¡ÚÂÐ¾ÝºîÉÊ¤ÎÅÅ»Ò½ñÀÒÈÇ¤¬ÌµÎÁ¡õ50¡óOFF¤Ê¤É¡ª¡Û¡Ö¥«¥É¥³¥ß¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ìー¥Ù¥ë¥³¥ß¥Ã¥¯¤¬Ä¶¤ªÆÀ¤Ê¡Ø¥«¥É¥³¥ßÈ¯¡ª¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ß¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¢¡Ù³«ºÅÃæ!!
³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¼èÄùÌò ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§²ÆÌî¹ä¡Ë¤Ï¡¢KADOKAWA¤ÎÌ¡²è¥µ¥¤¥È¡Ö¥«¥É¥³¥ß¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ìー¥Ù¥ë¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÅÅ»Ò½ñÀÒ¥Õ¥§¥¢¤ò2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê³ÆÅÅ»Ò¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥Õ¥§¥¢¤Ç¤Ï¡¢ÂÐ¾ÝºîÉÊ¤ÎÅÅ»Ò½ñÀÒÈÇ¤òÌµÎÁ¡õ50¡óOFF¤Ê¤É¤Î¤ªÆÀ¤Ê²Á³Ê¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÆÉ¤àÀä¹¥¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î¤ª¶¡¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡ª ¥ªー¥ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥«¥É¥³¥ß¡×¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÎÂçÆÃ²Á¥»ー¥ë¤Ç¤¹¡ª
¡Ö¥«¥É¥³¥ßÈ¯¡ª¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ß¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¢¡× ³µÍ×
¡Ú¼Â»Ü´ü´Ö¡Û
2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë～2025Ç¯12·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¢¨¼Â»Ü´ü´Ö¤Ï³ÆÅÅ»Ò½ñÀÒ¥¹¥È¥¢¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂÐ¾ÝºîÉÊ¡Û
¥Õ¥§¥¢ÂÐ¾ÝºîÉÊ¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢§BOOK¡ùWALKERÆÃÀß¥Úー¥¸
https://bookwalker.jp/campaign/45367/?adpcnt=7qM_VskU
¡Ú¥Õ¥§¥¢³«ºÅÅÅ»Ò½ñÀÒ¥¹¥È¥¢¡Û
- BOOK¡ùWALKER
- honto
- Amazon
- ¥Ö¥Ã¥¯¥é¥¤¥Ö
- ebookjapan
- d¥Ö¥Ã¥¯
- µª°ËÔ¢²°½ñÅ¹Kinoppy
- ³ÚÅ·Kobo
- Reader Store
- ¥Ö¥Ã¥¯¥Ñ¥¹
- LINE¥Þ¥ó¥¬
- DMM¥Ö¥Ã¥¯¥¹
- ¥³¥ß¥Ã¥¯¥·ー¥â¥¢
- ¥Ö¥Ã¥³¥ß
- Renta!
- ¥Þ¥ó¥¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹
- ¥Ô¥Ã¥³¥Þ
- music.jp
- U-NEXT
- Ameba¥Þ¥ó¥¬
- comipo¡ÊWEB¡Ë
- ¤Þ¤ó¤¬¥»¥¾¥ó
- d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢
- ¤Ü¤ë¥³¥ß
- ¥¼¥Ö¥é¥Ã¥¯
- Ì¡²èÁ´´¬¥É¥Ã¥È¥³¥à
¢¨¥Õ¥§¥¢¾ÜºÙÆâÍÆ¤Ï¡¢³ÆÅÅ»Ò½ñÀÒ¥¹¥È¥¢¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼ç¤Ê¥Õ¥§¥¢ÂÐ¾ÝºîÉÊ¤Î¤´°ÆÆâ
¡Ø¤ß¤æ¤Á¤ã¤ó¤Ï¤º¤Ã¤ÈÍ§Ã£¡Ù
Ãø¼Ô¡§±Ñµ®
¹â¹»2Ç¯À¸¤Î²Æ¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦ÅÄ¸¶Í¥¿´¡Ê¤¿¤Ï¤é ¤æ¤¦¤·¤ó¡Ë¤ÎÎÙ¤Î²È¤Ë¡¢°ú¤Ã±Û¤·¤ÇÊÌ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÍÄÆëÀ÷¡¦¿¼Àî¤ß¤æ¤Á¤ã¤ó¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤¹¤Ã¤«¤êÂç¤¤¯²Ä°¦¤¯¤Ê¤Ã¤¿Èà½÷¤À¤±¤É¡¢¤É¤³¤«¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ø¥ó¤Ç¡Ä¡Ä¡©
¿·´¶³Ð¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡ª
¥«¥É¥³¥ßÏ¢ºÜ¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¡ä¡ä(https://comic-walker.com/detail/KC_005580_S?episodeType=first&utm_source=x&utm_medium=relece&utm_content=kadcomi_r1205&utm_campaign=kadocomi)
¡Ø¥¢¥é¥µー¤¬VTuber¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÏÃ¡£¡Ù
Ì¡²è¡§¸¤°ÒÀÖÉ§
¸¶ºî¡§¤È¤¯¤á¤¤
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¸¶°Æ¡§¥«¥é¥¹BTK
¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤ò¼¤á¤¿¥¢¥é¥µー¤Î²¶¤Ï¤Ê¤¼¤«Ëå¤Ëº¶¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥¿¥ì¥ó¥È´ë¶È¡Ö¤¢¤ó¤Àー¤é¤¤¤Ö¡×½êÂ°¤ÎVTuber¿ÀºäÎç¡Ê¤«¤ó¤¶¤« ¤ì¤¤¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤±¤ì¤É½÷À¤Ð¤«¤ê¤Î¡Ö¤¢¤ó¤Àー¤é¤¤¤Ö¡×¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢ÃËÀV¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç»ëÄ°¼Ô¤«¤éÃ¡¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤·¤«¤â¥Ç¥Ó¥åー2ÆüÌÜ¤Ë¤ÏÆ±´ü¤¬±ê¾å&²ò¸Û¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡Ä!?
¥«¥É¥³¥ßÏ¢ºÜ¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¡ä¡ä(https://comic-walker.com/detail/KC_005559_S?episodeType=first&utm_source=x&utm_medium=relece&utm_content=kadcomi_r1205&utm_campaign=kadocomi)
¡Ø¥ª¥¿º§¤Î¥¹¥¹¥á¡ª¡Ù
Ãø¼Ô¡§º½Íú¥·¥ó¥·¥ã
¥×¥íÌ¡²è²È¤ò¶ìÀï¤·¤Ê¤¬¤é¤âÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ëÎÃÂÀ¤È¥µ¥é¥êー¥Þ¥ó¤È¤Î·ó¶È¤ÇÆ±¿Íºî²È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÌÀÈþ¡£¤Õ¤¿¤ê¤Ï±ïÃÌ¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢¸ß¤¤¤ÎÍø³²¤Î°ìÃ×¤«¤é¸òºÝ0Æü¤ÇÆþÀÒ¤ò·è°Õ¡£¥ª¥¿¥¯¤È¤·¤Æ¤Î¼«Í³¤Ê³èÆ°¤Î¤¿¤á¤Î¡¢µ¶Áõ¤ÎÉ×ÉØÀ¸³è¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿――!!
¥«¥É¥³¥ßÏ¢ºÜ¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¡ä¡ä(https://comic-walker.com/detail/KC_005562_S?episodeType=first&utm_source=x&utm_medium=relece&utm_content=kadcomi_r1205&utm_campaign=kadocomi)
¡ØÍÃÊ¼ÃÄ¤ÎÎÁÍýÈÖ¡Ù
Ì¡²è¡§ÇßÌÚÂÙÍ´
¸¶ºî¡§Àî°æ¹·
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¸¶°Æ¡§»Íµ¨Æ¸»Ò
°ÛÀ¤³¦¤Ë¥È¥ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÎÁÍý¿Í»ÖË¾¤ÎÀÄÇ¯¡¦Åì¼ëÎ¤¡Ê¤¢¤º¤Þ ¤·¤å¤ê¡Ë¡£Èà¤ò½¦¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÍÃÊ¼ÃÄ¤ÎÃÄÄ¹¡¢¥¬¥ó¥°¥ì¥¤¥Ö¡£»¨ÍÑ¤È¤·¤ÆÍÃÊ¼ÃÄ¤Ë¿È¤ò´ó¤»¤ë¼ëÎ¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÍÃÊ¼ÃÄ¤Î³ÆÂâÄ¹¤¿¤Á¤Ï°ìÊÊ¤âÆóÊÊ¤â¤¢¤ë¿ÍÊªÂ·¤¤¡£¤·¤«¤·¼ëÎ¤¤ÏÍÃÊ¼ÃÄ¤Î¿©»ö»ö¾ð¤ò²þÁ±¤·¡¢»þ¤ËÈ¯ÌÀ¤ò¼êÅÁ¤Ã¤¿¤ê¤È¾¯¤·¤º¤Ä¡¢ÍÃÊ¼ÃÄ¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤ËÇ§¤á¤é¤ì¡Ä¡Ä
¥«¥É¥³¥ßÏ¢ºÜ¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¡ä¡ä(https://comic-walker.com/detail/KC_005582_S?episodeType=first&utm_source=x&utm_medium=relece&utm_content=kadcomi_r1205&utm_campaign=kadocomi)
¡Ö¥«¥É¥³¥ß¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://comic-walker.com/welcome/
¡Ö¥«¥É¥³¥ß¡×¤Ï¡¢KADOKAWA¤Î¿Íµ¤Ì¡²è¤òÌµÎÁ¤ÇÇÛ¿®¤¹¤ë¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡ÖComicWalker¡Ê¥³¥ß¥Ã¥¯¥¦¥©ー¥«ー¡Ë¡×¤È¤·¤Æ2014Ç¯3·î¤Ë¥¹¥¿ー¥È¡£
2024Ç¯¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤È¥µ¥¤¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÁ´ÌÌ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥«¥É¥³¥ß¸ø¼°¥Úー¥¸¡Û
https://comic-walker.com/
¡Ú¥µー¥Ó¥¹¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Û
https://x.com/kado_comi
¡Ö¥«¥É¥³¥ß¥¢¥×¥ê¡×¤È¤Ï
KADOKAWA¤ÎÌ¡²è¥µ¥¤¥È¡Ö¥«¥É¥³¥ß¡×¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿Ì¡²è¥¢¥×¥ê¡£
150ºîÉÊ°Ê¾å¤ÎÏ¢ºÜ¤ò½é²óÌµÎÁ¤ÇÁ´ÏÃ±ÜÍ÷¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¡Ø°ÛÀ¤³¦¤ª¤¸¤µ¤ó¡Ù¡ØÀ»½÷¤ÎËâÎÏ¤ÏËüÇ½¤Ç¤¹¡Ù¡ØÊ¸¹ë¥¹¥È¥ì¥¤¥É¥Ã¥°¥¹¡Ù¤Ê¤É¿Íµ¤Ï¢ºÜ¤âÂ¿¿ô·ÇºÜ¡ª
³ÆÏÃ¤òÌµÎÁ¤ä¥ì¥ó¥¿¥ë¤ÇËèÆüµ¤·Ú¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯5·î¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤¿¡Ö¥«¥É¥³¥ß¥¢¥×¥ê¡×¤Ï¡¢2025Ç¯8·îËö»þÅÀ¤ÇÎß·×¥À¥¦¥ó¥íー¥É¿ô150Ëü·ï¤òÆÍÇË¡£2025Ç¯10·î»þÅÀ¤Ç1,300ºîÉÊ°Ê¾å¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¡¢º£¸å¤â¤É¤ó¤É¤óºîÉÊ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¡Ö¥«¥É¥³¥ß¥¢¥×¥ê¡×³µÍ×
¡Î ¥¿¥¤¥È¥ë ¡Ï¥«¥É¥³¥ß
¡Î ÂÐ±þÃ¼Ëö ¡ÏiOS ¡¿ Android
¡Î ²Á³Ê ¡Ï´ðËÜÌµÎÁ¡Ê¥¢¥×¥êÆâ²Ý¶â¤¢¤ê¡Ë
¡Î ¥µー¥Ó¥¹³«»ÏÆü ¡Ï2024Ç¯5·î23Æü
¡Î Äó¶¡¸µ ¡Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥ï¥ó¥´
¡Î URL ¡Ï
iOS¥¢¥×¥ê¤Ï¤³¤Á¤é¡ä¡ä(https://apps.apple.com/jp/app/%E3%82%AB%E3%83%89%E3%82%B3%E3%83%9F-kadokawa%E3%81%AE%E6%BC%AB%E7%94%BB%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id6447310431)
Android¥¢¥×¥ê¤Ï¤³¤Á¤é¡ä¡ä(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.bookwalker.cwapp.android)