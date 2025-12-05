ÍÎÁÏ·¿Í¥Ûー¥à·Ð±Ä¤Î¿·»Ø¿Ë¤òµÄÏÀ¡¡ÆüËÜ²ð¸î·Ð±Ä³Ø²ñ¤¬Âè9²ó¥»¥ß¥Êー³«ºÅ
ÆüËÜ²ð¸î·Ð±Ä³Ø²ñ¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¡Ë¤Ï¡¢12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¡ÖÍÎÁÏ·¿Í¥Ûー¥à·Ð±Ä¤Î¿·¤¿¤Ê»Ø¿Ë¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ ―¼Á¤Î¹â¤¤¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡ÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤Ë¸þ¤±¤¿ÀïÎ¬Åª¥¢¥×¥íー¥Á―¡×¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿ Âè9²ó±¿±Ä°Ñ°÷²ñ¼çºÅ¥»¥ß¥Êー ¤òZOOM¥¦¥§¥Ó¥Êー·Á¼°¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢ÍÎÁÏ·¿Í¥Ûー¥à¤ò¼è¤ê´¬¤¯À©ÅÙ´Ä¶¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ç¼Á¤Î¹â¤¤¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡ÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤¬»ö¶È¼Ô¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡ÖÍÎÁÏ·¿Í¥Ûー¥à¤Ë¤ª¤±¤ëË¾¤Þ¤·¤¤¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤Î¤¢¤êÊý¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¡Æ¤²ñ¡×¤Î¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤ò¼õ¤±¡¢Æ±¸¡Æ¤²ñ°Ñ°÷¤Ç¤¢¤ëÀìÌç²È3Ì¾¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢À¯ºö¡¦¼ÂÌ³¤Î»ëÅÀ¤«¤éº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤È¶ñÂÎÅªÂÐ±þºö¤òµÄÏÀ¤·¤Þ¤¹¡£
ÅÐÃÅ¼Ô¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
- ¹¾ß· ÏÂÉ§ »á¡Ê¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ°å»Õ²ñ ¾ïÇ¤Íý»ö¡Ë
- ßÀÅÄ ÏÂÂ§ »á¡Ê°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ²ð¸î»Ù±çÀìÌç°÷¶¨²ñ Éû²ñÄ¹¡Ë
- ¹âÌî Î¶¾¼ »á¡ÊÅìÍÎÂç³Ø Ê¡»ã¼Ò²ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó³ØÉô ¼Ò²ñÊ¡»ã³Ø²Ê ¶µ¼ø¡Ë
ºÂÄ¹¤Ï¡¢¶ðÂ¼ ¹¯Ê¿ »á¡ÊÆüËÜ²ð¸î·Ð±Ä³Ø²ñÍý»ö¡¦±¿±Ä°Ñ°÷²ñ°Ñ°÷Ä¹¡¿·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉô¶µ¼ø¡Ë¤¬Ì³¤á¤Þ¤¹¡£
¢£ ³«ºÅ³µÍ×
- Æü¡¡»þ¡§2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë16:30～18:30
- ·Á¡¡¼°¡§ZOOM¥¦¥§¥Ó¥Êー¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ë
- ¥Æー¥Þ¡§ÍÎÁÏ·¿Í¥Ûー¥à·Ð±Ä¤Î¿·¤¿¤Ê»Ø¿Ë¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ ―¼Á¤Î¹â¤¤¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡ÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤Ë¸þ¤±¤¿ÀïÎ¬Åª¥¢¥×¥íー¥Á―
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://kaigokeieigakkai.jp/past-activity/mini_seminar/9th_info/
¢£ ¥×¥í¥°¥é¥à
16:30-16:35¡¡³«²ñ¤¢¤¤¤µ¤Ä
16:35-16:50¡¡¹Ö±é1¡Ê¹¾ß· ÏÂÉ§»á¡Ë
16:50-17:05¡¡¹Ö±é2¡ÊßÀÅÄ ÏÂÂ§»á¡Ë
17:05-17:20¡¡¹Ö±é3¡Ê¹âÌî Î¶¾¼»á¡Ë
17:20-18:25¡¡¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÊºÂÄ¹¡§¶ðÂ¼ ¹¯Ê¿»á¡¿¥Ñ¥Í¥ê¥¹¥È¡§¹¾ß· ÏÂÉ§»á¡¢ßÀÅÄ ÏÂÂ§»á¡¢¹âÌî Î¶¾¼»á¡Ë
18:25-18:30¡¡ÊÄ²ñ¤¢¤¤¤µ¤Ä
¢£ »²²ÃÈñ
²ñ°÷¡§2,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°ìÈÌ¡§4,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë³ØÀ¸¡§1,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£ ¿½¹þÊýË¡
¡Ò¤ª»ÙÊ§ÊýË¡¡Ó¶ä¹Ô¿¶¹þ¡¿¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¡¦¥Ú¥¤¥¸ー·èºÑ ¤ËÂÐ±þ
¡Ò¿½¹þÄùÀÚ¡Ó2025Ç¯12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë
¢¨ZOOM»²²ÃÍÑURL¡¦»ñÎÁ¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉURL¤Ï12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤Ç¤ËÁ÷ÉÕ
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://kaigokeieigakkai.jp/past-activity/mini_seminar/9th_info/
¢£ Ìä¤¤¹ç¤ï¤»
ÆüËÜ²ð¸î·Ð±Ä³Ø²ñ »öÌ³¶É
info@bmltc.jp