FAQºÆÀß·×¤È¼ûÍ×ÊÑÆ°¤Ë¶¯¤¤¿ÍÂÎÀ©¤Ç¡Ö¥³¥¹¥Ñ½Å»ë·¿¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー¡×¤ò¹½ÃÛ
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ü¥ó¥º¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³ËÜÆÆ»Ë¡Ë¤Ï¡¢Ç¯´Ö35Ëü¿Í°Ê¾å¤¬Íè¾ì¤¹¤ëÊ£¹ç»ÜÀßÆâ¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È¥Ñー¥¯¡Ê°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Áë¸ý¤Î¸úÎ¨²½¤È¥µー¥Ó¥¹ÉÊ¼Á¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤·¤¿»öÎã¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»ÆâÍÆ¤È¡¢µ¨Àá¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤è¤ëÂçÉý¤Ê¼ûÍ×ÊÑÆ°¤È¤¤¤¦¶È³¦ÆÃÀ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ü¥ó¥º¤Ï¡¢¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò½Å»ë¤·¤¿½ÀÆð¤Ê±¿ÍÑÂÎÀ©¤ÈFAQ¹½Â¤¤ÎÈ´ËÜÅª²þÁ±¤Ë¤è¤ê²ÝÂê²ò·è¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ³ÆþÇØ·Ê¡§Ê£»¨²½¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÈÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤Î²ÝÂê
¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È¥Ñー¥¯¤Ç¤Ï¡¢Ìä¤¤¹ç¤ï¤»ÆâÍÆ¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤È¡¢µ¨Àá¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¼ûÍ×ÊÑÆ°¤¬Âç¤¤ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Éý¹¤¯Ê£»¨¤ÊÌä¤¤¹ç¤ï¤»
º®»¨¾õ¶·¡¦ÎÁ¶â¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦°û¿©¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¼ÁÌä¤Ë²Ã¤¨¡¢Ê£¹ç»ÜÀßÆÃÍ¤Î¡ÖÃó¼Ö¾ì¡¦¥¢¥¯¥»¥¹¡×¤Ê¤É¼«¼Ò³°¤ÎÆâÍÆ¤âÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¡¢ÂÐ±þ¤ÎÆñ°×ÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µ¨Àá¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤è¤ëÂçÉý¤ÊÈË´×º¹
Íè¾ì¼Ô¿ô¤ÎÊÑÆ°¤¬Âç¤¤¯¡¢ÈËË»´ü¤Ï¿Í¼êÉÔÂ¤ÇÂÐ±þ¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤º¡¢´×»¶´ü¤Ï¿Í·ïÈñ¤¬²á¾ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤¬À¸¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤ÆÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤Î¹â¤¤ÂÎÀ©¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÈîÂç²½¤·¤¿FAQ¤Ë¤è¤ë°ÆÆâÉÊ¼Á¤Î¤Ð¤é¤Ä¤
FAQ¤¬Ê£»¨²½¤·¡¢¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¤¬É¬Í×¤Ê¾ðÊó¤ËÃ©¤êÃå¤¯¤Î¤Ë»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ËÄÂç¤Ê¾ðÊó¤æ¤¨¤Ë¹¹¿·¤¬ÂÚ¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¸Å¤¤µºÜ¤¬»Ä¤ë¤³¤È¤Ç°ÆÆâÉÊ¼Á¤Ë¤Ð¤é¤Ä¤¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ü¥ó¥º¤¬Äó¶¡¤·¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó
¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ÎÊú¤¨¤ë¡ÖÊ£»¨À¡×¤È¡ÖÊÑÆ°À¡×¤ÎÎ¾ÌÌ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ü¥ó¥º¤Ï°Ê²¼¤Î»Üºö¤Ç²ò·è¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥³¥¹¥Ñ½Å»ë·¿¡×¤Î½ÀÆð¤Ê±¿ÍÑÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ
- ¿Í°÷¤ÎÁý¸º¤ò·î³ÛÈñÍÑÆâ¤ÇÄ´À°¤·¡¢ÄÉ²ÃÈñÍÑ¤Ê¤¯ÂÐ±þÎÏ¤ò°Ý»ý
- ¸¦½¤ÈñÍÑ¤Ê¤·¤Ç¿·µ¬¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¤òÄÉ²Ã¤Ç¤¤ë¸¦½¤¥Õ¥íー¤òÀ°È÷
- FAQ¤Ç°ì¼¡ÂÐ±þ¤òÅý°ì¤·¡¢Ê£»¨¤ÊÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï´ë¶ÈÃ´Åö¼Ô¤ØÅ¬ÀÚ¤Ë¥¨¥¹¥«¥ìー¥·¥ç¥ó¤¹¤ëÊ¬¶ÈÂÎÀ©¤ò³ÎÎ©
FAQ¹½Â¤¤ÎÈ´ËÜÅª²þÁ±
- ²áµî3Ç¯´Ö¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥í¥°¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢FAQÁ´ÂÎ¤òºÆÀß·×
- ¡Ö»ÜÀß°ÆÆâ¡×¤È¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤òÊ¬Î¥¤·¡¢ÂÎ·Ï¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯À°Íý
- ½ÅÊ£¡¦¸Å¤¤¾ðÊó¤òÀ°Íý¤·¡¢É¬Í×¤Ê¾ðÊó¤Ë¤¹¤°ÆÏ¤¯¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¹½À®¤Øºþ¿·
- FAQ¤¬´Ê·é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¹¹¿·ºî¶È¤âÉéÃ´¤Ê¤¯¹Ô¤¨¤ëÂÎÀ©¤Ë²þÁ±
Æ³Æþ¸ú²Ì¡§Ä¹´üÅª¤Ê°ÂÄê±¿ÍÑ¤È·ÑÂ³Åª¤Ê²ÁÃÍÄó¶¡
¹â¤¤ÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤Î¼Â¸½
¿Í°÷¤ÎÁý¸º¤ò·î³ÛÈñÍÑÆâ¤ÇÄ´À°¤Ç¤¡¢ÈË´×º¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¸ÇÄêÈñ¤Ï°ìÄê¤Ë¡£
¸¦½¤Èñ¤¬ÉÔÍ×¤Ê¤¿¤á¡¢¿Í°÷ÊÑÆ°»þ¤âÄÉ²Ã¥³¥¹¥È¥¼¥í¤Ç±¿ÍÑ²ÄÇ½¡£
±þÅúÉÊ¼Á¡¦¥¹¥Ôー¥É¤Î°ÂÄê²½
¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡¦¥Õ¥íー¤ÎºÆÀ°È÷¤Ë¤è¤ê¡¢ÂÐ±þÉÊ¼Á¤¬°ìÄê²½¡£
FAQ¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤Ë¤è¤ê¡¢¾ðÊó¸¡º÷»þ´Ö¤Ï30¡óÃ»½Ì¡¢ÂÐ±þÉÊ¼Á¤Ï25¡ó¸þ¾å¤¹¤ë·ë²Ì¤Ë¡£
¾ðÊó´ÉÍý¤Î¸úÎ¨²½
¹½Â¤²½¤µ¤ì¤¿FAQ¤Ë¤è¤ê¡¢¹¹¿·¹©¿ô¤Ï½¾ÍèÈæ¤Ç50¡ó²þÁ±¡£
¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¤Ï¾ï¤ËºÇ¿·¾ðÊó¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¸í°ÆÆâ¥ê¥¹¥¯¤âÄã¸º¡£
Æ±°ìÎÁ¶âÆâ¤Ç¤Î°ÂÄê±¿ÍÑ¤È·ÑÂ³Åª²þÁ±
¥Ü¥ó¥º¤ÏËÜ»öÎã¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Æ³Æþ¸å¤âÄÉ²ÃÈñÍÑ¤Ê¤¯Ä¹´üÅª¤Ë±¿ÍÑ¤òÃ´Åö¤·¡¢°Ê²¼¤ò¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¼Â»Ü¡£
- ¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿²þÁ±Äó°Æ
- ¥¤¥Ù¥ó¥È¤äµ¨ÀáÍ×°ø¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÂÎÀ©ºÇÅ¬²½
- ÉÊ¼Á°Ý»ý¤È¸úÎ¨²½¤ÎÎ¾Î©
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¡§´ë¶È¤Î»ýÂ³À®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ
¥Ü¥ó¥º¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ïº£¸å¤â¡¢¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤äµ¨ÀáÍ×°ø¤Ç¼ûÍ×¤¬ÊÑÆ°¤·¤ä¤¹¤¤»ö¶È¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤Ë´ð¤Å¤¯±¿ÍÑÀß·×¤È¡¢ÊÑÆ°¤Ë¶¯¤¤ÂÎÀ©¹½ÃÛ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ºÇÅ¬¤Ê±¿ÍÑ¥â¥Ç¥ë¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤È¥µー¥Ó¥¹ÉÊ¼Á¸þ¾å¤ÎÎ¾Î©¤ò»Ù¤¨¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î»ýÂ³Åª¤Ê»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ò°ú¤Â³¤»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú»ñÎÁÀÁµá¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
¢£»ñÎÁÀÁµá
https://bonz-c.co.jp/amusumentjirei-wp-dl/
¢£²ò·è»öÎã¥Úー¥¸
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»ÊÑÆ°¤Ë¶¯¤¤¡Ö¥³¥¹¥Ñ½Å»ë·¿¡×¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー¤ò¹½ÃÛ¡ªFAQºÆÀß·× ¡ß ¿Í°÷ºÇÅ¬²½¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È¥Ñー¥¯¤Î»öÎã(https://bonz-c.co.jp/case/kosupa-callcenter-faq-jininsaiteki-amusement-jire/)
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥Ü¥ó¥º¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://bonz-c.co.jp/
¢£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
https://bonz-c.co.jp/contact/
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ü¥ó¥º¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò »³ËÜ ÆÆ»Ë
½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¹ÁËÌ¶è¿·²£ÉÍ2-15-12 ¶¦Î©¿·²£ÉÍ¥Ó¥ë2³¬
ÀßÎ©Æü¡§2015Ç¯12·î24Æü
¼çÍ×¶ÈÌ³¡§
¡¦¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ーÂå¹Ô»ö¶È
¡¦DX²½¥µ¥Ýー¥È¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È
¡¦ÄÌ¿®ÈÎÇä»ö¶È
URL¡§https://bonz-c.co.jp/