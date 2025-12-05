ÅÅ¼Ö¤ä¥Ð¥¹¤Î°ÜÆ°»þ´Ö¤òÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¥¿¥¤¥à¤Ë¡ª¡¡º£Ç¯ÅÙ¤â¡Ö³¨ËÜ¤Î±Ø¡×¤¬Ë¶¶»Ô¤Ç¥¹¥¿ー¥È
¡¡¡ÖÅÅ¼Ö¤Ç¤°¤º¤é¤Ê¤¤¤«¿´ÇÛ¡×―¤½¤ó¤Ê»Ò°é¤ÆÃæ¤Î¥Ñ¥Ñ¡¢¥Þ¥Þ¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤È¤Î°ÜÆ°»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤¯²á¤´¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢°¦ÃÎ¸©Ë¶¶»Ô¤Ïº£Ç¯ÅÙ¤â£²£°£²£µÇ¯£±£±·î£²£±Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¡¢±Ø¤Î²þ»¥¤Ê¤É¤Ç¼«Í³¤Ë³¨ËÜ¤¬¼Ú¤ê¤é¤ì¤ë¡Ö³¨ËÜ¤Î±Ø¡×¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö°ÜÆ°Ãæ¤Ë³¨ËÜ¤òÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤¿¤¤¡×¡Ö³°½Ð¤Î»þ¡¢³¨ËÜ¤ò²¿ºý¤â»ý¤ÁÊâ¤¯¤Î¤ÏÂçÊÑ¡×¤È¤¤¤¦¥Ñ¥Ñ¡¢¥Þ¥Þ¤Ï¤¼¤Ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ú¡Ö³¨ËÜ¤Î±Ø¡×³µÍ×¡Û
¢£ÀßÃÖ´ü´Ö¡§£²£°£²£µÇ¯£±£±·î£²£±Æü¡Ê¶â¡Ë～£²£¶Ç¯£µ·î£³£±Æü¡ÊÆü¡Ë
¢£ÀßÃÖ¾ì½ê¡§¡ÚÅÅ¼Ö¡Û°¯ÈþÀþ¿·Ë¶¶±Ø¡¢Æî±É±Ø¡¢¹â»Õ±Ø¡¢ÂçÀ¶¿å±Ø¡¢»°²ÏÅÄ¸¶±Ø ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ú¥Ð¥¹¡ÛË¶¶±Ø¥Ð¥¹¥»¥ó¥¿ー
¢£ÂÐ¾Ý¡§ÆýÍÄ»ù～¾®³Ø¹»Äã³ØÇ¯ÄøÅÙ¤Î»Ò¤É¤â¤ÈÊÝ¸î¼Ô¤Ê¤É¡Ê¤½¤ÎÂ¾¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤âÍøÍÑ²Ä¡Ë
¢£HP¡§https://www.city.toyohashi.lg.jp/57739.htm
¢£¤½¤ÎÂ¾¡§¡¦Âß½Ð´ü´Ö¤Ï£²½µ´ÖÄøÅÙ¡¢Âß½Ðºý¿ô¤Ï£²ºýÄøÅÙ¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¿Þ½ñ´Û¤Ç¼Ú¤ê¤¿ËÜ¤Ï¡¢¾åµÀßÃÖ¾ì½ê¤ÇÂß½Ð¡¢ÊÖµÑ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
±Ø¤Ç³¨ËÜ¤òÂß½Ð¡¦ÊÖµÑ¡¢»Ò¤É¤â¤È¤ÎÅÅ¼Ö°ÜÆ°¤ÎÉÔ°Â²ò¾Ã¤Ë
¡¡
¡¡¡Ö³¨ËÜ¤Î±Ø¡×¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¥Ð¥¹¤Ë¾è¤ê¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢Áû¤¬¤Ê¤¤¤«¿´ÇÛ¡×¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤ÎÉÔ°Â¤ò¾¯¤·¤Ç¤â²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÃª¤ÏË¶¶Å´Æ»°¯ÈþÀþ¤Î¿·Ë¶¶±Ø¡¢Æî±É±Ø¡¢¹â»Õ±Ø¡¢ÂçÀ¶¿å±Ø¡¢»°²ÏÅÄ¸¶±Ø ¡¢Ë¶¶±Ø¥Ð¥¹¥»¥ó¥¿ー¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÍøÍÑÊýË¡¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
£±.ËÜÃª¤Ë¤¢¤ëÂß½ÐÉ½¤ËÂß½ÐÆü¡¢ËÜ¤ÎÈÖ¹æ¡¢ÊÖµÑÍ½ÄêÆü¤òµÆþ
¢
£².ÂÔ¤Á»þ´Ö¤ä°ÜÆ°»þ´Ö¤Ë³¨ËÜ¤ò³Ú¤·¤à
¢
£³.³ÆÀßÃÖ¾ì½ê¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ÎËÜÃª¤ËËÜ¤òÊÖµÑ
¡¡Âß½Ð´ü´Ö¤¬£²½µ´ÖÄøÅÙ¤òÌÜ°Â¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¹ß¼Ö±Ø¤ËËÜÃª¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â°Â¿´¡£¸åÆü¡¢ËÜÃª¤Î¤¢¤ë±Ø¤ÇÊÖµÑ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£³ÆÀßÃÖ¾ì½ê¤Î±Ä¶È»þ´ÖÆâ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¼«Í³¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¿Þ½ñ´Û¤Ç¼Ú¤ê¤¿ËÜ¤Ï¡¢Âß½Ð¡¢ÊÖµÑ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤ÎËÜÃª¤È³¨ËÜ¤Ç¤Ä¤¯¤ë¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤â´Ä¶¤Ë¤â¤ä¤µ¤·¤¤¡Ö³¨ËÜ¤Î±Ø¡×
¡¡
¡¡¡Ö³¨ËÜ¤Î±Ø¡×¤ÎËÜÃª¤ËÊÂ¤Ö¤Î¤Ï¿Þ½ñ´Û¤Ç»È¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿³¨ËÜ¤ä°ìÈÌ²ÈÄí¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤¿³¨ËÜ¤Ç¤¹¡£ËÜÃª¤â¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ´Ä¶¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤ºÆÍøÍÑÉÊ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯ÅÙ¤ÏÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤Ê¤É¤â³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¡¢°ìÈÌ¸þ¤±¤ÎËÜ¤âÄÉ²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÅ¼Ö¤ä¥Ð¥¹¤ò¿È¶á¤Ë¡£»Ò°é¤Æ±þ±ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
°¯ÈþÀþ¼ÖÆâ¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò»Ü¤·¤¿ÅÅ¼Ö
¡¡Ë¶¶»Ô¤Ç¤ÏºòÇ¯£¹·î¤«¤é¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤â°Â¿´¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¸ø¶¦¸òÄÌ¤Î´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¡Ö»Ò°é¤Æ±þ±ç¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡×¤ä¡Ö°¯ÈþÀþ¼ÖÆâ¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¡×¤ò»Ü¤·¤¿ÅÅ¼Ö¡¢¥Ð¥¹¤ò±¿¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö³¨ËÜ¤Î±Ø¡×¤ÎËÜÃª¤Ë¤Ï¡¢°¯ÈþÀþ¤Ë¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿ÃÏ¸µ½Ð¿È¤Îºî²È¡¦¹â¶¶Í´¼¡¤µ¤ó¤¬¼ê³Ý¤±¤¿Ë¶¶»Ô¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¸òÄÌ³¨ËÜ¡Ö¥¬¥¿¥´¥È¥Ýー¥ó¡ª¥È¥è¥Ã¥ー¤Î¤Ü¤¦¤±¤ó¡×¤âÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£¤³¤Î³¨ËÜ¤Ï¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¸ø¶¦¸òÄÌ¤Ë¿Æ¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥È¥è¥Ã¥ー¡×¡ÊË¶¶»Ô¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ë¤òÃµ¤·¤¿¤ê¡¢¥ê¥º¥ß¥«¥ë¤Êµ¼²»¸ì¤ò°ì½ï¤Ë¸ý¤º¤µ¤ó¤À¤ê¡¢ÆÉ¤à¤¿¤Ó¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÈ¯¸«¤¬³Ú¤·¤á¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£Ë¶¶¤é¤·¤µËþºÜ¤Î³¨ËÜ¤ò¤¼¤Ò¡¢ÅÅ¼Ö¤ä¥Ð¥¹¤Ë¾è¤ê¤Ê¤¬¤éÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡È¤Û¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¡É¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü
¡¡¡Ö³¨ËÜ¤Î±Ø¡×ÍøÍÑ¼Ô¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤È¤·¤Æ¡¢ÃêÁª¤Ç¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÃªÀßÃÖ¾ì½ê¤Ë·Ç¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëÆó¼¡¸µ¥³ー¥É¤òÆÉ¤ß¹þ¤ó¤Ç¡¢ÂÐ¾Ý´ü´ÖÃæ¤Ë¼Ú¤ê¤¿ËÜ¤Î¾ðÊó¤Ê¤É¤òÆþÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÃêÁª¤Ç£³£°¿Í¤Ë¾ÞÉÊ¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×¡Û
¢£¼Â»Ü´ü´Ö¡§£²£°£²£µÇ¯£±£±·î£²£±Æü¡Ê¶â¡Ë～£²£°£²£¶Ç¯£²·î£²£¸Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¢£ÂÐ¾Ý¡§¡Ö³¨ËÜ¤Î±Ø¡×¤òÍøÍÑ¤·¤¿¿Í¤Ê¤é¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â²Ä
¢£¿½¹þÊýË¡¡§£±.ËÜÃªÀßÃÖ¾ì½ê¤Ë·Ç¼¨¤·¤Æ¤¢¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Ý¥¹¥¿ー¤ÎÆó¼¡¸µ¥³ー¥É¤òÆÉ¤ß¹þ¤à¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£².¼Ú¤ê¤¿ËÜ¤Î¾ðÊó¤äÃêÁª¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤òÆþÎÏ¡£
¢£¤½¤ÎÂ¾¡§¡¦£±²ÈÂ²¤Ë¤Ä¤¿½¹þ¤ß¤Ï£±²ó¤Þ¤Ç¡£ ¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦£²·î£²£¸Æü°Ê¹ß¡¢ÅöÁª¼Ô¤Ë¤Î¤ß¤´Ï¢Íí¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¾ÞÉÊ¤Î¼õ¤±¼è¤ê¤ÏË¶¶»ÔÌò½êÅÔ»Ô¸òÄÌ²Ý¡ÊÅì´Û£¹³¬¡Ë¡¢¤Þ¤¿¤ÏÍ¹Á÷¤Ë¤ÆÂÐ±þ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö³¨ËÜ¤Î±Ø¡×Ìä¹ç¤»Àè¡§Ë¶¶»ÔÃÏ°è¸ø¶¦¸òÄÌ³èÀ²½¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ
¡¡¡Ê»öÌ³¶É¡§Ë¶¶»ÔÌò½ê¡¡ÅÔ»Ô¸òÄÌ²Ý¡¡0532-51-2453¡Ë