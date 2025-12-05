¥Ê¥¬¥ª¥«¡¡¥·¥ó¥×¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥¤¥ó¥¤¥äー·¿¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¡ÖMSB01¡×¤òÈ¯Çä³«»Ï
¡¡
¡¡¥Ê¥¬¥ª¥«¤Ï¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÀ½ÉÊ¤ò°·¤¦¡Ömovio¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¡¢¥¤¥ó¥¤¥äー·¿¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¡ÖMSB01¡×¤òÁ´¹ñ¤Î²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡¢¥ªー¥Ç¥£¥ª/¥ì¥³ー¥É¥·¥ç¥Ã¥×¡¢EC¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ2025Ç¯12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥áー¥«ーÁÛÄêÇä²Á¤Ï2,000±ß(ÀÇÈ´)¡¡/¡¡2,200±ß(ÀÇ¹þ)¡£
ËÜÀ½ÉÊ¤ÏBluetooth6.0ÂÐ±þ¤Î¥¤¥ó¥¤¥äー·¿¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ç¤¹¡£Ìó29£ç¤Î·ÚÎÌ¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤·°×¤¯¡¢¾ø¤ì¤Ë¤¯¤¤²÷Å¬¤ÊÃå¤±¿´ÃÏ¤È¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÆü¾ï¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥·ー¥ó¤Ç³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£
Á´6¿§¤«¤éÁª¤Ù¤ë¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó
¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥Ùー¥¸¥å¡¢¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥°¥êー¥ó¡¢¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥Ô¥ó¥¯¡¢¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥Ñー¥×¥ë¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥«¥éー¤òÂ·¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
ÆÃÄ§
¡¦¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡¦¾ø¤ì¤Ë¤¯¤¤²÷Å¬¤ÊÃå¤±¿´ÃÏ
¡¦¥Ýー¥Á¤ä¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥±ー¥¹
¡¦Ìó29g¤Î·ÚÎÌ¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤¬´ÊÃ±
¡¦Bluetooth6.0ÂÐ±þ
À½ÉÊ»ÅÍÍ
ÉÊÌ¾¡§movio¥¤¥ó¥¤¥äー·¿¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¡ÖMSB01¡×
·¿ÈÖ(JAN) ¡§MSB01BK/MSB01PBE /MSB01PGN/MSB01PPK/MSB01PPR/MSB01WH
JAN¡§4967736084062/4967736084079/4967736084086/4967736084093/4967736084109/
4967736084116
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§\2,200-¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/\2,000-(ÀÇÈ´)
¥³ー¥Ç¥Ã¥¯¡§SBC
Bluetooth¡§¥Ðー¥¸¥ç¥ó6.0
Ï¢Â³²»³ÚºÆÀ¸»þ´Ö¡§ºÇÂç5.5»þ´Ö
¥¤¥ä¥Û¥ó½¼ÅÅ»þ´Ö¡§Ìó£±»þ´Ö
½¼ÅÅ¥±ー¥¹½¼ÅÅ»þ´Ö¡§Ìó£±»þ´Ö
ÄÌÏÃ²ÄÇ½µ÷Î¥¡§～10m
¥É¥é¥¤¥Ðー¡§13mm
²»°µ´¶ÅÙ¡§97dB
¥¤¥ó¥Ôー¥À¥ó¥¹¡§32¦¸
¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÍÆÎÌ¡§200mAh¡Ê¥±ー¥¹¡Ë¡¢30mAh¡Ê¥¤¥ä¥Û¥óËÜÂÎ¡Ë
ºÆÀ¸¼þÇÈ¿ôÂÓ°è¡§20-20000Hz
½¼ÅÅ¥±ー¥¹¥µ¥¤¥º¡§53£ø27£ø46.5mm
ËÜÂÎ½ÅÎÌ¡§3.5g¡ÊÊÒÂ¦¡Ë
½¼ÅÅ¥±ー¥¹½ÅÎÌ ¡§22.4g
½¼ÅÅÃ¼»Ò¡§USB TYPE-C
ÂÐ±þµ¡¼ï¡§¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È
¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡§½¼ÅÅ¥±ー¥Ö¥ë¡¢¼è°·ÀâÌÀ½ñ·óÊÝ¾Ú½ñ
ÊÝ¾Ú´ü´Ö¡§¹ØÆþ¸å6¥ö·î
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë
À½ÉÊURL
https://www.nagaoka.co.jp/item/msb01.html
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹URL
https://www.nagaoka.co.jp/release/202512001784.html
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Email ¡§ info@nagaokatrd.co.jp
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥¬¥ª¥«¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¡¡±Ä¶ÈÉô¤Þ¤Ç