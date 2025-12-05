¥»¥Ö¥ó₋¥¤¥ì¥Ö¥ó¡ß³¤¤ÈÆüËÜPROJECT¡¡¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×´ë²èÂçÊ¬¸©Æâ¤Ë¤Æ¡Ö¤¿¤³¤á¤·¤ª¤à¤¹¤Ó¡×´ü´Ö¸ÂÄêÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤¦¤ß¤é¤¤¤Õ¤Ï¡¢¼ã¼Ô¤ÎµûÎ¥¤ì¤äÃÏ°è²ÝÂê¡¢³¤ÍÎ¤´¤ßÌäÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢(³ô)¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤·¡¢2025Ç¯11·î21Æü(¶â)¤è¤ê´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÂçÊ¬¸©Æâ¤Î¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥óÁ´Å¹ÊÞ¤Ç¡Ö¤¿¤³¤á¤·¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶ñºà¤Ë¤ÏÂçÊ¬¸©ËÌÉô¤Ç¿åÍÈ¤²¤µ¤ì¤¿É±¤À¤³¤ò»ÈÍÑ¡¢¤µ¤é¤Ë¤´ÈÓ¤âÉ±¤À¤³¤Î¼Ñ½Á¤ä½Ð½Á¤ò²Ã¤¨¿æ¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³°¤âÆâ¤âÉ±¤À¤³¤ò³Ú¤·¤á¤ë°ïÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤à¤¹¤Ó¤ò¼ÂºÝ¤Ë¼ê¤Ë¤È¤ê¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤ÏÂçÊÑ¤´¹¥É¾¤Î¤ª¸ÀÍÕ¤òÄº¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¾¯¤·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¼ã¼Ô¤ÎµûÎ¥¤ì²ò¾Ã¤ä³¤ÍÎ¤´¤ßÌäÂê¤Î·¼È¯¤Ë¤â·Ò¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ÆüËÜºâÃÄ¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë³¤ÍÎ¤´¤ßÂÐºö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö³¤¤ÈÆüËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦CHANGE FOR THE BLUE¡×¤Î°ì´Ä¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¡¦³«ºÅ³µÍ×¡¡ÂçÊ¬¸©Æâ¤Î¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡Ö¤¿¤³¤á¤·¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¤òÈÎÇä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³¤ÍÎ¤´¤ßºï¸º¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤È¤·¤ÆÅ¹ÊÞ¼þÊÕ¤ÎÀ¶ÁÝ³èÆ°¤ò¼Â»Ü
¡¦ÆüÄø¡¡¡¡¡¡2025Ç¯11·î21Æü(¶â)～12·î£´Æü(ÌÚ)
¡¦³«ºÅ¾ì½ê¡¡ÂçÊ¬¸©Æâ¤Î¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥óÁ´Å¹ÊÞ
¡¦¶¨ÎÏÃÄÂÎ¡¡(³ô)¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¾¦ÉÊ¤ò¿©¤Ù¤¿¸å¤Ï¡Ä¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¡ª
¡Ö³¤ÍÎ¤´¤ß¤Î8³ä¤Ï³¹¤«¤é¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê¤´¤ß¤¬³¤¤ËÎ®¤ì¹þ¤ß¡¢³¤ÍÎ±øÀ÷¡¦À¸ÂÖ·Ï¤Ê¤É¤Ë°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤Ë¾¯¤·¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬ÌÜ¤ò¸þ¤±¡¢´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦°Ù¡¢Êñºà¤Ë¡Ö³¤¤ÈÆüËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦CHANGE FOR THE BLUE¡×¤òµºÜ¡£¤Þ¤¿¥Ý¥¹¥¿ー¤äÅ¹ÆâPOP¤Ë¤â¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤´¤ß¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤òÂ¥¤¹Ê¸¸À¤òµºÜ¤·ÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÈÎÇäÁ°¤ËÉ½·ÉË¬Ìä¼Â»Ü¡ª
11·î19Æü(¿å)¤Ë¹ñÅì»Ô ¾¾°æÆÄ¼£»ÔÄ¹¤Ø¡¢21Æü(¶â)¤Ë¤ÏÂçÊ¬¸©Ä£ÇÀÎÓ¿å»ºÉô¤ØÉ½·ÉË¬Ìä¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
É½·ÉË¬Ìä¤Î¾ì¤Ç¤Ï¡¢¾¦ÉÊÈÎÇä¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î·Ð°Þ¡¦¶ñºàÁªÄêÍýÍ³¤Ê¤É¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¡¢³¤ÍÎÌäÂê¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¹ñÅì»Ô¾¾°æ»ÔÄ¹¡¦ÂçÊ¬¸©Ä£ÇÀÎÓ¿å»ºÉô¤ÎÊý¡¹¤¬¤¿¤³¤á¤·¤ª¤à¤¹¤Ó¤ò¼Â¿©¤·¡¢¡Ö¤È¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¡×¤È¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¤Ø¤Î¤´°Õ¸«¤Ê¤É¤âÄº¤¤È¤Æ¤âÍ°ÕµÁ¤Ê»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
¡ãÃÄÂÎ³µÍ×¡ä
ÃÄÂÎÌ¾¾Î¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤¦¤ß¤é¤¤¤Õ
URL¡§https://oita.uminohi.jp/
³èÆ°ÆâÍÆ¡§¼¡À¤Âå¤ËåºÎï¤Ê³¤¤ò¸«¤»¤ë¤¿¤á¡¢ËÜ»ö¶È¤Î¼Â»Ü¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸©Ì±¤Ë³¤ÍÎ¤´¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢³¤ÍÎÌäÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î°Õ¼±¤ò¹â¤á¤Æ¤â¤é¤¦¡£¼«È¯Åª¤Ê¤´¤ß½¦¤¤¡¢¼þ°Ï¤Ø¤Î·¼È¯¤ò¹Ô¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¸Ä¿Í¤È¤·¤ÆÇÓ½Ð¤¹¤ë¤´¤ß¤ÎÎÌ¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤¯Æ°¤¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
CHANGE FOR THE BLUE
¹ñÌ±°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬³¤ÍÎ¤´¤ß¤ÎÌäÂê¤ò¼«Ê¬¤´¤È²½¤·¡¢¡É¤³¤ì°Ê¾å¡¢³¤¤Ë¤´¤ß¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Î°Õ¼±¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¡¢ÆüËÜºâÃÄ¡Ö³¤¤ÈÆüËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ2018Ç¯11·î¤«¤é¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
»º´±³ØÌ±¤«¤é¤Ê¤ë¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ³¤ÍÎ¤´¤ß¤Îºï¸º¥â¥Ç¥ë¤òºî¤ê¡¢¹ñÆâ³°¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
https://uminohi.jp/umigomi/
ÆüËÜºâÃÄ¡Ö³¤¤ÈÆüËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤«¤¿¤Á¤ÇÆüËÜ¿Í¤ÎÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¡¢»þ¤Ë¿´¤Î°Â¤é¤®¤ä¥ï¥¯¥ï¥¯¡¢¤Ò¤é¤á¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë³¤¡£¤½¤ó¤Ê³¤¤Ç¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë´Ä¶¤Î°²½¤Ê¤É¤Î¸½¾õ¤ò¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¤Ï¤¸¤áÁ´¹ñ¤Î¿Í¤¬¡Ö¼«Ê¬¤´¤È¡×¤È¤·¤Æ¤È¤é¤¨¡¢³¤¤òÌ¤Íè¤Ø°ú¤·Ñ¤°¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢¥ªー¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¿ä¿Ê¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
https://uminohi.jp/