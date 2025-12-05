¡ØÊÝ¸±¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯(R)¡Ù¥¦¥£¥ó¥°¥¥Ã¥Á¥óµþµÞ³÷ÅÄÅ¹12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¥ªー¥×¥ó¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥ê¥Ã¥¯¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡§¾¡ËÜÎµÆó¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§7325)¤Ï¡¢12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¡ØÊÝ¸±¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯(R)¡Ù¥¦¥£¥ó¥°¥¥Ã¥Á¥óµþµÞ³÷ÅÄÅ¹¤ò¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
(Á´¹ñ308Å¹ÊÞ¡¢´ØÅìÃÏ¶è¤Ç130Å¹ÊÞ¡¢ÅìµþÅÔ¤Ç48Å¹ÊÞ¡¡¡¡12·î12Æü»þÅÀ)
¡ÚÆÈ¼«³«È¯¤Î¡ÖÊÝ¸±IQ¥·¥¹¥Æ¥à(R)¡×¡Û
¡ØÊÝ¸±¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯(R)¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÆÈ¼«³«È¯¤Î¡ÖÊÝ¸±IQ¥·¥¹¥Æ¥à(R)¡×¤òÍøÍÑ¤·¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Î¼ç´Ñ¤ËÊÐ¤é¤º¤ªµÒÍÍ¤Î¤´°Õ¸þ¤Ë±è¤Ã¤¿ÊÝ¸±Áª¤Ó¤ò¤ª¼êÅÁ¤¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ ¡ÖÊÝ¸±IQ¥·¥¹¥Æ¥à(R)¡×¤Î¥á¥¤¥óµ¡Ç½¤Ç¤¢¤ë¡Ö¾Ú·ôÊ¬ÀÏµ¡Ç½¡×¤È¡ÖÈæ³Óµ¡Ç½¡×¤ÏÈó¾ï¤Ë¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¾Ú·ôÊ¬ÀÏµ¡Ç½¢£
¸½ºßÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¸þ¤±¤Îµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£ÊÝ¾ãÆâÍÆ¤ò¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¡×¡Ö¤¤¤¯¤é¡×ÊÝ¾ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤¬¥°¥é¥Õ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ê£¿ô¤ÎÊÝ¸±¤Ë¤´²ÃÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¤½¤ì¤é¤ò¹ç»»¤·¤ÆÉ½¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÊÝ¾ãÆâÍÆ¤¬°ìÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¾Ú·ôÊ¬ÀÏ¥·ー¥È¤Ï¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤¬¤Æ¤¤¤Í¤¤¤ËÀâÌÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²ÃÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊÝ¸±¤¬¤´¼«¿È¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£Èæ³Óµ¡Ç½¢£
¿·¤·¤¯ÊÝ¸±¤Î²ÃÆþ¤ä¸«Ä¾¤·¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¸þ¤±¤Îµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤Î¤´´õË¾¤ò¤â¤È¤ËÊÝ¸±¾¦ÉÊ¤ò¸¡º÷¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤é¤µ¤é¤Ë¤ªµÒÍÍ¤Î¤´´õË¾¤Ë±è¤Ã¤¿Ê£¿ô¤ÎÊÝ¸±¾¦ÉÊ¤òÆ±¤¸¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤ÇÊÂ¤Ù¤¿Èæ³ÓÉ½¤ò¤ª½Ð¤·¤·¤Þ¤¹¡£ÊÌ¡¹¤ÎÊÝ¸±²ñ¼Ò¡¦ÊÝ¸±¾¦ÉÊ¤ÇÊÂ¤Ù¤¿¤ê¡¢Æ±¤¸ÊÝ¸±¾¦ÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¤âÊÝ¾ã³Û¤äÆÃÌó¤òÊÑ¹¹¤·¤ÆÊÂ¤Ù¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤´´õË¾¤Ë±è¤ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¾ò·ï¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ²¿ÅÙ¤Ç¤â¤ª½Ð¤·Ã×¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤Þ¤ÇÈæ³ÓÄº¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÖÊÝ¸±IQ¥·¥¹¥Æ¥à(R)¡×¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.hoken-clinic.com/feature/iqsystem/)
¡ÚÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡Û
¢£Å¹ÊÞÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ØÊÝ¸±¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯(R)¡×¥¦¥£¥ó¥°¥¥Ã¥Á¥óµþµÞ³÷ÅÄÅ¹
¢£¼è°·Êç½¸ÂåÍýÅ¹¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥ê¥Ã¥¯¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó
¢£¥ªー¥×¥óÆü¡¡¡¡¡¡¡¡12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë
¢£½êºßÃÏ¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è³÷ÅÄ4ÃúÌÜ50-11 ¥¦¥£¥ó¥°¥¥Ã¥Á¥óµþµÞ³÷ÅÄM2F
¢£±Ä¶È»þ´Ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡10:00～20:00
¢£ÄêµÙÆü¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡»ÜÀß¤Ë½à¤¸¤ë
¢£ÂÐ±þ¥³ー¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡ÍèÅ¹
¡ÚÅ¹ÊÞÀÕÇ¤¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡Û
ÊÝ¸±¤ÏÍß¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢É¬Í×¤Ê¤â¤Î¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¿¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡¢°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¤¤Ã¤È¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¡ØÊÝ¸±¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯(R)¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
1999 Ç¯¤ËÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ*¥ªー¥×¥ó¤·¤¿ÊÝ¸±¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£ÆÈ¼«³«È¯¤Î¡ÖÊÝ¸±IQ¥·¥¹¥Æ¥à(R)¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Î¼ç´Ñ¤ËÊÐ¤é¤º¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÊÝ¸±Áª¤Ó¤ò¤ª¼êÅÁ¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
½»½êÊÑ¹¹¡¦µëÉÕÀÁµá¤ª¼êÂ³¤¤Î¥Õ¥©¥íー¤ä¡¢¥é¥¤¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë±þ¤¸¤¿ÊÝ¾ãÆâÍÆ¤Î¸«Ä¾¤·¤Ê¤É¡¢¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¤ò°Â¿´¤·¤Æ¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤ÇÄº¤¯¤¿¤á¤Î¥¢¥Õ¥¿ー¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤âÎÏ¤ò¤¤¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤Ä¤³¤¤´«Í¶¤Ï°ìÀÚ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥ê¥Ã¥¯¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¡Êhttps://www.irrc.co.jp/(https://www.irrc.co.jp/)¡Ë
¡ÊÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¡¡¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¡§¾Ú·ô¥³ー¥É 7325¡Ë
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡¡¡¡ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶èËÜ¶¿ÆóÃúÌÜ27ÈÖ20¹æ¡¡ËÜ¶¿¥»¥ó¥¿ー¥Ó¥ë4³¬
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1995Ç¯7·î
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¡¡¾¡ËÜ¡¡ÎµÆó
»ñËÜ¶â¡¡¡¡¡¡¡¡13²¯5,478Ëü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡¡¡¦¸Ä¿ÍµÚ¤ÓË¡¿Í¸þ¤±¤ÎÊÝ¸±ÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊÝ¸±ÈÎÇä»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤ä¤½¤ÎÂ¾¤ÎÊÝ¸±ÈÎÇä²ñ¼Ò¤ËÂÐ¤·¤ÆÊÝ¸±¤Ë´Ø¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Äó¶¡¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯Åù¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à»ö¶È
¥µー¥Ó¥¹¡¡¡¡¡¡¥¤¥ó¥·¥å¥¢¥Æ¥Ã¥¯¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¡https://hs.irrc.co.jp/
¥µ¥¤¥È¡¡¡¡¡¡¡¡ÆüËÜ½é*¤ÎÊÝ¸±¥·¥ç¥Ã¥×¡ØÊÝ¸±¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯(R)¡Ù¡¡https://www.hoken-clinic.com/
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¹¥Þー¥ÈOCR(R)¡ÊÈóÄê·¿AI-OCR¡Ë¡¡https://www.smartocr.jp/
*¡ÖÆüËÜ½é¤ÎÍèÅ¹·¿¾è¹çÊÝ¸±¥·¥ç¥Ã¥×¥Á¥§ー¥ó**¡×
**Å¹ÊÞ¿ô11Å¹ÊÞ°Ê¾å¤Þ¤¿¤ÏÇ¯¾¦10²¯±ß°Ê¾å¤ò¥Á¥§ー¥óÅ¹¤ÈÄêµÁ¡¡
¡¡Åìµþ¾¦¹©¥ê¥µー¥ÁÄ´¤Ù¡Ê2018Ç¯6·î¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥ê¥Ã¥¯¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó
¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÎÏ¤ÇÊÝ¸±Î®ÄÌ³×Ì¿¤ò¼Â¸½¤·¡¢¿ÍÀ¸100 Ç¯»þÂå¤òÃ¯¤â¤¬¼«Ê¬¤Î¾Íè¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤æ¤±¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤òÌÜ»Ø¤¹´ë¶È¤Ç¤¹¡£