ìÉô¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö´°À®¤·¤¿¾õÂÖ¤ò¸«¤Æ¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡×²óÅúÍýÍ³
¡¦¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²È¤Ê¤Î¤«¤¬ºÇ½é¤Ë¤ï¤«¤ë¤Î¤Ï°Â¿´¤Ç¤¹¡£¡Ê20Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦´°À®¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡¢Êë¤é¤·¤Æ¤ëÁÛÁü¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¡£¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦¥¤¥áー¥¸¤È¼ÂºÝ¤Î²È¤¬¤É¤¦°ã¤¦¤«¡¢»Å¾å¤¬¤ê¶ñ¹ç¤äÀ¸³è´¶¤Ê¤É¤òÄ¾ÀÜ³ÎÇ§¤Ç¤¤Æ°Â¿´¤À¤«¤é¡£¡Ê30Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦´°À®¤·¤¿¾õÂÖ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê´Ñ¤ë»ö¤¬½ÐÍè¤ë¡£¡Ê50Âå¡¦½÷À¡Ë
¡ÖÃíÊ¸½»Âð¤è¤ê¥³¥¹¥È¤¬°Â¤¤¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¡×²óÅúÍýÍ³
¡¦·úÇä¤Î¤Û¤¦¤¬°Â¤½¤¦¡£¡Ê20Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦¹ØÆþ¸å¤ÎÀ¸³è°Ý»ý¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡£¡Ê60Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö²Á³Ê¤¬Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡×²óÅúÍýÍ³
¡¦¤¢¤Þ¤ê¤ª¶â¤ò¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¡Ê20Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¢£¤Þ¤È¤á
º£²ó¤Ï¡ÖÃíÊ¸½»Âð¤È·úÇä½»Âð¤ÎÁª¤ÓÊý¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ì¸Í·ú¤Æ¤Î¹ØÆþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Î¤¦¤Á¡¢3¿Í¤Ë2¿Í¤¬¡ÖÃíÊ¸½»Âð¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤È²óÅú¤·¡¢¡Ö´Ö¼è¤ê¤ä»ÅÍÍ¤ò¼«Í³¤Ë·è¤á¤é¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬ºÇ¤â»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç·úÇä½»Âð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö´°À®¤·¤¿¾õÂÖ¤ò¸«¤Æ¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¤¬Âç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤È¤·¤Æµó¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÍýÁÛ¤ò·Á¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤éÃíÊ¸½»Âð¡×¡¢¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ê½»¤Þ¤¤¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤«¤éÁª¤Ó¤¿¤¤¤Ê¤é·úÇä½»Âð¡×¤Ê¤É¡¢µá¤á¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÇÅ¬¤ÊÁªÂò»è¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤É¤Á¤é¤òÁª¤Ö¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢½»Âð¥íー¥ó¤Î¶âÍøÈæ³Ó¤ä¼«¼£ÂÎ¤ÎÊä½õ¶âÀ©ÅÙ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÉéÃ´¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é½»¤Þ¤¤¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¸¤¯À©ÅÙ¤ò³èÍÑ¤·¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¹ç¤Ã¤¿²È¤Å¤¯¤ê¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
