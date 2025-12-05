¸ì³Ø¥¢¥×¥ê¡ÖDuolingo¡×¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë·¿¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡ÖDUOMART¡×¡¢ÈÎÇä¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò°ìµó¸ø³«
Duolingo, Inc.¡ÊËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§Pittsburgh, USA¡¢°Ê²¼¡ÖDuolingo¡×¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ½é¤È¤Ê¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡ÖDUOMART¡×¤Ç¼è¤ê°·¤¦ÈÎÇä¾¦ÉÊ°ìÍ÷¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï2025Ç¯12·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë～12·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢Åìµþ¡¦OPENBASE SHIBUYA¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
DUOMART½ÐÅ¹¤ÎÇØ·Ê
Duolingo¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¢¤É¤³¤Ç¤â¡¢³Ú¤·¤¯³Ø¤Ù¤ë³Ø½¬ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë·¿¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡ÖDUOMART¡×¤Ï¡¢¡Ö24»þ´Ö365Æü³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¡×¤È¤¤¤¦ÆüËÜÆÈ¼«¤ÎÊ¸²½¤È½Å¤Í¹ç¤ï¤»¡¢¥¢¥×¥ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¾ì¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â³Ø¤Ù¤ë¥¢¥×¥ê¡×¤È¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤âÎ©¤Á´ó¤ì¤ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¡×¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Duolingo¤Ï¡Ø¤¤¤Ä¤Ç¤â¤¢¤Ê¤¿¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ëÂ¸ºß¡Ù¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÝÄ§Åª¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤äÇ¯Ëö¤Î¹²¤¿¤À¤·¤¤»þ´ü¤Ë¸þ¤±¡¢Æü¾ï¤Ë¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¦¥°¥Ã¥º¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥×¥ê¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ³Ø½¬¤ò·ÑÂ³¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
DUOMART ¾¦ÉÊ°ìÍ÷
º£²ó¤Ï¡¢¥¢¥×¥ê¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤¢¤ëÎÐ¤Î¥Õ¥¯¥í¥¦¤Î¡Ö¥Ç¥å¥ª¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»ç¤ÎÈ±¤ÎÌÓ¤¬¥È¥ìー¥É¥Þー¥¯¤Î¡Ö¥ê¥êー¡×¤äÈéÆù²°¤Ê¥Á¥§¥¹¹Ö»Õ¡Ö¥ª¥¹¥«ー¡×¤Ê¤É¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤Î¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼ê¤Ë¼è¤ì¤ë¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò½é¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²ñ¾ìÆâ¤Î¥×¥ê¥ó¥¿ー¤Ë¤Æ¡¢Duolingo¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÅÉ¤ê³¨¤òÌµÎÁ¤Ç¥×¥ê¥ó¥È¥¢¥¦¥È¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨¤ª°ì¿ÍÍÍ1¼ï1Ëç¸Â¤ê¡Ë
¤µ¤é¤Ë¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ä¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤Ê¤É¡¢¥Ç¥å¥ª¤¿¤Á¤Î¤«¤ï¤¤¤¤·ÊÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¤¯¤¸¡×¤ò¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Åö¤¿¤ë¤«¤Ï¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¤Þ¤¿¡¢²ñ¾ì¤Ç¤Ï¤ªÇã¤¤¾å¤²¾¦ÉÊ¤òÆþ¤ì¤ë¥³¥ó¥Ó¥ËÂÞ¤Î¤Û¤«¡¢Duo¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿²Ä°¦¤¤»æÂÞ¤ä¡¢1,000¸Ä¸ÂÄê¤Î¤ªÅÚ»º¥Ð¥Ã¥°¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1,000¸Ä¸ÂÄê¤Î¤ªÅÚ»º¥Ð¥Ã¥°²èÁü
¢¨·ÇºÜ²èÁü¤Ï»îºî¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦»ÅÍÍ¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨¾¦ÉÊ¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Çä¤êÀÚ¤ì¤ÎºÝ¤Ï¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Å¾ÇäÌÜÅª¤Ç¤Î¹ØÆþ¤Ï¤ªÃÇ¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Å¾Çä¤Ë´Ø¤¹¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°ìÀÚ¤ÎÀÕÇ¤¤òÉé¤¤¤«¤Í¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇäÆÃÅµ
¹ç·×3,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤ÎÊý¤Ë¡¢¥¬¥Á¥ã¤Ë¤è¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥ì¥¢¥«ー¥É3¼ïÎà¤ò´Þ¤à¡¢Á´14¼ïÎà¤òÅ¸³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×´ü´ÖÃæ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Ç¥å¥ª¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¥ê¥êー¡×¤È¤Î»£±Æ¥¿¥¤¥à¤ò¼Â»Ü¡ª
²ñ¾ì¤Ë¤Æ¾¦ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Duolingo¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥Ç¥å¥ª¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¥ê¥êー¡×¤È¤ÎµÇ°»£±Æ¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
»£±Æ¤ÎÀ°Íý·ôÇÛÉÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§
1²ó¤Î¤ª²ñ·×¤Ë¤Ä¤1Ëç¡¢À°Íý·ô¤ò¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡Ê¤´¹ØÆþ¶â³Û¤ÏÌä¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ë¡£
Ãí°Õ»ö¹à¡§
À°Íý·ô¤ÏÀèÃå½ç¤Ç¤ÎÇÛÉÛ¤È¤Ê¤ê¡¢ÅöÆüÊ¬¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
DUOMART ³«ºÅ³µÍ×
¡Ú´ü´Ö¡Û2025Ç¯12·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë～2025Ç¯12·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡Ú±Ä¶È»þ´Ö¡Û³ÆÆü10»þ～20»þ
¢¨Æþ¾ì¤Ë¤ÏÀ°Íý·ô¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤ÏDuolingo¸ø¼°SNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¤´³ÎÇ§²¼¤µ¤¤¡£
¡Ú¾ì½ê¡ÛOPENBASE SHIBUYA
¢©150-0042 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è±§ÅÄÀîÄ®14-13 ±§ÅÄÀîÄ®¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥° 1F
¡ÊJR½ÂÃ«±Ø ¥Ï¥Á¸ø¸ý¤è¤êÅÌÊâ8Ê¬¡Ë
Å¹Æâ¥¤¥áー¥¸
DUOMART¤Î¥Õ¥í¥¢¥Þ¥Ã¥×
³«ºÅ¤ËºÝ¤·¡¢½ÂÃ«¤Ç¤Î³¹Ãæ¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü
DUOMART¤Î³«ºÅ¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢½ÂÃ«¤Î³¹Ãæ¤Ç¤ÏDUOMART¤Î¾ì½êÅö¤Æ¥¯¥¤¥º¤òÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ç·×20²Õ½ê¤ÎÅÅÃì¹¹ð¤Ë¥Ò¥ó¥È¤òÀßÃÖ¤·¡¢³¹¤òÊâ¤¤Ê¤¬¤éDUOMART¤Î¾ì½ê¤òÃµ¤¹ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¡£Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬¥Ò¥ó¥È¤ò¼Ì¿¿¤Ë»£¤Ã¤ÆSNS¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³¹Á´ÂÎ¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À»²²Ã·¿´ë²è¤È¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¸òº¹ÅÀ¤ÎÂç·¿¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ç¤Ï¡¢DUOMART¹ðÃÎÆ°²è¤Î¥¹¥¯¥êー¥ó¥¸¥ã¥Ã¥¯¤ò¼Â»Ü¡£³Æ¥¹¥¯¥êー¥ó¤ÇDUOMART¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò±Ç¤·½Ð¤·¡¢³¹¹Ô¤¯¿Í¡¹¤Ë¶¯¤¤°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë±é½Ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Duolingo¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÃ¯¤â¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡¢À¤³¦ºÇ¹â¤Î¶µ°é¤ò³«È¯¤¹¤ë¡×¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë³Ø½¬¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Öduolingo¡×¡¢±Ñ¸ìÎÏÇ§Äê»î¸³¡ÖDuolingo English Test¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Duolingo¡Êwww.duolingo.com¡Ë¤Ï¡¢À¤³¦¤ÇºÇ¤â¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¥â¥Ð¥¤¥ë³Ø½¬¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢¶µ°é¥«¥Æ¥´¥ê¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£Ã»¤¯Í·¤Ó´¶³Ð¤Ç¼è¤êÁÈ¤á¤ë¥ì¥Ã¥¹¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸À¸ì¡¦¿ô³Ø¡¦²»³Ú¡¦¥Á¥§¥¹¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£±Ñ¸ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¡¢¥É¥¤¥Ä¸ì¡¢´Ú¹ñ¸ì¤Ê¤É¡¢¹ç·×250°Ê¾å¤Î¥³ー¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖDuolingo English Test¡×¤Ï¡¢³¤³°Âç³Ø¿Ê³Ø¤Ê¤É±Ñ¸ìÎÏ¤Î¾ÚÌÀ¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤»î¸³¤Ç¤¹¡£ÃÏÍýÅª¡¦·ÐºÑÅªÀ©Ìó¤ËÇû¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¼õ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¸½ºßÀ¤³¦6,000°Ê¾å¤Î¶µ°éµ¡´Ø¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£