Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥ºÅ¸Ë¾Âæ Åìµþ¥·¥Æ¥£¥Ó¥åー¡ÖÅ·¶õ¤Î¤Ï¤Ä¤ß¤½¤é2026¡×³«ºÅ·èÄê
¿¹¥Ó¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÄÔ ¿µ¸ã¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÏ»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥ºÅ¸Ë¾Âæ Åìµþ¥·¥Æ¥£¥Ó¥åー¡ÊÏ»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¿¹¥¿¥ïー52³¬¡Ë¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é2026Ç¯1·î12Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢¿·½Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÅ·¶õ¤Î¤Ï¤Ä¤ß¤½¤é2026¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¤ªÀµ·î¤ÎÅ¸Ë¾Âæ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÅ·¶õ¤Î¤Ï¤Ä¤ß¤½¤é2026¡×
³¤È´250¥áー¥È¥ë¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢Å·¹â11¥áー¥È¥ë¡¢Á´ÌÌ¥¬¥é¥¹Ä¥¤ê¤Î³«Êü´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¶õ´Ö¤«¤é´ã²¼¤Ë¹¤¬¤ë¤Î¤Ï¡¢Åìµþ¤ÎÁÔÂç¤Ê¥Ñ¥Î¥é¥Þ¤Ç¤¹¡£
¡ÖÅ·¶õ¤Î¤Ï¤Ä¤ß¤½¤é2026¡×¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¥·¥Æ¥£¥Ó¥åー¤Ç¤ªÀµ·î¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢µ±¤«¤·¤¤°ìÇ¯¤Î»Ï¤Þ¤ê¤òºÌ¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£¤ªÀµ·î¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤â¸À¤¨¤ë¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê½ñ¤ÎÀ¤³¦¤òÀÚ¤ê³«¤¯½ñÆ»²È¡¦ËüÈþ»á¤Î¡¢ÎÏ¶¯¤¯ÆÈÁÏÅª¤Ê½ñÆ»¤ÎºîÉÊÅ¸¼¨¤¬¡¢¿·½Õ¤Î¤ª½Ë¤¤¥àー¥É¤ò°ìÁØÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¸µÃ¶¤Ë¤Ï¡Ö½éÆü¤Î½ÐÆÃÊÌ±Ä¶È¡×¤ò¼Â»Ü¡£À¶¡¹¤·¤¤¿·Ç¯¤ÎÅìµþ¤Î³¹±Û¤·¤Ë¡¢ÅìµþÏÑ¤«¤é¾º¤ë½éÆü¤Î½Ð¤Ï¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤´¶Æ°Åª¤ÊÂÎ¸³¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Å¸Ë¾Âæ¤ò¿Ê¤à¤È¡¢Àã²½¾Ñ¤òÅ»¤Ã¤¿½éÉÙ»Î¤â¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿·Ç¯¤ÎÊúÉé¤ò½ñ¤Ë¤·¤¿¤¿¤á¤ë¡Ö½ñ½é¤áÂÎ¸³¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤ä¡¢Àä·Ê¤ÎÃæ¤Ç¿´¿È¤òÀ°¤¨¤ë¡ÖÅ·¶õ¤Î½é¥è¥¬¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢"Å·¶õ¤Ê¤é¤Ç¤Ï"¤ÎÂÎ¸³¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤âÅ¸³«¡£¿·Ç¯¤ÎÆÃÊÌ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç2026Ç¯¤ÎÌç½Ð¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤°ìÇ¯¤ò¡¢½éÉÙ»Î¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÅ·¶õ¤Î¤Ï¤Ä¤ß¤½¤é¡×¤Ç¿´Ë¤«¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡£
´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë～2026Ç¯1·î12Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
¾ì½ê¡§Åìµþ¥·¥Æ¥£¥Ó¥åー¡ÊÏ»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¿¹¥¿¥ïー52³¬¡Ë
¢¡Åìµþ¥·¥Æ¥£¥Ó¥åー¤«¤é¡È½éÆü¤Î½Ð¡É¤òÇÒ¤â¤¦
¡Ö½éÆü¤Î½ÐÆÃÊÌ±Ä¶È¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£Áñ¸·¤Ê¤´Íè¸÷¤ò¡¢³¤È´250¥áー¥È¥ë¤ÎÅ¸Ë¾Âæ¤«¤é´Õ¾Þ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¥¿¥ïー¡¦¤ªÂæ¾ìÊýÌÌ¤ÎÅìµþÏÑ¤«¤é¾º¤ëÂÀÍÛ¤¬¡¢ÌëÌÀ¤±¤Î´ã²¼¤Ë¹¤¬¤ëÅìµþ¤Î³¹¤Ë¡¢Â©¤ò¤Î¤à¤è¤¦¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿§ºÌ¤ÎÂ©¿á¤òÍ¿¤¨¡¢ÁÔÂç¤Ê´¶Æ°¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Å·¸õ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤ì¤Ð¡¢¿·½ÉÊýÌÌ¤Ë¤ÏÀã²½¾Ñ¤òÅ»¤Ã¤¿ÎîÊö¡¦ÉÙ»Î»³¤ÎÈþ¤·¤¤»Ñ¤âÆ±»þ¤ËË¾¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- ³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë 6:00～8:00¡Ê5¡§50¼õÉÕ³«»Ï/7:30ºÇ½ªÆþ´Û¡Ë
¢¨Æü¤Î½ÐÍ½Äê»þ¹ï6¡§50º¢
- ¾ì½ê¡§Åìµþ¥·¥Æ¥£¥Ó¥åー ¥¹¥«¥¤¥®¥ã¥é¥êー1¡ÊÅìµþ¥¿¥ïーÊýÌÌ¡Ë
¢¨²°¾å¥¹¥«¥¤¥Ç¥Ã¥¤Ï¤´Æþ¾ì¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ë¸Â¤ê¡¢»°µÓ¡¦°ìµÓ¤ò¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
- ÎÁ¶â¡§1¶è²è¡¡40,000±ß¡Ê5Ì¾¤Þ¤ÇÆþ¾ì²Ä¡¢£±¶è²è¤Ë¤Ä¤Ê¡ÂÞ¡Ê£±ÅÀ¡ËÉÕ¤¡Ë
- ÈÎÇä¿ô¡§15¶è²è¤Î¸ÂÄêÈÎÇä
- ÈÎÇäÊýË¡¡§¿½¹þ¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê»öÁ°¿½¹þÀ©
- ¾ÜºÙ¡¦¿½¹þ¡§https://tcv.roppongihills.com/jp/events/8450/
¡Ê¿½¹þ³«»Ï¡§ 2025Ç¯12·î5Æü(¶â)12¡§00～¡Ë
¢¨¿½¹þ¤ÏÀèÃå½ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Äê°÷¤ËÃ£¤·¼¡Âè¼õÉÕ¤ò½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¸½ÃÏÈÎÇä¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÊÑ¹¹¡¦¥¥ã¥ó¥»¥ë¡¦ºÆÈ¯¹Ô¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨Æþ¾ì³«»Ï¤Î2»þ´ÖÁ°¤Þ¤Ç¤Ë³«ºÅ²ÄÈÝ¤ò¥áー¥ë¤Ë¤Æ¹ðÃÎ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨½éÆü¤Î½ÐÆÃÊÌ±Ä¶È¤¬Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Î¤ß¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤ÆÊ§¤¤Ìá¤·¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¤ªµÒÍÍÅÔ¹çÅù¤ÏÂÐ¾Ý³°¡Ë
¢¨30¼þÇ¯µÇ°Å¸¡ÖALL OF EVANGELION¡×¤Ï¤´Æþ¾ì¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¡½ñÆ»²È¡¦ËüÈþ»á¤Ë¤è¤ë½ñÆ»ºîÉÊ¤òÅ¸¼¨
¿·½Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎËë³«¤±¤È¤·¤Æ¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê½ñ¤ÎÀ¤³¦¤òÀÚ¤ê³«¤¯½ñÆ»²È¡¦ËüÈþ»á¤Ë¤è¤ëÎÏ¶¯¤¯ÆÈÁÏÅª¤Ê½ñÆ»ºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¡£À©ºî»þ¤Î½ñÆ»¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹±ÇÁü¤â¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¿·½Õ¤Î¤ª½Ë¤¤¥àー¥É¤ò°ìÁØÀ¹¤ê¾å¤²¡¢Ë¬¤ì¤ë¿Í¡¹¤ËÁñ¸·¤ÊÏÂ¤ÎÈþ¤È´õË¾¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã½ñÆ»ºîÉÊÅ¸¼¨¡ä
Å¸¼¨´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë～2026Ç¯1·î12Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
¡ã½ñÆ»²È¡¦ËüÈþ»á ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡ä
¸ÅÅµ¤ËÎ©µÓ¤·¤¿½ñÆ»¤È¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥«¥ë¥Á¥ãー¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤ò¸«½Ð¤·¡¢
¿ôÂ¿¤¯¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¡£
ÆÈ¼«¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¢¤ë "MAMIMOZI" ¤ò¿®Ç°¤Ë¡¢
ÆüËÜ³ÆÃÏ¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤ò½ä¤ë¡£
instagram : https://www.instagram.com/mamimozi/
Web : https://www.66mami66.com/
¡Ú¸ÄÅ¸¾ðÊó¡Û
¡ÖÏÂ·ÉÀ¶¼ä¡×
2026Ç¯1·î9Æü(¶â) - 1·î15Æü(ÌÚ)
PHILLIPS TOKYO
¢©106-0032 ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ6-6-9 ¥Ô¥é¥ß¥Ç¥Ó¥ë 4F
¢¡°ìÇ¯¤ÎÊúÉé¤ä´ê¤¤¤ò½ñ¤Ë¤·¤¿¤¿¤á¤ë¡Ö½ñ½é¤áÂÎ¸³¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡×
ËÜ¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢ÍºÂç¤Ê·Ê¿§¤¬¹¤¬¤ëÆÃÊÌ¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢¤ª¹¥¤¤ÊÊ¸»ú¤ò¼«Í³¤Ë¤ª½ñ¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¹Ö»Õ¤Î»ØÆ³¤Î¤â¤È¡¢½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£À¶¡¹¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¿·¤¿¤Ê°ìÇ¯¤ÎÌÜÉ¸¤ä·è°Õ¤ò¡Ö½ñ¡×¤È¤·¤ÆÉ½¸½¤¹¤ë¡¢¿´Ë¤«¤Ê¿·½Õ¤ÎÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ³«ºÅÆü»þ¡§1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë～12Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¡¡11:00～15:00
- ¾ì½ê¡§Åìµþ¥·¥Æ¥£¥Ó¥åー ¥¹¥«¥¤¥®¥ã¥é¥êー2
- ¹Ö»Õ¡§ÅìµþÂç³Ø½ñÆ»¸¦µæ²ñ
- »²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
- »²²ÃÊýË¡¡§ÅöÆü¼õÉÕ
¢¡Àä·Ê¤ÎÃæ¤Ç¿´¤ÈÂÎ¤òÀ°¤¨¤ë¡ÖÅ·¶õ¤Î½é¥è¥¬¡×
¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿À¶¡¹¤·¤¤¶õµ¤¤ÎÃæ¡¢Åìµþ¥·¥Æ¥£¥Ó¥åー¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¹¤¬¤ëÀä·Ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿·Ç¯¤Î¥è¥¬½é¤á¤ò¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡£³¤È´250¥áー¥È¥ë¤Î¹âÁØ³¬¡¢Á´ÌÌ¥¬¥é¥¹Ä¥¤ê¤Î³«Êü´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÅ¸Ë¾Âæ¤Ç¡¢ÅÔ¿´¤Î¸÷¤È¶õ¤òÁ´¿È¤Ç´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¹Ô¤¦¥è¥¬¤Ï¡¢¿´¿È¤ò¿¼¤¯¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤»¡¢°ìÇ¯¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ËºÇÅ¬¤Ê¡Ö¤È¤È¤Î¤¤¡×¤Î¤Ò¤È¤È¤¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
Èþ¤·¤¤¥Ñ¥Î¥é¥Þ¥Ó¥åー¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Âè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¿Íµ¤¹Ö»Õ¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
- ³«ºÅÆü»þ ¡§1·î11 Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢1·î12 Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë 9:00～9:50
- ¾ì½ê ¡§Åìµþ¥·¥Æ¥£¥Ó¥åー ¥¹¥«¥¤¥®¥ã¥é¥êー2
- Äê°÷¿ô ¡§³ÆÆü25Ì¾
- ¹Ö»Õ ¡§1·î11 Æü¡ÊÆü¡Ë HANAEÀèÀ¸¡¿¥ì¥Ã¥¹¥ó¥¿¥¤¥È¥ë¡§¥á¥Ç¥£¥Æー¥·¥ç¥ó¥Õ¥íー
¡¡¡¡¡¡ 1·î12 Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë Çßß·Í§Î¤¹áÀèÀ¸¡¿¥ì¥Ã¥¹¥ó¥¿¥¤¥È¥ë¡§¥Ï¥ì¤ÎÆü¤Î¥á¥í¥¦¥Õ¥íー
- »²²ÃÈñ ¡§3,000±ß¡ÊÅ¸Ë¾ÂæÆþ´ÛÎÁ¡Ü¥è¥¬¼õ¹ÖÎÁ¡Ë
- »²²ÃÊýË¡ ¡§¿½¹þ¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê»öÁ°¿½¹þÀ©
- ¾ÜºÙ¡¦¿½¹þ ¡§https://tcv.roppongihills.com/jp/events/8451/
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Ê¿½¹þ´ü´Ö¡§ 2025Ç¯12·î5Æü(¶â)12:00～¡Ë
¢¨¿½¹þ¤ÏÀèÃå½ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Äê°÷¤ËÃ£¤·¼¡Âè¼õÉÕ¤ò½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÊÑ¹¹¡¦¥¥ã¥ó¥»¥ë¡¦ºÆÈ¯¹Ô¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
HANAE ÀèÀ¸¡Ö¥á¥Ç¥£¥Æー¥·¥ç¥ó¥Õ¥íー¡×
°ìÇ¯¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ï²¿¤«¤ÎÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¤ä¤¹¤¤»þ¡£¿ÈÂÎ¤òÀ°¤¨¡¢µ¤»ý¤Á¤òÃµ¤ê¡¢ÀÅ¤«¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¡£
Í¥¤·¤¤¥Õ¥íー¤Ï¸ª¤ä¸Ô´ØÀá¡¢Âç¤¤Ê´ØÀá¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤·¤Æ¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÈÂÎ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»È¤¦»ö¤ÇºÂ¤ê¤ä¤¹¤µ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¸ÆµÛ¤äÀÅ¤«¤Ê»þ´Ö¤ò½¬´·²½¤Ç¤¤ë¼ê½õ¤±¤È¤Ê¤ë¥¬¥¤¥É¤òÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»²²Ã¼Ô¤ß¤ó¤Ê¤Ç²º¤ä¤«¤Ê»þ´Ö¤ò¶¦Í¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Çßß·Í§Î¤¹áÀèÀ¸¡Ö¥Ï¥ì¤ÎÆü¤Î¥á¥í¥¦¥Õ¥íー¡×
¸ÆµÛË¡¤«¤é»Ï¤Þ¤êーÆ°¤¡Ê¥Õ¥íー¡ËーâÔÁÛ¤Ç½ª¤ï¤ë¥è¥¬¤Î»þ´Ö¡£
Ä«¤Î¿ÈÂÎ¤ò½ù¡¹¤ËÃÈ¤á²ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿´¤â½À¤é¤«¤¯¡£
¡Ø¼þ¤ê¤Î¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤¤¡Ù¡Ø¼«Ê¬¤Î¥Úー¥¹¤Ç¡Ùº£¤Î¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î½Ö´ÖÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ë°Õ¼±¤ò¸þ¤±¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ëÂç¤¤ÊÆ°¤¤È¼«Ê¬¤Ë¤·¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¾®¤µ¤ÊÂÎ¡¦¸ÆµÛ¡¦¿´¤ÎÆ°¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
°ì½Ö°ì½Ö¤ò¿´ÃÏÎÉ¤¯ÂçÀÚ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Åìµþ¥·¥Æ¥£¥Ó¥åー ¥·¥ç¥Ã¥× ³«±¿¤ò´ê¤¦¡Ö¤À¤ë¤Þ¡×ÆÃ½¸
Åìµþ¥·¥Æ¥£¥Ó¥åー ¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢¿·Ç¯¤ÎËë³«¤±¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¡¢³«±¿¤ä¾¦ÇäÈËÀ¹¤Ê¤É¡¢±ïµ¯Êª¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¡Ö¤À¤ë¤Þ¡×¥°¥Ã¥º¤òÆÃ½¸¡£ÅÔ¿´¤ÎÀä·Ê¤ËÊú¤«¤ì¤¿¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë½¸¤Þ¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¤È¥â¥À¥ó¤Ê´¶À¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡¢¸ÄÀË¤«¤ÇÂ¿ºÌ¤Ê¡Ö¤À¤ë¤Þ¡×¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¤À¤ë¤Þºî²È¡¦»³¸ý¤µ¤¯¤é»á¤Ë¤è¤ë¡¢°¦¤é¤·¤¯¤âÎÏ¶¯¤¤É½¾ð¤Î²Ä°¦¤é¤·¤¤Æ¦¤À¤ë¤Þ¤ä¡¢ºî¤ë²áÄø¤â³Ú¤·¤á¤ë¥Úー¥Ñー¥¯¥é¥Õ¥È¤Î¡ÖKAKUKAKU ¤À¤ë¤Þ¡×¤Ê¤É¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¾¦ÉÊ¤òÉý¹¤¯¼è¤êÂ·¤¨¤Þ¤¹¡£¤´¼«¿È¤Ø¤Î¤ª¼é¤ê¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¿·Ç¯¤Î°§»¢¤ËÂ£¤ë¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥®¥Õ¥È¤È¤·¤Æ¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
¡ÎÅìµþ¥·¥Æ¥£¥Ó¥åー ¥·¥ç¥Ã¥×¡Ï
¾ì½ê¡§Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¿¹¥¿¥ïー52³¬ Åìµþ¥·¥Æ¥£¥Ó¥åーÆâ
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00～21:00
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-6406-6270
Åìµþ¥·¥Æ¥£¥Ó¥åー¤Î¥®¥ã¥é¥êー¥¹¥Úー¥¹¤Ç¤Ï¡Ø30 ¼þÇ¯µÇ°Å¸ ¡ÖALL OF EVANGELION¡×¡Ù ³«ºÅÃæ
Å¸Ë¾Âæ¤ÎÀä·Ê¤òÇØ·Ê¤Ë¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó½é¹æµ¡¤ÎÂç·¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬°õ¾ÝÅª¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¥·¥êー¥º¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¢¤ëTV ¥·¥êー¥º¤ÎÀßÄê¤ä¿··à¾ìÈÇ¥·¥êー¥º¤Î¸¶²è¤Ê¤É¡¢¼ÂºÝ¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤ÎÀ©ºî»ñÎÁ¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤µ¬ÌÏ¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¡¢ÁÔÂç¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ëºî¤é¤ì¤¿¤Î¤«¤ò³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÅ¸Í÷²ñ¤Ç¤¹¡£
(C)¥«¥éー¡¿Project Eva. (C)¥«¥éー¡¿EVAÀ½ºî°Ñ°÷²ñ (C)¥«¥éー
- ²ñ´ü¡§～2026Ç¯1·î12 Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
- ¾ì½ê¡§Åìµþ¥·¥Æ¥£¥Ó¥åー¡ÊÏ»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¿¹¥¿¥ïー52 ³¬¡Ë
- ¼çºÅ¡§Åìµþ¥·¥Æ¥£¥Ó¥åー
- ´ë²è¡§Ä«Æü¿·Ê¹¼Ò¡¢¥àー¥Ó¥Ã¥¯¡¦¥×¥í¥âー¥È¥µー¥Ó¥¹¡¢¥àー¥Ó¥Ã¥¯
- ÆÃÊÌ¶¨ÎÏ¡§¥«¥éー¡¢¥¢¥Ë¥áÆÃ»£¥¢ー¥«¥¤¥Öµ¡¹½¡ÊATAC¡Ë¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¥ïー¥¯¥¹¡§
- ¶¨»¿¡§¤Ô¤¢
- ¸å±ç¡§TOKYO FM
- Åìµþ²ñ¾ì¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://allofevangelion-ex.roppongihills.com/¢¨Åìµþ¥·¥Æ¥£¥Ó¥åーÅ¸Ë¾Âæ¤ÎÆþ´Û·ô¤Ç¡¢30 ¼þÇ¯µÇ°Å¸¡ÖALL OF EVANGELION¡×¤ÎÅ¸¼¨¥¨¥ê¥¢¤Ï¤´Æþ¾ì¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢30 ¼þÇ¯µÇ°Å¸¡ÖALL OF EVANGELION¡×¤ÎÊªÈÎ¥³ー¥Êー¤Ï¤´ÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡