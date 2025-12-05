¥¹¥Þ¥Û¤È°ì½ï¤Ë¶èÆâ¤ò¤°¤ë¤Ã¤È½ä¤Ã¤ÆÃêÁª¤Ë±þÊç¢ö¡Ö¤°¤ë¤Ã¤ÈÈÄ¶¶LINE¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¡×³«ºÅ¡ª
¡¡ÈÄ¶¶¶è¤Ï¡¢ÎáÏÂ£·Ç¯12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë9:00¤«¤é¡¢¶èÆâ15¥«½ê¤ò½ä¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¶èÆâ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¶è¤Î´Ñ¸÷»ñ¸»¤äÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¸«¤·¡¢¶è¤Î´Ñ¸÷¿¶¶½µÚ¤ÓÅÔ»Ô¥Ö¥é¥ó¥É¤ò´¶¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡¡ÈÄ¶¶¶èLINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êーµ¡Ç½¤Ç¡¢³Æ»ÜÀß¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤¢¤ëÆó¼¡¸µ¥³ー¥É¤òÆÉ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£°ìÄê¿ô¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤Æ±þÊç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃêÁª¤ÇÁÇÅ¨¤Ê¾ÞÉÊ¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ½¸¤á¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢ÀèÃå¤Ç¥³¥ó¥×¥êー¥È¾Þ¤â¢ö
¡¡º£Ç¯¤Ï¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÈÄ¶¶¤Î²Æ¤ÎÉ÷Êª»í¡Ö¤¤¤¿¤Ð¤·²Ö²ÐÂç²ñ¥Ú¥¢¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤äÈÄ¶¶¤ÎÅÔ»ÔÇÀ¶È¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÂÎ¸³·¿¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¤´ÍÑ°Õ¡ª¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¶è¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Ë :
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bunka/kanko/1055151.html
³«ºÅ´ü´Ö
ÎáÏÂ£·Ç¯12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë9:00¡¡～¡¡ÎáÏÂ£¸Ç¯£±·î28Æü¡Ê¿å¡Ë17:00
¢¨³Æ»ÜÀß¤Î±Ä¶ÈÆü¡¦±Ä¶È»þ´Ö¤Ë½à¤¸¤Þ¤¹¡£
¢¨´ü´ÖÃæ¡¢³Æ·î¤ÎÂè2ÆüÍËÆü1»þ00Ê¬～7»þ00Ê¬¤Ï¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Î¤¿¤á²èÌÌ¤òÁàºî¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¥¹¥¿¥ó¥×ÀßÃÖ¾ì½ê
£± ¶¿ÅÚ»ñÎÁ´Û¡ÊÀÖÄÍ5-35-25¡Ë
£² Èþ½Ñ´Û¡ÊÀÖÄÍ5-34-27¡Ë
£³ ÀÖÄÍ¿¢Êª±à¡ÊÀÖÄÍ5-17-14¡Ë
£´ µìÇôÃ«²È½»Âð¡ÊÆÁ´Ý7-11-1¡Ë
£µ ¶¿ÅÚ·ÝÇ½ÅÁ¾µ´Û¡ÊÆÁ´Ý6-29-13¡Ë
£¶ ¤³¤É¤âÆ°Êª±à¡¦¹âÅçÊ¿Ê¬±à
¡¡¡Ê¹âÅçÊ¿8-24-1ÆÁ´Ý¥±¸¶¸ø±àÆâ¡Ë
£· Ç®ÂÓ´Ä¶¿¢Êª´Û¡Ê¹âÅçÊ¿8-29-2¡Ë
£¸ Éâ´Ö¸ø±à¥µー¥Ó¥¹¥»¥ó¥¿ー
¡Ê½®ÅÏ2-15-1¡Ë
£¹ ¶µ°é²Ê³Ø´Û¡Ê¾ïÈ×Âæ4-14-1¡Ë
10 Ãæ±û¿Þ½ñ´Û¡Ê¾ïÈ×Âæ4-3-1¡Ë
11 ¾®Æ¦ÂôÂÎ°é´Û¡Ê¾®Æ¦Âô3-1-1¡Ë
12 ¥¨¥³¥Ý¥ê¥¹¥»¥ó¥¿ー¡ÊÁ°ÌîÄ®4-6-1¡Ë
13 ÈÄ¶¶¤³¤É¤âÆ°Êª±à
¡ÊÈÄ¶¶3-50-1¡¡ÅìÈÄ¶¶¸ø±àÆâ¡Ë
14 ¿¢Â¼ËÁ¸±´Û¡Ê²Ã²ì1-10-5¡Ë
15 ¤¤¤¿¤Ð¤·´Ñ¸÷¥»¥ó¥¿ー¡ÊÈÄ¶¶3-14-15¡Ë
¢¨³Æ¥¹¥¿¥ó¥×ÀßÃÖ¾ì½ê¤Î³µÍ×¡Ê¥¹¥¿¥ó¥×·Ç¼¨¾ì½ê¡¦µÙÆü¡¦±Ä¶È»þ´Ö¡¦ÎÁ¶â¡¦Ãó¼Ö¾ìÍÌµ¡Ë¤Ï¡¢²¼µ¤ÎPDF¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ÜºÙ¤Ï³Æ»ÜÀß¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bunka/kanko/1055151.html
¹ë²Ú¤Ê¾ÞÉÊ¤¬Â¿¿ô¡Ê°ìÉô¡Ë¥³¥ó¥×¥êー¥È¾Þ
¤¹¤Ù¤Æ¤Î»ÜÀß¡Ê15»ÜÀß¡Ë¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤¿Êý¡¢ÀèÃå180Ì¾ÍÍ¤Ë¡¢¤¤¤¿¤Ð¤·´Ñ¸÷¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤Æ¡Ö¤¤¤¿¤Ð¤·Pay500¥Ý¥¤¥ó¥È¡×µÚ¤Ó¡ÖSDGs¥Üー¥ë¥Ú¥ó¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
°ú´¹¾ì½ê¡¡¤¤¤¿¤Ð¤·´Ñ¸÷¥»¥ó¥¿ー
½»½ê¡¡ÈÄ¶¶¶èÈÄ¶¶3-14-15¡ÊÈÄ¶¶ÃÏ°è¥»¥ó¥¿ー1³¬¡Ë
³«´Û»þ´Ö¡¡9:00¤«¤é17:00¤Þ¤Ç
µÙ´ÛÆü¡¡Ëè½µ²ÐÍËÆü¡Ê½ËÆü¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÍâÆü¡Ë¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï
¤¤¤¿¤Ð¤·Pay¥¢¥¤¥³¥ó
SDGs¥Üー¥ë¥Ú¥ó
ÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ë¾ÞÉÊ¥¤¥í¥¤¥í¢ö
- ¤¤¤¿¤Ð¤·Pay3,000¥Ý¥¤¥ó¥È
- ¤¤¤¿¤Ð¤·²Ö²ÐÂç²ñ¥Ú¥¢¥Á¥±¥Ã¥È(¼¡²ó³«ºÅ)
- ÇÀ¶ÈÂÎ¸³¥Ú¥¢¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê¥¸¥ã¥¬¥¤¥âËÙ¤ê¡Ë¡¡
- ÈÄ¶¶City¥Þ¥é¥½¥ó¡¦¥°¥Ã¥º
- ½ÂÂô±É°ì¥°¥Ã¥º¥»¥Ã¥È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤Ê¤É
¤¤¤¿¤Ð¤·²Ö²ÐÂç²ñ
ÇÀ¶ÈÂÎ¸³¥Ú¥¢¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê¥¸¥ã¥¬¥¤¥âËÙ¤ê¡Ë
ÈÄ¶¶City¥Þ¥é¥½¥ó¡¦¥¿¥ª¥ë¥¤¥áー¥¸
»²¹Í¥Úー¥¸
Ã´ÅöÉô½ð
ÅìµþÅÔÈÄ¶¶¶è¤¯¤é¤·¤È´Ñ¸÷²Ý¡¡´Ñ¸÷¿¶¶½·¸¡¡TEL¡§03-3579-2251