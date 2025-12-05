Á¥¶¶»Ô»ºÍü¡ß¤Õ¤Ê¤Ã¤·ー¤ÎºÇ¶¯¥¿¥Ã¥°¡ª¡ÖÁ¥¶¶¤Ê¤·¥µ¥ïー¡×Âè6ÃÆÁ´¹ñ¤Î¥¤¥ª¥ó¤Ç¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ¯Çä¡ª
¥¤¥ª¥ó¥ê¥«ー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÈß· ¸¦Æó¡Ë¤Ï¡¢12·î8Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê½ç¼¡¡¢¡Ö¥¤¥ª¥ó¡×¡Ö¥¤¥ª¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤È¥°¥ëー¥×³Æ¼Ò¤ò´Þ¤àÁ´¹ñÌó1,000Å¹ÊÞ¢¨£±¤Ë¤Æ¡¢ÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»Ô»ºÍü¤Î²Ì½Á¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡ÖÁ¥¶¶¤Ê¤·¥µ¥ïー¡×¤ÎÂè6ÃÆ¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÁ¥¶¶¤Ê¤·¥µ¥ïー¡×¤Ï¡¢2019Ç¯¤Î½éÅÐ¾ì¤«¤éËèÇ¯¹¥É¾¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ª¥ó¸ÂÄê¤Î¤´ÅöÃÏ¥µ¥ïー¤Ç¡¢º£²ó¤Ç6²óÌÜ¤ÎÈ¯Çä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»Ô»º¤ÎÍü¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¡¢¿Í¹©´ÅÌ£ÎÁ¤ò°ìÀÚ»È¤ï¤º¡¢ÍüËÜÍè¤Î¼«Á³¤Ê´Å¤ß¤ò³è¤«¤·¤¿¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£¥¢¥ë¥³ー¥ëÅÙ¿ô¤Ï3¡ó¤È¹µ¤¨¤á¤Ç¡¢¿©»ö¤È°ì½ï¤Ë¡¢¤Þ¤¿¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤Ë¤âµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë¤Ï¡¢Á¥¶¶»Ô¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¤Õ¤Ê¤Ã¤·ー¡×¤¬º£Ç¯¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¤´ÅöÃÏ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤â³Ú¤·¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Î¢ÌÌ¤ÎQR¥³ー¥É¤«¤é¤Ï¡¢¤Õ¤Ê¤Ã¤·ー¤Î¸ÂÄê¥á¥Ã¥»ー¥¸Æ°²è¤â»ëÄ°²ÄÇ½¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯¤ÎÅß¤Ï¡¢Á¥¶¶»Ô¤ÎÍü¤Î¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤ß¤È¤Õ¤Ê¤Ã¤·ー¤Î¸µµ¤¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡ÖÁ¥¶¶¤Ê¤·¥µ¥ïー¡×¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÈÎÇä³µÍ×¡Û
¾¦ÉÊÌ¾¡§¡ÖÁ¥¶¶¤Ê¤·¥µ¥ïー¡×
µ¬³Ê¡§350£í£ì
²Á³Ê¡§ËÜÂÎ138±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¡151.80±ßÀÇ¢¨£²¡Ë
ALC¡§£³¡ó
¸¶ºàÎÁ¡§Íü²Ì½Á¡ÊÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»Ô»ºÍü¡Ë¡¢¥¦¥©¥Ã¥«¡¢²ÌÅü¤Ö¤É¤¦Åü±ÕÅü¡¢Ãº»À¥¬¥¹¡¢»ÀÌ£ÎÁ¡¢¹áÎÁ
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î8Æü¡Ê·î¡Ë
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§¡Ö¥¤¥ª¥ó¡×¡Ö¥¤¥ª¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤È¥°¥ëー¥×³Æ¼Ò¤ò´Þ¤àÌó1,000Å¹ÊÞ¢¨£±
¢¨£±¡§°ìÉô¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨£²¡§¡Ö¥¤¥ª¥ó¡×¡Ö¥¤¥ª¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤Ç¤ÎÈÎÇä²Á³ÊÎã¤Ç¤¹¡£Â¾¤Î¥°¥ëー¥×Å¹ÊÞ¤Ç¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
É¸½àÀÇÎ¨¡Ê10¡ó¡ËÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£ÀÇ¹þ²Á³Ê¤Ï¾®¿ôÅÀ°Ê²¼¤¬ÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ã±ÉÊ¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿²Á³Ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£