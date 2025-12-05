±«¾å¤¬¤ê¤Î¿¹¤ÎÀ¶¡¹¤·¤µ¤È¡¢Ì¤Íè¤Ø¤Î¿¹¤Å¤¯¤ê¤ò¡£Ç½ÅÐ¥Ò¥Ð¹á¤ë¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¼êÈ©¤Ø¡£NAIA¤Î¥â¥¤¥¹¥È¥Ï¥ó¥É¥½ー¥×¿·È¯Çä
¥¢¥¹¥Æ¥Ê¥°¥ëー¥×¤Î³ô¼°²ñ¼ÒNAIA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀÐÀî¸©¼î½§»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§À¶¿å ²í³ÚÇµ¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÇ½ÅÐ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¿·¤·¤¤Èþ¤·¤µ¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤¹¤ëÇ½ÅÐÈ¯¤Î¥Í¥¤¥Á¥ãー¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖNAIA¡Ê¥Ê¥¤¥¢¡Ë¡×¤è¤ê¡¢Ç½ÅÐ¤Î¼«Á³ÁÇºà¤ÈÈ¯¹ÚÍ³Íè¤Î¤¦¤ë¤ª¤¤À®Ê¬*¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¥â¥¤¥¹¥È¥Ï¥ó¥É¥½ー¥×¡Ø±«¾å¤¬¤ê¤Î¿¹¤Î¹á¤ê¡Ù¤ò¡¢2025Ç¯11·î26Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êNAIA¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
*È¯¹ÚÍ³Íè¤Î¤¦¤ë¤ª¤¤À®Ê¬¡§¼òÇô¥¨¥¥¹¡ÊÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë¡¢¥³¥á¥Ì¥«¥¨¥¥¹¡ÊÈéÉæ½ÀÆðÀ®Ê¬¡Ë
▶NAIA¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡Ê¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¡Ëhttps://naia-astena.jp/products/996
À½ÉÊÆÃÄ§¤ÈÇØ·Ê
ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¼êÈ©¤Ø¤Î¤ä¤µ¤·¤µ¤òÄÉµá¤·¤¿¥¢¥ß¥Î»À·ÏÀö¾ôÀ®Ê¬*¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢±ø¤ì¤ò¤¹¤Ã¤¤ê¤ÈÍî¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Àö¾ô¸å¤Î¤Ä¤Ã¤Ñ¤ê´¶¤òÍÞ¤¨¤ëÈ¯¹Ú¥â¥¤¥¹¥ÈÀ®Ê¬¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ç½ÅÐ»º¤Î¼òÇô*¡¢¥³¥á¥Ì¥«*¤«¤éÃê½Ð¤·¤¿È¯¹ÚÍ³Íè¤ÎÊÝ¼¾À®Ê¬¤òÇÛ¹ç¤·¡¢´¥Áç¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëµ¨Àá¤Ç¤â¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ç¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¼êÈ©¤ØÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£
¹á¤ê¤Ë¤ÏÇ½ÅÐ¥Ò¥Ð¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥¸¥å¥Ë¥Ñー¥Ù¥êー¡¢¥Þ¥¸¥ç¥é¥à¡¢¥Õ¥é¥ó¥¥ó¥»¥ó¥¹¤Ê¤É¤ÎÅ·Á³ÀºÌý¤ò100%»ÈÍÑ¡£¤Þ¤ë¤Ç±«¾å¤¬¤ê¤Î¿¹¤ÎÃæ¤Ç¿¼¸ÆµÛ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢À¶¡¹¤·¤¤¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´¶¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢NAIA¤ÏÇ½ÅÐ¥Ò¥Ð»ñ¸»¤Î½Û´ÄÍøÍÑ¤òÌÜ»Ø¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç½ÅÐ¥Ò¥ÐÍ³ÍèÀ®Ê¬¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ÎÇä¾å¤Î°ìÉô¤ò¡¢¿¹¤ÎºÆÂ¤ÎÓ¡¦ÉÄÌÚ°éÀ®¤ò»Ù±ç¤¹¤ë´ð¶â¤Ë´óÉÕ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö»È¤¦¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¿¢¤¨¤Æ¡¢°é¤Æ¤ë¡×¥¢¥Æ¡¦Ç½ÅÐ¥Ò¥Ð»ñ¸»¤Î½Û´ÄÍøÍÑ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¥¹¥¿ー¥È(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000442.000085143.html)
¤³¤Î¥Ï¥ó¥É¥½ー¥×¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢ËèÆü¤Î¼êÀö¤¤½¬´·¤¬¿´ÃÏ¤è¤¯¤Ê¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ç½ÅÐ¤Î¼«Á³¤ÈÌ¤Íè¤Î¿¹¤ò»Ù¤¨¤ë¾®¤µ¤Ê°ìÊâ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Êë¤é¤·¤Ë¤¹¤Ã¤ÈÆëÀ÷¤à¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢ÀöÌÌÂæ¤ä¥¥Ã¥Á¥ó¤Ë¾å¼Á¤Ê¶õµ¤´¶¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
*¥¢¥ß¥Î»À·ÏÀö¾ôÀ®Ê¬¡§¥é¥¦¥í¥¤¥ë¥á¥Á¥ë¥¢¥é¥Ë¥óNa¡¢¥³¥³¥¤¥ë¥°¥ë¥¿¥ß¥ó»ÀTEA¡Ê¶¦¤ËÀö¾ôÀ®Ê¬¡Ë
*¼òÇô¡§¼òÇô¥¨¥¥¹¡ÊÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë
*¥³¥á¥Ì¥«¡§¥³¥á¥Ì¥«¥¨¥¥¹¡ÊÈéÉæ½ÀÆðÀ®Ê¬¡Ë
¾¦ÉÊ¾ðÊó
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥â¥¤¥¹¥È¥Ï¥ó¥É¥½ー¥× ±«¾å¤¬¤ê¤Î¿¹¤Î¹á¤ê
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯11·î26Æü
ÍÆ¡¡ÎÌ¡§280mL
²Á¡¡³Ê¡§3,520±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
U R L ¡§https://naia-astena.jp/products/996
Å¹Æ¬¹ØÆþ¡ÊPOPUP¡Ë¾ðÊó
¹á¤ê¤ò¤ª»î¤·¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤ë´ü´Ö¸ÂÄêÅ¹ÊÞ¤Ç¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¶áÅ´É´²ßÅ¹ËÜÅ¹ 2F¡¡³«ºÅÃæ～2026Ç¯1·î13Æü
- ¶âÂô¥Õ¥©ー¥é¥¹ 2F¡¡2025Ç¯12·î12Æü～12·î21Æü
- ¤½¤´¤¦ÂçµÜÅ¹ 2F¡¡¡¡2025Ç¯12·î17Æü～12·î23Æü
¢¨ÆüÄø¡¦ÆâÍÆ¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
About NAIA
À¡¤ó¤ÀÆ©ÌÀ´¶¤È¥Ï¥ê¡£Ç½ÅÐ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¿·¤·¤¤Èþ¤·¤µ¡£
NAIA¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ï¡¢2025Ç¯4·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤¬¸¶ÎÁ¤È¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Ç½ÅÐ¤Î¼«Á³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¿ô¡¹¤ÎÁÇºà¤¿¤Á¡£³¤¤È»³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿Ç½ÅÐÈ¾Åç¤Ë¤Ï¡¢¿ô¡¹¤Î¼«Á³ÁÇºà¤¬Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÆ¡¢¼òÇô¡¢Ãº¡¢¥Ò¥Ð¤Î¼ùÌÚ¡Ä¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤é¤ò¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤ÎÎÏ¤ÇÃúÇ«¤ËÉ³²ò¤¡¢²½¾ÑÉÊ¤Î¥×¥í¤â¶Ã¤¤¤¿¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÈþÈ©ÎÏ¤Ë½Ð°©¤¤¤Þ¤·¤¿¡£È©¤Ë¿¨¤ì¤ë¤ÈâÛ¤Î±ü¤Ë¼ê¤Ä¤«¤º¤ÊÇ½ÅÐ¤Î¿¹¤äÀ¡¤ß¤ï¤¿¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Éâ¤«¤Ö¤è¤¦¤Ê¡¢¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯¿´ÃÏ¤è¤¤¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¤È¼«Á³¤Ê¹á¤ê¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ³«È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»È¤¦¤³¤È¤¬»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÇ½ÅÐ¤Î¼Â¸½¤Ë¡£¼«Ê¬¥±¥¢¤È¼Ò²ñ¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Î¹¥½Û´Ä¤ò¡¢NAIA¤«¤é¡£
³ô¼°²ñ¼ÒNAIA ²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ ¼Ò Ì¾ ¡§³ô¼°²ñ¼ÒNAIA
½ê ºß ÃÏ ¡§ÀÐÀî¸©¼î½§»Ô¾å¸ÍÄ®ËÌÊý»Í»ú177-3
Âå É½ ¼Ô ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡À¶¿å²í³ÚÇµ
Àß¡¡¡¡Î© ¡§2023Ç¯¡ÊÎáÏÂ5Ç¯¡Ë1·î6Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§¼ç¤ËÇÀ¶È¡ß¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤Î¥½ー¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È»ö¶È
▶¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://company.naia-astena.jp
▶NAIA¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡§https://naia-astena.jp
▶Instagram¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://www.instagram.com/naia_astena_official/
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
T E L¡§050-1808-7332 ¡ÊÊ¿Æü¡§10»þ～17»þ¡Ë
e-mail¡§group@astena-amt.jp