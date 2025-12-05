¥Ð¥¤¥äー¤¬»ÅÆþ¤ì¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¡¢¡ÈÇä¤ì»Ä¤ê²È¶ñ¤Ë¤â¡ÖÊ¡¡×¤¬¤¢¤ë¡ª¡©¡É¥Ó¥Ã¥°¥¦¥Ã¥É¤¬2025Ç¯ºÐËöÂçÈ¿¾Ê³ä¤ò12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê³«ºÅ
¡¡¹ñÆâ³°¤Î¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È²È¶ñ¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¾¦ÉÊ¤Î¾®ÇäÈÎÇä¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥Ã¥°¥¦¥Ã¥É¡Ê½êºßÃÏ¡§°¦É²¸©¾¾»³»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿ù±º âÃ¸ç¡Ë¤Ï¡¢12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¡¢¥Ð¥¤¥äー¤¬»ÅÆþ¤ì¤Ë¼ºÇÔ¤·Çä¤ì»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë²È¶ñ¤òºÇÂç85¡ó¥ª¥Õ¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë¡¢¡È»Ä¤êÊª¤Ë¤ÏÊ¡¤¬¤¢¤ë¡ª¡©¡É¡Ö2025Ç¯ºÐËöÂçÈ¿¾Ê³ä¡×¤ò¾¾»³ËÜÅ¹¡Ê°¦É²¸©¡Ë¡¢FC¾¾»³ËÌÅ¹¡Ê°¦É²¸©¡Ë¡¢Ê¡²¬ÅìÅ¹¡ÊÊ¡²¬¸©¡Ë¡¢ÃæÄÅÅ¹¡ÊÂçÊ¬¸©¡Ë¡¢¹Åç¥¢¥ë¥Ñー¥¯Å¹¡Ê¹Åç¸©¡Ë¡¢»Ô¸¶Å¹¡ÊÀéÍÕ¸©¡Ë¡¢½ÕÆüÉôÅ¹¡Êºë¶Ì¸©¡Ë¡¢Ä¹ÉÜÅ¹¡Ê»³¸ý¸©¡Ë¤Ê¤É¥Ó¥Ã¥°¥¦¥Ã¥ÉÁ´¹ñ32Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ³«ºÅÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
¢£º£Ç¯¤Îºß¸ËÇä¤ì»Ä¤ê¾¦ÉÊ¤òºÇÂç85¡ó¥ª¥Õ¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡Ö2025Ç¯ºÐËöÂçÈ¿¾Ê³ä¡×¤ò³«ºÅ¡ª
¡¡ÆüËÜ½é¤Î¡Ö²È¶ñ¤Î¥ª¥Õ¥×¥é¥¤¥¹¥¹¥È¥¢¡×¥Ó¥Ã¥°¥¦¥Ã¥É¤Ç¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¥áー¥«ー¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤¬°·¤¦¹âÉÊ¼Á¤Ê²È¶ñ¤Î¤¦¤Á¡¢¾¯¤·½ý¤Î¤Ä¤¤¤¿¾¦ÉÊ¡¿ÇÑÈ×¾¦ÉÊ¡¿¥áー¥«ーºß¸Ë½èÊ¬¡¿ÅÝ»ºÉÊ¤Ê¤É¡È¿·ÉÊ¡É¤òÄ¾ÀÜ»ÅÆþ¤ì¡¢Àµµ¬²Á³Ê¤è¤ê¤â°Â¤¯ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Äê²Á220,880±ß¤Î°ìÅÀÊª¤Î¿·ÉÊ¥½¥Õ¥¡ー¤òÌó80¡ó¥ª¥Õ¤Î49,990±ß¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤Ê¤É¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ç¿·ÉÊ¤Î²È¶ñ¤¬°Â¤¯¼ê¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¹¥É¾¤Ç¡¢¸½ºßÁ´¹ñ56Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¡£Ä¾±ÄÅ¹¡¦FCÅ¹¤Î¥°¥ëー¥×Çä¾å¹â¤ÏÌó90²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤Þ¤¹¡£
¢¨¡Ö¥ª¥Õ¥×¥é¥¤¥¹¡×¤È¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¼«¤é½ÐÅ¹¤¹¤ë¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¥áー¥«ー¤äÉ´²ßÅ¹¡¦ÀìÌçÅ¹¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëÍ¾¾êÉÊ¡¢¸«ÀÚ¤êÉÊ¡¢¥·ー¥º¥ó¤ò²á¤®¤¿¾¦ÉÊ¡¢½èÊ¬ÉÊ¤Ê¤É¤ò»ÅÆþ¤ì¡¢¾ï¤ËÄê²Á¤è¤ê°Â²Á¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¶ÈÂÖ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙ¥Ó¥Ã¥°¥¦¥Ã¥É¤Ï¡¢12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¡¢º£Ç¯¥Ð¥¤¥äー¤¬»ÅÆþ¤ì¤Ë¼ºÇÔ¤·Çä¤ì»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤òºÇÂç85¡ó¥ª¥Õ¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë¥»ー¥ë¤ò¡¢¡È»Ä¤êÊª¤Ë¤ÏÊ¡¤¬¤¢¤ë¡ª¡©¡É¡Ö2025Ç¯ºÐËöÂçÈ¿¾Ê³ä¡×¤È¤·¤Æº£¼£Å¹¡¦Á¾º¬Å¹¤ò½ü¤¯Ä¾±Ä31Å¹ÊÞ¡¢FC¾¾»³ËÌÅ¹¤Î·×32Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥áー¥«ー¥«¥¿¥í¥°·ÇºÜ²Á³Ê55,000±ß¤Î2¿Í³Ý¤±¥½¥Õ¥¡ー¤ò85¡ó¥ª¥Õ¤Î7,990±ß¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¤Ê¤É¤½¤ÎÂ¾¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÇË³Ê¤ÎÃÍÃÊ¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡´ë²è¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ö¥ª¥Õ¥×¥é¥¤¥¹¶ÈÂÖ¡×¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡£¿·ÉÊ¤Ê¤Î¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÍýÍ³¤Ç³ä°ú¤È¤Ê¤ë¥ª¥Õ¥×¥é¥¤¥¹¤Î¹ØÆþÂÎ¸³¤ò¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¿¤á¤Ë´ë²è¼Â»Ü¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£2025Ç¯ºÐËöÂçÈ¿¾Ê³ä¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤ò°ìÉô¤´¾Ò²ð¡¡
¡ã 2¿Í³Ý¤±¥½¥Õ¥¡ー ¡ä
¡Ú¾¦ÉÊÀâÌÀ¡Û
¥â¥À¥ó¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥°¥ìー¤Î2¿Í³Ý¤±¥½¥Õ¥¡ー¡£¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤È¥ì¥¶ーÄ´¤Î2¼ïÎà¤ÎÁÇºà¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¥µ¥¤¥º¡¡¡§ W122 ¡ß D68 ¡ß H68
¥áー¥«ー¥«¥¿¥í¥°²Á³Ê¡§\55,000
¢ªÈÎÇä²Á³Ê¡§\7,990¡¡¡¡85¡ó¥ª¥Õ¡ª
¡ã ¥À¥¤¥Ë¥ó¥°5ÅÀ¥»¥Ã¥È ¡ä
¡Ú¾¦ÉÊÀâÌÀ¡Û
ÂçÍýÀÐÄ´¤ÎÅ·ÈÄ¤ÈºÙ¤¤¹õµÓÆÃÄ§Åª¤Ê¥â¥À¥óÉ÷¤Î4¿Í³Ý¤±¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¥°¥ìー¤Î¥Á¥§¥¢¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¶õ´Ö¤ò±é½Ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¤¥º¡¡¡¡¡§ W140 ¡ß D80 ¡ß H75 ¡¡
¥áー¥«ー¥«¥¿¥í¥°²Á³Ê¡§\206,800
¢ªÈÎÇä²Á³Ê¡§\29,990¡¡¡¡85¡ó¥ª¥Õ¡ª
¡ã30L¡¡£²WAY¥À¥¹¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡ä
¡Ú¾¦ÉÊÀâÌÀ¡Û
¥Ú¥À¥ë¤È¥×¥Ã¥·¥å¥Ü¥¿¥ó¤Î2WAY³«ÊÄ¼°¤Ç¡¢¼ê¤ò¿¨¤ì¤º¤Ë»È¤¨¤ëÂçÍÆÎÌ¤Î¥À¥¹¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¹¡£¥¤¥¨¥íー¤È¥°¥ìー¤Î2¥«¥éーÅ¸³«¤Ç¡¢Â¾¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ä¤ªÉô²°¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¤¥º¡¡¡¡¡§ W29 ¡ß D39 ¡ß H50 ¡¡
¥áー¥«ー¥«¥¿¥í¥°²Á³Ê¡§\6,050
¢ªÈÎÇä²Á³Ê¡§\1,500¡¡¡¡75¡ó¥ª¥Õ¡ª
¾åµ²È¶ñ¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¥Ù¥Ã¥È¥Õ¥ìー¥à¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥Á¥§¥¢¤Ê¤É¿Íµ¤¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤âºÇÂç85%¥ª¥Õ¤Ë¤Æ¤´½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥¤¥äー¤Î¼ºÇÔ¤Î¤ª±¢¡ª¡©¤Ç¡È»Ä¤êÊª¤Ë¤ÏÊ¡¤¬¤¢¤ë¡ª¡©¡É¡Ö2025Ç¯ºÐËöÂçÈ¿¾Ê³ä¡×¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¡¢º£¤À¤±¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£Ç¯ºÇ¸å¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥¦¥Ã¥É¤Ç¡ÖÊ¡¡×¤òÄÏ¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÍß¤·¤«¤Ã¤¿¤¢¤Î²È¶ñ¤ò¤¼¤Ò¤ªÇã¤¤µá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£³§ÍÍ¤Î¤´ÍèÅ¹¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
´ë²èÌ¾¡¡¡§2025Ç¯ºÐËöÂçÈ¿¾Ê³ä
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë～12·î29Æü¡Ê·î¡Ë
¢¨µÜºêËÌÅ¹¡¦»Ô¸¶Å¹¤Î¤ß12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë～12·î29Æü¡Ê·î¡Ë¤Ç¤Î¼Â»Ü
¡ãÃí°Õ»ö¹à¡ä
¡¦¾¦ÉÊ¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÉô¾¦ÉÊ¤Ï¤ª¼è¤ê´ó¤»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¾¦ÉÊ¤òÇÛÃ£¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÏÊÌÅÓÈñÍÑ¤¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨ÇÛÃ£ÃÏ°è¤Ë¤è¤ê¡¢°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë
¢£ ¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¡Êº£¼£Å¹¡¦Á¾º¬Å¹¤ò½ü¤¯Ä¾±Ä31Å¹ÊÞ¡¢FC¾¾»³ËÌÅ¹¤Î·×32Å¹ÊÞ¡Ë
¡¦¾¾»³ËÜÅ¹¡Ê°¦É²¸©¡Ë
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§¢©791-1114 °¦É²¸©¾¾»³»Ô°æÌçÄ®77ÈÖÃÏ1
URL¡¡¡¡¡¡¡§https://www.big-wood.co.jp/shikoku/matsuyama/
¡¦FC¾¾»³ËÌÅ¹¡Ê°¦É²¸©¡Ë
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§¢©791-8016 °¦É²¸©¾¾»³»Ôµ×Ëü¤ÎÂæ110ÈÖÃÏ
URL¡¡¡¡¡¡¡§https://www.big-wood.co.jp/shikoku/fc-matsuyama/
¡¦Ê¡²¬ÅìÅ¹¡ÊÊ¡²¬¸©¡Ë
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§¢©812-0063 Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÅì¶è¸¶ÅÄ1¡¾25-21
URL¡¡¡¡¡¡¡§https://www.big-wood.co.jp/kyusyu/fukuoka-higashi/
¡¦ÃæÄÅÅ¹¡ÊÂçÊ¬¸©¡Ë
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§ ¢©871-0111 ÂçÊ¬¸©ÃæÄÅ»Ô»°¸÷º´ÃÎ1110ÈÖÃÏ
URL¡¡¡¡¡¡¡§ https://www.big-wood.co.jp/kyusyu/nakatsu/
¡¦¹Åç¥¢¥ë¥Ñー¥¯Å¹¡Ê¹Åç¸©¡Ë
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§¢©733-0834 ¹Åç¸©¹Åç»ÔÀ¾¶èÁðÄÅ¿·Ä®2¡¾26-1¡¡¥¢¥ë¥Ñー¥¯ÅìÅï1F
URL¡¡¡¡¡¡¡§https://www.big-wood.co.jp/chugoku/hirosima-alpark/
¡¦»Ô¸¶Å¹¡ÊÀéÍÕ¸©¡Ë
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§¢©290-0050 ÀéÍÕ¸©»Ô¸¶»Ô¹¹µé3-1-1 ¥«¥¤¥ó¥º¥âー¥ë»Ô¸¶
URL¡¡¡¡¡¡¡§https://www.big-wood.co.jp/kantou/ichihara/
¡¦½ÕÆüÉôÅ¹¡Êºë¶Ì¸©¡Ë
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§¢©344-0065¡¡ºë¶Ì¸©½ÕÆüÉô»ÔÃ«¸¶3－14－5
URL¡¡¡¡¡¡¡§https://www.big-wood.co.jp/kantou/kasukabe/
¡¦Ä¹ÉÜÅ¹¡Ê»³¸ý¸©¡Ë
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§¢©752-0926¡¡»³¸ý¸©²¼´Ø»Ô¤æ¤á¥¿¥¦¥ó2－7¡¡
URL¡¡¡¡¡¡¡§https://www.big-wood.co.jp/chugoku/choufu/
¤½¤ÎÂ¾°Ê²¼Ä¾±ÄÅ¹¤Ë¤Æ¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
À¾¾òÅ¹¡Ê°¦É²¸©¡Ë¡¿¸Å²ìÅ¹¡¦Ê¡²¬À¾Å¹¡¦ÂçÌî¾ëÅ¹¡ÊÊ¡²¬¸©¡Ë¡¿Ä»À´Å¹¡Êº´²ì¸©¡Ë¡¿ÂçÂ¼Å¹¡¦»þÄÅÅ¹¡ÊÄ¹ºê¸©¡Ë¡¿ÂçÊ¬ÆîÅ¹¡ÊÂçÊ¬¸©¡Ë¡¿·§ËÜ¥¤¥ó¥¿ーÅ¹¡¦±§ÅÚÅ¹¡Ê·§ËÜ¸©¡Ë¡¿µÜºêËÌÅ¹¡¦ÅÔ¾ëÅ¹¡ÊµÜºê¸©¡Ë¡¿¼¯²°Å¹¡Ê¼¯»ùÅç¸©¡Ë¡¿»³¸ýÅ¹¡¦²¼¾¾Å¹¡Ê»³¸ý¸©¡Ë¡¿ÀÄÇßÅ¹¡¦Â¿Ëà¥Ë¥åー¥¿¥¦¥óÅ¹¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë¡¿Áð²ÃÅ¹¡Êºë¶Ì¸©¡Ë¡¿°õÀ¾Å¹¡¦ÉÙÄÅÅ¹¡¦°ðÌÓÅ¹¡¦ÌîÅÄÅ¹¡ÊÀéÍÕ¸©¡Ë¡¿ÂÀÅÄÅ¹¡Ê·²ÇÏ¸©¡Ë¡¿¾®»³Å¹¡ÊÆÊÌÚ¸©¡Ë
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥Ã¥°¥¦¥Ã¥É
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§¿ù±º âÃ¸ç
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§1984Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ59Ç¯¡Ë5·î8Æü
½êºßÃÏ¡¡¡§°¦É²¸©¾¾»³»Ô°æÌçÄ®77ÈÖÃÏ1
Å¹ÊÞ¿ô¡¡¡§Á´¹ñ56Å¹ÊÞ¡ÊÄ¾±ÄÅ¹¿ô¡§Å¹ÊÞ¿ôÄ¾±Ä33Å¹ÊÞ¡¢¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º23Å¹ÊÞ¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¹ñÆâ³°¤Î¥ª¥Õ¥×¥é¥¤¥¹²È¶ñ¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¾¦ÉÊ¤Î¾®ÇäÈÎÇäµÚ¤ÓÀ½Â¤¡¦²·Çä¤ê
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ú¥ë¥·¥ãå°Ýß¤Î²·Çä¤êµÚ¤Ó¾®ÇäÈÎÇä¡¢¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º»ö¶È
HP¡¡¡¡¡¡¡§https://www.big-wood.co.jp/