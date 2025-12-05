¡Ú¥»¥ß¥Êー³«ºÅ¡ÛÆüËÜ½é¤ÎÆÃÄêµ»Ç½³°¹ñ¿Í¥É¥é¥¤¥ÐーÇÚ½Ðµ¡´Ø¤¬¡¢³°¹ñ¿Í¥É¥é¥¤¥Ðー¼õÆþ¤ì¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò½é¸ø³«¤¹¤ëÌµÎÁ¥»¥ß¥Êー
ÆÃÄêµ»Ç½³°¹ñ¿Í¥É¥é¥¤¥Ðー¿ÍºàºÎÍÑ²òÀâ¥»¥ß¥Êー¤Î¹ðÃÎ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡£
ÆüËÜ½é¤ÎÆÃÄêµ»Ç½¥É¥é¥¤¥ÐーÇÚ½Ðµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ë³°¹ñ¿Í¥É¥é¥¤¥Ðー»Ù±çµ¡¹½¡ÊFDSO¡Ë¤¬¡¢¼õÆþ¤ì¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò½é¸ø³«¡£
¢£ ÆüËÜ½é¤ÎÆÃÄêµ»Ç½³°¹ñ¿Í¥É¥é¥¤¥ÐーÇÚ½Ð¼ÂÀÓ¤ò»ý¤ÄÀìÌçµ¡´Ø¤¬¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¥×¥í¥»¥¹¤ÎÁ´ÂÎÁü¤ò²òÀâ
³ô¼°²ñ¼Ò³°¹ñ¿Í¥É¥é¥¤¥Ðー»Ù±çµ¡¹½¡Ê½êºßÃÏ¡§Ê¡²¬¸©ÂçÌî¾ë»Ô¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾®ÎÓÎÉ²ð¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤ÆÆÃÄêµ»Ç½À©ÅÙ¤Ë¤è¤ë³°¹ñ¿Í¥È¥é¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ðー¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¼ÂÀÓ¤ò´ð¤Ë¡¢³°¹ñ¿Í¥É¥é¥¤¥ÐーºÎÍÑ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë±¿Á÷´ë¶È¸þ¤±¤Ë¡¢¡ÖÆÃÄêµ»Ç½³°¹ñ¿Í¥É¥é¥¤¥ÐーºÎÍÑ¥»¥ß¥Êー¡×¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¦»²²ÃÌµÎÁ¡Ë¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÊªÎ®¸½¾ì¤Î¿¼¹ï¤Ê¥É¥é¥¤¥ÐーÉÔÂ¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢ÆÃÄêµ»Ç½¡Ê¼«Æ°¼Ö±¿Á÷¶È¡ËÀ©ÅÙ¤ò³èÍÑ¤·¤¿³°¹ñ¿Í¥É¥é¥¤¥ÐーºÎÍÑ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢À©ÅÙ¤¬Ê£»¨¤ÇÍý²ò¤·¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤«¤é¡¢
- ²¿¤«¤é»Ï¤á¤ì¤Ð¤è¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤
- À©ÅÙ¡¦ÈñÍÑ¡¦´ü´Ö¤Î¾ðÊó¤¬À°Íý¤Ç¤¤Ê¤¤
- ³°ÌÈÀÚÂØ¤ÎÎ®¤ì¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤
- ¸½¾ì¤¬ËÜÅö¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤«ÉÔ°Â
¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢
ºÎÍÑ ¢ª¸½ÃÏ¶µ°é ¢ª³°ÌÈÀÚÂØ¡¦ÌÈµö¼èÆÀ ¢ª½¢Ï«¡¦ÄêÃå¤Þ¤Ç¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¿³°¹ñ¿Í¥É¥é¥¤¥Ðー»Ù±çµ¡¹½¤¬¡¢¼õÆþ¤ì¤ËÉ¬Í×¤Ê¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥»¥ß¥Êー³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡ÖÆÃÄêµ»Ç½³°¹ñ¿Í¥É¥é¥¤¥Ðー¿ÍºàºÎÍÑ¡×²òÀâ¥»¥ß¥Êー
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡～ºÎÍÑ¡¦¶µ°é¡¦³°ÌÈÀÚÂØ¡¦ÌÈµö¼èÆÀ¡¦½¢Ï«¤Þ¤Ç¤Î°ìµ¤ÄÌ´Ó¥µ¥Ýー¥È¤È¤Ï¡©～
Æü»þ¡§2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë14:00～15:00
·Á¼°¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊZoom Webinar¡Ë
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
Äê°÷¡§50Ì¾¡ÊÀèÃå½ç¡Ë
ÂÐ¾Ý¡§ÊªÎ®´Ø·¸¼Ô
¿½¹þÊýË¡¡§¤³¤Á¤é¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£(https://forms.gle/pQsBzLCtXp9mRY5o9)
¢£ ¥×¥í¥°¥é¥à- ÆÃÄêµ»Ç½¡Ê±¿Á÷¡ËÀ©ÅÙ¤ÎºÇ¿·¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È
- ÆüËÜ½é¤ÎÆÃÄêµ»Ç½¥É¥é¥¤¥ÐーÃÂÀ¸¤Î¥ê¥¢¥ë
- ºÎÍÑ～¶µ°é～³°ÌÈÀÚÂØ¡¦ÌÈµö¼èÆÀ～½¢Ï«¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥×¥í¥»¥¹
- Æ³Æþ»öÎã¤Î¾Ò²ð¡Ê¼õ¤±Æþ¤ì´ë¶È¡¦³°¹ñ¿Í¥É¥é¥¤¥Ðー¡Ë
- ¼Áµ¿±þÅú¤ª¤è¤Ó¸ÄÊÌÁêÃÌ¤Î¤´°ÆÆâ
¢£ ÅÐÃÅ¼Ô
ÅÄî´ ¿µ°ì¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò³°¹ñ¿Í¥É¥é¥¤¥Ðー»Ù±çµ¡¹½/¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡Ë
³°¹ñ¿Í¥É¥é¥¤¥Ðー¤ÎºÎÍÑ¡¦¶µ°é¡¦³°ÌÈÀÚÂØ¡¦ÌÈµö¼èÆÀ¡¦½¢Ï«¡¦ÄêÃå»Ù±ç¤Þ¤Ç¡¢°ìµ¤ÄÌ´Ó¤ÎºÎÍÑ¥¹¥ー¥à¤Ë·È¤ï¤ë¼ÂÌ³Ã´Åö¼Ô¡£¸½¾ì¤ËºÇ¤â¶á¤¤Î©¾ì¤«¤é¡¢¼õ¤±Æþ¤ì´ë¶È¡¦³°¹ñ¿Í¥É¥é¥¤¥ÐーÁÐÊý¤Î»ëÅÀ¤Ç²ÝÂê¤ÈÂÐºö¤ò²òÀâ¡£
³°¹ñ¿Í¥É¥é¥¤¥Ðー¡ÊÏ¿²è½Ð±é¡Ë
¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤«¤é¼ÂºÝ¤ËÆüËÜ¤Î±¿Á÷²ñ¼Ò¤Ø½¢¿¦¤·¤¿ÆÃÄêµ»Ç½¥É¥é¥¤¥Ðー¤¬½Ð±é¤·¡¢½¢¿¦¤ÎÆ°µ¡¤ä¸½¾ì¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤ò¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー·Á¼°¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤ÇÆÃÄêµ»Ç½¥É¥é¥¤¥Ðー¤È¤·¤Æ½¢Ï«¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¿Í¥É¥é¥¤¥Ðー¡Ê¼ÂÎã¡Ë¡£¼õÆþ¤ì¤Î¼ÂÂÖ¤ò¾Ò²ðÍ½Äê¡£
¢£ ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Î¸«¤É¤³¤í
(1) ÆüËÜ½é¤ÎÆÃÄêµ»Ç½¥É¥é¥¤¥ÐーÃÂÀ¸¤ÎÎ¢Â¦¤ò¡È¤³¤³¤À¤±¡É¤Ç¸ø³«¡£
(2) ºÎÍÑ～¶µ°é～³°ÌÈÀÚÂØ～½¢Ï«¤Þ¤Ç¤¬°ìÌÜ¤ÇÊ¬¤«¤ë¡ÈÄ¶¼ÂÁ©¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¡É¡£
(3) ¸½¾ì¤ÇÆ¯¤¯¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¿Í¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤¬Ê¹¤±¤ëÆÃÊÌ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡£
¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
(1) ³°¹ñ¿Í¥É¥é¥¤¥ÐーºÎÍÑ¤Ë¶½Ì£¤Ï¤¢¤ë¤¬¡ÈºÇ½é¤Î°ìÊâ¡É¤¬Æ§¤ß½Ð¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¡£
(2) ÆüËÜ¿ÍºÎÍÑ¤¬¸·¤·¤¯¡¢ÆÃÄêµ»Ç½¤ò¡ÈËÜ³ÊÅª¤Ë¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤¡É±¿Á÷²ñ¼Ò¤ÎÊý¡£
(3) ³°ÌÈÀÚÂØ¡¦¶µ°é¡¦ÄêÃå¤Ê¤É¤Î¡ÈÆñ¤·¤¤ÉôÊ¬¡É¤òÃ»»þ´Ö¤ÇÍý²ò¤·¤¿¤¤Êý¡£
È÷¹Í
¥×¥í¥°¥é¥à¤ª¤è¤ÓÅÐÃÅ¼Ô¤Ï¡¢ÅÔ¹ç¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸Ä¿Í¾ðÊó¤Ï¡¢¼çºÅ¼Ô¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¥Ý¥ê¥·ー¤Ë´ð¤Å¤¡¢Å¬ÀÚ¤Ë¼è¤ê°·¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼Ò³°¹ñ¿Í¥É¥é¥¤¥Ðー»Ù±çµ¡¹½
½êºßÃÏ¡§Ê¡²¬¸©ÂçÌî¾ë»Ô²¼ÂçÍø3-2-20 ÆîÊ¡²¬¼«Æ°¼Ö³Ø¹»Æâ
ÂåÉ½¼Ô¡§ ¾®ÎÓ ÎÉ²ð
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÆÃÄêµ»Ç½³°¹ñ¿Í¥É¥é¥¤¥Ðー¤ÎºÎÍÑ¡¦¸½ÃÏ¶µ°é¡¦Á÷¤ê½Ð¤·¡¦³°ÌÈÀÚÂØ¡¢ÌÈµö¼èÆÀ»Ù±ç¡¦À¸³è¥µ¥Ýー¥È
WEB¥µ¥¤¥È¡§ https://fdso.jp/
FaceBook : Foreign Driver Support Organization-FDSO ¡Ê³°¹ñ¿Í¥É¥é¥¤¥Ðー»Ù±çµ¡¹½¡Ë
ÍÎÁ¿Íºà¾Ò²ð»ö¶Èµö²ÄÈÖ¹æ 40-¥æ-300803 / ÆÃÄêµ»Ç½ ÅÐÏ¿»Ù±çµ¡´ØÅÐÏ¿ÈÖ¹æ 19-ÅÐ-001147
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò³°¹ñ¿Í¥É¥é¥¤¥Ðー»Ù±çµ¡¹½
Ï¢ÍíÀè : 050-1807-5420¡¡
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹ : info@fdso.jp¡ÊÃ´Åö:°ÂÅÄ ÆÆ»Ë¡Ë