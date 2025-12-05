¡Ú5Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë·ÑÂ³ESG³èÆ°¡Û¡¡´±Ì±Ï¢·È¤Ë¤è¤ë¡Ö¹Á¶è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥³¥ó¥Ý¥¹¥È¡×
³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥ì¥ó¥¸¥Úー¥¸¡ÊËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:Î©ÀÐµ®¸Ê¡Ë¤Ï¡¢2021Ç¯¤è¤êÅìµþÅÔ¹Á¶è¼ÇÃÏ¶èÁí¹ç»Ù½ê¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê²Ý¡¢¿·¸×ÄÌ¤ê¥¨¥ê¥¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¶¨µÄ²ñ¡Ê°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¿·¸×ÄÌ¤ê¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¦¹Á¶è¼ÇÃÏ¶èÁí¹ç»Ù½ê¡Ë¡¢¥íー¥«¥ë¥Õー¥É¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢Ã¦ÃºÁÇ¡õ½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ö¹Á¶è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥³¥ó¥Ý¥¹¥È¡×¤ò·ÑÂ³±¿±Ä¤·¡¢º£Ç¯¤Ç5Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢2021Ç¯¤Ë¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢2022Ç¯¤Ë¤ÏJRÅìÆüËÜ¥°¥ëー¥×ESG¥¢¥ïー¥É¤ò¼õ¾Þ¡£ÅÔ»ÔÉô¤Ë¤ª¤±¤ë´ë¶È¼çÆ³¤ÎÃÏ°è½Û´Ä¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢Â¾ÃÏ°è¤Ø¤ÎÅ¸³«²ÄÇ½¤ÊÀè¿Ê»öÎã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
4Ç¯´Ö¤Î·ÑÂ³¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿²ÁÃÍ
¢£ ´ë¶ÈESG³èÆ°¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÀÓ
¡Ú³èÆ°¼ÂÀÓ¡Ê2021Ç¯～2024Ç¯Îß·×¡Ë¡Û
¡¦¥³¥ó¥Ý¥¹¥È¥Ð¥Ã¥°¿ô: 88.5ÂÞÊ¬
¡¦À¸¤´¤ßºï¸ºÎÌ: Ìó1,770kgÁêÅö
¡¦CO2ºï¸ºÎÌ: Ìó619.5kgÁêÅö
¡¦¼õ¾ÞÎò: ¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ2021¡¢JRÅìÆüËÜ¥°¥ëー¥×ESG¥¢¥ïー¥É2022
¢£ ÃÏ°è¤Ø¤Î¹×¸¥
¡¦¿·¸×ÄÌ¤ê¥×¥é¥ó¥¿ー¤Ø¤Î²Ö¿¢¤¨¤Ç¥³¥ó¥Ý¥¹¥ÈÂÏÈî¤ò³èÍÑ
¡¦À¸³¶³Ø½¬¥»¥ó¥¿ー¤Î¥°¥êー¥ó¥«ー¥Æ¥óºÏÇÝ¤Ë³èÍÑ
¡¦¹Á¶èÎ©¸æÀ®Ìç¾®³Ø¹»¤Ç¤Î³¹°é¤Ë¤Æ¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥³¥ó¥Ý¥¹¥È¹ÖºÂ¡×¼Â»Ü
¢£ ´±Ì±Ï¢·È¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ
¼«¼£ÂÎ¡Ê¹Á¶è¡Ë¡ß´ë¶È¡Ê¥ª¥ì¥ó¥¸¥Úー¥¸¡¦LFC¡Ë¡ßÃÏ°èÃÄÂÎ¡Ê¿·¸×ÄÌ¤ê¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡Ë¤¬¶¨Æ¯¤¹¤ëËÜ³èÆ°¤Ï¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥³¥ó¥Ý¥¹¥È¤ÎÀè¿Ê¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¼Ò¤ÎÀ¸¤´¤ßºï¸º¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¼ÂÁ©Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤ä´ë¶È¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À½Û´Ä¤ÎÎØ¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÅÔ»Ô¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯ÅÙ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß:³èÆ°¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤ë
º£Ç¯ÅÙ¤Ï¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¥³¥ó¥Ý¥¹¥È³èÆ°¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢°Ê²¼¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1. Á´¹ñ¤Ø¸þ¤±¤¿¾ðÊóÈ¯¿®:ÌµÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー³«ºÅ
ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤Î½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¼Â¸½¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÁ´¹ñ¤Ë¶¦Í¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥íー¥«¥ë¥Õー¥É¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°ÂåÉ½ ¤¿¤¤¤éÍ³°Ê»Ò»á¤ò¹Ö»Õ¤Ë·Þ¤¨¡¢¥³¥ó¥Ý¥¹¥È¤Î´ðÁÃ¤«¤é¹Á¶è¤Ç¤Î¼ÂÁ©»öÎã¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¾Ò²ð¡£¼«¼£ÂÎ¤ä´ë¶È¤ÎÊý¡¹¤Ë¤âÍ±×¤Ê¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
Æü»þ: 2025Ç¯11·î19Æü(¿å)19:00～20:00¡¡¢Í¡¡½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿
2. ÃÏ°è»²²Ã¼Ô¤ÎÊç½¸(¹Á¶èºß½»¡¦ºß¶Ð¡¦ºß³Ø¼ÔÂÐ¾Ý)
2025-2026Ç¯¤Î³èÆ°»²²Ã¼Ô¤òÊç½¸Ãæ¤Ç¤¹¡£³Æ¤´²ÈÄí¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÇLFC¥³¥ó¥Ý¥¹¥È¤ò»È¤Ã¤ÆÀ¸¤´¤ß¤òÂÏÈî²½¤·¡¢ºùÅÄ¸ø±à¤Î¶¦Æ±¥³¥ó¥Ý¥¹¥È¤Ë»ý¤Á´ó¤ê½ÏÀ®¤µ¤»¤ë³èÆ°¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¤¿ÂÏÈî¤ÏÃÏ°è¤ÎÎÐ²½¤Ë³èÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
»²²ÃÂÐ¾Ý: ¹Á¶è¤Ëºß½»¡¦ºß¶Ð¡¦ºß³Ø¤ÎÊý
³èÆ°´ü´Ö: 2025Ç¯12·î～2026Ç¯3·î
»²²ÃÈñ: ÌµÎÁ(LFC¥³¥ó¥Ý¥¹¥È¤Ï³Æ¼«¤Ç¤´ÍÑ°Õ)
»²²Ã¥Õ¥©ー¥àURL¡§¡¡https://members.orangepage.net/form/pub/op/compo
¿½¹þÄùÀÚ¡§¡¡2025Ç¯12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë23:59¡¡¢Í¡¡¸½ºß¡¢»²²Ã¼ÔÊç½¸Ãæ¤Ç¤¹
3. ¿·´ë²è:¥³¥ó¥Ý¥¹¥È¤Î³Ú¤·¤ß¤ò¹¤²¤ë¥ß¥Ë¹ÖºÂ
¥³¥ó¥Ý¥¹¥È»²²Ã¼Ô°Ê³°¤Ë¤â³«¤«¤ì¤¿¥ß¥Ë¹ÖºÂ¤ò¿·¤¿¤Ë´ë²è¡£¥³¥ó¥Ý¥¹¥È¤Ç°é¤Æ¤¿¥Ïー¥Ö¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö¥Ïー¥Ö¥½¥ë¥Èºî¤ê¡×¤ä¥³¥ó¥Ý¥¹¥ÈÂÏÈî¤Ç»Ï¤á¤ë¡Ö¥Ù¥é¥ó¥À¤Ç¥ß¥ËºÚ±à¹ÖºÂ¡×¤Ê¤É¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥ó¥Ý¥¹¥È³èÆ°¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
1·î³«ºÅÍ½Äê: ¥Ïー¥Ö¥½¥ë¥Èºî¤ê&¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹
2·î³«ºÅÍ½Äê: ¥Ù¥é¥ó¥À¤Ç¥ß¥ËºÚ±à¹ÖºÂ
¢¨¾ÜºÙ¤Ï³«ºÅ1¤«·îÁ°¤Ë¤´°ÆÆâÍ½Äê
¹Á¶è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥³¥ó¥Ý¥¹¥È¤È¤Ï
¡Ö¥³¥ó¥Ý¥¹¥È¡×¤È¤Ï¡¢ÂÏÈî¤äÂÏÈî¤òºî¤ëÍÆ´ï¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ³èÆ°¤Ï¡¢¹Á¶è¤Ëºß½»¡¦ºß¶Ð¡¦ºß³Ø¤ÎÊý¤¬¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤ÎÀ¸¤´¤ß¤«¤éºî¤Ã¤¿ÂÏÈî¤ò¡¢¹Á¶èÎ©ºùÅÄ¸ø±à¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¶¦Æ±¥³¥ó¥Ý¥¹¥È¤Ë»ý¤Á´ó¤Ã¤Æ½ÏÀ®¤µ¤»¤ë¡¢ÃÏ°è³èÆ°¤Ç¤¹¡£
¡Ú³èÆ°¤Î·Ð°Þ¡Û
2020Ç¯¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¥Úー¥¸¤Ï¿·¤·¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¥Ñー¥Ñ¥¹¡Ö¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤ÊÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤òºöÄê¡£ÎÁÍý¥ì¥·¥Ô»îºî¤Ç½Ð¤ëÀ¸¤´¤ß¤òÂÏÈî²½¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢ÅÔ»ÔÉô¤ÎÀ¸³è¼Ô¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢Â³¤±¤ä¤¹¤¤¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤¿¥íー¥«¥ë¥Õー¥É¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥Ð¥Ã¥°·¿¥³¥ó¥Ý¥¹¥È¤òºÎÍÑ¤·¡¢¼ÒÆâ¤Ç¤Î³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú½Û´Ä¤Î¼Â¸½¡Û
¤Ç¤¤¿ÂÏÈî¤Ï¡¢¿·¶¶¡¦¸×¥ÎÌçÃÏ¶è¤Î²Ö¤äÎÐ¤ËÍøÍÑ¤·¡¢ÃÏ°è¤Ç¤Î»ñ¸»½Û´Ä¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤æ¤ë¤ä¤«¤Ê¸òÎ®¡Û
ÂÏÈîºî¤ê¤Î¾õ¶·¤ò¸«¤»¹ç¤Ã¤¿¤ê¡¢»È¤¤Êý¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤Î¤æ¤ë¤ä¤«¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹ÎÄê´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë³èÆ°¤Ç¤¹¡£
¥ª¥ì¥ó¥¸¥Úー¥¸¤ÎESG³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥ì¥ó¥¸¥Úー¥¸¤Ï¡¢¡Ö¿©¤òµ¯ÅÀ¤Ë¤¯¤é¤·¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤ÊÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¥Ñー¥Ñ¥¹¤Ë·Ç¤²¡¢À¸³è¼Ô¤¬ÌµÍý¤Ê¤¯¼è¤êÁÈ¤á¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¡Ö¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤È¤·¤ÆÄó°Æ¤·¡¢SDGs¤ÎÃ£À®¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥Ý¥¹¥È³èÆ°¤òÄÌ¤·¤¿¡Ö¥¥Ã¥Á¥ó¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ë½Û´Ä¡×¤Ç¡¢21À¤µª·¿Ë¤«¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÄó°Æ¡¢ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Î²þÁ±¡¢ÅÔ»Ô¤Î¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¸þ¾å¤Ê¤É¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£