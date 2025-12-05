¥É¥¯¥¿ー¥ê¥»¥é½é¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥°¥íー¥Ð¥ë¥é¥¤¥ó¡ÖLUMIXIA(¥ë¥ß¥¯¥·¥¢)¡×¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤ÎREDNOTE(¾®¹È½ñ)¤ÇÈÎÇä³«»Ï¡ª
¥É¥¯¥¿ー¥ê¥»¥é(ËÜ¼Ò:Âçºå»ÔÅìÍäÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:±üÇ÷Å¯Ìé)¤Ï¡¢Á´¹ñ3,376Å¹ÊÞ(¢¨1)¤Î¥¨¥¹¥Æ¥Æ¥£¥Ã¥¯¥µ¥í¥ó¤Ë¥³¥¹¥á¤ò¶¡µë¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤È©¤Å¤¯¤ê¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢ÌµÅº²Ã(¢¨2)¥¹¥¥ó¥±¥¢²½¾ÑÉÊ¤Î³«È¯¡¦²·Çä¡¢ÄÌÈÎ»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢2019Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢¥É¥¯¥¿ー¥ê¥»¥é½é¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥°¥íー¥Ð¥ë¥é¥¤¥ó¡ÖLUMIXIA(¥ë¥ß¥¯¥·¥¢)¡×¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤ÎSNS¡ßEC°ìÂÎ·¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖREDNOTE(¾®¹È½ñ)¡×¤Ë¤ÆÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖLUMIXIA(https://www.dr-recella.co.jp/lumixia/)¡×¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤È©¤Å¤¯¤ê¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Ë»¤·¤¤½÷À¤ÎÆü¾ï¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢ÆÈ¼«¤Îµ»½Ñ¤Ç¡¢È©¤ØÍÍÑÀ®Ê¬¤ò°é¤ß¡¢µ±¤¯¡¢²ÁÃÍ¤¢¤ëÈ©¤ØÆ³¤¯¥Ûー¥à¥±¥¢À½ÉÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
³¤³°¤«¤éÂ¿¿ô¤ÎÀ½ÉÊÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë±þ¤¨¤ë·Á¤Ç¡¢ÆüËÜÈ¯¤Î¡Ö°ÂÁ´¡×¤È¡Ö·ë²Ì¡×¤òÎ¾Î©¤·¤¿¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ò¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î³¤³°¥æー¥¶ー¤Ø¤ªÆÏ¤±¤¹¤Ù¤¯¡¢Ãæ¹ñ¤ÎSNS¡ßEC°ìÂÎ·¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖREDNOTE(¾®¹È½ñ)¡×¤Ç¤ÎÈÎÇä¤ò¥¹¥¿ー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
LUMIXIAの詳細はこちら :
¾®¹È½ñ ÈÎÇä¥×¥é¥Ã¥È¥Ûー¥à¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.xiaohongshu.com/shop/68ba95ce4564510015adb8c8
LUMIXIA(¥ë¥ß¥¯¥·¥¢)
²Ì¼ÂÃê½Ð¿å¤ÈÅ·Á³Í³ÍèÀ®Ê¬¤Ë¤è¤ë¡Öº¬ËÜÈþÍÆ¡×¤¬¡¢µ±¤¯¡¦²ÁÃÍ¤¢¤ëÁÇÈ©¤ØÆ³¤¯¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¡§LUMIXIA(¥ë¥ß¥¯¥·¥¢)(https://www.dr-recella.co.jp/lumixia/)
ÈÎÇä¥×¥é¥Ã¥È¥Ûー¥à¡§Ãæ¹ñ¡ÖREDNOTE(¾®¹È½ñ)¡×¤Ç¡ÖDr.Recella ÆüËÜ¡×¤Ç¸¡º÷
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§0120-410-248¡ÊDrGlobal³ô¼°²ñ¼Ò(https://www.dr-recella.co.jp/business/drglobal) ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡Ë¡¡
ÆÃÄ§
¡¦ÆÈ¼«¤Îµ»½Ñ¤ÇÈ©¤Ø¤Ê¤¸¤ß¤ä¤¹¤¤¡£
¡¦²Ì¼ÂÃê½Ð¿å¤È½½¿ô¼ï¤ÎÍÍÑÀ®Ê¬¤¬È©¤¬ËÜÍè»ý¤Äµ¡Ç½¤òÀ°¤¨¡¢¥Ï¥ê¡¦¥Ä¥ä¡¦½á¤¤¤Î¤¢¤ëÈ©¤ØÆ³¤¯¡£
¡¦ÀÐÌý·Ï¹çÀ®³¦ÌÌ³èÀºÞ¡¢ËÉÉåºÞ(¥Ñ¥é¥Ù¥ó)¡¢¹çÀ®¹áÎÁ¤Ê¤É°ìÀÚ»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤°ÂÁ´¤È·ë²Ì¤òÄÉµá¤·¤¿À½ÉÊ¤Å¤¯¤ê¡£
´üÂÔ¤Ç¤¤ë¥±¥¢
¡¦Ç¯Îð¤Ë±þ¤¸¤¿È©Çº¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥±¥¢
¡¦½á¤¤¤òÍ¿¤¨¤ëÊÝ¼¾¥±¥¢
¡¦¥Ï¥ê¤äÃÆÎÏ´¶¤Î¤¢¤ëÈ©¤ØÆ³¤¯¥±¥¢
¼çÍ×À®Ê¬
¥Ó¥¿¥ß¥óCÍ¶Æ³ÂÎ(¥Ø¥¥·¥ë£³-¥°¥ê¥»¥ê¥ë¥¢¥¹¥³¥ë¥Ó¥ó»À)¡§ÃÆÎÏ¡¦¥Ä¥ä
¥ê¥ó¥´¥¨¥¥¹¡¦¥æ¥º¥¨¥¥¹(²Ì¼ÂÃê½Ð¿å)¡§¥Ï¥ê¡¦ÃÆÎÏ
¥¨¥ó¥É¥¦¥Ú¥×¥Á¥É¡§¥Ï¥ê¡¦ÃÆÎÏ
¥¢¥¹¥Ñ¥é¥¬¥¹·Ô¥¨¥¥¹¡§È©¤Î¸Å¤¤³Ñ¼Á¤ä¡¢±ø¤ì¤ò¤ª¤È¤·¡¢½á¤¤¤ò¤¢¤¿¤¨¡¢¥¥á¤òÀ°¤¨¤ë
Â¾¡¢¿ô¡¹¤Î¿¢Êª¥Ñ¥ïー¤òÇÛ¹ç¡£
LUMIXIAの詳細はこちら :
LUMIXIA(¥ë¥ß¥¯¥·¥¢)¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
LUMIXIA Cleansing
(¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°)
ÆâÍÆÎÌ¡§150mL
¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¥¸¥§¥ë¤¬¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¥á¥¤¥¯¤È¤Ê¤¸¤ß¡¢ÁÇÁá¤¯Èé»é¤äÌÓ·ê¤Î±ø¤ì¤òÍî¤È¤·¤Þ¤¹¡£
詳細を見る :
LUMIXIA Foam Washing
(Àö´éÎÁ)¡¡
ÆâÍÆÎÌ¡§200mL
¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÎË¢¤¬ÌÓ·ê¤Î±ü¤Þ¤ÇÀö¾ô¤·¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿Àö¤¤¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹(¼å»ÀÀ)¡£
詳細を見る :
LUMIXIA Lotion
(²½¾Ñ¿å)
ÆâÍÆÎÌ¡§150mL
È©¹Ó¤ì¤òËÉ¤¤¤Ç³Ñ¼ÁÁØ¤Ë¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨¡¢¥Ï¥ê¤ÈÃÆÎÏ¤Î¤¢¤ëÈ©¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£
詳細を見る :
LUMIXIA EYE
(ÌÜ¸µÈþÍÆ±Õ)
ÆâÍÆÎÌ¡§20g
¥·¥ï¤ä¥Ï¥ê¤ËÆÃ²½¤·¤¿½¸Ãæ¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢ÈþÍÆ±Õ¡£
Â¨¸úÀ¤Î¹â¤¤À®Ê¬¤òÇÛ¹ç¤·¡¢¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥µ¥¤¥ó¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤·¤Þ¤¹¡£
詳細を見る :
LUMIXIA Milk
(Æý±Õ)
ÆâÍÆÎÌ¡§100£íL
¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥ß¥ë¥¯¤¬È©¤Ë¤¹¤Ð¤ä¤¯¤Ê¤¸¤ß¡¢¥Ï¥ê¡¢ÃÆÎÏ¡¢¥Ä¥ä¤Î¤¢¤ëÌÀ¤ë¤¤È©¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£
詳細を見る :
DrGlobal³ô¼°²ñ¼Ò REDNOTE(¾®¹È½ñ)¥¢¥«¥¦¥ó¥È
¢£¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÌ¾
Dr.Recella ÆüËÜ(https://www.xiaohongshu.com/shop/68ba95ce4564510015adb8c8)
¢£¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
ÆüËÜ¤Î¥¨¥¹¥Æ¥Æ¥£¥Ã¥¯¥µ¥í¥ó¸þ¤±¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖDr.Recella¡×¡£
°ÂÁ´¤È·ë²Ì¤ËÅ°ÄìÅª¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ÌµÅº²Ã²½¾ÑÉÊ¡£
¸½ºß¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ3,376Å¹ÊÞ(¢¨3)¤Î¥¨¥¹¥Æ¥Æ¥£¥Ã¥¯¥µ¥í¥ó¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢¾ÉÎã¿ô¤Ï9Ëü·ï°Ê¾å¤ËµÚ¤Ó¤Þ¤¹¡£
小红书 販売プラットホームはこちら :
¥É¥¯¥¿ー¥ê¥»¥é¤È¤Ï
¥É¥¯¥¿ー¥ê¥»¥é¤Ï¡¢ÁÏ¶ÈÅö½é¤«¤é¡È°ÂÁ´¤Ç·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¡¢¤½¤·¤Æ¿Í¤ÈÃÏµå´Ä¶¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤À½ÉÊ¤ò¡É¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡ÖÈþ¤È·ò¹¯¤ÈÃÏµå´Ä¶¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡×À½ÉÊºî¤ê¤ËÅØ¤á¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ3,376Å¹ÊÞ(¢¨4)¤Î¥¨¥¹¥Æ¥Æ¥£¥Ã¥¯¥µ¥í¥ó¤Ç¼è°ú¤¤¤¿¤À¤¡¢¾ÉÎã¿ô¤Ï91,434·ï(¢¨4)¤ËµÚ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¡ÖADS(https://www.dr-recella.com/cosme/product/ads/)¡×¤Ï¡¢ÈþÍÆ·ÐºÑ¿·Ê¹¼ÒÄ´¤Ù¤Î¡Ö¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥Ã¥¯ÁíÁªµó¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ2012～2014Ç¯¤ÎÁ´Ç¯(3Ç¯Ï¢Â³)Âè°ì°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¤Þ¤¿¡¢BEST BEAUTY ITEM ¥Õ¥§¥¤¥·¥ã¥ëÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢¡ÖADS(https://www.dr-recella.com/cosme/product/ads/)¡×¡ÖRecella Diva(https://www.dr-recella.com/cosme/product/diva/)¡×¡ÖAQUA VENUS(https://www.dr-recella.com/cosme/product/aqua-venus/aqua-story/)¡×¤¬3Ç¯Ï¢Â³¼õ¾Þ¤ÇÅÂÆ²Æþ¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£Èþ¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ç¤¢¤ë¥¨¥¹¥Æ¥Æ¥£¥·¥ã¥ó¤ËÁª¤Ð¤ìÂ³¤±¤ë¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¥¨¥¹¥Æ¥Æ¥£¥Ã¥¯¥µ¥í¥óÀìÇäÀ½ÉÊ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ûー¥à¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÉý¹¤¤Ç¯Âå¤Ë¤´°¦ÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡ÖAQUA VENUS(https://www.dr-recella.com/cosme/product/aqua-venus/aqua-story/)¡×¡¢Å·Á³ÁÇºà¤ÎÆüÍÑÉÊ¤òÂ·¤¨¤¿¡Öcocochia(https://www.dr-recella.com/cosme/product/cocochia/)¡×¡¢ÌµÅº²Ã(¢¨5)¤Î¥á¥¤¥¯¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖVI PLANTE(¥ô¥£ ¥×¥é¥ó¥Ä)(https://www.dr-recella.com/cosme/product/viplante/)¡×¤Ê¤É¤ò°ìÈÌÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
