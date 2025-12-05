¥·¥Æ¥£¥Ûー¥ë½ÕÆü¡Ö¿Í·Á¶¡ÍÜº×¡×12·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë³«ºÅ
¿Í·Á¶¡ÍÜº×³«ºÅ
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥ë¥³Ê¡²¬»Ù¼Ò ½ÕÆü»ÙÉôÂåÍýÅ¹¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¤´Í×Ë¾¤ò¼õ¤±¡¢
2025Ç¯12·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë10:00～14:00 ¤ÎÆüÄø¤Ç¡¢
¡Ö¿Í·Á¶¡ÍÜº×¡× ¤ò ¥·¥Æ¥£¥Ûー¥ë½ÕÆü¡ÊÊ¡²¬¸©½ÕÆü»Ô¾ºÄ®6-1¡Ë ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ä¹Ç¯´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤äÆüËÜ¿Í·Á¡¢¤³¤±¤·¤Ê¤É¤Ï¡¢
¤½¤Î¤Þ¤ÞÇÑ´þ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¿´¶ì¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÊý¤âÂ¿¤¯¡¢
ËèÇ¯Â¿¤¯¤ÎÊý¤«¤é¤´ÁêÃÌ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢³§¤µ¤Þ¤ÎÁÛ¤¤¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢
ÀìÌç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÃúÇ«¤Ë¶¡ÍÜ¤ò¼¹¤ê¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¡ÍÜÎÁ¤ÏÌµÎÁ¡Ê¢¨°ìÉôÂÐ¾Ý³°¤¢¤ê¡Ë¤Ç¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤ëÃÏ°è³«Êü¤Î¹Ô»ö¤Ç¤¹¡£
¢£ ¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/84326/table/202_1_9694b5cdd7236310a4cf43416a32b59d.jpg?v=202512051058 ]
¢£ À®ÌóµÇ°ÉÊ¡Ê¸ß½õ²ñÆþ²ñ¤ÎÊý¡Ë
ÅöÆü¡¢¸ß½õ²ñ¤Ë¤´Æþ²ñ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢
¡Ö¤ªÊÆ 2kg¡× ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ Íè´ÛµÇ°
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÍè´Û¼Ô¤Ë´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢
¥Ù¥ë¤Á¤ã¤ó¡¦¥ë¥³¤Á¤ã¤ó¤Î ¥µ¥é¥ó¥é¥Ã¥× ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¢£ Íè¾ìÆÃÅµ¡§¥¬¥é¥¬¥éÃêÁª²ñ
¤´Íè¾ì¤Î³§¤µ¤Þ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢
ÆüÍÑÉÊ¡¦¤¿¤Þ¤´·ô¤Ê¤É¤¬Åö¤¿¤ë ¥¬¥é¥¬¥éÃêÁª²ñ ¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.bellco.co.jp/eventform/8080
¢£ Ãó¼Ö¾ì´°È÷¡Ê30Âæ¡Ë
²ñ¾ì¤Ë¤Ï¹¤¤Ãó¼Ö¾ì¤ò´°È÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ª¼Ö¤Ç¤ÎÍè¾ì¤â°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¢£ ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥ë¥³Ê¡²¬»Ù¼Ò
½ÕÆü»ÙÉôÂåÍýÅ¹¡Ê¤ß¤É¤êÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¼è°·ÂåÍýÅ¹¡Ë
TEL¡§092-588-5019