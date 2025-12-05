¡ÚJAF¶å½£¡Û¥Þ¥¤¥«ー¤Çµ¤·Ú¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¥âー¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä¡Ö¥ªー¥È¥Æ¥¹¥È¡×³«ºÅ¤Ë¶¨ÎÏ ～12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢°²²°³¤ÉÍ¸ø±àÃó¼Ö¾ì¤Ë¤Æ～
https://jaf.link/4pATgIa
¡¡JAF¶å½£ËÜÉô¡ÊËÜÉôÄ¹ ¶âÌîÀ¿¡Ë¤Ï12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢°²²°³¤ÉÍ¸ø±àÃó¼Ö¾ì¡ÊÊ¡²¬¸©°²²°Ä®¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤ÆJAF²ÃÌÁ¥¯¥é¥Ö¡Ö¥·ー.¥¢ー¥ë.¥¨¥à.¥·ー¡ÊCRMC¡Ë¡×¤¬³«ºÅ¤¹¤ë¡ÖCRMC AUTO TEST in °²²° 2025¡×¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡
¡¡¥ªー¥È¥Æ¥¹¥È¤Ï¡ÖÁö¹Ô¥¿¥¤¥à¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö±¿Å¾¤ÎÀµ³Î¤µ¡×¤â¶¥¤¦¿·¤·¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥âー¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä¶¥µ»¤Ç¤¹¡£¶¥µ»¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ä¥°¥íー¥Ö¤Ê¤É¤ÎÁõÈ÷¤âÉÔÍ×¤Ç¥Þ¥¤¥«ー¤Çµ¤·Ú¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ªー¥È¥Æ¥¹¥È¤ò´°Áö¤¹¤ë¤È¡¢¥âー¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÆþÌç¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤È¤Ê¤ë¹ñÆâB¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Î¿½ÀÁ»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡Ê¿½ÀÁÎÁÊÌÅÓÉ¬Í×¡Ë¡£
¡Ú¥ªー¥È¥Æ¥¹¥È³«ºÅ³µÍ×¡ÛCRMC AUTO TEST in °²²° 2025
¢£Æü»þ
2025Ç¯12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¼õÉÕ10:00～¡¢É½¾´¼°14:30～¡ÊÍ½Äê¡Ë
¢£²ñ¾ì
°²²°³¤ÉÍ¸ø±àÃó¼Ö¾ì¡ÊÊ¡²¬¸©±ó²ì·´°²²°Ä®°²²°1455-284¡Ë
¢£»²²ÃÎÁ
JAF²ñ°÷¡¦³ØÀ¸¡ÊÀìÌç³Ø¹»À¸´Þ¤à¡Ë¡§5,000±ß
°ìÈÌ¡§6,000±ß
¢£Êç½¸Âæ¿ô
Á´¥¯¥é¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ50ÂæÄøÅÙ ¢¨ÀèÃå½ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢£¿½¹þÊýË¡
JAF¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Ê°Ê²¼URL¤Þ¤¿¤ÏÆó¼¡¸µ¥³ー¥É¡Ë¤ò»²¾È
https://jaf.link/4iVy9hL
¢£¿½¹þÄùÀÚ
2025Ç¯12·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç
¢¨»öÁ°¿½¹þ¤Î¤ß¤È¤·¡¢ÅöÆü»²²Ã¼õÉÕ¤Ï¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤»¤ó
¢£¼çºÅ
JAF²ÃÌÁ¥¯¥é¥Ö ¥·ー.¥¢ー¥ë.¥¨¥à.¥·ー¡ÊCRMC¡Ë
https://jaf.link/4pATgIa
¤³¤Î¥ê¥êー¥¹¤Ø¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï°Ê²¼¤Þ¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡¡ÆüËÜ¼«Æ°¼ÖÏ¢ÌÁ¡¡Ê¡²¬»ÙÉô»ö¶È²Ý
¢©814-8505¡¡Ê¡²¬»ÔÁáÎÉ¶è¼¼¸«5-12-27
Tel¡§092-841-7731¡ÊÊ¿Æü 10:00～17:00¡Ë