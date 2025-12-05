¤Á¤Ã¤Á¤ã¤Ê¥Í¥º¥ß¤Î¡¢¤ª¤Ã¤¤ÊËÁ¸±¡ØHela¡Ù¥¦¥£¥Ã¥·¥å¥ê¥¹¥È50Ëü·ïÆÍÇË¡õºÇ¿·¥È¥ìー¥éー¸ø³«
¡Ú¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à2025Ç¯12·î4Æü¡ÛKnights Peak¤ÈWindup Games¤Ï¡ØHela¡Ù¤¬ÆÃÊÌ¤Ê¥Þ¥¤¥ë¥¹¥Èー¥ó¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ØUnravel¡Ù¥·¥êー¥º¤Î³«È¯¿Ø¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¡¢¿´²¹¤Þ¤ë»°¿Í¾Î»ëÅÀ¤Î¥ªー¥×¥ó¥ïー¥ë¥É¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡ØHela¡Ù¤¬¡¢¥¦¥£¥Ã¥·¥å¥ê¥¹¥ÈÅÐÏ¿¿ô50Ëü·ï¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÃ£À®¤Ï¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î½ÐÅ¸¤ä¡¢gamescom¤Ë¤ª¤±¤ë2¤Ä¤ÎÌ¾ÍÀ¤¢¤ë¥¢¥ïー¥É¼õ¾Þ¤Ê¤É¡¢¤Á¤Ã¤Á¤ã¤Ê¥Í¥º¥ß¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤°ìÇ¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ØHela¡Ù¤Ï¡¢Nintendo Switch 2¡¢PlayStation(R)5¡¢Xbox Series S|X¡¢PC¸þ¤±¤Ë2026Ç¯¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢§ºÇ¿·¥È¥ìー¥éー¤Ï¤³¤Á¤é
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=gc8o8J9DZ5U ]
¤³¤Î¥Þ¥¤¥ë¥¹¥Èー¥ó¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ºÇ¿·¥È¥ìー¥éー¤¬¡ÖBest Indie Games Winter Showcase¡×¤Ë¤Æ½é¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ØHela¡Ù¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖËâË¡¤Î¤è¤¦¤Ê³Ú¤·¤µ¡×¤È¡Ö¥Í¥º¥ß¤Î»Ñ¤ÇÈþ¤·¤¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿À¤³¦¤ò¼«Í³¤ËÍ·¤Ö¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£¥×¥ì¥¤¥äー¤Ï¥¹¥Èー¥êー¤äÃµº÷¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¥Úー¥¹¤È¿Ê¤ßÊý¤ò¼«Í³¤ËÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¹Âç¤ÊÀ¤³¦¤Ë±£¤µ¤ì¤¿ÈëÌ©¤òÈ¯¸«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼«Í³ÅÙ¤Ï¥×¥ì¥¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤âÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥×¥ì¥¤¡¢Í§¿Í¤È¤Î²èÌÌÊ¬³ä¥×¥ì¥¤¡¢ºÇÂç4¿Í¤Ç¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥×¥ì¥¤¤È¡¢½ÀÆð¤Ê¥×¥ì¥¤¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ØHela¡Ù¤Ï¡¢¡ÖMost Entertaining¡ÊºÇ¤â³Ú¤·¤¤¥²ー¥à¡Ë¡×¡ÖMost Wholesome¡ÊºÇ¤â¿´²¹¤Þ¤ë¥²ー¥à¡Ë¡×¤Î2ÉôÌç¤Çgamescom 2025¥¢¥ïー¥É¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯¤ËNintendo Switch 2¡¢Xbox Series X|S¡¢PlayStation(R)5¡¢PC¸þ¤±¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
³«È¯¸µ: Windup Games
¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ãー: Knights Peak Interactive
¥á¥Ç¥£¥¢Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§
ÆüËÜPR¥³¥ó¥¿¥¯¥È
³ô¼°²ñ¼Ò¤´¤¼¤ó¥²ー¥à¥º
Ë§²ìÍ§³¨
tomoe.haga@gozengames.com
¡ØHela¡Ù¥×¥ì¥¹¥¥Ã¥È¤Ï¤³¤Á¤é(https://drive.google.com/drive/folders/1SiJF8ZaI5NyREnldHm7b9bLJIRyR_8nz?usp=drive_link)
¤½¤ÎÂ¾¥²ー¥à¤Î¥×¥ì¥¹¥¥Ã¥È¤Ï¤³¤Á¤é(https://drive.google.com/drive/folders/1EgvyXpFWZ03gpFmD43mbNw6RBps9koQn)
WINDUP GAMES¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥óËÌÉô¤Î¥¦¥á¥ª¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¥Ó¥Ç¥ª¥²ー¥à³«È¯¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢Í·¤Ó¿´¤ò»É·ã¤·¡¢°Â¤é¤®¤òÍ¿¤¨¡¢¿Í¡¹¤¬À®Ä¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥²ー¥à¤ä»Å»ö¤òÁÏÂ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢²¿É´Ëü¿Í¤â¤Î¿Í¡¹¤Ë´î¤Ó¤È°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ò°Õ¿Þ¤·¤Æ¡¢Â¿¿Í¿ô»²²Ã·¿¤Î3D¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥²ー¥à¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Knights Peak Interactive¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
MY.GAMES¤Î°ìÉôÌç¤Ç¤¢¤ëKnights Peak Interactive¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê³«È¯¼Ô¤ÈÄó·È¤¹¤ë¥²ー¥à¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ãー¤Ç¤¹¡£Ê¿Åù¤ò¥â¥Ã¥Èー¤Ë¡¢¿·¿Ê¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¥Ù¥Æ¥é¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª¤Þ¤Ç¡¢À¤³¦»Ô¾ì¤ä¥Ö¥é¥ó¥É³«È¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿·¤¿¤Ê¹â¤ß¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Knights Peak Interactive¤Ï¡¢¥²ー¥à¤òË×Æþ·¿¥¹¥Èー¥êー¤Ø¤ÎÆþ¤ê¸ý¤È¤·¤Æ¤È¤é¤¨¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤Ë²÷Å¬¤Ê´Ä¶¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊËÁ¸±¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Knights Peak Interactive¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.knightspeak.com