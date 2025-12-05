¡Ú¿·À½ÉÊ¡Û²½³ØÊª¼Á¥¼¥í¤ÎÅÚÆé¿æÈÓ´ï¤¬ÃÂÀ¸¡Ö¥«¥Þ¥ÎÅÚÆé¿æÈÓ´ï¡×Makuake¤Ë¤Æ12·î6Æü¤è¤êÀè¹ÔÈÎÇä³«»Ï¡ª
¥½¥¦¥¤¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡Ë¤Ï¡¢²½³ØÊª¼Á¥¼¥í¤ÎÅÚÆé¤òºÎÍÑ¤·¤¿¿æÈÓ´ï¡Ö¥«¥Þ¥ÎÅÚÆé¿æÈÓ´ï¡×¤ò¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡ÖMakuake¡×¤Ë¤Æ2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸áÁ°10»þ¤è¤êÀè¹ÔÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚMakuake ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Úー¥¸¡Ûhttps://www.makuake.com/project/souyi-japan_sy-153-4/
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=ZrXIXgMc12o ]
¡Ö¥«¥Þ¥ÎÅÚÆé¿æÈÓ´ï¡×¤Ï¡¢¡Ö¥Æ¥Õ¥í¥ó¡×¤ä¡Ö¥Õ¥ÃÁÇ¡×¤Ê¤É¤Î²½³ØÊª¼Á¤ò°ìÀÚ»ÈÍÑ¤»¤º¡¢°ÂÁ´À¤Î¹â¤¤¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤ò»Ü¤·¤¿ËÜÊª¤ÎÅÚÆé¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÊÆËÜÍè¤Î´Å¤ß¤ä¹á¤ê¤ò°ú¤½Ð¤¹¡ÈÅÁÅý¤ÎÅÚÆé¿æ¤¡É¤ò¡¢ËèÆü¤Î¿©Âî¤Ç¼ê·Ú¤Ë¡¢¤«¤Ä°Â¿´¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ëÀ½ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢½ãÆ«ÁÇºà¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÃßÇ®À¤È¶Ñ°ì¤Ê²ÃÇ®ÀÇ½¤Ë¤è¤ê¡¢Î³Î©¤Á¤ÎÎÉ¤¤¤Õ¤Ã¤¯¤é¤·¤¿¿æ¤¾å¤¬¤ê¤ò¼Â¸½¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÅÚÆé¿æ¤¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òÄó¶¡¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤²Á³ÊÂÓ¤ò¼Â¸½¤·¡¢¹â¤¤¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ä¶¤È·ò¹¯¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤Î¿©Ê¸²½¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¡Ö¥«¥Þ¥ÎÅÚÆé¿æÈÓ´ï¡×¤Ï¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ò¤è¤êË¤«¤Ë¤¹¤ë¿·¤·¤¤ÁªÂò»è¤È¤·¤ÆÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¥½¥¦¥¤¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢Êë¤é¤·¤ò²÷Å¬¤Ë¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¿©ÂÎ¸³¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
360ÅÙÁ´Êý°Ì¤«¤éÊñ¤ß¹þ¤à²ÃÇ®¤Ç¡¢ÅÚÆé¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤Õ¤Ã¤¯¤é¿æ¤¾å¤¬¤ê¤òºÆ¸½
ÄìÉô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Â¦ÌÌ¤«¤é¤â²ÃÇ®¤·¡¢ÅÚÆéÁ´ÂÎ¤òÊñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤ËÇ®¤¬½Û´Ä¡£
¤Þ¤ë¤Ç°ÏÏ§Î¢¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¿æ¤¾å¤²¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È±ð¤Î¤¢¤ë¤´ÈÓ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥Î¥ó¥Æ¥Õ¥í¥ó¤ÎÅÚÆé¡£²½³ØÊª¼Á¤ËÍê¤é¤º¡¢°Â¿´¤ò¿©Âî¤Ø
¥Æ¥Õ¥í¥óÉÔ»ÈÍÑ¡£¥Õ¥ÃÁÇÉÔ»ÈÍÑ¡£ÌµÅÉÁõ¡£
²½³ØÊª¼Á¤ËÍê¤é¤Ê¤¤½ãÆ«ÁÇºà¤Ç¡¢ËèÆü¤Î¿©Âî¤Ë°Â¿´¤È°ÂÁ´¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
ÅÚÆéÆâ³ø¤ÎÂ¿ÁØ¹½Â¤¤¬°ú¤½Ð¤¹¡¢¿¼¤¤»Ý¤ß¡£¤ª¼êÆþ¤ì¤â¤é¤¯¤é¤¯
Â¿ÁØ¹½Â¤¤Î½ãÆ«ÅÚÆé¤¬Ç®¤ò¶Ñ°ì¤ËÅÁ¤¨¡¢¤ªÊÆËÜÍè¤Î´Å¤ß¤ä»Ý¤ß¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢É½ÌÌ¤¬¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¤¿¤á±ø¤ì¤¬ÉÕ¤¤Ë¤¯¤¯¡¢Æü¡¹¤Î¤ª¼êÆþ¤ì¤â´ÊÃ±¡£»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤ÈÈþÌ£¤·¤µ¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°³¸¡ÜÆâ³¸¤ÎÆó½Å¹½Â¤¤¬°µÎÏ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÊÄ¤¸¹þ¤á¡¢»Ý¤ß¤ò¥ー¥×
Æó½Å³¸¤¬°µÎÏ¤òÆ¨¤¬¤µ¤º¡¢ÅÚÆé¤Î¹â¤¤ÃßÇ®ÎÏ¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤ÆºÇ¸å¤Þ¤Ç¶¯²Ð¤Ç¿æ¤¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¾øµ¤¤òÅ¬ÀÚ¤ËÀ©¸æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿åÊ¬¤È¹á¤ê¤òÆ¨¤µ¤º¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é¡¦¤â¤Á¤â¤Á¤Î¿æ¤¾å¤¬¤ê¤Ë¡£
¿á¤¤³¤Ü¤ì¤òËÉ¤®¤Ä¤Ä¡¢ÅÚÆéÆÃÍ¤Î¹á¤Ð¤·¤¤É÷Ì£¤â°ú¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
²Ê³ØÅª¥¢¥×¥íー¥Á¤ÇÆ³¤½Ð¤·¤¿¡¢3ÃÊ³¬¤ÎÍýÁÛÅª¤Ê¿æÈÓ¥×¥í¥»¥¹
¥¹¥Æ¥Ã¥×1¡§¡ÖÄã²¹µÛ¿å¡× ― ÊÆ¤Î¿Ä¤Þ¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¿å¤ò¿»Æ©¤µ¤»¤ë
¥¹¥Æ¥Ã¥×2¡§¡Ö¶¯²½²ÃÇ®¡× ― °ìµ¤¤Ë²ÃÇ®¤·¡¢»Ý¤ß¤ò²ò¤Êü¤Ä
¥¹¥Æ¥Ã¥×3¡§¡Ö¹â²¹°Ý»ý¡× ― ²¹ÅÙ¤òÊÝ¤Á¡¢ÈþÌ£¤·¤µ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÊÄ¤¸¹þ¤á¤ë
À½ÉÊ»ÅÍÍ´ðËÜ»ÅÍÍ
ÉÊÈÖ¡§ SY-153-4
¿æÈÓÍÆÎÌ¡§ ºÇÂç4¹ç
³°·ÁÀ£Ë¡¡§ Ìó280¡ÊÉý¡Ë¡ß280¡Ê±ü¹Ô¡Ë¡ß235¡Ê¹â¡Ëmm
ËÜÂÎ½ÅÎÌ¡§ Ìó5kg
ÅÚÆé½ÅÎÌ¡§ Ìó1.2kg
ÅÚÆé¸ü¤ß¡§ 5.5mm
ÅÅ¸»¡§ AC100V 50/60Hz
¾ÃÈñÅÅÎÏ¡§ 500W
ÅÅ¸»¥³ー¥ÉÄ¹¤µ¡§ Ìó1.2m
ÅÚÆé»ÅÍÍ
ÁÇºà¡§½ãÆ«ÅÚÆé¡Ê¥Æ¥Õ¥í¥ó¡¦¥Õ¥ÃÁÇ¡¦ÅÉÁõ´°Á´¥¼¥í¡Ë
¹½Â¤¡§4ÁØÂ¿ÁØ¹½Â¤
ºÇÆâÁØ¡§Ìµµ¡Æ«áªÁØ¡Ê¶âÂ°ÉÔ»ÈÍÑ¡Ë
Ãæ´ÖÁØ¡§Ç´ÅÚÁØ¡ÊÇ®ÃßÀÑ¡¦¶Ñ°ì²ÃÇ®¡Ë
Êä¶¯ÁØ¡§¹âÎæÅÚ¡ÊÂÑÇ®À¡¦¶¯ÅÙ¡Ë
³°ÁØ¡§ÆüËÜ°Ë²ìÆ«ÅÚ¡ÊÃßÇ®À¡¦ÊÝ²¹À¡Ë
ÉÕÂ°ÉÊ
¼«Î©¼°¤·¤ã¤â¤¸
·×ÎÌ¥«¥Ã¥×
ÅÅ¸»¥³ー¥É
¼è°·ÀâÌÀ½ñ·óÊÝ¾Ú½ñ
¥½¥¦¥¤¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¼ÒÌ¾(¾¦¹æ): ¥½¥¦¥¤¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ: ¢©141-0031 ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÀ¾¸ÞÈ¿ÅÄ2-13-6 ¥»¥é¥ô¥£ 3F
ÀßÎ©: 2010Ç¯12·î10Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ: ¥Ç¥¶¥¤¥ó²ÈÅÅ¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢»¨²ß¤Î´ë²è¡¦À½Â¤¡¦Í¢Æþ²·¤ª¤è¤ÓÈÎÇä
¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://souyi-japan.com/
X(µìtwitter)¡§https://twitter.com/souyijapan
Instagram¡§https://www.instagram.com/souyijapan/