¡Ú¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¦ÂçµÜÆ±»þ³«ºÅ¡ÛÂçµÜ¥½¥Ë¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£¤Ë¤Æ»²²ÃÈñÌµÎÁ¤Î¡ÖÁêÂ³¡¦ÉÔÆ°»º¤Ê¤ó¤Ç¤âÁêÃÌ²ñ¡×¤ò12·î20Æü(ÅÚ)¡¦21Æü(Æü)¤Ë³«ºÅ
³ô¼°²ñ¼ÒAlbaLink¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²ÏÅÄ ·ûÆó¡Ë¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡¢ÁêÂ³¡¦ÉÔÆ°»º¤Ê¤ó¤Ç¤âÁêÃÌ²ñ¤ò12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦21Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë»²²ÃÈñÌµÎÁ¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ÉÔÆ°»º¤ÎÇäµÑ¡¢ÁêÂ³¼êÂ³¤¡¢¶õ¤²ÈÌäÂê¤Ê¤É¡¢ÀìÌç²È¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Îµ¿Ìä¤äÇº¤ß¤ËÄ¾ÀÜÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÁêÃÌ²ñ¤Î¤ª¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://albalink.co.jp/soudankai/?utm_source=pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=2025_12
¢£¡ÖÁêÂ³¤Ã¤Æ¡¢²¿¤«¤é¼ê¤ò¤Ä¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¡©¡×―― ¤½¤ó¤ÊÉÔ°Â¤ò¡È°Â¿´¡É¤ËÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡£
ÁêÂ³¤Ï¡¢Ë¡Î§¡¦ÉÔÆ°»º¤ÎÌäÂê¤¬Ê£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤¦¤¿¤á¡¢¡Ö²¿¤«¤é¼ê¤òÉÕ¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÃ¯¤ËÁêÃÌ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¸«Åö¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦Êý¤¬Â¿¤¯¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¿È¶á¤Ê¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ö¤½¤í¤½¤í¼«Ê¬¤â½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¡£Æ¬¤ËÉâ¤«¤Öµ¿Ìä¤äÉÔ°Â¤Ï¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¤É¤ì¤âÊ£»¨¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤ÎÁêÂ³ÁêÃÌ²ñ¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡È¤â¤ä¤â¤ä¤·¤¿Çº¤ß¡É¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÁêÂ³¤·¤¿ÉÔÆ°»º¤ÎÇäµÑ¡¦³èÍÑÊýË¡¡¢°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ¤ò¥¹¥àー¥º¤Ë¿Ê¤á¤ëÊýË¡¤Ê¤É¡¢ÁêÂ³¤Ë´Ø¤¹¤ë¤¢¤é¤æ¤ë¤ªÇº¤ß¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤ÆÀìÌç²È¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·ÃúÇ«¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È¤¤¤¦¤´ÁêÃÌ¤³¤½¡¢Âç´¿·Þ¤Ç¤¹¡£
°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤»¤Ð¡¢ÁêÂ³¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÇùÁ³¤È¤·¤¿ÉÔ°Â¤¬¡È¶ñÂÎÅª¤Ê°Â¿´¡É¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÁêÂ³¡¦ÉÔÆ°»º¤Ê¤ó¤Ç¤âÁêÃÌ²ñ¡×¤Î3¤Ä¤Î¶¯¤ß
£±.´°Á´ÌµÎÁ¤Ç¤´ÁêÃÌ²ÄÇ½
£².¼çºÅ¤¬¾å¾ì´ë¶È¤À¤«¤é°Â¿´
£³.¤½¤Î¾ì¤ÇÉÔÆ°»º¤ÎººÄê¿½¹þ¤â²ÄÇ½
¢£¤ª¿½¹þ¤ßÊýË¡
¤ªÅÅÏÃ¤Ë¤ÆÁêÃÌ²ñ¤´»²²Ã´õË¾¤Î»Ý¤ò¤ªÅÁ¤¨Äº¤¯¤«¡¢¥áー¥ë¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤ÆÉ¬Í×»ö¹à¤ò¤´ÆþÎÏ¤Î¤¦¤¨¡¢¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£º£²ó¤Ï¡ÚÀèÃå18ÁÈÍÍ¸ÂÄê¡Û¤Î¤¿¤á¡¢¤ªÁá¤á¤Î¤´Í½Ìó¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§0120-683-918
ÁêÃÌ²ñ¤Î¤ª¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é :
¢£¡ÖÁêÂ³¡¦ÉÔÆ°»º¤Ê¤ó¤Ç¤âÁêÃÌ²ñ¡×³«ºÅ³µÍ×
Æü»þ¡§2025Ç¯ 12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦21Æü¡ÊÆü¡Ë11:00～16:00
²ñ¾ì¡§ÂçµÜ¥½¥Ë¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£9³¬-901²ñµÄ¼¼
½»½ê¡§ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÂçµÜ¶èºùÌÚÄ®1-7-5
»²²ÃÈñ¡§´°Á´ÌµÎÁ
Äê°÷¡§1Æü¸ÂÄê18ÁÈÍÍ ÀèÃå»öÁ°Í½ÌóÀ©
»ý¤ÁÊª¡§É®µÍÑ¶ñ¡¢ÁêÃÌÆâÍÆ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥á¥â¡¢¶õ¤²ÈÅù¤Î¸½¾õ¤¬Ê¬¤«¤ë¼Ì¿¿¡¢¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤ÎÌÀºÙ¤ò¤ª»ý¤Á¤¤¤¿¤À¤¯¤ÈÊØÍø¤Ç¤¹¡£¡Ê¤¤¤º¤ì¤â¤ª»ý¤Á¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â·ë¹½¤Ç¤¹¡Ë
¶áÎÙ¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤Î³§ÍÍ¡¢ÁêÂ³¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÇº¤ß¤ò¤â¤Ä³§ÍÍ¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢ÁêÃÌ²ñ¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÁêÂ³¼êÂ³¤¡¢ÁêÂ³ÉÔÆ°»º¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÇº¤ß¤ò¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Â¿¤¯¤Î³§ÍÍ¤Î¤´»²²Ã¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒAlbaLink¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒAlbaLink¤Ï¡¢¡Ö»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤ÆÌ¤Íè¤ò¤Ä¤Ê¤°¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Ìõ¤¢¤êÉÔÆ°»º¤ÎÇã¼èºÆÈÎ¶È¤ò¹Ô¤¦ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£»ö¸ÎÊª·ï¡¢¶¦Í»ýÊ¬¡¢¶õ¤²È¡¢ÄìÃÏ¼ÚÃÏ¤Ê¤É¸¢Íø´Ø·¸¤ÎÆñ¤·¤¤Êª·ï¤Ê¤É¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¼è¤ê°·¤¤¡¢ÉÔÆ°»ºÌäÂê¤ËÇº¤à¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤Ë¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒAlbaLink
ÂåÉ½¼ÔÌ¾¡§ ²ÏÅÄ¡¡·ûÆó
½êºßÃÏ¡§ ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èÌÚ¾ìÆóÃúÌÜ17ÈÖ16¹æ BESIDE KIBA 3³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÉÔÆ°»ºÇã¼èºÆÈÎ»ö¶È
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§marketing@albalink.co.jp
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-6458-8135
URL¡§https://albalink.co.jp/