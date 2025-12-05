¥É¥³¥â¡¢¡ÖÅß¤ÎìÔÂô¥³¥¹¥á¡¡d¥Ý¥¤¥ó¥È10%´Ô¸µ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò³«ºÅ¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥É¥³¥â¡Ê°Ê²¼¡¢¥É¥³¥â¡Ë¤Ï¡¢¡ÖAmazon¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡×¤È¡Öd¥¢¥«¥¦¥ó¥È(R)¡×¤òÏ¢·È¤Î¤¦¤¨¡¢Amazon.co.jp¤ÇÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¤ªÇãÊª¤¹¤ë¤È¡¢d¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò10%´Ô¸µ¤¹¤ë¡ÖÅß¤ÎìÔÂô¥³¥¹¥á¡¡d¥Ý¥¤¥ó¥È10%´Ô¸µ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¡Ê°Ê²¼¡¢ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ë¤ò¡¢2025 Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é2025Ç¯12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ç³«ºÅ¡Ê¢¨1¡Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î´ü´ÖÃæ¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥µ¥¤¥È¡Ê¢¨2¡Ë¤«¤é¥¨¥ó¥È¥êー¤ò¹Ô¤¤¡¢¡ÖAmazon¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡×¤È¡Öd¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡×¤òÏ¢·È¡Ê¢¨3¡Ë¤Î¤¦¤¨¡¢Amazon.co.jp¤ÇÂÐ¾Ý¤Î¥³¥¹¥á¡Ê¢¨4¡Ë¤ò¤ªÇãÊª¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Î¤´¹ØÆþ¶â³Û¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢10%Ê¬¤Îd¥Ý¥¤¥ó¥È(´ü´Ö¡¦ÍÑÅÓ¸ÂÄê)¤ò ´Ô¸µ¡Ê¢¨5¡Ë¡Ê¢¨6¡Ë¡Ê¢¨7¡Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥É¥³¥â¤Ï¡¢d¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤òÄÌ¤¸¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎËèÆü¤¬¤ª¥È¥¯¤Ç¡¢³Ú¤·¤¯¡¢ÊØÍø¤ÊÀ¸³è¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¡¦½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨2 ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é¡£
¡Êhttps://www.amazon.co.jp/b/?ie=UTF8&node=212408346051(https://www.amazon.co.jp/b/?ie=UTF8&node=212408346051)¡Ë
¢¨3 ¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÏ¢·È¤Ï¤³¤Á¤é¡£¡Êhttps://www.amazon.co.jp/dp/B0CRDKH9M9¡Ë
¢¨4 ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ï¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨5 ¥¨¥ó¥È¥êー¤ª¤è¤Ó¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÏ¢·È¸å¤Î¤ªÇãÊª¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¢¨6 ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó½ªÎ»¤«¤é60Æü¸å¤Þ¤Ç¤Ë´Ô¸µÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Í¸ú´ü´Ö¤Ï´Ô¸µÆü¤è¤ê62Æü´Ö¤Ç¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î´Ô¸µ¾å¸Â¤Ï3,000¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¢¨7 ´ü´ÖÃæ¤Î¤ªÇãÊª¤Î¹ç·×¶â³Û¤ËÂÐ¤·¤Æ10%´Ô¸µ¤·¤Þ¤¹¡£1¤Ä¤Îd¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢
Ê£¿ô¤ÎAmazon¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÏ¢·È¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¿ÊÄè¾å¸Â¤Ï3,000¥Ý¥¤¥ó¥È¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£
¡ö¡¡Amazon¤ª¤è¤ÓAmazon.co.jp¤Ï¡¢Amazon.com, Inc.¤Þ¤¿¤Ï¤½¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡ö¡¡¡Öd¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡×¤ÏŽ¤³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥É¥³¥â¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹Ž¡
¡ö ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò NTT¥É¥³¥â¤¬¼çºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£