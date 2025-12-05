Thermaltake¼ÒÀ½¥ß¥É¥ë¥¿¥ïー·¿PC¥±ー¥¹¡ÖThe Tower 600 Matcha Green¡×¡¢¥ß¥Ë¥¿¥ïー·¿PC¥±ー¥¹¡ÖView 170 TG ARGB Bubble Pink¡×¤òÈ¯É½
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¹¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤Ï¡¢Thermaltake¼ÒÀ½¤Î¥ß¥É¥ë¥¿¥ïー·¿PC¥±ー¥¹¡ÖThe Tower 600 Matcha Green¡×¤ÈÂÐ±þ¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡ÖChassis Stand Kit for The Tower 600 Matcha Green¡×¡¢¥ß¥Ë¥¿¥ïー·¿PC¥±ー¥¹¡ÖView 170 TG ARGB Bubble Pink¡×¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖThe Tower 600 Matcha Green¡×¤Ï¡¢È¬³ÑÃì¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥ß¥É¥ë¥¿¥ïー·¿PC¥±ー¥¹¤Ç¤¹¡£ÇØÌÌ¥³¥Í¥¯¥¿Àß·×¤òºÎÍÑ¤¹¤ëMSI¡¢GIGABYTE¡¢ASUS¼Ò¤Î¥Þ¥¶ー¥Üー¥É¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ºÇÂç420mm¥µ¥¤¥º¤Î¿åÎä¥é¥¸¥¨ー¥¿ー¤¬¼è¤êÉÕ¤±²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Í¥¤ì¤¿ÎäµÑÀÇ½¤ò¼Â¸½¡£ÀìÍÑ¤Î²£ÃÖ¤¥¹¥¿¥ó¥É¡ÖChassis Stand Kit for The Tower 600 Matcha Green¡×¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡ÖView 170 TG ARGB Bubble Pink¡×¤Ï¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤È¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¶¯²½¥¬¥é¥¹¥Ñ¥Í¥ë¤òÅëºÜ¤¹¤ë¥Ô¥éー¥ì¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ß¥Ë¥¿¥ïー·¿PC¥±ー¥¹¤Ç¤¹¡£¥¢¥É¥ì¥µ¥Ö¥ëRGB¥Õ¥¡¥ó¤ò3´ðÉ¸½àÅëºÜ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢340mm¤Î³ÈÄ¥¥«ー¥ÉÅëºÜ¥¹¥Úー¥¹¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤¬¤é¹â¤¤³ÈÄ¥À¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡À½ÉÊÆÃÄ§
ÇØÌÌ¥³¥Í¥¯¥¿Àß·×¤Î¥Þ¥¶ー¥Üー¥É¤ËÂÐ±þ¤·¤¿È¬³ÑÃì¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ÊThe Tower 600 Matcha Green¡Ë
The Tower 600 Matcha Green¤Ï¡¢½Ä·¿¤ÎÈ¬³ÑÃì¥Ü¥Ç¥£¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥ß¥É¥ë¥¿¥ïー·¿PC¥±ー¥¹¤Ç¤¹¡£MSI¼ÒÀ½¤ÎProject Zero¥·¥êー¥º¡¢GIGABYTE¼ÒÀ½¤ÎPROJECT STEALTH¥·¥êー¥º¡¢ASUS¼ÒÀ½¤ÎBTF¥·¥êー¥º¤ÎÇØÌÌ¥³¥Í¥¯¥¿¥Þ¥¶ー¥Üー¥É¤ËÂÐ±þ¡£ÊÌÇä¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿²£ÃÖ¤¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ê¼Ì¿¿¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¥â¥Ç¥ë¡Ë
¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥Ô¥éー¥ì¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¡ÊView 170 TG ARGB Bubble Pink¡Ë
¥Õ¥í¥ó¥È¤Èº¸¥µ¥¤¥É¤Ë3mm¸ü¤Î¶¯²½¥¬¥é¥¹¥Ñ¥Í¥ë¤òÈ÷¤¨¤¿¡¢¥Ô¥éー¥ì¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¡£¥¢¥É¥ì¥µ¥Ö¥ëRGB¥Õ¥¡¥ó¤ò3´ðÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ASUS¡¢ASRock¡¢GIGABYTE¡¢MSI¼ÒÀ½¤ÎÂÐ±þ¥Þ¥¶ー¥Üー¥É¤«¤é¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¡À½ÉÊ³µÍ×
¥áー¥«ー¡§ Thermaltake
À½ÉÊÌ¾¡§ The Tower 600 Matcha Green¡ÊAmazon¡¦¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¥°¥ëー¥×ÀìÇä¥â¥Ç¥ë¡Ë
¥«¥éー¡§ ¥Þ¥Ã¥Á¥ã¥°¥êー¥ó
·¿ÈÖ¡§ CA-1Z1-00MEWN-00
JAN¥³ー¥É¡§ 4711475645691
¥¢¥¹¥¯¥³ー¥É¡§ CS9104
Í½ÁÛ»Ô¾ì²Á³Ê¡§ 30,980±ßÁ°¸å¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯Çä»þ´ü¡§ 2025Ç¯ 12·î12Æü
À½ÉÊ¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.ask-corp.jp/products/thermaltake/middle-pccase/the-tower-600.html
À½ÉÊÌ¾¡§ Chassis Stand Kit for The Tower 600 Matcha Green¡ÊAmazon¡¦¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¥°¥ëー¥×ÀìÇä¥â¥Ç¥ë¡Ë
¥«¥éー¡§ ¥Þ¥Ã¥Á¥ã¥°¥êー¥ó
·¿ÈÖ¡§ AC-076-ONENAN-A1
JAN¥³ー¥É¡§ 4711475645714
¥¢¥¹¥¯¥³ー¥É¡§ CS9108
Í½ÁÛ»Ô¾ì²Á³Ê¡§ 6,980±ßÁ°¸å¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯Çä»þ´ü¡§ 2025Ç¯ 12·î12Æü
À½ÉÊ¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.ask-corp.jp/products/thermaltake/accessory/chassis-stand-kit-for-the-tower-600.html
À½ÉÊÌ¾¡§ View 170 TG ARGB Bubble Pink¡ÊAmazonÀìÇä¥â¥Ç¥ë¡Ë
¥«¥éー¡§ ¥Ð¥Ö¥ë¥Ô¥ó¥¯
·¿ÈÖ¡§ CA-1Z4-00MAWN-01
JAN¥³ー¥É¡§ 4711475649217
¥¢¥¹¥¯¥³ー¥É¡§ CS9300
Í½ÁÛ»Ô¾ì²Á³Ê¡§ 10,980±ßÁ°¸å¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯Çä»þ´ü¡§ 2025Ç¯ 12·î12Æü
À½ÉÊ¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.ask-corp.jp/products/thermaltake/minitower-pccase/view-170-tg-argb.html
¡ãThermaltake¼Ò ³µÍ×¡ä
Thermaltake¤Ï1999Ç¯1·î¤ËÂæÏÑ¤ÇÀßÎ©¤µ¤ì¡¢¡ÖThermaltake¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤ò·È¤¨À¤³¦»Ô¾ì¤ØÀ½ÉÊ¤ÎÄó¶¡¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Thermaltake¤Ï¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¸úÎ¨²þÁ±¡¢¥æー¥¶ー¤ÎPC¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òºÇÂç¤Ë°ú¤½Ð¤¹¡¢ÈþÅª¤Ç¹âÉÊ¼ÁÀ½ÉÊ¤òÀß·×¤·¤Þ¤¹¡£³×¿·Åª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÆÈÆÃ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò°ì´Ó¤·¡¢ThermaltakeÀ½ÉÊ¤ÏDIY»Ô¾ì¤Ç¤ÎÏÃÂê¤È¡¢¥È¥ì¥ó¥É¥êー¥Àー¤Î´Ø¿´¤ò½¸¤á¤ë¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥æー¥¶ー¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£¡ÖBCN AWARD 2025¡×PC¥±ー¥¹ÉôÌç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÇÍ¥½¨¾Þ¤ò7Ç¯Ï¢Â³¼õ¾Þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
URL¡§ https://jp.thermaltake.com/
¡ã³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¹¥¯ ³µÍ×¡ä
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¹¥¯¤Ï¡¢ÌÜÅª¤Ë±þ¤¸¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ëÁí¹ç¾¦¼Ò¤Ç¤¹¡£¼ç¤ËÊÆ¹ñ¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡¢ÂæÏÑ¡¢´Ú¹ñ¤Ê¤É¤ÎºÇÀèÃ¼¤«¤Ä¥æ¥Ëー¥¯¤ÊÀ½ÉÊ¤ò³§ÍÍ¤Ë¾Ò²ð¡¦Äó¶¡¡£¼è¤ê°·¤¤À½ÉÊ¤Ï¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¼þÊÕµ¡´ï¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¼þÊÕµ¡´ï¡¢¥µー¥Ð¡¦¥¹¥È¥ìー¥¸´ØÏ¢µ¡´ï¡¢¶ÈÌ³ÍÑ±ÇÁüµ¡´ï¤ÈÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Advanced Micro Devices, Inc.(AMD), ASUSTeK Computer, ASRock, ATTO Technology, AVerMedia, CORSAIR, Cooler Master, ELSA JAPAN, Micro-Star International(MSI), NVIDIA, Synology, SAPPHIRE TECHNOLOGY, Supermicro, Tripp Lite(µìKeyspan), Thermaltake, Vizrt, ZOTAC Technology Limited¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î³¤³°¥áー¥«ー¤ÎÂåÍýÅ¹¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://www.ask-corp.jp/
