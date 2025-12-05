¥Ë¥Ç¥Ã¥¯µþÅÔ¥¿¥ïー¤Ø »ùÆ¸Ê¡»ã»ÜÀß¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¤´¾·ÂÔ Âè60²ó¡¡¡È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹²ñ¡É¤ò³«ºÅ
¡¡µþºå¥Û¥Æ¥ë¥º¡õ¥ê¥¾ー¥Ä³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò:µþÅÔ»Ô²¼µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:»³ÅÄ Í´õÀ¸)¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Ë¥Ç¥Ã¥¯µþÅÔ¥¿¥ïー¤Ï2025Ç¯12·î12Æü(¶â)¤Ë¡¢µþÅÔ»ÔÆâ¤Î»ùÆ¸Ê¡»ã»ÜÀß¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¥¿¥ïーÅ¸Ë¾¼¼¤Ø¾·ÂÔ¤·¡¢¡È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹²ñ¡É¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡³«¶È¤ÎÍâÇ¯1965Ç¯¤ËÂè1²óÌÜ¤ò³«ºÅ¤·¡¢º£Ç¯¤Ç60²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ëËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Åö»þ¡¢ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤é¡Ö¥¿¥ïー¤Ë¤Î¤Ü¤ëµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡¢Å¸Ë¾¼¼¤«¤é¤ÎÄ¯¤á¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡×¤È¤¤¤¦¤ªÀ¼¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¥¹¥¿ー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹²ñ¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¥¿¥ïーÅ¸Ë¾¼¼5³¬¤Ø¾·ÂÔ¤·¡¢ÃÏ¾å100¥áー¥È¥ë¤«¤é¤ÎµþÅÔ»ÔÆâ¤Î·Ê¿§¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡¢²Î¤ä¥À¥ó¥¹¤Ç³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£Ê»¤»¤Æ¡¢¤ª²Û»Ò¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤äÊ¸Ë¼¶ñ¡¢¥Ë¥Ç¥Ã¥¯µþÅÔ¥¿¥ïー¤Î¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤ò¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤ªÂ£¤ê¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢²¹¤â¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò²á¤´¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¤Ê»×¤¤½Ð¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
https://www.kyoto-tower.jp/event/christmas-party2025/
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹²ñ¡¡³«ºÅ³µÍ×
¡ÚÆü»þ¡Û 2025Ç¯12·î12Æü(¶â) 10:00～11:00
¢¨»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤ª¤è¤Ó±äÄ¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾ì½ê¡Û ¥Ë¥Ç¥Ã¥¯µþÅÔ¥¿¥ïー Å¸Ë¾¼¼5³¬
¡Ú»²²Ã¿Í¿ô¡ÛµþÅÔ»ÔÆâ¤Î»ùÆ¸Ê¡»ã»ÜÀßÅù7»ÜÀß¡¢»ùÆ¸µÚ¤Ó°úÎ¨¼Ô¡¡Ìó55Ì¾Í½Äê ¡¡
¢¨¿Í¿ô¤ÏÊÑÆ°¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¶¨ÎÏ¡ÛµþÅÔ»Ô»Ò¤É¤â²ÈÄí»Ù±ç²Ý¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤³¤é¤Ü¤µ¤í¤ó¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥Ã¥¯¥ê¥ó¥¯
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
µþºå¥Û¥Æ¥ë¥º¡õ¥ê¥¾ー¥Ä³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥¿¥ïー»ö¶ÈÉô¡¡075-361-3215(Ê¿Æü 10:00～17:00)
¡ÚURL¡Û https://www.kyoto-tower.jp/event/christmas-party2025/¡¡
¢¨¼èºà»þ¤Î¼Ì¿¿»£±Æ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤äÊÝ¸î¼ÔÍÍ¤Ø¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¤Ë¤´ÇÛÎ¸¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
SDGs¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤¹¤ëµþºå¥°¥ëー¥×¤Î¡ÖBIOSTYLE PROJECT¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
·ò¹¯Åª¤ÇÈþ¤·¤¯¡¢¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤¤À¸³è¤ò¼Â¸½¤·¤Ê¤¬¤é¡¢SDGs¤ÎÃ£À®¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¯¡£µþºå¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¡ÖBIOSTYLE(¥Ó¥ª¥¹¥¿¥¤¥ë)¡×¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤´Äó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¬À©¤ä²æËý¤À¤±¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë³èÆ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¿Í¤Ë¤âÃÏµå¤Ë¤â¤¤¤¤¤â¤Î¤´¤È¤ò¡¢ËèÆü¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ë¡¢³Ú¤·¤¯¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯¡¢¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÌÀ¤ë¤¤½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¡É¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤¿¤á¡¢µþºå¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ç¤¤¦¤ëÍÍ¡¹¤Ê³èÆ°¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
▶ ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢BIOSTYLE¤Î³µÇ°¤ò»ö¶È²½¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤ÆBIOSTYLE»ö¶ÈÇ§¾Ú¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
▶ ¡ÖBIOSTYLE PROJECT¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.keihan.co.jp/corporate/sustainability/biostyle/
¥Ë¥Ç¥Ã¥¯µþÅÔ¥¿¥ïー
¡È»º¶È¡¦Ê¸²½¡¦´Ñ¸÷¤Î°ìÂç¥»¥ó¥¿ー¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¡¢µþÅÔ»Ô¤Î¿Å¸¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë"¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤··ú¤Æ¤é¤ì¤¿¥Ë¥Ç¥Ã¥¯µþÅÔ¥¿¥ïー¡£Çò¤¯¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤ÏÅ´¹ü¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¥â¥Î¥³¥Ã¥¯¹½Â¤¤Ç¡¢³¤¤Î¤Ê¤¤µþÅÔ¤Î³¹¤ò¾È¤é¤¹ÅôÂæ¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µþÅÔ»Ô³¹¤Ç°ìÈÖ¹â¤¤ÃÏ¾å100¥áー¥È¥ë¤ÎÅ¸Ë¾¼¼¤«¤é¤Ï¡¢¸ÅÅÔ¡¦µþÅÔ¤ÎÀä·Ê¥Ñ¥Î¥é¥Þ¤ò360ÅÙ¸«ÅÏ¤»¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅ¸Ë¾¼¼±Ä¶È»þ´Ö¡Û 10:00～21:00(ºÇ½ªÆþ¾ì20:30)
¢¨Í½¹ð¤Ê¤¯±Ä¶È»þ´Ö¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Û https://www.kyoto-tower.jp/